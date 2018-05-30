DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 



1- BAKAN SOYLU, POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU'NUN MEZUNİYET TÖRENİ'NDE KONUŞTU

Haber:Cansel KİRAZ- Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nde düzenlenen 16'ıncı Dönem Mezuniyet törenine katıldı. Buradaki konuşmasında ailelere seslenen Soylu, "Bundan sonra da çocuklarınızın üzerinden ne olursunuz elinizi çekmeyin. Onların müfettişi olun. Ola ki canları sıkılır, onlara müdahale edin. İyi ile kötü arasında kararsız kalırlarsa onlara yol gösterin" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, " Dünyanın bütün risklerini sırtımızda taşıyoruz. Göç yolları bizde, uyuşturucu yolları bizde, kaçak göçmenlerin güzergahları bizde ama Allahın izniyle bütün bunlarla mücadele edecek güç de akıl da bizde. Eğer biz bu işleri merhametimizle yönetmeseydik, polis yetiştiremezdik robot imal ederdik ama bize polis lazım. Bize merhametli, vicdanlı suçluyla masumu ayıran, hukuktan ayrılmayan ve milletin selameti söz konusu olduğunda şehadete koşan polisler lazım" dedi.

GÜVENLİK VE UYUŞTURUCU KONULARINA DEĞİNDİ

Konuşmasında kent güvenlik sistemlerine değinen Soylu," Ülke genelinde ve il ve ilçe merkezlerinde 13 bin 708 görüntüleme merkezinde 38 bin 78 kamera, kent güvenlik sistemi kapsamında faaliyettedir. 2016 yılında bin 450 olan plaka tanıma sistemi nokta sayısı bin 958'e çıkarılmıştır. Yıl sonuna kadar bin 667 noktada daha kurulum planlanmaktadır. Sadece İstanbul'da 2015'te 36 bin 685 olan polis sayısı maalesef o FETÖ belası sebebiyle ihraçlara rağmen 38 bin 603'e çıkarılmıştır. Bu noktada bir zafiyete izin vermedik. 2016'da uyuşturucu satıcısı, yılbaşından bugüne kadar 7 bin 638 tanesini tutukladık. Terörle mücadele ediyoruz. 2018 itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'du dün 30'a tamamladık. Asayişte, trafikte ve diğer başlıklarımızda da bu şekilde gelişmeler kaydedilmektedir" dedi.

Soylu, uyuşturucu konusunda ise, "Ülke genelinde 2016'da 7 bin 601 olan tutuklu uyuşturucu satıcısı rakamı 2017'de 21 bin 408 olmuştur. Yılbaşından bugüne kadar da 7 bin 698 tanesini daha tutukladık" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU AİLELERE SESLENDİ: ONLARIN MÜFETTİŞİ OLUN

"Geçen yıl mayıs ayının son günlerinde yine bu güzel eğitim yuvasında 499 kardeşimizin mezuniyet törenine katılmıştım bugün de tüm Türkiye genelinde 2 bin 373 öğrencimiz olmak üzere burada 442 öğrencimizin yemin merasimine şahitlik edeceğiz" diyen Bakan Soylu, ailelere seslenerek, " Bundan sonra da çocuklarınızın üzerinden ne olursunuz elinizi çekmeyin. Onların müfettişi olun. Ola ki canları sıkılır, onlara müdahale edin. İyi ile kötü arasında kararsız kalırlarsa onlara yol gösterin" dedi.

DERECEYE GİREN KIZ ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Sadece belirli mesleklerin yeminle başladığını belirten Bakan Soylu, " Devlet elinize yetki, belinize silah verecek. Size şerefli bir üniforma verecek. Yeri geldiğinde vatandaşın emniyeti için, vatanın selameti için o üniformayı kefen diye giymeye hazır olacaksınız. Vatandaş huzurlu uykusunu uyusun diye siz uyumayacaksınız" ifadelerini kullandı. Soylu, kız öğrencileri "Bizim erkekler bu sefer nal toplamış galiba. İlk 3, kız biliyorsunuz değil mi? Kızları tebrik ederim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dereceye giren öğrencilere hediye takdim etti. Öğrencilerin kep atması ile tören sona erdi.

Görüntü Dökümü

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına girişi

-Protokolün görüntüsü

-Mezuniyet töreninde marş okunması

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

-Soylu'nun dereceye giren öğrencilere hediye takdim etmesi

-Öğrencilerin yemini

-Kep atılması

-Genel ve detaylar

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2- RÜTBELİ HAVACILARIN DAVASINDA KARAR: 7 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI....

