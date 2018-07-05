DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- O İSMİ NORVEÇ İADE ETTİ

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Norveç'te sığınma talebi kabul edilmeyen Gülizar Taşdemir Türkiye'ye iade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, Norveç'te sığınma talebi kabul edilmediği için sınırdışı edilen Gülizar Taşdemir'i (42) Atatürk Havalimanı'nda bugün gözaltına aldı.



ÖCALAN İLE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Şüpheli kadının yapılan üst aramasında 2 cep telefonu, 2 simkart, 3 flash bellek ile örgütün kırsal alanında PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğraflar ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Taşdemir'in emniyetteki ilk ifadesinde, 1991 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığını söylediği öğrenildi. Mahmur Kampı'nda kaldığını belirten Taşdemir, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ tehditi nedeniyle kaçarak Norveç'e gidip sığınma başvurusunda bulunduğunu, kabul edilmeyerek sınırdışı edildiğini söylediği belirtildi.



'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ' SUÇUNDAN ARAMASI VAR

Polis ekipleri yaptığı detaylı incelemede, Taşdemir'in 2013 yılında Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan hakkında aranma kaydı bulunduğunu tespit etti. Taşdemir'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının fotoğrafı

-Öcalan ile çekilen fotoğrafları

-Detaylar

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2- ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ARBEDE (2)

* Urumçi'de yaşanan olayların 9. yıl dönümünde Çin Başkonsolosluğu önünde eylem gerçekleştirildi. Bariyerini aşıp konsolosluğa yürümek isteyen grup ile polis arasında arbede çıktı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Akın ÇELİKTAŞ İstanbul

Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Platformu üyeleri, 5 Temmuz 2009'da Urumçi'de yaşanan olayların 9. yıl dönümünde Çin Konsolosluğu önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Grup Sarıyer Haydar Aliyev Caddesi üzerinde toplandı. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan grup, tekbir getirip 'Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan', 'Türkiye uyuma kardeşine sahip çık, Uygur Türkleri yalnız değildir' şeklinde sloganlar attı. İstanbul Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları da gruba destek verdi. Öte yandan Çin devlet adamlarını asılı olarak tasvir edilen 2 kukla da göstericiler tarafından taşınmak istedi. Kuklalar polis tarafından göstericilerden alındı.

XI JINPING FOTOĞRAFLARINI ÇİĞNEDİLER

Başkonsolosluğa yürüyüşe geçen grup, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in fotoğraflarını çiğnediler. Polis barikatına kadar gelen grup üyeleri adına burada bir basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Bundan tam 9 sene önce 5 Temmuz 2009 tarihinde Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de Çin işgal güçleri ile Çin yönetiminin silahlandırdığı etnik, şovenist Çinli paramiliter çetelerin Müslüman Uygur Türkleri'ne karşı yaptığı soykırım temelli büyük bir katliam gerçekleşmişti" denildi.

POLİSLE ARBEDE

Açıklamanın ardından gruptan bazı göstericiler Çin bayrağı yaktı. Grup daha sonra bariyerleri aşıp başkonsolosluğa girmek isteyince, polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Uzun süren arbede araya giren grup üyeleri tarafından sona erdirildi. Grup içinden seçilen temsilciler ise başkonsolosluk binası önüne siyah çelenk bıraktı.



Görüntü dökümü:

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-Grubun toplanması

-Kuklalardan detaylar

-Sloganlar

-Grubun yürüyüşü

-Fotoğrafları çiğnemeleri

-Polis barikatı

-Basın açıklaması

-Çin bayrağının yakılması

-Yaşanan arbede

-Grubun dağılması

-Çelengin götürülmesi

-Genel ve detaylar

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3- İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 33 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL

İstanbul'da 5 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 28'i yabancı uyruklu toplam 33 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında 5 ilçede operasyon düzenledi. Dün gece saatlerinde Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye ilçelerinde bulunan 11 adrese yapılan baskınlara Özel Harekat polisleri destek verdi. Operasyon kapsamında TEM ekipleri 28'i yabancı uyruklu toplam 33 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Operasyona giden polisler

