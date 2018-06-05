DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞMUR UYARISI

Haber: İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğleden sonra sağanak yağmur uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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(ek bilgi ve görüntülerle)

2- BASIN EKSPRES YOLU'NDA BAKIR YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

*Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından TIR, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

- OLUŞAN TRAFİK HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

TEM bağlantı yolunda bakır yüklü TIR devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşandı. Olay yeri ve oluşan trafik havadan da görüntülendi

Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Tarık Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41RR 480 plakalı bakır yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. TIR'dan yola dökülen mazot nedeniyle polis çevrede önlem aldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından TIR, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-EK GÖRÜNTÜ

-Çalışmalardan görüntü

-TIR'ın kaldırılması

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Havadan görüntü

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-TIR'dan görüntü

-Yola dökülen mazot

-Polisi önlemi

-Trafikten görüntü

-Devrilen TIR

-Yoldan görüntü

-Detaylar

05.06.2018 -11.33 Haber Kodu : 180605054

05.06.2018 - 11.21 Haber Kodu : 180605050

05.06.2018 - 11.33 Haber Kodu : 180605054

05.06.2018 - 11.56 Haber Kodu : 180605058 (HAVADAN)

05.06.2018 - 12.40 Haber Kodu : 180605068

05.06.2018 - 13.55 Haber Kodu : 180605099

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(geniş haber)

3- TIR SÜRÜCÜSÜNÜN BIÇAKLI DİRENİŞİ 3 SAAT SÜRDÜ

*Polis sürücüyü "TIR devrilmek üzere" diye ikna etti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. Sürücünün bıçaklı direnişi, yaklaşık 3 saat sürdü.

Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Ahmet Makas (35) kullandığı 58 SA 310 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerleri aştı. TIR yol kenarındaki yeşil alan girerek durdu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Sürücü Makas bıçak çekerek itfaiye ekiplerini TIR'a yaklaşmamaları konusunda tehdit etti. Sürücü ve kazaya müdahale edemeyen itfaiye ekipleri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini de yanına yaklaştırmayan sürücü uzun süre araçtan inmedi.

"TIR DEVRİLMEK ÜZERE"

Polis ekiplerinin ikna çalışmaları yetersiz kalınca olay yerine müzakereci polisler sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarının sonunda polis ekipleri sürücü Ahmet Makas'ı "TIR devrilmek üzere" diyerek ikna etmeyi başardı. Bıçağını polise teslim eden sürücü bir süre sonra araçtan indi. Gözaltına alınan sürücü Başakşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Yeşil alanda duran TIR ise olay yerine gelen vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-TIR'dan görüntü

-Polis ve itfaiye

-Elinde bıçakla beklemesi

-Sürücünün ikna olması

-Gözaltına alınması

-Vinçten görüntü

-Detaylar



05.06.2018 - 10.12 Haber Kodu : 180605018

05.06.2018 - 10.16 Haber Kodu : 180605020

05.06.2018 - 12.44 Haber Kodu : 180605071

05.06.2018 - 12.53 Haber Kodu : 180605076

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4- KILIÇDAROĞLU, TÜSİAD ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Yerinde duramaz Türkiye; enerjik, dinamik bir yapısı var. Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Demokrasi çıtasını yükseltmeye ihtiyacı var. Katma değeri yüksek ürün üretmeye ihtiyacı var"

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Yerinde duramaz Türkiye; enerjik, dinamik bir yapısı var. Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Demokrasi çıtasını yükseltmeye ihtiyacı var. Katma değeri yüksek ürün üretmeye ihtiyacı var" dedi.

Kılıçdaroğlu, Beyoğlu'nda bulunan TÜSİAD Genel Merkezi'nde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. 2 saat süren ve basına kapalı yapılan toplantıda, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekili İlhan Kesici, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik TÜSİAD üyeleri Murat Özyeğin, Ümit Boyner, Muharrem Yılmaz, Rahmi Koç, Levent Çakıroğlu, Bülent Eczacıbaşı da yer aldı.

Toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Erol Bilecik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, kendileri açısında son derece verimli bir toplantı olduğunu ifade ederek, "Ekonomi, dış politika, eğitim daha doğrusu hayatın her alanıyla ilgili çok değişik sorular geldi. Biz de büyük bir samimiyetle o soruları ve var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, sorunları çözmek için hangi çabaları gösterdiğimizi iş dünyasına anlatma fırsatı bulduk. Siyasi partilerin görevi ülkede var olan sorunları çözmek ve bu konudaki düşünceleri kamuoyuna aktarmak, kamuoyuyla paylaşmak. İş dünyasının merak ettiği bizimle ilgili, ekonomi ile ilgili, dış dünya ile ilgili merak ettiği, bizim çözümlerimiz konusunda sorularını ilettiler. Bizler de büyük bir samimiyetle o sorulara yanıt vermeye çalıştık" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK DEĞİŞİME VE DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz şunu söyledik; Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Yerinde duramaz Türkiye; enerjik, dinamik bir yapısı var. Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Demokrasi çıtasını yükseltmeye ihtiyacı var. Katma değeri yüksek ürün üretmeye ihtiyacı var. Eğitim sistemini çağdaş normlara uydurma ihtiyacı var. Dış politikada barışçıl, bütün kesimleri kucaklayan bir politika gütmeye ve üretmeye ihtiyacı var. Ortadoğu'da temel aktör olmaya ihtiyacı var. Bütün bu sorunlar masaya geldi. Güzel sorular soruldu iş dünyası tarafından. Biz başka bir olayı da böylece görmüş olduk. İş dünyası sadece kendi alanında değil, hem dünyayı, hem Türkiye'yi yakından izleyen, sorunları yakından gözlemleyen, çözüm üretme konusunda da kendi düşüncelerini aktaran dinamik bir yapı. Bu da Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli" diye konuştu.

"ÇOK KEYİFLİ BİR İSTİŞARE OLDU"

TÜSİAD Başkanı Bilecik ise "İçinde geçmekte olduğumuz seçim öncesinin de getirdiği farklı bir ekonomi programlarıyla yürürken, özellikle geleceği konuşmak iş dünyası açısından önemliydi" dedi.

Bilecik şöyle devam etti: 25 Haziran itibariyle ekonomi konusunda programlarının ne olduğu, programlar dahilinde ne gibi çözümler ortaya koyacakları, nasıl bir ekonomi modeliyle bundan sonraki süreci yapılandıracakları konularında çok keyifli bir istişare oldu. Sadece ekonomi değil bunun yanı sıra AB üyelik sürecini ve entegrasyon sürecini konuştuk, Gümrük Birliği'ni konuştuk. Kadınlar meselemizi konuştuk. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve bir çok konuda faydalı bir istişare gerçekleştirdik. İş dünyasının aşağı yukarı ihtiyaç duyduğu, sormak istediği sorular konusunda sayın genel başkanımız bize yol gösterici oldular.



Görüntü Dökümü:

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- Bilecik'in açıklamaları

- Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

- TÜSİAD üyelerinin görüntüsü

- Detaylar

05.06.2018 - 13.48 Haber Kodu : 180605094

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5- BAKAN ARSLAN: ÇAMLICA KULESİ'NDEKİ FİZİKİ İLERLEMEMİZ YÜZDE 75 SEVİYELERİNDE

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA- İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin yüzde 75'inin tamamlandığını belirterek, "Hedefimiz bu yıl içerisinde tamamını bitirmek ve burada radyolarımıza, televizyonlarımıza hizmet vermek. Aynı zamanda da Büyük Çamlıca üzerindeki antenlerin tamamını kaldırmak. Görüntü kirliliğinden kurtarmak ve tek bir kule ile bütün bu ihtiyacı görmek" dedi.

İstanbul'un silüetini bozan anten görüntülerinden temizlenmesi amacıyla 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kulede incelemelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kış döneminde özellikle rüzgarın çok yüksek olması nedeniyle o işlemler yavaş gitmek zorunda kaldı. Çünkü rüzgar belli bir hızın altına düşmeden o işi yapamazdık, herhangi bir risk alamazdık. Kulenin inşaat olarak tamamı bitti ve 387 metrenin tamamı bitmiş durumda. Şimdi dış giydirmeyi yapıyoruz" dedi.

HEDEF SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇMEK

Sayısal yayıncılığın önemine değinen Bakan Ahmet Arslan, "Hedefimiz ülke olarak sayısal yayıncılığa geçmek. Sayısal yayıncılıkla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sayısal yayıncılığa geçtiğimiz zaman da Çamlıca'daki bütün televizyon ve radyo vericilerini biz burada yaptığımız kulede toplayabilir ve hepsine hizmet verebilir olacağız" diye konuştu.

