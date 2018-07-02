DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda Anadolu’nun 4’üncü Jeolojik zamanda oluşumuna ışıklık eden istiridye deniz kabuğu fosili, 5-7 milyon yıl öncesi zaman diliminde yaşayan bir dinazora ait olduğu belirtilen çene parçası ve dişleri de ele geçirildi.

Alınan bilgileri değerlendiren Asayiş Büro ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talimatla Avcılar İlçesi'nde site içinde bir eve operasyon düzenledi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyon ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Operasyonda 2 bin 863 sayılı yasa kapsamında olabileceği değerlendirilen; 1 adet istiridye formunda Anadolu’nun 4’üncü Jeolojik zamanda oluşumuna ışıklık eden istiridye deniz kabuğu fosili, 1 adet 6 parçadan oluşan deniz ya da kara canlısına ait olduğu değerlendirilen 5- 7 milyon yıl öncesi zaman diliminde çene kemiği (dinazor) fosili, 2 adet İslami dönem Bronz tartı ağırlık, 1 adet kırık şekilde Athena sembolü bronz medusa tasviri, 3 adet Lidya Alyates dönemine ait ilk sikke örneği olan altın sikke ve 37 adet Hellenistik Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler olmak üzere toplam 50 adet obje ele geçirilmiştir. Şüpheli G.K. tarafımızca muhafaza altına alınıp ele geçirilen objelerle birlikte ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirilmiş ve gerekli tahkikata başlanmıştır.ö

Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un baştan sona takip ettiği ve gizli tutulan operasyonda elde edilen büyük istridye kabuğu fosili ile İstanbul İl Kültür Müdürlüğü görevlilerinin ön raporuna göre dinazor cene kemiği ve dişleri olan parçalar korumaya alınırken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ele geçirilen dinazorun çene kemiği ve dişleri fosili,

istiridye kabuğu fosili,

ele geçen sikkeler...

02.07.2018 - 14.19 Haber Kodu : 180702084_

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5- CHP'Lİ TANAL'DAN TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİNİN DOKUNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASI AÇIKLAMASI



Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul,

CHP'li Mahmut Tanal, 27. dönem milletvekili mazbatasını bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek aldı. Tanal, daha sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tanal, daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de bir çok sorun olduğunu belirterek, halen tutuklu milletvekillerinin bulunduğunu söyledi. Tanal, "Daha önce milletvekili olup hakkında fezleke düzenlenen veya cezaevinde bulunan hakkında mahkumiyet kararı kesinleşmemiş olan ve yeniden seçilmiş tüm milletvekilleriyle ilgili Anayasamızın 83. maddesi var. Bu maddenin 4. fıkrası tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlıkları kaldırılmasına bağlıdır.' diyor. Yani bir milletvekili 24-25 ve 26. dönemde milletvekili ise parlamentonun kararıyla dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra 24 Haziran'da yapılan seçimlerde milletvekili seçilirse Anayasa'nın 83. maddesinin 4. fıkrası uyarınca meclis yeniden eğer dokunulmazlığı kaldırmazsa ne olacak sorusu gündemde" dedi.

"MAHKEME DURMA KARARI VEREBİLİR"

Ceza Muhakeme Kanunu kitabını gösteren ve kanunun 8. bendinde "Kovuşturması ve soruşturması bir şarta bağlıysa o şart gerçekleşmeden mahkeme yargılama yapamaz. Ancak durma kararı verebilir" diyen Tanal, kendisi hakkında da davaların devam etmekte olduğunu söyledi.

Mahmut Tanal, Torunlar İnşaatı'nda asansör düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin protesto yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davanın halen sürdüğünü belirtti. Tanal, davanın sürdüğü mahkemeye bir dilekçe verdiğini belirterek dilekçesinde, ya derhal beraat kararı verilmesi, ya da meclisin dokunulmazlığını kaldırmasına ilişkin belge gelmesinin beklemesini, bu belge gelmezse durma kararı vermesi gerektiğini ifade etti. Tanal, "Başta Enis Berberoğlu olmak üzere tutuklu bulunan tüm milletvekillerinin, fezlekesi bulunan tüm milletvekilleri hakkında tüm mahkemelerin tarafsız ve bağımsız mahkemelerin, Anayasa'nın 83.maddesi 4. fıkrası uyarınca yeniden dokunulmazlık kaldırılmazsa Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca durma kararı verilmesi gerekmekte. Bu da Türkiye'ye rahat bir nefes aldırtacak ve siyasi krizleri aşabilecek bir karar olacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mahmut Tanal açıklaması

-genel ve detaylar

02.07.2018 - 13.36 Haber Kodu : 180702078_

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6 - İTFAİYE ERİ SINAVI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU



Özgür Deniz KAYA-Selen ÖZÇELİK / İstanbul,

İstanbul İtfaiyesi'nde görev almak isteyen adayların uygulama sınavına bugün başlandı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda itfaiye eri olmak için kıyasıya mücadele eden adayların yarışı, renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) itfaiye eri olarak çalışmak isteyen adayların uygulamalı sınavı başladı. Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sabah saat 10.00'dan itibaren eşofman ve spor ayakkabılarıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi ve sınava geçildi.