-Evlerde arama

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar

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4- BEYKOZ'DA VİLLAYA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI



* Operasyon anı polis kamerasında

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

Beykoz'da bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Beykoz'da bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli F.E.'yi takibe aldı. 15 gün boyunca evden dışarı çıkmayan F.E.'nin yemeklerini eve sipariş ettiğini tespit eden polis operasyon kararı aldı. Narkotik polisleri villaya dün düzenlediği operasyonda şüpheli F.E.'yi gözaltına alındı. Evde arama yapan ekipler, 500 gram skunk, saksılar içinde çok sayıda hint keneviri, 2 hassas terazi ve uyuşturucuyu öğütmek için kullanılan aparatlar ele geçirdi. Narkotik polislerinin villaya yaptığı baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan F.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin villaya girişi

-F.E.'nin gözaltına alınması

-Ekiplerin yaptığı aramalar

-Ele geçirilen skunklar

-Hint kenevirleri

-Genel ve detaylar



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5- İKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABANIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

*Mahkeme iki oğlunu öldüren bir oğlunu da yaralayan babayı, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına başlandı. Mahkeme babayı, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Aslan Güleryüz ve Avukatı Burçin Özkaya hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Songül Güleryüz ve mağdur müşteki Orçun Güleryüz ile avukatı da katıldı.

SANIK AVUKATI: ETİK OLARAK BU DOSYADA SANIK AVUKATI OLARAK GÖREV ALMAK İSTEMİYORUM

Söz alan sanık Aslan Güleryüz'ün avukatı Burçin Özkaya, dosyayı okuduğunu belirterek, "Etik olarak bu dosyada sanık avukatı olarak görev almak istemiyorum" dedi. Duruşma savcısı, avukatın görev almama yönündeki talebinin takdirinin İstanbul Baro Başkanlığı'na ait olduğunu belirterek, görev almama yönündeki talebin reddini istedi.

AVUKATIN ÇEKİLME TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, baro tarafından sanığı savunmak üzere görevlendirilen avukat Burçin Özkaya'nın çekilme talebi usulünce dosyaya ve baroya bildirmediğini, bu talebini bugün duruşmada sözlü olarak beyan ettiğini gerekçe göstererek, çekilme talebinin reddine karar verdi.

KIZI DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI

Daha sora kimlik tespitine geçildi. Bu sırada izleyici sırasında oturan Aslan Güleryüz'ün kızı Nur Kıyak, ayaklarını yere vurarak tepki gösterdi ve küfür etti. Nur Kıyak mahkeme tarafından duruşmadan çıkarıldı.

"ŞUURUMU KAYBETTİM"

Savunması yapan sanık, olay anında şuurunu kaybettiğini iddia etti. Olaydan bir kaç gün önce Manisa'ya giden eşinin sabah 08.00 sıralarında kendisini arayarak, "Eşim bir hafta daha kalacağını söyledi. Tedirgin oldum. Şuurumu kaybettim" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Haluk Azkın, "Tedirgin olduysan çocuklarının günahı ne" diye sordu. Güleryüz, ise "Şuurumu kaybettim efendim" dedi. Başkan Azkın bu kez, "Şuurunu kaybettiren neydi" diye sordu. Güleryüz bu soruya, "Bilmiyorum efendim" diye yanıt verdi.

İLK OLARAK HANGİ OĞLUNA VURDUĞUNU HATIRLAMIYOR

O gece oğlu Onur ile aynı odada kaldığını söyleyen Aslan Güleryüz, "İlk olarak çekici hangi oğluma vurduğuma hatırlamıyorum. İlk Ahmet'e vurdum galiba. Ahmet hareketsiz kaldı. İkinci olarak hangisine vurduğumu ve daha sonra olan olayları hatırlamıyorum. Çocuklarımı bıçakladığımı da hatırlamıyorum" dedi.