YILDA 4,5 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDECEK

Kuleye gerçekleşmesi beklenen ziyaretçi sayısını da açıklayan Bakan Arslan, "Biz sadece kuledeki restoran ve seyir terası marifetiyle yılda 4,5 milyon misafiri ağırlamayı hedefliyoruz. Dünyada bu anlamda örnek olan birçok proje var ki insanlar sadece onları görmek ve onlar marifetiyle şehri yukarıdan görmek adına turistik seyahatler yapıyorlar. Dolayısıyla biz hem iç turizm hem dış turizm anlamında ciddi sayıda misafir ağırlamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BU YIL İÇİNDE BİTMESİ HEDEFLENİYOR

Kulenin tamamlanacağı tarihe de değinen Arslan, "Hedefimiz bu yıl içerisinde tamamını bitirmek ve burada radyolarımıza, televizyonlarımıza hizmet vermek. Aynı zamanda da Büyük Çamlıca üzerindeki antenlerin tamamını kaldırmak. Görüntü kirliliğinden kurtarmak ve tek bir kule ile bütün bu ihtiyacı görmek" dedi.

DENİZ SEVİYESİNDEN 587 METRE YÜKSEKTE

Bakan Arslan, "Kulemizdeki inşaat anlamında fiziki ilerlememiz şu an yüzde 75 seviyelerinde. Kule, denizde 218 metrelik kotta başlatıldı ve 369 metre kulenin toplamı olmak üzere 18 metre de yer altındaki kısmı olmak üzere 387 metreden oluşuyor. Deniz seviyesinden ise 587 metrelik kota çıkmış olacak" diye konuştu.

İSTANBUL'UN SİLÜETİNE DEĞER KATACAK

Arslan, "Kule İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan Küçük Çamlıca tepesine inşa edilmekte ve özellikle kuracağımız bu kule ile birlikte kulelerin oluşturduğu görüntü kirliliğinden kurtarmış olacağız ve bunun yanı sıra İstanbul'un siluetine değer katacak bir eser kazandırmış olacağız. Bu kulemiz sadece yapacağı televizyon ve radyolara kule anlamında vereceği hizmetin yanı sıra İstanbul'a görsellik anlamında değer katacak ve İstanbul'a gelen misafirleri ağırlayacak bir eser, yapı olacak" dedi.

KULEDE SEYİR TERASLARI OLACAK

Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulunduğumuz noktadaki yaklaşık 10 bin metrekarelik inşaat alanına ilave olarak 20 bin metrekare daha bir de etraftaki peyzaj, düzenleme yapacağımız alanı düşünürseniz toplam 30 bin 150 metrekare alan üzerinde kule ve kulenin etrafındaki peyzaj alanı dahil bir alan üzerine kurmuş olacağız. Kulemiz 4 kat yer altında olmak üzere 49 kattan oluşmakta. Kulenin her iki tarafında panoramik asansörlerimiz olacak. Bu asansörler de saniyede 2,5-3 metre arasında bir hıza sahip olacak. Kulemizin iki katında seyir terasları olacak. Bunlardan biri 33'üncü kat, birisi 34'üncü kat olmak üzere ve yine zeminden 148,5 metre ile 153 metre kotlarında iki seyir terasımız olacak. Gelen misafirlerimiz kuleyi ve İstanbul'u görmek isteyenler, seyir terasları marifetiyle İstanbul'u gözlemleyebilecekler. Ayrıca 39'uncu ve 40'ıncı katlardaki 175,5 ve 180'inci metrelerimizde de yine 2 adet restoranımız olacak. Gelen misafirlerimiz İstanbul manzarası eşliğinde yemek yeme şansına sahip olacaklar."

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Ahmet Arslan'ın konuşması

-Kuleden detaylar

-Bakan Arslan'ın kuleye asansörler çıktığı anlar

-Muhabir anonsu

-Kulenin havadan görüntüsü (arşiv)

05.06.2018 - 14.07 Haber Kodu : 180605103

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(geniş haber)

6- EZHEL HAKKINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve 'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu hakkında, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmekö suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezhel olarak tanınan şüpheli Ömer Sercan İpekçioğlu hakkında Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunulduğu, şikayette şüphelinin Youtube üzerinden yaptığı paylaşımlarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, şikayet sonucu şüpheli hakkında kolluk görevlileri tarafından araştırma yapıldığı, araştırma sonucu şüphelinin sosyal medya hesabında uyuşturucu maddelerden hint keneviri bitkisi ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu, bu fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenildiği, 123 kişinin de fotoğrafa yorum yaptığı belirtildi.

