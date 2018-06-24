DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- HDP EŞ BAŞKANI PERVİN BULDAN OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL -

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oyunu Sultanbeyli'de kullandı.

Pervin Buldan oyunu kullanmak için saat 11.30 sıralarında Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu'na geldi. Buldan oyunu 1147 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlileri ile selamlaşan Buldan, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Demokratik bir seçim olmasını temenni ettiğini belirten Buldan, "Bugün seçimlere çok büyük bir ilgi var. Türkiye'nin geleceğini oyluyoruz. Herkesin özgür iradesiyle oy kullanacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pervin Buldan okula gelmesi

-Oyunu kullanması

-Açıklama yapması

-Genel ve detay görüntüler

24.06.2018 - 12.11 Haber Kodu : 180624084

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2- ABDULLAH GÜL OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera Enver ALAS - İSTANBUL,

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu İstanbul'da kullandı

Abdullah Gül, saat 12.00 sıralarında oy kullanacağı Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldi. Oy kullanacağı sınıfın önünde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Gül, fotoğraf çektirdi. Ardından sandık görevlileriyle selamlaşan Gül çifti oy pusulalarını aldı ve kabinde oy verme işlemlerini tamamladı. Oyunu 1134 nolu sandıkta kullanan Abdullah Gül, sandık görevlileriyle sohbet etti. Geçen sefer ki seçimlere oranla okuldaki kalabalığın daha az olduğu şeklindeki gözlemini paylaşan Gül'e sandık görevlisi "Sabah daha yoğundu" yanıtını verdi.

"MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLACAKTIR"

Çıkışta açıklama yapan Abdullah Gül, "Demokrasinin güzel anlarından birini yaşıyoruz. Bütün vatandaşlar olarak herkes oyunu kullanıyor. Çoğulculuk içerisinde milletin iradesi ortaya çıkacak. Neticede milletin kararı; herkesin başının üstünde olacaktır. Milletimiz için hayırlı olacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Gül çiftinin sınıfa girişi

-Oy zarfı v epusulaya alışları

-Abdullah Gül'ün kabine girişi

-Oy verme işlemi

-Gül'ün sandık görevlileriyle konuşması

-Çıkışta basın açıklaması

-Genel ve detaylar

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3- TANSU ÇİLLER: SONUÇLARIN ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL

Eski başbakanlardan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller, oyunu Sarıyer'deki Yeniköy İlkokulu'nda kullandı. Saat 12.00 sıralarında okula gelen Tansu Çiller oyunu kullandı. Sandığa zarfı attıktan sonra basın mensuplarına biğr açıklama yapan Çiller, "Bugün adeta bir bayram havası içerisinde seçim şöleni havasında herkes huzurla sandıklara gidiyor. Bu çok güzel bir şey demokrasimiz, demokrasi kültürümüz açısından güzel bir örnek hayırlı bir resim. Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tansu Çiller eşinin oy kullanmasını beklerken, oyunu kullanmaya gelen bir kişinin küçük çocuğunu sevdi.

Görüntü dökümü:

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-Tansu Çiller ve Özer Çiller'in gelişi

-Tansu Çillerin oy kullanması

--Beklemesi

-Çocuğu sevmesi

-Ayrılması

-Genel ve detayşar

24.06.2018 - 12.17 Haber Kodu : 180624088_I

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4- DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için Okmeydanı'ndaki Darülaceze sakinleri de oylarını kullandı.

Darülazece sakini yaklaşık 350 kişi Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu.