Çocukların kendisinden olmadığına inandığını söyleyen Aslan Güleryüz, "DNA testi istiyorum. Benden değil, eminim. Ağabeyim Mustafa çocukların benden olmadığını söylüyordu. Abim beni dışladı. Bunu zaman içinde bir kaç kez tekrarladı. Ben bunu eşime de söyledim" dedi. Aslan Güleryüz, "Bu olayı niye yaptın" diye soran Başkan Azkın'a, "Eşim evi terk edip gittiği için yaptım" diye yanıt verdi.

Sanık ile 1994 yılında evlendiğini söyleyen müşteki Songül Güleryüz, "Evlendiğimizden beri sorunlarımız vardı. Ailem, 'gelinliğinle girdin kefeninle çıkarsın' dedi. Evlendikten sonra şiddete meyilli olduğunu gördüm. Ağabeyi Mustafa çocukların kimden olduğuna ilişkin bir şey söylemediğini söyledi. Konu kapandı ve çok fazla gündeme gelmedi. Çok şiddetli geçimsizlik yaşadık" dedi.

Cinsel saldırı nedeni ile eşini geçen 1 Ağustos 2017 tarihinde şikayet ettiğini söyleyen Songül Güleryüz, çocuklarının isteği üzerine şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, ertesi gün bir yakınının bulunduğu Manisa'ya gittiğini söyledi.

"GÜLEREK 'AHMET'İ ÖLDÜRDÜM, ONUR'U ÖLDÜRDÜM, ORÇUN YARALI KURTULDU' DEDİ"

Olay sabahı 08.00'da eşini aramadığını söyleyen Songül Güleryüz, "O beni aradı. Sabah sabah telefon açtı. Gülerek, 'oğullarını öldürdüm, Ahmet'i öldürdüm, Onur'u öldürdüm, Orçun yaralı kurtuldu' dedi. Önce inanmadım. İstanbul'a dönmem için yaptığını sandım. Bir iki kere daha arayıp söyleyince ciddiye aldım. Çengelköy Karakolu'nu aradım, çocuklarımın yaralı olduğunu söylediler. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

"BABAMIN KAFAMA ÇEKİÇLE VURMASIYLA UYANDIM"

Olayda yaralı kurtulan Orçun Güleryüz olay anını anlattı. Güleryüz, "Gece yatmadım. 02.00'a kadar ölen ağabeylerim Ahmet ve Onur'un işten dönmelerini bekledim. Ahmet benim odamda uyudu, Onur babamın kaldığı odaya gitti. Sabahleyin babamın kafama çekiçle vurmasıyla uyandım. Bana 5-6 kere vurdu. Uyandım ama etrafımı göremiyordum. Engellemeye çalıştım, yapma diye bağırdım. Sesime babamla aynı odada yatan Onur geldi, babama engel olmaya çalıştı. Babam bu sefer ona çekiçle vurmaya başladı. Babam onu yere yatırdı. Ahmet'i uyandırmak için dürtükledim, üzerinde yorgan örtülüydü. Kıpırdamadı. Yorganı çekince kanlar içinde gördüm. Ve babama tekme atıp bahçe kapısından kaçtım. Arkamdan 5-6 metre koştu, ben kaçtım, peşimden gelmedi. Kafamdan yaralanmıştım. Kafatasım çatlamıştı. 36 zımba dikişi yapıldı. Bahçede idim, eve giremiyordum. 3-5 dakika sonra babamın evden çıktığını görünce eve geri döndüm. Ağabeylerimden Onur'u holde kanlar içinde, Ahmet'i de yatağında kanlar içinde gördüm. Ayrıca bıçaklanmışlardı. Ambulans ve polis geldi. Onur ve Ahmet öldü. Ben yaralandım. Tedavi oldum. Şikayetçiyim" dedi.

Sanık Aslan Güleryüz'ün cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldürdüğü, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaraladığı belirtiliyor.

İddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Orhun'a yönelik eyleminden dolayı "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Orçun Güleryüz'e yönelik eyleminden dolayı da, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Görüntü Dökümü:

-Olayla ilgili arşiv

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