SINAVA 11 BİN 377 KİŞİ BAŞVURDU

İstanbul İtfaiyesi'nin personel ihtiyacını karşılamak için açılan sınava 11-25 Haziran tarihleri arasında elektronik ortamda 11 bin 377 ön başvuru yapıldı. Ön başvurudan sonra, süresi içinde evraklarını teslim eden, boy kilo oranı, sürücü belgesi ve aranan diğer şartları taşıyan bin 25 aday arasından KPSS puan sıralamasına göre 984 aday sınava katılmaya hak kazandı. Günde ortalama 50 kişinin gireceği sınav, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 26 Temmuz'a kadar sürecek.

BAŞARILI BULUNAN 500 KİŞİ ALINACAK

İstanbul İtfaiyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ferrah Şarman, "Bundan 15 gün önce sistemimize adaylarımız müracaat etti. 10 binden fazla müracaatımız oldu. Ama kriterler gereği, KPSS'de 60 puan ve üzeri, 30 yaş sınırı, boy ve kilo ölçümlerinden sonra C sınıfı ehliyeti bulunan adaylardan bugün burada 15-20 gün süresince 984 adayın sınavını gerçekleştireceğiz. Bu adaylar arasından 500 kişiyi seçmeye çalışıyoruz. KPSS puan sıralamasına göre, aldıkları uygulamalı ve sözlü sınav puanlara göre 500 kişi bulup belediyemize yerleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Adayların alımına ilişkin kriterlere değinen Şarman, "KPPS haricinde C sınfı ehliyeti olma ve 30 yaş sınırı var. 1,67 boydan yüksek olmalı ve boy kilo arasında 10 puandan fazla fark olmamalı. Bu şartları taşıyan 984 kişi şu anda sınavımızda" diye konuştu.

BALYOZLA KAPI KIRMA SİMÜLASYONU UYGULANDI

Sınavın yapılma şekline değinen Beyoğlu Bölge Amiri Nurettin Ünal ise "Sporcu engellerin arasından geçerek gidiyor. Balyozla tekeri belli bir mesafeye itiyor. Bunun manası kapı kırmak. Kapıyı kırdıktan sonra renk toplarını yerlerine koyuyor. Oradan sonra devam edip yangını bulduğunu farz ediyor. Ardından su sıkıyor. Sonra üst katları kontrol etmek için binaya çıkıyor ve yukarıya bir nesneyi çekiyor. Daha sonra engelinden atlayıp yaralıyı bulduğunu farz ediyor. Yaralıyı belli mesafeden dışarı çıkarıp itiyor. Daha sonra dinlenerek şınav ve barfiks.bölümüne geçiyor. Onları da bitirdikten sonra parkur tamamlanıyor" dedi.

İSTANBUL İTFAİYESİ 6 BİN 645 YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan İBB'nin İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, Ocak ve Nisan ayları arasını kapsayan 4 aylık süreçte 6 bin 645 yangına müdahale etti. Ekipler yangının yanı sıra sel, su baskını, can kurtarma gibi 6 bin 583 acil olaya da müdahalede bulundu. Böylece yılın ilk 4 ayında toplam 13 bin 228 bin olay İstanbul İtfaiyesi'ne intikal etti.

3 BİN 898 ÇALIŞAN GÖREV YAPIYOR

Ayrıca Ocak-Nisan ayları arasında yangın ve itfai olaylara ilişkin farkındalık çalışmaları ile eğitimler kapsamında 513 bin 339 etkinlik gerçekleştirildi.İstanbul İtfaiyesi'nde hâlihazırda 3 bin 898 çalışan görev yapıyor. 304 yıl önce kurulan teşkilatın 120 adet istasyonu ve 860 adet aracı bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye eri adaylarının uygulama sınavı

-Ferrah Şarman ile rportaj

-Nurettin Ünal ile röportaj

-Genel ve detay

02.07.2018 - 13.24 Haber Kodu : 180702072