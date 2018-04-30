DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ULUDERE ŞEHİDİ İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,

Şırnak Uludere'de terör örgütü PKK mensuplarının üs bölgesine düzenlediği saldırıda şehit olan piyade onbaşı Sedat Mekan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Bahçelievler Kuba Camii'nde düzenlenen törene başta şehidin ailesi ve yakınları olmak üzere çok sayıda kişi katılıyor.

ACILI AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Şehit Sedat Mekan'ın Türk bayrağına camiye saat 12.30 sıralarında getirildi. Şehidin yakınları ve ailesi tabutun başına gelerek burada uzun süre gözyaşı döktü.

Şehidin dün İstanbul'a getirilen naaşı ilk olarak Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan evine getirilmiş ve burada helallik alınmıştı. Şehidin baba ocağının olduğu apartmana büyük Türk bayrağı asılırken, sokak da baştan sona Türk bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca binaya, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazılı büyük bir pankart da asıldı. Acılı haberinin ailesine ulaştırılmasının ardından şehidin evinde yas var. Evin önüne kurulan çadırda şehidin ailesi ve yakınları bugün de taziyeler kabul etti. Üç çocuklu ailenin en büyüğü olan Şehit Sedat Mekan için taziyeleri baba Murat Mekan, annesi Özlem Mekan ile dedesi Ahmet Akpınar, başta olmak üzere yakınları kabul etti. Gözyaşı döken yakınlarının zaman zaman fenalaşması üzerine sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

ŞEHİDİN BABASI: YAVRUM ORAYA SECCADESİYLE GİTTİ

Şehidin acılı babası Murat Mekan, oğlunu üç ay önce askere gönderdiğini söyleyerek, "2 ay acemi birliğini Erzincan'da yaptım. Kuzumun yemin törenine ziyaretine gittim. Çok seviniyordu. Şırnak'a düştüğünde hiç üzülmemişti. Yavrum oraya seccadesiyle gitti. 5 vakit namazındaydı yavrum. Komutanı, yavruma 'peygamber ocağında cuma namazını sen kıldıracaksın' demişti. Rabbim bütün askerlerimize güç, kuvvet versin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin" diyerek konuştu.

"RABBİM ONU PEYGAMBERLİKTEN SONRAKİ EN YÜKSEK MERTEBEYE ULAŞTIRDI"

Baba Mekan, "Evladımla her gün görüşüyordum. Benden para istemişti. Dün postane şubelerine gittim ama hiçbiri çalışmıyordu. Göndermek için o kadar uğraştım ama ulaşamadım, demek ki çocuğumun bana bu haberi gelecekti. 25 yıldır burada yaşıyorum evimin sokağını bulamadım. Demek ki malum oldu. Rabbim onu peygamberlikten sonraki en yüksek mertebeye ulaştırdı" dedi.

"KANINI YERDE KOYMAYACAĞIZ"

Dede Ahmet Akpınar ise "Ben onu koynumda büyüttüm. İlk göz ağrımdı. Beni de çok severdi. Babadan önce beni arardı. Kısmet buymuş. Ancak bu adilere prim vermeyeceğiz ve bunun kanını yerde koymayacağız. Allah askerimize güç kuvvet versin" şeklinde konuştu.

"DİK DURACAĞIZ, AĞLAMAYACAĞIZ"

Şehidin annesinin dayısı Mehmet Boztepe ise, yeğeninin vatanı için canını verdiğini belirterek, "Biz başımızı öne eğmeyiz. Vatanımız sağ olsun. O, üç beş çapulcuya hiçbir zaman vatanımızı bırakmayız. Şu halimle beni götürseler ben yine giderim. Ancak onun yaşantısı daha çocukluğundan beri vatan ve Kur'an-ı Kerim aşkıyla büyüdü. Allah da onu en çok sevdiği kulu Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanına götürdü. Biz dik duracağız, ağlamayacağız. O bizim gurumuz, her şeyimizdir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin camiye getirilmesi

-Yakınlarının gözyaşı dökmesi

-Türk bayrağına sarılı tabut

-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Baba Murat Mekan ile dede Ahmet Akpınar'ın yan yana oturması

-Dayı ile röp

-Acılı babanın konuşması

-Dede Akpınar'ın açıklamaları

-Fenalaşanlara sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Apartmana asılan pankart

-Genel

30.04.2018 - 13.03 - Haber Kodu : 180430059

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(ÖZEL)

2- BALYOZLU HIRSIZLAR KAMERADA

* Önce levyelerle kepengi açtılar, daha sonra balyozla camı kırıp içeri girdiler.

* Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Küçükçekmece'de telefon bayisine giren hırsızlar 20 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Küçükçekmece'de bir telefon bayisinde meydana geldi. Maskeli, kapüşonlu, kırmızı eldivenli 4 kişi bir otomobille iş yerine geldi.

Hırsızlardan biri araçta direksiyon başında kaldı, diğer 3'ü ise kısa bir keşfin ardından levye ile kepengi açtı.

KALIN CAM ENGELİNE BALYOZ ÇÖZÜMÜ

Kepengi açan hırsızlar kalın cam engeliyle karşılaştı. Bir kişi koşarak araca gitti ve balyozla döndü. Hırsız, 15 balyoz darbesinin ardından cama delik açmayı başardı. 2 hırsız içeri girdi ve saniyeler içinde 10 telefon ile 50 taşınabilir şarj cihazı çaldı. 4 kişi geldikleri araçla kayıplara karıştı. Bu anları iş yerinin güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

HIRSIZLARDAN 1'İ YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı, delil topladı. Yapılan çalışmaların ardından 4 hırsızdan 1'i yakalandı, 3 kişi ise aranıyor.

"BİNA DUVARI YIKAR GİBİ..."

İşyeri sahibi Şefik Can, "Bina duvarı yıkar gibi balyozla camı kırıp içeri giriyorlar. 20 bin liralık telefon ve powerbank çalıyorlar. 1 yıl önce de diğer iş yerimden 75 cep telefonu çalınmıştı. Kepenk kapattım. 15 yıldır 150 telefon çaldırdım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

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-Hırsızların otomobille gelişi

-Keşif yapmaları

-Kepengi açmaları

-Hırsızın balyozla camı kırması

-Hırsızların içeri girmesi

-Telefon ve şarj cihazlarını çalması

-Hırsızların araçla ayrılması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-İş yerinden detay

-İş yeri sahibi Şefik Can ile röp.

-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 12.50 - Haber Kodu : 180430057

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3- KADIKÖY'DE OTOMOBİL EVE GİRDİ: 2 YARALI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Kadıköy'de kaldırımda asılı kalan araç kurtarılmaya çalışıldığı sırada bir eve girdi. Evde kahvaltı yapan karı-koca hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi Kalem Sokak'ta meydana geldi. Güven Cancı seyir halindeyken yolu ayıran kaldırıma çıktı. Araç burada asılı kaldı. Sürücü aracından inip çevredekilerden yardım istedi. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar kaldırıma çıkan aracı kurtarmaya çalıştı. Bu sırada içinde sürücü olmaya araç kaldırımdan kurtularak geri geri gitmeye başladı. Araç, Cengiz ve Aysel Boztepe çiftinin oturduğu dairenin camından içeri girdi. Boztepe çifti hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cengiz ve Aysel Boztepe sağlık ekiplerince Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıkları, "Araç kaldırıma çıkıyor. Sürücü de aşağıya iniyor. Aracı kaldırımdan kurtarmaya çalışıyor çevredekilerle birlikte. Araç kurtulunca geri geri geri gitmeye başlıyor. Daha sonra eve giriyor. Evdekiler hafif şeklide yaralanıyor" diye konuştu

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Eve giren aracın görüntüsü

-Evin içinden görüntü

-Trafik ekiplerinden görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röp

-Binadan görüntü

-Yolu ayıran kaldırımdan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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4- SAVCI, DEMİRTAŞ VE ÖNDER'İN ÖRGÜT PROPAGANDASINDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında, "Terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, her iki sanığın atılı suçtan cezalandırılmalarını istedi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya, Selahattin Demirtaş kaldığı cezaevinin doktoru tarafından verilen 3 günlük raporu gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Diğer sanık Sırrı Süreyya Önder ve tarafların avukatları duruşmalarda hazır bulundu.

HDP'li milletvekilleri Celal Doğan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Ziya Pir, Erol Dora, İsveç Sosyal Demokrat Parti milletvikili Yılmaz Kerimoa, Dielenke Partisi milletvikili Hakan Taş, İsviçre Konsolosluğu temsilen bir heyet, eski milletvekili ve EMEP MYK üyesi Levent Tüzel, sanatçı Ferhat Tunç da duruşmayı takip ettiler. Demirtaş'ı savunmak için yaklaşık 60 avukat duruşma salonunda bulundu.