Oy kullanma işinin sorunsuzca devam ettiğini belirten Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Vatandaşın fiziki durumu ne olursa olsun, milletine ve ülkesine karşı olan görevini yapmak için günün erken saatinde burada oy verme görevini gerçekleştiriyor. Gayet güzel bir şekilde geçiyor. Bütün sakinlerin oy vermek için çaba sarf etmeleri bizi memnun ediyor. Burada yüzde yüze yakın oy kullanılacaktır. Burada her siyasi görüş kendini rahatça temsil edebiliyor. Kimsenin burada oy kullanılmasına müdahale olmaz. Ama engelli olan arkadaşların oy vermesine de yardımcı olmak görevimiz. Burada 510 kişi kalan 350 civarında da oy kullanacak olan var. Oy kullanma becerisini tıbbi heyet belirliyor" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Oy kullanmayı bekleyen darülaceze sakinleri

-Oy verenler

-Engellilere refakatçilerin yardımcı olması

-Sandık görevlilerinin görüntüsü

- Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile röp

-Genel ve detaylar

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5- BİLAL ERDOĞAN OYUNU KULLANDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüdağ da okula gelerek oyunu kullandı.

Görüntü Dökümü:

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- Bilal Erdoğan ve eşinin okuldan çıkışı

- Gümüşdağ'ın okula girmesi

- Detaylar

24.06.2018 - 11.40 Haber Kodu : 180624074

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6- CEM YILMAZ OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Ali DANAŞ - İSTANBUL

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı.

Cem Yılmaz, saat 10.30 sıralarında oyunu kullanmaya geldi. Oyunu kullandıktan sonra sınıftan ayrılırken bir muhabirin anonsunda 'şovmen' dediğini duyan Cem Yılmaz, "Ben şovmen değil, komedyenim" dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Cem Yılmaz'ın oy kullanması

-Sınıftan ayrılması

-Muhabir ile diyalogu

24.06.2018 - 11.18 Haber Kodu : 180624064_

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7- SERDAR BİLGİLİ OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

İstanbul'da ünlü isimler oy kullanmaya devam ediyor.

İş adamı ve Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından Serdar Bilgili de oyunu kullandı.

Bebek'te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu kullanan Bilgili, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet tarihinin herhalde en önemli seçimi. Memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Serdar Bilgili'nin oy kullanması

- Serdar Bilgili'nin açıklamaları

- Detaylar

24.06.2018 - 12.08 Haber Kodu : 180624082

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8 - DEMET ŞENER OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Ali DANAŞ - İSTANBUL

Eski manken Demet Şener oyunu İstanbul'da kullandı.

Şener, oyun kullanmak için saat 12.00 sıralarında Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'na geldi.

Şener burada yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyım. Umarım ülkemiz için en hayırlısı olur" dedi.



Görüntü Dökümü;

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-Demet Şener oy kullanması

-Sınıftan ayrılması

-Demet Şener'in açıklaması

24.06.2018 - 12.43 Haber Kodu : 180624105_I

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9- SEYYAR SANDIK SEÇMENİN AYAĞINA GİTTİ

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL ()

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun ilk kez bu seçimlerde uyguladığı 'seyyar sandık' yaşlı ve yatalak hastaların ayağına gitti.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde bir ilk yaşandı. Rahatsızlığı nedeniyle sandığa gidemeyen yaşlı ve bedensel engelliler için, seçim sandığı seçmenlerin ayağına götürüldü. "Seyyar sandıkö adı verilen uygulama kapsamında İstanbul Gürpınar'da bir özel bakım merkezinde bulunan 7 seçmen için seyyar oy sandığı, sabah 09:00 sularında bakım merkezine getirildi. 10 kişilik kurulla bakım merkezine gelen yetkililer, kimlik kontrolünün ardından seçmenler için karton kutulardan oluşan seyyar paravanları kurdu. Seçmenler, burada oylarını kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Seyyar sandıkta oy kullanma

24.06.2018 - 11.24 Haber Kodu : 180624067

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10- ALİBEYKÖY BARAJINDA BOĞULAN 3 ÇOCUĞUN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Alibeyköy Barajı'nda boğulan 3 çocuğun cenazesi aileleri tarafıdan Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Alibeyköy Barajı'na dün serinlemek için giren Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) boğuldu. Çocukların cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi Buradaki işlemlerinin ardından 3 çocuğun cenazesi aileleri tarafından teslim alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze aracının çıkışı

Adli tıptan görüntü

24.06.2018 - 12.18 Haber Kodu : 180624089_