Yapılan araştırma sonucunda suça konu paylaşımların şüpheli tarafından yapıldığının belirlendiği savunulan iddianamede, şüphelinin suça konu paylaşımlarda bulunulan sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğunu, paylaşımları da kendisinin yaptığını kabul ettiği kaydedildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi kullandırmaya özendirmek gibi bir amacının olmadığı yönünde ifade verdiği ve suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, suça konu olduğu belirtilen sözünün şarkı sözü olduğunu beyan ettiği belirtildi.

Şüphelinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını alenen özendirdiği savunulan iddianamede, şüphelinin, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmekö suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği 44. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Konserden görüntü

05.06.2018 - 13.03 Haber Kodu : 180605080

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7- SARIYER'DE YAKILAN CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

* Öldürülmeden 2 gün önce evinin önünden kaçırılma anı güvenlik kamerasında



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL

Sarıyer'de geçtiğimiz Nisan ayında öldürüldükten sonra yakılmış olarak bulunan Yusuf Işık cinayetiyle ilgili 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 2002 yılında Portekiz'de hapiste olan bir yakınlarını kurtarmak için 51 bin dolar alarak ortadan kaybolduğunu iddia ettikleri Yusuf Işık'ı Sultangazi'deki evinden kaçırdıkları ve öldürdükleri tespit edildi. Şüpheliler arasında birçok uyuşturucu operasyonunda ismi geçen U.Ç.'nin yeğenlerinin de bulunduğu öğrenildi.

YAKILMIŞ CESET BULUNMUŞTU

Sarıyer'de 21 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen olayda, ormanlık alanda yakılmış bir erkek cesedi bulunmuştu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yapılan parmak izi incelemesi sonucu Yusuf Işık adlı kişiye ait olduğu belirlenmişti. Yusuf Işık'ın tabancayla vurularak öldürüldükten sonra yakıldığı tespit edilmişti. Yusuf Işık'ın daha önceden dolandırıcılık suçundan 30 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

ÖLDÜRÜLMEDEN 2 GÜN ÖNCE EVİNİN ÖNÜNDEN KAÇIRILMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis öldürülmeden 2 gün önce Sultangazi ilçesinde evinin önünden kaçırıldığını tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin, Yusuf Işık'ın yanına yaklaşarak elindeki poşeti yere atıp zorla bir otomobile bindirdikleri ve uzaklaştıkları görüldü.

POLİS OPERASYON YAPARAK YAKALADI

Polis bu ipucunu değerlendirerek yaptığı çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüphelileri önceki gün düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı. 1i kadın 8 kişi Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı.

CİNAYETİN SEBEBİ 51 BİN DOLAR

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 2002 yılında Portekiz'de cezaevinde bulunan Y.G. adlı akrabalarını kurtarmak için sözde Ankara'da tanıdıkları olduğunu söyleyen Yusuf Işık'a bir aracıyla ile 51 bin dolar verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler daha sonra Yusuf Işık'ın ortadan kaybolduğunu, yıllar sonra onun izini bularak parayı almak için kaçırdıklarını daha sonra öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

ORMANLIK ALANDA İNFAZ ETMİŞLER

Şüphelilerin yerini öğrendikleri Yusuf Işık'ı evinin önünde 2 gün bekledikleri, gözaltına altında bulunan Senem C'yi ara sıra kapıya göndererek içerde olup olmadığını öğrenmeye çalıştıkları tespit edildi. Daha sonra evine gelen Yusuf Işık'ı kapının önünden kaçıran şüphelilerin, önce Beykoz'a bir eve götürdükleri, ertesi gün Sarıyer'de ormanlık alanda önce iki tabancayla ateş ederek öldürdükleri, ardından yaktıkları öğrenildi.

UYUŞTURUCU BAĞLANTILARI ÇIKTI

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazılarının , daha önceden birçok uyuşturucu operasyonunda ismi geçen U.Ç.'nin yeğenleri olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerinden polis soruşturması sonucu cinayette silahı kullanan kişilerden birinin Süleyman S., olduğu tespit edildi. Daha önceden uyuşturucu suçu nedeniyle birçok kez polise geliş kayıtları bulunduğu öğrenilen, haklarında arama kararları bulunan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Işık'ın kaçırılması

-Zorla araca bindirilmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Zanlıların emniyetten çıkışları

-Detaylar

05.06.2018 - 14.01 Haber Kodu : 180605102

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8- SURİYELİ ZELİHA'NIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN POLİSE TAHLİYE KARARI

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, ()

BAĞCILAR'da 2 yıl önce iki kişiyle kavga ettiği sırada beylik tabancasından çıkan kurşunla 7 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne neden olan polis memuru A.A.'nın tahliyesine karar verildi.