DEMİRTAŞ SEGBİS İLE BAĞLANMAYI KABUL ETMEDİ

Mahkeme başkanı, Selahattin Demirtaş'ın bulunduğu cezaevi doktoru tarafından verilen 3 günlük sağlık raporu sunarak duruşmaya katılmadığını, 09.15'te cezaevine müracaat edilerek SEGBİS bağlantısı istendiğini ancak Selahattin Demirtaş'ın SEGBİS yoluyla savunma yapmayı kabul etmediğini beyan eden bir sayfalık dilekçe, sunduğunu söyledi.

SAVCI ÖRGÜT PROPAGANDASINDAN CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Demirtaş'ın daha önce üç duruşmada SEGBİS ile ifade vermeyi kabul etmediği, katıldığı dördüncü duruşmada da usulü itirazlarda bulunduğu ve mahkemeyi reddettiğini, bir önceki duruşmaya da sağlık raporu sunarak katılmadığını belirten mahkeme başkanı, sanığın bu davranışlarının duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu, sanığın kötü niyetle savunma yapmadığını, daha önce yaptığı savunmasının okunmasıyla savunma yapılmış sayıldığını belirterek esas hakkındaki mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanıklar Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in 17 Mart 2013 tarihinde yapılan nevruz etkinliğinde yaptıkları konuşmalarda terörü ve şiddeti övmek suretiyle, "Terör örgütü propagandası" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sırrı Süreyya Önder, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları amacıyla duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

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-Demirtaş ve Önder'in arşiv görüntüsü

30.04.2018 - 13.29 - Haber Kodu : 180430064

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5- BEYOĞLU'NDA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: GÖZALTINA ALINAN 38 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

- SİTOÇİ'Yİ BABALARININ İNTİKAMI İÇİN ÖLDÜRTMÜŞLER

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu bölgesinde cinayet, işyeri kurşunlama ve silahla yaralama gibi olaylara karışan iki suç örgütünden 38 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Ataköy'de spordan dönerken silahla vurularak öldürülen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi cinayetinde silahı kullanan şüphelinin de olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, liderliklerini Bilal Yaman ve Hıdır Yıldız'ın yaptığı iddia edilen iki gruba 18 Nisan'da yaptığı operasyonda 55 adreste operasyon düzenlemişti. Yapılan operasyonda Hıdır Yıldız grubundan 21 kişiyi, Bilal Yaman grubundan ise 21 olmak üzere 42 kişi gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kaleşnikof tüfek, 9 tabanca, 185 mermi ve fişek ele geçirilmişti. Organize ekipleri, gözaltına aldığı şüphelilerin 2 cinayet, 6 kasten öldürmeye teşebbüs, 20 kişinin kasten yaralanması, 2 yağmaya teşebbüs, 4 işyerinin kurşunlanması ile silah ticareti suçlarına karıştığını tespit etti. Yıldız ve Yaman gruplarından gözaltına alınan 42 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İki gruptan toplam 38 şüpheli ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına Sevk edildi.



SİTOÇİ'Yİ ÖLDÜRTMÜŞLERDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı araştırmalarda, gözaltına alınan Hıdır Yıldız'ın 23 Şubat'ta Ataköy'de spordan dönerken silahla vurularak öldürülen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi cinayetini azmettirdiği iddiaları da değerlendirildi. İddiaya göre, Hıdır Yıldız ve Hüseyin Yıldız'ın 30 yıl önce Hollanda'da babalarının öldürülmesi olayında Sitoçi'yi sorumlu tuttuğu ve intikam için talimat verdikleri öğrenildi. Sitoçi'nin öldürülmesinde silahı kullanan Bahattin Ünsal'ın da adliyeye sevk edildi.

BEYOĞLU'NDA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRININ FAİLLERİ

Hıdır Yıldız grubunda bululnan şüphelilerin 1 Nisan'da Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Yamak sokakta bulunan Bilal Yaman grubunun kullandığı kahvehaneye silahlı saldırı düzenlemiş, bu saldırıda 7 kişi yaralanmıştı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Tabancalar ve Kaleşnikof tüfek

-Genel ve detalar



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6- (ek bilgi ve görüntüyle) TAKSİM MEYDANI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi, İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda4 çevik kuvvet otobüsü ve TOMA, Taksim Meydanı'na konuşlandırıldı. Polis otobüslerinin etrafına şerit çekildi. Polisler ise otobüslerin çevresinde nöbet tutuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı'ndaki polislerden görüntü

-TOMA'dan görüntü

-Nöbet tutan polislerden görüntü

-Polis köpeğinden görüntü

-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 10.33 - Haber Kodu : 180430014

30.04.2018 - 13.10 - Haber Kodu : 180430060