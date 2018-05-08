DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(GASPÇILARIN GÖRÜNTÜSÜYLE)

1- İSTANBUL'DA 1.2 MİLYON LİRALIK GASP

- 1 milyon 200 bin liralık gasp sonrası kaçan 4 kişi güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL

Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. Şüpheliler kaçarken polis ekiplerine ateş etti. Esenyurt'ta aracı bırakıp kaçan gaspçıları yakalamak için çalışma başlatıldı. Gaspçılar kaçarken güvenlik kamerasına da yansıdı.

"YOL KONTROLÜ YAPAN POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTILAR"

Olay saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuyumcukent'ten çıkan 34 BA 4291 plakalı kurye aracını lüks araçla takibe alan şüpheliler kurye aracının önünü kesti. Silahla tehdit ettikleri kurye aracındaki 2 kişiyi etkisiz hale getiren gaspçılar araçta bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi alarma geçti. Lüks araçlarıyla D-100 karayoluna çıkan gaspçılar yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açtı. 4 gaspçı bir elektronik marketin önünde aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak kurye aracı ve gaspçıların bırakıp kaçtığı araçta incelemelerde bulundu. Parayla kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

-Gaspa uğrayan kuryelerden birinin görüntüsü

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-Olay yeri

-Kurye aracından görüntü

-Polis ekipleri

-İnceleme yapılması

-Yerdeki boş kovanlar

-Gasp edilen kişiler

-Terk edilen otomobil

-Polisin inceleme yapması

-Polis otosundaki kurşun delikleri

-Detaylar

08.05.2018 - 10.27 Haber Kodu : 180508015

08.05.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180508018

08.05.2018 - 11.01 Haber Kodu : 180508027

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(GASP ANI GÖRÜNTÜSÜ)

2- İSTANBUL'DA 1.2 MİLYON LİRALIK GASP

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ()

Bahçelievler'de kuyumcu kuryesinden 1.2 milyon TL çalan gaspçılar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kurye aracından parayı alan gaspçılar havaya ateş açarak olay yerinden kaçıyor.

Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracının soyulmasına ait görüntüler ortaya çıktı. Gasp anında otomobiliyle ilerleyen bir vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde eli silahlı gaspçılar kurye aracındakileri silahla tehdit ediyor. Araçta bulunan 1.2 milyon TL'yi çalan gaspçılardan biri çalışır halde bekleyen motosikletin arkasına biniyor bir diğer gaspçı ise lüks otomobile binerek kaçıyor. Bu sırada motosiklete binen gaspçı havaya ateş ediyor. Polis her yerde kaçan zanlıları arıyor.

Görüntü Dökümü

Olay anı cep telefonu görüntüsü



08.05.2018 - 13.52 Haber Kodu : 180508083_

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3- BAŞBAKAN YILDIRIM "İHA" FABRİKASINI ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, İnsansız Hava Aracı (İHA) üretim fabrikasını ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, dün Bayraktar İnsansız Hava Aracı üretim fabrikasını ziyaret ederek bilgi aldı. Baykar Makina teknik müdürü Selçuk Bayraktar'dan üretimlere dair brifing alan Yıldırım "Terörle mücadelede son yıllarda etkin bir şekilde kullanılan İnsansız Hava Araçları ülkemizin terörle mücadelesinde önemli yardımcı unsurlarımızın başında geliyor. İnsansız Hava Araçları nokta tespitler yapabilmeleri bakımından teröristlerin korkulu rüyasıdır. Bu tür yerli ve milli üretimlerle Türkiye'yi savunma sanayii alanında markalaştırarak, ülkemizin adını altın harflerle hafızalara kazımaya devam edeceğiz. Baykar Makina'nın Türk mühendislerinin imzasını taşıyan yerli ve milli üretim çalışmaları bizleri gururlandırıyor" dedi. Baykar Makina'nın kurucusu Özdemir Bayraktar da İnsansız Hava Araçları Projesi'nin zor ve meşakkatli bir çalışma sürecinin sonunda hayata geçirildiğini anlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Ziyaretten fotoğraflar

08.05.2018 - 14.13 Haber Kodu : 180508088_

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4- "GECE KARTALI" İÇİN TÖREN

* İstanbul'da meslektaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan bekçi Üzeyir Kocatürk için tören düzenlendi.