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk eden, aralarında eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile kalkışma gecesi görev yapan helikopter pilotlarının da bulunduğu 7 sanığa "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar dönemin Yalova Hava Meydan Komutanı eski Albay Metin Yıldırım, eski Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler, eski teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, eski Astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu 5. Filo Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotları eski üsteğmenler Hasan Kaya ve Tuncay Yıldırım ile Ali Yağmur ve Faruk Özdemir katıldı. Tutuksuz 7 sanığın da hazır bulunduğu duruşmada müdahil kurumlar Başbakanlık ve TBMM'yi ise avukatları temsil etti.

7 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Duruşmada sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Yağmur, Faruk Özdemir, Faruk Şimşek, Hasan Kaya, Mehmet Gürler, Metin Yıldırım ve Tuncay Yıldırım'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanıklar hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ve "Darbeye teşebbüs" suçundan ayrı bir ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanıklardan Tuncay Yıldırım'a "İş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçundan da 9 yıl hapis cezası verildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN 3 SANIĞA CEZA

Tutuklu sanıklardan Astsubay Hasan Yıldırım ve Teğmen Sabri Çalışkan'a "Darbeye teşebbüs" suçlarından beraat veren heyet, sanık Hasan Yıldırım'ın "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, Sabri Çalışkan'ın ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Heyet, sanıklar Alaettin Mercan, Güven Üstündağ, İsa Akar, Metin Demirci, Metin Demir, Serdar Madran ve Tayfun Arslan hakkında da, "Darbeye teşebbüs" suçundan beraat verdi. Bu sanıklardan Metin Demir'e "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis, diğer 6 sanığa ise aynı suçtan beraat kararı verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran heyet, haklarında beraat kararı verilen sanıklar Alaettin Mercan, Güven Üstündağ, İsa Akar, Metin Demirci, Serdar Madran ve Tayfun Arslan hakkında verilen adli kontrol tedbiri uygulamalarının kaldırılmasına hükmetti.

AVUKATA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan duruşma sırasında söz alan sanıklardan Hasan Yıldırım'ın avukatı Muazzez Görkem Büyükgövez'in savunma yaparken "FETÖ'nün hep birlikte yaratılan bir örgüt olduğu ve aslında böyle bir örgütün bulunmadığı" yönünde beyanı nedeniyle bu avukat hakkında, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ve savcılığa karşı savunma sınırını aşan, savcının şahsına yönelik sözleri nedeniyle de "Hakaret" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

3- ÇAMLICA CAMİİ'NİN AÇILIŞI ERTELENDİ

-Camideki son durum bugün havadan görüntülendi.

* İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk,

"Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra bu sabah yeni bir iş takvimi oluşturduk. Tam olarak bitmeyeceği eksikleri kalacağı için açılışı erteledik"

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL()

2013 yılından beri yapımı süren Çamlıca Camii'nin açılışı ertelendi.

10 Haziran tarihinde Kadir gecesi açılması planlanan Çamlıca Camii'nin "tam olarak bitmeyeceği" için açılışının ertelendiği öğrenildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk "Tam olarak bitmeyeceği eksikleri kalacağı için açılışı erteledik" dedi.

CUMHURBAŞKANI TAM OLARAK BİTMESİNİ İSTEMİŞTİ

Yapımına başlandığından bu yana yaklaşık 58 aydır inşaatı devam edilen Çamlıca Camii inşaatının 10 Haziran 2018 tarihinde Ramazan ayının Kadir gecesi açılması planlanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam İstanbul'un fetih Kutlamaları sırasında "İstanbul'a kazandırdığımız manevi zırh olarak gördüğümüz Çamlıca Camii'ni 10 Haziran'da Kadir gecesinde ibadete yetiştirmek istiyoruz. Fakat arkadaşlara söyledim. Yarım yamalak yok. Yetiştireceksiniz yetiştirin yetişmiyorsa bittiği zaman açarız" şeklinde konuşmuştu.

AÇILIŞ ERTELENDİ

Bu açıklamanın ardından cami inşaatının tam olarak bitmeyeceği için açılışın ertelendiği öğrenildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra bu sabah yeni bir iş takvimi oluşturduk. Tam olarak bitmeyeceği eksikleri kalacağı için açılışı erteledik. Şu anda gece gündüz 600 işçi cami inşaatının her yerinde çalışıyor. Bir sanat eseri olarak gördüğümüz camiinin her yerini bitirdikten sonra açılış için yeni bir takvim oluşturacağız." dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ OLACAK

Bittiğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİNE SAHİP

Çamlıca camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alanda yapımı devam edilen Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.

Görüntü Dökümü:

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-Caminin içinden görüntüler

-Çalışmalardan görüntüler

-Külünk ile röp.

