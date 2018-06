DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(aktüel görüntülerle geniş haber)

1- MUHARREM İNCE, BEYKOZ'DA KONUŞTU

*Muharrem İnce

"Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var"

"Türkiye'de 80 milyonluk bir ülkede 600 milletvekili var. Bu fakir millet 600 milletvekiline maaş vermeye mecbur değil. Bunu düşüreceğiz, söz"

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Beykoz'da mitingi yaptı. Mitingde konuşan İnce, kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmelerine vurgu yaparak "Onlar Türkiye'ye not veriyor. İyi not verdiklerin de 'Ben aldım' diyor. Kötü not aldı mı 'Bunlar dış mihrak' diyor. 453 milyar dolar borcu var Türkiye'nin. 323 milyar dolarını Erdoğan yaptı. 60 milyar dolarlıkta özelliştirme yaptı. 865 milyar dolar da 16 senede vergi topladılar. Yaptıkları bu. Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var. Dükkan açık olsun ister. Dükkan kapanırsa alacağını alamaz" diye konuştu.

Beykoz'un tapu sorununu çözeceğini söyleyen İnce, "Yurtlarda olan kimsesiz çocuklarımız var. Bu çocuklar 18 yaşına kadar devletin gözetiminde. 81 milyonluk bir devletiz biz. Bu çocuklar benim içimi acıtıyor. Bu çocuklar 18 yaşını doldurunca sokağa bırakılıyor. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda o çocukları 18 yaşını doldurduklarında hemen devlet kadrolarına alacağım. O çocukları sokağa bırakmayacağım. Eğer 81 milyonluk Türkiye'de 3-5 bin kimsesiz çocuğa bakamıyorsak, yazıklar olsun bize. Bunu hemen yapacağım. Nasıl ki Beykoz'un imar sorununu, yılbaşı gelmeden çözeceğim diyorsam kimsesiz çocukların sorununu da yılbaşı gelmeden çözeceğim" dedi.

"BU FAKİR MİLLET 600 MİLLETVEKİLİNE MAAŞ VERMEYE MECBUR DEĞİL"

600 milletvekili sayısını eleştiren İnce, "Referandumda çok anlattık olmadı. Milletvekili sayısı. Çok yanlış. Türkiye 80 milyon. Milletvekili sayısı 600. Rusya 150 milyon. Milletvekili sayısı 450. ABD 300 milyon. Milletvekili sayısı 535. 300 milyonluk bir ülkede 535 milletvekili var. Türkiye'de 80 milyonluk bir ülkede 600 milletvekili var. Bu fakir millet 600 milletvekiline maaş vermeye mecbur değil. Bunu düşüreceğiz, söz" diye konuştu.

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede ikili konular ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunuldu. İki lider, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesine ve mevcut diyalogun sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladılar. Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele ve mültecilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel sorunlarla ilgili işbirliğinin önemine de işaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, başta Münbiç olmak üzere Suriye'de Türkiye-ABD arasında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat sağlandığına da dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Haziran seçimlerini müteakip süreçte de yakın temas içinde olma kararlılıklarını teyit ettiler.



3- BAKAN SOYLU SURUÇ'TAKİ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ KONUŞTU

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

"Bu gözaltına almalar devam edecek. Yaklaşık 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. 19'u gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç'ta 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Bu gözaltına almalar devam edecek. Yaklaşık 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. 19'u gözaltına alındı" dedi.

Süleyman Soylu, partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Partililerle bayramlaşmasının ardından konuşan Bakan Soylu, Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olaylarda AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de şehit olduğunu aktaran Soylu, "Bu bizim ilk şehidimiz değil. PKK terör örgütü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zemin kaybettikçe, halktan uzaklaştıkça şiddete başvurmaktadır. Millet, yüz göstermedikçe, onlarla birlikte olmadığını söyledikçe özellikle de partimiz, Güneydoğu Anadolu'da atılan adımlarla milletle kucaklaştıkça PKK çıldırmaktadır ve PKK'nın sözde siyasetçilerini şiddet için sahaya sürmektedir" diye konuştu.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİM"