* Şehidin eşi Reyhan Kocatürk, kucağındaki 2 yaşındaki oğlu Ömer Faruk ile tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Üsküdar'da servis aracında doldur boşalt yaptığı öne sürülen meslektaşın silahından çıkan kurşunla şehit olan bekçi Üzeyir Kocatürk için tören düzenledi.

"Gece Kartalları" olarak adlandırılan bekçiler, dün sabah acil müdahale kursuna gitmek üzere Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden servislerine bindi. Servis aracında tabancasıyla doldur boşalt yaptığı belirtilen meslektaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Üzeyir Kocatürk (26) için Ümraniye'deki Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi önünde tören düzenlendi. Törene şehit bekçinin ailesi, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, meslektaşları ve polisler katıldı.

"EŞİ VE ÇOCUKLARI BİZE EMANETTİR"

Törende konuşma yapan Mustafa Çalışkan, "İstanbul halkının huzur ve güvenliği için görev alan çarşı ve mahalle bekçilerimizin görev yaparken daha verimli olmaları için verilen eğitimin hemen öncesinde meydana gelen bir kaza sonucu Üzeyir kardeşimiz kaybetmek bizleri derinden üzmüştür. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşimizin eşi ve çocukları bize emanettir. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun" diye konuştu. Şehit bekçi Kocatürk için burada dua okunup helallik alındı. Şehidin eşi Reyhan Kocatürk, kucağındaki 2 yaşındaki oğlu Ömer Faruk ile tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit bekçi Üzeyir Kocatürk, Topağacı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.



Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlardan görüntü

-Şehidin yakınlarının gelmesi

-İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan gelmesi

-Aileye taziyede bulunması

-Cenazeden görüntü

-Konuşma yapması

-Dua ve helallik alınması

-Yakınlarıının gözyaşları içinde cenazeye sarılması

-Eşi ve çocuğun tabuta sarılarak ağlaması

-Düzenlenen tören

-Genel ve detay görüntüler



08.05.2018 - 12.20 Haber Kodu : 180508056

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5- ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL

Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki polis memuru Ömer Faruk Yıldız için görev yaptığı Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Ömer Faruk Yıldız'ın cenaze törenine Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, şehidin ailesi ve yakınları ile meslektaşları katıldı. Törende helallik alınması ve dua okunmasının ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının oluşturduğu tören mangası tarafından cenaze aracına kondu. Bu sırada şehidin ailesi ile nişanlısı tabutun başında gözyaşı döktü. Yıldız'ın cenazesi Güngören Hüseyin Emek Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Habibler Yayla Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze töreninden görüntüler

-Ailesinden görüntüler

-Dua edilmesi

-Tören mangasının cenazeyi araca bindirmesi

-Detay görüntüler

08.05.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180508066

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6- MUZ YÜKLÜ GEMİDEN KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Haber: İstanbul

İstanbul Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin Ambarlı Limanında yaptığı çalışmada muz yüklü gemiden 89 kilogram kokain ele geçirildi.

Ekvator'dan yola çıkan muz yüklü bir gemi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezinde kullanılan Gemi Takip Sistemi sistemi tarafından şüpheli bulundu. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Limanı'na gelen gemide mühür ve kapak kontrolü yaptı. Mühür ve kapakta herhangi bir oynama olmamasına rağmen rotası ve yükü şüpheli bulunan konteyner, sistem üzerinden x-ray taramasından geçirildi. Konteynerin tavan kısmında şüpheli yoğunluk fark edilince dedektör köpek Emely devreye girdi. Köpeğin konteynırın tavanına aşırı tepki vermesi üzerine yük boşaltıldı, gümrük muhafaza personelince detaylı inceleme başlatıldı. Tavan kısmı açılarak kontrol edildi. Tavanda paketler olduğunun tespit edilmesi üzerine metal plaka ve köpük tabaka sökülerek indirilen paketlerden numuneler alındı. Paketlerdekinin kokain olduğunun ortaya çıkması üzerine 80 paket içerisinde toplam 89 kilogram kokaine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Konteynerden görüntü

-Muzlardan görüntü

-Arama yapılması

-Dedektör köpeğinin tepki vermesi

-Tavanın sökülmesi

-Uyuşturucuların bulunması

-Analiz yapılması

-Detaylar

08.05.2018 -14.12 Haber Kodu : 180508087