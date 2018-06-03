DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - MUHARREM İNCE EYÜPSULTAN'DA MİTİNG DÜZENLEDİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kağıthane mitinginden sonra Eyüpsultan'a geldi. Eyüp Sultan Camii'nde türbeleri ziyaret eden İnce, Eyüp Sultan Camii çıkışında vatandaşlarla selamlaştı ve miting düzenledi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eyüpsultan'da düzenlenen seçim mitinginde konuştu. İnce,"Ben generalin iftarına katılmasından niye rahatsız olayım? Yok öyle bir şey. Benim rahatsız olduğum şey, beni eleştirirken generalin alkışlaması. Silahlı kuvvetlerin disiplin kanunu var. Disiplin kanununda diyor ki, siyasi bir faaliyette bulunamazsın. Bulunursan, ihraç edilirsin. Allah'ın izni milletimizin izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde o generalin apoletlerini sökeceğim" dedi.

"UTANMAZLIĞI, REZİLLİĞİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

İnce, "Samsun'da gençler sahneye bir bisiklet getirdi. Ben de bisiklete bindim. Geçen gün baktım, caminin içine bir bisiklet yerleştirmişler. Bunlar bu montaj-dublaj işlerini herhalde FETÖ'den öğrendiler. Öyle zavallılar, acınacak haldeler ki, oğlumun düğününde zeybek oynamışım. Aramızda kalsın güzel de oynarım yani. Almışlar, zeybek oynarkenki resmimi caminin içine yerleştirmiş, sosyal medyada yayıyor. Utanmazlığı, rezilliği görüyor musunuz? Telaş içindeler" diye konuştu.

GAZZE'YE GİDECEĞİM

Muharrem İnce, "2013'ten beri Gazze'ye gideceğim diyor. Gidebildiği tek Gebze. Devlette devamlılık esastır. Allah'ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğunda Gazze'ye gideceğim, o da görecek. Çünkü barışacağız. Barıştık mı gideriz. Türk-Kürt kavgasını bitireceğiz. Alevi-Sünni tartışmasını bitireceğiz.



Görüntü Dökümü:

-Mitingden görüntü

-İnce'nin selamlaması

-Detaylar

03.06.2018 - 15.22 Haber Kodu : 180603106

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2- (ek görüntü)- ŞİLE'DE TEKNE BATTI: 1 ÖLÜ 1 KAYIP

*Alabora olan tekneden 3 kişi de kurtarıldı

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL

Şile'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken 1 kişi aranıyor.

Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı. Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (32) ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Gülyıldırım'ın fotoğrafı

-Kayıp Onur Özcan fotoğrafı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Sahilden görüntü

-Arama kurtarma çalışmaları

-Röportajlar

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03.06.2018 - 14.07 Haber Kodu : 180603082

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3- (ÖZEL)- GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN HIRSIZLAR EV SAHİBİNE 'ŞİKAYEÇİ OLMA' DİYE YALVARDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİRİSTANBUL

Kadıköy'de bir apartman dairesini soyan hırsızlar, bir süre sonra apartmanın önüne gelerek, ev sahibine 'bizden şikayetçi olma' diye yalvardı. O anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kadıköy Koşuyolu Mahallesi İsmailpaşa sokakta bir eve hırsızlık yapmak için apartmanın bahçe duvarından tırmanan, evden çaldıkları eşyalarla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra hırsızlar, apartmanın önüne gelerek evinden eşyalarını çaldıkları kişiye 'bizden şikayetçi olma' diye yalvardı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Ev sahibinin hırsızlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızların gelişi

-Hırsızların duvara tırmanarak eve girişi

-Hırsızların kaçışı

-Ev sahibine yalvarması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Binadan görüntü

-Detaylar

03.06.2018 - 15.20 Haber Kodu : 180603105

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4-(geniş haber)- BEYOĞLU'NDA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Ersan SAN-Hakan KAYA-İSTANBUL

Beyoğlu'nda bir çanta atölyesinde çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Beyoğlu, Hüseyin Ağa Mahallesi Kireçhane Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çanta atölyesinde çıkan yangın nedeniyle iş yeri içerisinde yoğun duman oluştu. Duman nedeniyle binada bulunanlar içerde mahsur kaldı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalanları dışarı çıkardı. Çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Kurtarılan yaralı

-Ambulansa konulması

-Detaylar

03.06.2018 - 14.58 Haber Kodu : 180603102

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5- DOĞAYI VE HAYVANLARI KORUMAYANLARA "OY YOK" EYLEMİ



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK- İSTANBUL

Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları, İstanbul'da 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde "Doğayı ve Hayvanların Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok" kampanyası başlattı.

Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde saat 13:00 sularında toplanan grup, sık sık, "Hayvanlara adalet istiyoruz" sloganı attı. Çok sayıda STK'nın destek verdiği eylemde, hayvanları koruyacak yasa tasarılarının hazırlanması için seçime girecek tüm partilere çağrı yapıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Şebnem Aslan, "7 milyonu aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucusunun yıllardır, Hayvanları Koruma Kanunu'nun TCK kapsamında, resmi sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şeklide geçirilip, hayvana esarete, sömürüye, şiddete, sürgüne öldürmeye son verilsin ağır cezalar getirilsin çağrılarına sessiz kalan, sürgün ölüm yasa tasarıları ile sürekli olarak hayvan hakları savunucularını tehdite maruz bırakan siyasi parti adaylarına oy yok diyoruz. Oylarımız doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren, bunun için çalışmalarına seçim kampanyası sürecince ve sonrasında devam edecek adaylara ve partilere olacaktır" dedi.Basın açıklamasının ardından vatandaşlar, ellerindeki "Oyum doğa ve hayvanların yaşam haklarını koruyan adaylara" yazılı kağıtları temsili seçim sandığına atarak oy kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Grubun toplanması

-Grubun slogan atması

-Basın açıklaması

-Temsili oy kullanılması

-Detaylar

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