-Caminin havadan görüntüleri



30.05.2018 - 13.09 Haber Kodu : 180530068

30.05.2018 - 13.04 Haber Kodu : 180530065

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Haber: Taner YENER-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Fatih Camii'ne geldi. Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Erdoğan, cami ve türbede bir süre incelemelerde bulundu. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu açılışta İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere şehitler için dua etti. Duaların ardından kurdeleyi kesen Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra beraberindekilerle türbeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın gelişi

-Dua edilmesi

-Açılış kurdelesinin kesmesi

-Konuşmasını yapması

-Türbeye girişi

-Detaylar

30.05.2018 - 12.40 Haber Kodu : 180530060

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5- "BEYAZ"I BOŞ ARAZİYE BIRAKAN KİŞİYE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

* Sarıyer'de site içerisinde başıboş dolaştığı gerekçesiyle "Beyaz" isimli köpeği aracına alıp boş araziye bırakan Cem S.'nin 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Sarıyer'de site içerisinde başıboş dolaştığı iddiasıyla sahipli "Beyaz" isimli köpeği aracına alıp boş araziye bırakan Cem S. hakkında "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaklaşık bir senedir kayıp Beyaz'ın boş araziye bırakılmasına ilişkin davanın bugün ilk duruşması görüldü. Duruşmada İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin de davaya müdahilliğine karar verildi. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Cem S. ile müştekiler Efe D. ve Ekin Ö. katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Cem S. "Suça konu sitede ikamet etmekteyim. Aynı zamanda sitenin pazarlama bölümünde de çalışmaktayım. Site yönetimi olarak evcil hayvanların başıboş gezmemesi ve sokak hayvanlarının da site içerisinde barındırılmaması, başıboş dolaştırılmamaları yönünde bildiriler yayınlandı" diyerek söz konusu bildiriyi mahkemeye sundu. Hayvanların site içerisindeki hortumlara ve birtakım yerlere zarar verdiğini söyleyen sanık Cem S. "Havuzdan su içmemelerini istedik. Ancak suça konu köpek, uyarılarımıza rağmen başıboş dolaşıyordu. Hırçın bir hayvandı. İnsanlara da saldırıyordu. Müştekilere ikaz da bulunduysak da ilgilenilmedi. Köpeğin kendilerine ait olmadığı söylenildi. Bunun üzerine köpeği aracıma alarak Kilyos'a yaklaşık 4 km uzak mesafe bırakıp işime gittim. Akşam eve döndüğümde köpek tekrar geriye dönmüştü. Köpeği bıraktığım yer Zekeriyaköy'de bir mahalledeki boş bir arazidir. Zira müştekiler de bu bölgede ikamet etmektedir" dedi.

Sanık avukatı Uğur Erdoğmuş da köpeğin sahipli köpek olmadığını iddia ederek "Müştekiler tarafından evlerinin önünde beslenmektedir. Evlerinde başka köpek vardır. Şayet evlerindeki köpek gibi sahip çıkılsaydı müvekkilim de başka yere bırakmak zorunda kalmazdı" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

"KÖPEKTEN RAHATSIZ OLUNDUĞU YÖNÜNDE TEBLİĞ YAPILMADI"

Müşteki Efe D. "Suça konu köpek sokak köpeğiyken sahiplenilmesi yönünde isteminde bulunduk. Ancak sahiplenmek isteyen çıkmayınca kendimiz sahiplendik. Köpeğin aşılarını yaptırdık, kart çıkarttık. Bize kesinlikle köpekten rahatsız olunduğu yönünde tebliğ yapılmadı. Köpek sanık tarafından götürüldükten sonra kesinlikle dönmemiştir. Şu an kayıptır, nerede olduğunu bilmemekteyiz. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki Ekin Ö. ise "Köpeği sahiplendik. Köpeğimiz sanık tarafından götürüldükten sonra dönmemiştir. Köpeğimizin rahatsızlık verdiği yönünde herhangi bir tebliğ de yapılmamıştır. Davacı ve şikayetçiyim. Köpeğin diğer köpeklerimizle birlikte evimizde yaşadığına dair fotoğraflı kanıtlarımız vardır. Ayrıca sahipli olmasına rağmen site içerisinde dolaşan çok sayıda sahipli köpek de vardır" diye konuştu. Öte yandan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı Özen Erdoğan, "Tıpkı bir insanın çocuğu gibi bir hayvan da alınıp başka yere bırakılmaz. Davacı ve şikayetçiyiz" diyerek davaya müdahil olma talebinde bulundu.

BARO HAYVAN HAKLARI MERKEZİ'NİN MÜDAHİLLİĞİNE KARAR VERİLDİ

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin ve müştekilerin davaya müdahil olarak kabulüne karar veren mahkeme, taraflara tanıklarını bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Cem S'nin, 20 Temmuz 2017'e şikayetçiler Efe D. ve Ekin Ö'ye ait Beyaz isimli melez cinsi sahipli erkek köpeği arabaya bindirerek Zekeriyaköy'de boş bir araziye bıraktığı anlatılıyor. Böylelikle sanığın "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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Köpeğin fotosu

30.05.2018 - 12.40 Haber Kodu : 180530061

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