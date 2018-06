DHA İSTANBUL BÜLTENİ 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARTAL'DA KONUŞTU -1

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Seçim beyannamesini kim açıklıyor? Genel başkan açıklar mı? Belediye başkan adayının açıklaması lazım, Cumhurbaşkanı adayının açıklaması lazım. Herşeyi tek adam ya tasarrufuna alıyor"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben zaten teksir kağıdıyla okudum. İçinizde bizim jenerasyonumuzda olanlar bilir. Ama biz bunu kaldırdık. Yavrularımızın hepsi kuşe kağıdıyla hazırlanmış bu kitaplarla geleceğe hazırlanıyor" dedi.

Erdoğan, Kartal ilçe mitinginde konuştu. "Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk" diyen Erdoğan, "Hatırlayın o Kartal'ın halini. Suyumuz var mıydı? Her taraf delik deşik miydi? Yollarımız var mıydı? Buraları bir ilçe haline getiren biziz. İşte bizden sonra CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet? Bu sahili de ben yaptım derler. Bütün bu sahil düzenlemelerini kim yaptı. Biz yaptık. Niye. Benim Kartallı kardeşlerim şu sahillerde rahat gezinsin diye bu adımları biz attık. Bakınız sadece Kartal'a 16 yılda 3 katrilyon devlet olarak yatırım yaptık. Belediye biz de olduğu zaman yaptıklarımızı konuşmuyorum. Belediye hariç. Biz hizmet ehliyiz. Daha da güzeli olacak. Ama pazar inşallah farklı olacak. Şimdi bay Muharrem bir şeyler anlatıyor. Bay Muharrem ve partisinin Kartal'a verebileceğiniz bir şey var mı? Onun kendisine faydası yok ki Kartal'a olsun. Afedersiniz bir dershane işletiyor. Öğretmenlerin SSK primlerini dahi ödemiyor. Ve devletin memuruyla bakıyorsunuz nasıl küfürlü konuşmalar. Dinlediniz m? Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olur mu?" diye konuştu

"TEK ADAM YA TASARRUFUNA ALIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Genel başkanıyla kendisi arasında geçenleri görüyorsunuz. 'Gel bakalım Muharrem' geliyor. 'Git bakalım Muharrem' gidiyor. Seçim beyannamesini kim açıklıyor? Genel başkan açıklar mı? Belediye başkan adayının açıklaması lazım, Cumhurbaşkanı adayının açıklaması lazım. Herşeyi tek adam ya tasarrufuna alıyor. Martta belediye seçimleri var. Bay Kemal aday olacak değil. İnanın belediye başkan adaylarıyla ilgili beyannameleri de o açıklar. İstanbul'a geldi. Kağıthane orada konuşuyor. Kağıttepe diyor. Aldı dersi gitti. Sen adresi bilmiyorsun. İstanbul sana dersi vermez mi? Verir. Bu seçimle beraber nereye hazırlanıyoruz? Hem pazar günü cumhurbaşkanlığı konusunda sizden aldığımız icazetle yola devam. Durmak yok yola devam. Mart 2019 yerel seçimlerde de gerek büyükşehir gerek Kartal buraları tekrar geri alıyoruz. Biz yola çıkarken bir şey söyledik. Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yükselteceğiz dedim. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet dedik. Bunların üzerinde yükseltiyor muyuz?" dedi.

"BEN ZATEN TEKSİR KAĞIDIYLA OKUDUM"

Eğitimle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, "Eğitim de yaptıklarımızı biliyorsunuz. Eğitim de 280 bin derslik yaptık. Türkiye'de 580 bin öğretmen atadık. Dersanelerde sınıflarda sıraların üzerinde artık kitaplarımı ücretsiz buluyor muyuz . Geçmişte biz bu kitapları bulabiliyor muyduk? Az mı çile çektik kırtasiye önlerinde. Paramızla kitap bulamıyorduk. Ben zaten teksir kağıdıyla okudum. İçinizde bizim jenerasyonumuzda olanlar bilir. Ama biz bunu kaldırdık. Yavrularımızın hepsi kuşe kağıdıyla hazırlanmış bu kitaplarla geleceğe hazırlanıyor. Benim sınıfta 75 öğrenci vardı. 100'ün üzerinde olan da vardı. Şimdi ortalama ne oldu biliyor musunuz? 32 öğrenciye düştü. Biz bunu başardık" şeklinde konuştu.

2- BAHÇELİEVLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

* Operasyon anı polis kamerasında

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler'de üç adrese düzenlediği operasyonda 65 kilo skunk ele geçirdi. Operasyon anı polis kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gelen bir ihbar üzerine Bahçelievlerde bulunan bazı adreslerde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri önceki gün ilçede bulunan üç adreste şüphelilere yönelik operasyon düzenleyerek, S.M., ve Ü.M.'yi gözaltına aldı. Narkotik polisleri adreslerde yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde 65 kilogram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



3- YENİ KARAKÖY İSKELESİ'NDEN SEFERLER BAŞLADI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan akıllı yüzer iskelede ilk seferler bu sabah 06.20 itibariyle başladı.

Karaköy'de bulunan ve 22 Kasım 2008 tarihinde yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan Akıllı Yüzer İskelede ilk seferler bu sabah 06.20 itibariyle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tuzla Tersanesinde yüzde yüz yerli üretimle inşa edilen iskeleyi çok beğendiğini belirten Şerife Dursun, " Çok güzel olmuş, ülkemize de bu yakışır. Eski iskeleye nazaran bu iskeleyi çok beğendim. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yurt dışında yaşadığını söyleyen İlhan Gökçeoğlu ise "Yeni iskele eskiye göre çok daha derli ve toplu görünüyor. İstanbul'a geldiğim zamanlar yolum düşerse bu iskeleyi kullanacağım" dedi.

AYNI ANDA 3 VAPUR YANAŞABİLİYOR

2 bin 236 metrekare alan kapsayan ve deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskelenin, 81 metre boyu, 27.6 metre eni, 3.5 metre yüksekliği bulunuyor. Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre olan iskele yaklaşık 2 bin ton ağırlığında. İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık tarafından aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip, bindirebiliyor.

4- EBRU DESTAN'IN BOŞANMA DAVASI

*Oyuncu Başak Sayan tanık olarak dinlendi.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Model ve oyuncu Ebru Destan'ın iş adamı eşi Mete Okay İnan'a açtığı boşanma davasında Oyuncu Başak Sayan "tanık" sıfatıyla dinlendi. Bakırköy 3. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Davacı Ebru Destan katılırken, Davalı Mete Okay İnan ise katılmadı. Bugün görülen çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi. Duruşmada tanık olarak dinlenenler arasına ünlü oyuncu Başak Sayan ile Ebru Destan'ın bir arkadaşı da yer aldı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Ekim ayına erteledi. Duruşma çıkışında gazetecilerin soruları üzerine Ebru Destan, davada gizlilik olduğunu söyleyerek, sorulara cevap vermedi. Destan, ardından Başak Sayan, arkadaşları ve avukatlarıyla adliyeden ayrıldı. Ebru Destan, 2011 yılında iş adamı Mete Okay İnan ile evlenmişti.

5- AMBARLI LİMANI'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ: 3 SAAT SONUDA İKNA EDİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Ambarlı Limanı'nda faaliyet gösteren bir şirkette işçi olarak çalışan Muhammer Akşit(35) 09.00 sıralarında projektör direğine çıktı. İntihar girişimi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Müzakereci polisler tarafından 3 saat sonunda indirilen Akşit hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