SANIK POLİS: AMACIM KİMSEYİ VURMAK DEĞİLDİ

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 39 yıl 3 aydan 61 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık A.A., ve avukatları hazır bulundu. Söz alan sanık A.A., "Kesinlikle benim hedefim kimseyi vurmak değildi. Ben canımı kurtarmak için yere ateş ettimö diyerek tahliyesini istedi.

"İKİNCİ BAYRAM YAŞATMANIZI TALEP EDİYORUM"

Sanık A.A.'nın avukatı da 25 aydır müvekkili ve ailesinin mağdur olduğunu kaydederek, "Önümüz bayram, tahliye kararı verilerek müvekkilime ikinci bayram yaşatmanızı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Duruşmada söz alan Cumhuriyet savcısı da sanık A.A.'nın suç vasfının değişmesi ihtimali göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak, sanık polis memuru A.A.'nın yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine hükmetti. Duruşma Kasım ayına ertelendi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bağcılar'da 18 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen olayda polis memuru A.A ile R.A. ve C.A.'ın arasında tartışma çıktığı anlatılıyor. Çıkan tartışma sonucunda polis memurunun tabancasından çıkan kurşunla olay yerinden geçen Suriyeli Zeliha Cumo sağ göğüs hizasında aldığı mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği anlatılıyor. İki merminin isabet ettiği C. A. hayati fonksiyonlarını beşinci derecede etkileyecek şekilde yaralandığı, kavga olayından dolayı da R. A.'nın da yaralandığı belirtiliyor. A.A.'nın "Olası kasıtla öldürme","Olası kasıtla yaralama","Kasten öldürmeye teşebbüs","Korku,kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme" suçlarından 39 yıl 3 aydan 61 yıla kadar hapsi isteniyor. Müşteki-şüpheli tutuksuz R. A. (32) ve C.A. (25) kardeşlerin de "Kasten yaralama" suçundan 4'er aydan 1'er yıla kadar hapsi isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

05.06.2018 - 12.30 Haber Kodu : 180605065

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9- KİLİSE DUVARINA YAZI YAZILMASI DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazdığı iddia edilen Serdar K., hakkında, "İbadethanelere zarar vermeö suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelinin akıl hastalığı nedeni ile cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtilerek, şüpheli için akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de 30 Nisan 2018 tarihinde saat 05.30 sıralarında Caferağa Muvakkıthane Caddesi üzerinde bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıldığı ve kapısının önüne çöp döküldüğü, güvenlik kameralarının incelenmesi ile şüpheli Serdak K.'nın suça konu eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin sorgusunda suça konu eylemden bir kaç gün önce kilisenin ön tarafına astığı Atatürk posterinin indirilmesine sinirlendiği için bunu yaptığını beyan ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin soruşturma aşamasında hastaneye sevk edildiği belirtildi.

BİPOLAR BOZUKLUK TESPİT EDİLDİ

İddianamede, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'den gelen 16 Mayıs 2018 tarihli rapora göre şüphelinin, "Bipolar bozukluk psikotik özellikli manik hecmeö denen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu, 30 Nisan tarihinde işlenen suça yönelik cezai sorumluluğunun olmadığı belirtildi.

Şüphelinin, "İbadethanelere zarar vermeö suçundan 4 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasının yapılması istenen iddianamede, akıl hastalığı nedeni ile isnat edilen suçtan cezalandırılmaması, ancak hakkında koruma ve tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edildi.



Görüntü Dökümü(ARŞİV)

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(Güvenlik Kamerası)

-Şüpheli Serdar K.'nın kilise önündeki çöpleri dağıtması

-Şüphelinin adliyeye sevki

05.06.2018 - 13.39 Haber Kodu : 180605092

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10- PROF. DR. BÜŞRA ERSANLI'YA "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Barış İçin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan Marmara Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Büşra Ersanlı, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen duruşmaya, sanık Büşra Ersanlı ve avukatı Aynur Tuncel Yazgan katıldı. Duruşmada savcı, önceki celse sanık Ersanlı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrarladı.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Sanık Büşra Ersanlı mütalaaya karşı son savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Ersanlı'nın avukatı Aynur Tuncel Yazgan ise "Bildiri barış hakkı çerçevesinde barış çağrı adına yapılmıştır. Bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla atılı suçun unsurları oluşmamıştır" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti kararında, "PKK / KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan sanık Ersanlı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediği için bu maddeyi uygulamadı. Ayrıca Ersanlı hakkındaki cezayı da ertelemedi.



