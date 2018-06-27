DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 



(ÖZEL)

1- OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİL DURAĞA GİRDİ: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber- Kamera: Ersan San-İSTANBUL

Küçükçekmece'de otobüse çarptıktan sonra durağa giren otomobil biri ağır 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza sabah 08.15 sıralarında Küçükçekmece Yan Yol Avcılar istikametinde meydana geldi. Yolcu almak için otobüs durağına tam yanaşmadığı belirten otobüse arkadan gelen 2 otomobil çaptı. Savrulan araçlar biri otobüs durağına girdi. Kazada durakta bekleyen iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın ardından kazanın sesini duyan Süleyman Ercan, "Ses geldi. Çıktım dışarı. Arkadan gelen taksiye, taksi de otobüse vurdu" diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------

-GÜVENLİK KAMERASI KAZA ANI

-Kaza sonrası otomobilin görüntüsü

-Yaralıların ambulansa götürülmesi

-Otobüs durağının yıkılmış görüntüsü

-Süleyman Ercan ile röportaj

-Genel ve detaylar

============

2-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YOL KENARINDA BEKLEYENLERLE SOHBET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti. Erdoğan yol üzerinde kendisini bekleyenlerle bir süre sohbet edip çocuklara oyuncak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden çıkarak Ankara'ya gitti. Yolda kendisini görmek isteyenlere makam aracından el sallayan Erdoğan daha sonra konvoyunu durdurdu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncaklar verdi. Erdoğan ardından Atatürk Havalimanı'na geçerek Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Köşke gelen araçların görüntüsü

- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

- Erdoğan'ın el sallaması

- Konvoyun yolda durması

- Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

- Detaylar

27.06.2018 - 13.50 Haber Kodu : 180627083

==============

3- ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU ALEYHİNE AÇTIĞI 1.5 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adaları belgeleri" iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının açtığı 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dördüncü duruşmasına, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, dünürü Özdemir Bayraktar,eniştesi Ziya İlgen, dünürü Sadık Albayrak, dünürü Orhan Uzuner, dünürü Osman Ketenci'nin avukatları ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI DAVACILARA YEMİN TEKLİF ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, "Sunduğum İngilizce evraklar sayın genel başkanımızın iddialarını doğrular evraklardır. Bu evraklar resmi belge niteliğindedir" dedi. Davacıların Avukatı Ferah Yıldız, davalının yurtdışına para transferine ilişkin iddiasını bugüne kadar ispatlayamadığını söyledi. Mahkeme, Celal Çelik'in sunmuş olduğu İngilizce evrakların davaya uzatmaya yönelik olduğunu gerekçe göstererek Türkçe'ye çevrilmesi talebini kabul etmedi.

YEMİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme ayrıca Celal Çelik'in davacıların yemin etmesi yönündeki teklifini de kabul etmedi. Yemin talebi reddedilen Avukat Celal Çelik, mahkemenin ret kararının hukuki olmadığını savundu. Çelik, "Ben yemin deliline dayanıyorum. Karşı tarafın ironik bulduğumuz beyanları dahil yargılamanın hukuksuzluğunu ortaya koymaktadır. Zira eşitliği gereği tarafların delilleri toplanır ve ispat hakkı kendilerine verilir. Oysa bu davada delillerimiz toplanmayarak usulsüzlük yapılmıştır. Yemin talebimiz de usulsüzce reddedilmiştir" dedi. Davacıların Avukatı Ferah Yıldız, müvekkillerine iftira atıldığını, mahkemenin de baskı altına alınmaya çalışıldığını savunarak, sözlü yargılama evresine geçilmesini istedi. Duruşmayı erteleyen mahkemenin hakimi Mumin Kılıç, bir dahaki celsede davalı veya davacıların hazır bulunmaması halinde de karar verileceği ihtarında bulundu.

=============

4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

- Kahve paketleri arasında 12 kilo kokain ele geçirildi



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyon kapsamında 12 kilo 306 gram kokain ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 22 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda bir kişinin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri Kolombiya'nın Bogota şehrinden gelen Kolombiya uyruklu 54 yaşındaki J.A.R.'yi durdurarak valizini X-ray cihazından geçirdi ve daha sonra arama yaptı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda valizin iç kısmı ve valizde bulunan 8 kahve paketinin içine gizlenmiş toplam 12 kilo 306 gram kokaini buldu. Gözaltına alınan J.A.R. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kolombiya uyruklu J.A.R.sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin şüpheli J.A.R.'yi gözaltına alması ve valizinde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü

---------

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına alması

-Valizde çıkan kahve paketleri

-Kahve paketlerinin içindeki kokainin bulunması

-Valizin içine gizlenmiş kokain

-Genel ve detaylar

=====================

5- LGBTİ ÜYELERİNİN ONUR YÜRÜYÜŞÜ BEKLEYİŞİ

Haber: Cansel KİRAZ - İSTANBUL

LGBTİ üyelerinin "Onur haftası" etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında pazar günü İstanbul'da "Onur Yürüyüşü" yapılması planlanıyor.

Onur Haftası ilk kez 1993 yılında kutlanmaya başlandı. O yıl planlanan yürüyüşe İstanbul Valiliği izin vermedi. İlk İstanbul Onur Yürüyüşü 2003'te gerçekleştirildi. O yıl 20-30 kişi yapılan ilk yürüyüşe katılım ilerleyen yıllarda artış gösterdi. 2014 yılında İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. 2015, 2016 ve 2017 yılındaki yürüyüşlere ise İstanbul Valiliği izin vermedi.

İzinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere de polis müdahale etti. Bu pazar günü de Taksim'de yürüyüş yapılması planlanıyor. İstanbul Valiliği bu yıl düzenlenmesi planlanan "Onur Yürüyüşü" ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

2017'de yürüyüş yapmak isterken gözaltına alınanların yargılandığı davanın 4'üncü duruşması da yarın İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.

Görüntü dökümü

-------------------

ARŞİV

-2013'teki yürüyüşten görüntüler

-Polisin müdahale ettiği yürüyüşler