Olayın apaçık olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, görüntüleri izlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir milletvekilimiz esnaf ziyaretine giriyor. Şiddetli bir tepkiyle karşılaşıyor. Hiçbir reaksiyon göstermeden, iki elini yana açarak dükkandan çıkmak için gayret gösterirken hemen arkasındaki arkadaşa yumrukla saldırmaya başlıyorlar. Allah milletvekilimizin canını muhafaza etmiş. Ondan sonra orada büyük bir arbede kopuyor ve olaylar bu noktaya geliyor. Oradaki kişi açık bir şekilde, 'ben PKK'lıyım sen hangi yüzle buraya geliyorsun' diyor. Ondan sonra bu müessif hadiseler bu hali alıyor. Olayın başka bir boyutu daha var. Bu olaydan yaklaşık üç veya dört gün önce oranın 6'ncı sıradaki adayı en son birkaç kez daha bunu söylüyor; mecliste sayın milletvekilimizin Osman Baydemir ile tartışmasını sebep göstererek, 'biz bunun hesabını sana soracağız' diye açık açık meydanlarda bunu ifade ediyor. Ayrıca eşbaşkanları Pervin Buldan, aynı değerlendirmeleri, 'toprağın altına giden her kardeşimizin hesabını AK Parti iktidarından soracağız' diyor. Bu kadar nefret dili oluşmuş bir siyaset, bu kadar alçak bir sözde siyaset, PKK'nın tamamen uşağı olmuş, onun sözünden çıkmayan bir siyasetin, demokrasiyle ve siyasetle hiçbir ilgisi yoktur.

CHP VE MUHARREM İNCE'YE ELEŞTİRİ

Süleyman Soylu, Suruç olaylarına ilişkin CHP'yi ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştirdi. Soylu, "Cumhurbaşkanı adayları Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek, aslında bu olayların bugüne kadar HDP ve PKK çevresinin yaptıklarının meşru ve doğru olduğunu ve onu Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir siyasi parti tarafından desteklendiğini ortaya koymuştur" dedi.

"SURUÇ'TAKİ OLAYIN MÜSEBBİBİ MUHARREM İNCE'DİR"

Konuşmasında birçok AK Partili yöneticinin katledildiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Açık söylüyorum; Şanlıurfa Suruç'taki olayın sebebi ve müsebbibi Muharrem İnce'dir. Çok nettir. Bunlara bu şımarıklığı veren, bunarı siyasetin özünden ayırıp şiddete yönelten anlayışın kendisi Muharrem İnce'dir. Hiçkimse kusura bakmasın" şeklinde konuştu.

"TERÖR ÜZERİNDEN BİR CHP VE HDP İTTİFAKI SÖZ KONUSUDUR"

Cenaze törenine katılmak üzere dün geldiği Şanlıurfa'da tanık olduğu bir olayı aktaran Bakan Soylu, "Havalimanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkililerini gördüm. Ama onları ne cenazede gördüm; olayı araştırmaya gelmişler. Kimin adına? Hiçkimse kusura bakmasın HDP'nin adına, PKK'nın adına olayı araştırmaya gelmişler. Yazıklar olsun. Maalesef Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime şikayetimdir, terör üzerinden bir CHP ve HDP ittifakı söz konusudur. Bunu kabul edebilmemiz söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

"BASKI DİLİNİ KİM GETİRMEK İSTERSE BİLESİNİZ Kİ KAFASINI EZERİZ"

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve gözaltına almaların sürdüğünü aktaran Süleyman Soylu, şu bilgileri verdi:

"Bu gözaltına almalar devam edecek. Yaklaşık 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. 19'u gözaltına alındı. Arkadaşlar, savcılığın çıkardığı bu kararı doğrultusunda diğerlerini yakalamak için aramalarını devam ettiriyorlar. Ülkemizde siyasete PKK dilini kim getirmek istiyorsa, terör ve şiddet dilini kim getirmek isterse, baskı dilini kim getirmek isterse bilesiniz ki kafasını ezeriz. Seçimi kullanıp, Türkiye'nin huzurunu kaçırmaya yönelik bir anlayışa müsade etmeyeceğimizi, milletimizin de buna müsade etmek istemeyeceğini elbetteki biliyoruz. Bu konuda bütün güvenlik görevlilerimiz, herkes büyük bir gayret içerisindedir. "



4- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 30 GÖZALTI



İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 30 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve Suriye'de bulunan çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri 7 ilçede bulunan 12 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



5- İSTANBUL'DAKİ MİTİNGLERDE 18 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ



*Önlemler kapsamında 6 polis helikopteri, 5 deniz botu ile 56 zırhlı araç ile 85 TOMA kullanılacak.

İstanbul'da 17 Haziran Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek olan AK Parti İstanbul mitingi ve Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek HDP mitingi kapsamında toplam 18 bin polis görev alacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 17 Haziran Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek olan Adalet ve Kalkınma Parti İstanbul Mitingi ve Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek Halkların Demokratik Partisi mitingi kapsamında geniş güvenlik önlemleri aldı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, AK Parti ve HDP mitinglerinde toplam 18 bin polis, 6 polis helikopteri, 5 deniz botu, 56 zırhlı araç ile 85 TOMA destek verecek.

