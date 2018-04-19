DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- KILIÇDAROĞLU'NUN AMCASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI-1

Haber-Kamera: İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Cenazeden görüntü

-Detaylar

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2- VURALHAN'IN KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-1

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Enver ALAS-İSTANBUL

Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın katil zanlısı Yüksek Karababa, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

19.04.2018 - 13.26 Haber Kodu : 180419090

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3- ŞİŞLİ ETFAL'İN 6. KATINDAN BÖYLE ATLADI

* O anı amatör kamera kaydetti.

Haber-Kamera: Hakan KAYA / İstanbul

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, 6. kattan atladı. O anı bir amatör kamera saniye saniye kaydetti. Ağır yaralanan kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. İntihar girişimi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi geldi.

Görüntü Dökümü:

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-6 kattan atlama anı

-Hastane binası

-Hastane önündeki kalabalık

-Genel ve detaylar

19.04.2018 - 13.12 - Haber Kodu : 180419085

19.04.2018 - 13.13 - Haber Kodu : 180419086

19.04.2018 - 13.15 - Haber Kodu : 180419087

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(ek görüntülerle)

4-ÜMRANİYE'DE ASANSÖR KAZASI: 1 ÖLÜ

* Asansör kabini ile boşluk arasına sıkışan parçayı çıkarmak isterken canından oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İstanbul

Ümraniye'de boya ve inşaat malzemeleri satılan 3 katlı bir iş yerinde meydana gelen asansör kazasında bir çalışan hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tarafından işçinin cesedi sıkıştığı yerden çıkarılırken, arkadaşları bu sırada gözyaşı döktü.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan boya ve inşaat malzemeleri satılan iş yerinde meydana geldi. İş yerinde çalışan 47 yaşındaki Mustafa Ocaklı asansörü çağırdı. Fakat boşluk ile kabin arasına sıkışan bir parça nedeniyle asansör 2 katta durdu. Bunun üzerine Ocaklı parçayı çekiçle vurarak çıkarmak istedi. Bu sırada kabin hareket etti Ocaklı asansör ile boşluk arasında sıkıştı. Olayı gören diğer çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmalarından ardından Ocaklı'yı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Ocaklı'nın mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Mustafa Ocaklı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Yakınlarının olay yerine gelmesi

-Sinir krizi geçirmesi

-Cenaze aracını gelmesi

-Cenazenin iş yerinden çıkarılması

-Genel ve detay görünütler

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Asansörden görüntü

-Gözyaşı döken çalışma arkadaşlarından görüntü

-Sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

19.04.2018 - 12.31 Haber Kodu : 180419076

19.04.2018 - 13.51 Haber Kodu : 180419096

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5- GÜRSEL TEKİN: 81 MİLYONU KUCAKLAYACAK BİR CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ OLACAK

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, " 81 milyonu kucaklayacak bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak" dedi.

Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından Gürsel Tekin, bugünden itibaren seçim çalışmalarına hızlı başladı. 'Halkın otobüsü' adını verdiği seçim otobüsüyle İstanbul'da seçim startını veren Tekin, Kadıköy Fikirtepe'de 'kentsel dönüşüm mağdurları'yla bir araya geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında evlerinden olan vatandaşların sorunlarını dinleyen Gürsel Tekin, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Türkiye'de en kıymetli şey tapuydu. Bakın tapu ne hale geldi. Bu iktidar OHAL'i güvenlik nedeniyle mi uzatıyor sanıyorsunuz. Buradakilerin kiralarını ödememek için uzatıyor. Buradaki inşaatları başka firmalara devretmek için yapıyor. OHAL yasasından dolayı insanların kiraları ödenmiyor. İnsanların yuvalarına göz dikmeyin" diye konuştu.

'SEÇİME HAZIRIZ' MESAJI

24 Haziran'da yapılacak erken seçime ilişkin konuşan Gürsel Tekin, "Biz seçime çok hazırız. Arabamız herşeyimiz hazır. Adayımızın fotoğrafı lazım, bir tek onu koyacağız" derken, basın mensuplarının "Adayınızın ismi belli mi?" şeklindeki sorusuna da "Şu anda isim belli değil. Ama üç, dört arkadaşımız gündemde" şeklinde yanıt verdi.

"ACELE POSTA SERVİSİYLE BİR SEÇİME GİDİYORUZ"

Tekin, "Acele posta servisiyle bir seçime gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamayla 'yürümüyor' dedi. Evet gerçekten yürümüyor. İç ve dış politikada ciddi sorunlar var. Ekonomiyi sormaya gerek yok; perişan, lime lime...Eyvallah da böyle sıkıştırılmış bir seçim niye?" diye konuştu. Gürsel Tekin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i dün yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirerek, şunları söyledi: "Dün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı dinlerken gerçekten güldüm. Biz yeni seçime gitmiyoruz, uzun yıllardır seçim yaşıyoruz. Bir önceki seçimde hangi okulda oy kullanacağımızı biliyordum. Vatandaşımız da biliyordu; şimdi biliyor mu? Yeni yasa çıktı. Taşımalı sistem yaptı. Beni nereye taşıdınız? Yüksek Seçim Kurulu, İl seçim kurullarına, il de ilçe seçim kurullarına gönderecek. İlçe seçim kurulları da muhtarlara gönderecek ve biz de gidip listelere bakacağız. 'Var mıyız, yok muyuz' diye bakacağız. 56 milyon seçmenin kendisini güncelleme imkanını niye elinden alıyorsunuz. Bu çok kritik bir durum ve Türkiye'nin can alıcı bir meselesi. 5 günlük sıkıştırılmış bir şeyde 56 milyon kendisini güncelleyecek. Ey Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, elinizi vicdanınıza koyun. Bunu nasıl yapacaksınız?"

"YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN İTİRAZ ETMESİ GEREKİRDİ"

Tekin, "Onun dışında elbette erken seçim.Vatandaşın da bir an önce 'aman erken seçim olsun bu dertten, bu belalardan kurtulalım' talebi var. Ama bu kadar sıkıştırılmış, bu kadar aceleyi anlamakta güçlük çekiyorum. Buna en çok da Yüksek Seçim Kurulu'nun itiraz etmesi gerekirdi" dedi.

"ÖN SEÇİM YAPILAMAYACAK"

CHP'nin seçim hazırlıkları içerisinde olduğunu kaydeden Gürsel Tekin, "İki aydır ciddi çalışma yapıyoruz. İsmi geçen arkadaşlarımızla ilgili defalarca ölçümlemeler yapıldı, tekrar yapılacak. Makul bir zamanda adayımız açıklanacaktır. 81 milyonu kucaklayacak bir Cumhurbaşkanı adayımız olacaktır" ifadelerini kullandı. Tekin, seçim takviminin sıkışıklığı nedeniyle ön seçim yapılamayacağını belirterek, "Siyasi partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçim imkanı vardı. Onu da gasp ediyorsunuz. Maalesef, KHK kararlı bir seçim olacak" şeklinde konuştu. Basın açıklamasının ardından seçim otobüsüyle Kadıköy'de gezen CHP'li Tekin, vatandaşlardan partisine oy istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gürsel Tekin seçim otobüsüyle gelişi

-Kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluşma

-Gürsel Tekin'in vatandaşları dinlemesi

-Tekin'in basın açıklaması

-Gazetecilerin sorularını yanıtlaması

-Gürsel Tekin'in otobüse binerek gezmesi

-Vatandaşları selamlaması

-Genel ve detaylar

19.04.2018 - 13,32 Haber Kodu : 180419092

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6- EMİNE ERDOĞAN: İLAÇ ENDÜSTRİSİ, TIP MESLEĞİNİ KONTROLÜNE ALTINA ALMIŞ DURUMDADIR

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

İstanbul'da düzenlenen tıp kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanını kritik ederken, modern tıp alanındaki suistimalleri de göz ardı etmemeliyiz. Ne yazık ki tüm dünyada ilaç endüstrisi, tıp mesleğini kontrolüne almış durumdadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"ne katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, etkinlik konuşmacıları, kamu ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ile sağlık sektöründen çok sayıda katılımcı da yer aldı.

"GELENEKSEL TIP MODERN TIBBIN TAMAMLAYICISIDIR"

Konuşmasının başında geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp son yıllarda önemi fark edilen, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere, uluslararası kurumların dikkatle takibe aldığı bir konudur. Fakat aynı zamanda tartışmalı ve gerilimli bir meseledir. Şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim; geleneksel ve tamamlayıcı tıp, modern tıbbın alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Tıp ilmi insanlık tarihiyle yaşıttır. Soru, modern tıbbın geçmişle bağlarını kopararak bu birikimi yok sayması ve insanın ruh ve beden bütünlüğünü göz ardı etmesidir. Medeniyetler arası hiyerarşi oluşturmak, insanlık tarihinin bir bölümünü yok saymak, varlığı eksik algılamaktır. Bu bağlamda geleneği dışlayan, küçümseyen tüm davranışlar çağ dışı bir yaklaşımın ürünüdür. Çin, Hint, İslam medeniyetini yok sayarak bir dünya tarihi yazmak, ne kadar eksikse buradaki insanlık tecrübesini yok sayarak bir bilim inşa etmek de o kadar eksiktir. Ne yazık ki sömürgeci anlayış, milletlerin geleceğine yön vermenin yolunu geçmişlerini yok etmek olarak görmüş, milletlere yapay tarihler inşa etmiştir. Yerel zenginlikleri yok sayarak geleneği itibarsızlaştırmıştır. Pozitivist bakış, hayatınızdan aşkı, hikmeti, vicdanı çekip almıştır" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, "Bu kongre, medeniyetler arası hiyerarşiyi ortadan kaldırmak, insanlık tarihini bir bütün olarak algılama felsefesine dayanmaktadır. Hipokrat ile İbn-i Sina'yı, Ariosto ile Konfüçyüs'ü, birlikte anlama çabasıdır. Kapitalist sistemin yön verdiği dünyaya, hikmeti, aşkı, vicdanı yeniden çağırma düşüncesinden ilham almıştır. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye birçok bilim insanının burada buluşması çok kıymetli bir çabadır" şeklinde konuştu.

"BİLİMSEL HAKİKATE ULAŞMA ÇABASINDA OLMALIYIZ"

Geleneksel tıp konusunda alınması gereken çok mesafenin olduğunu aktaran Emine Erdoğan, "Bilimsel çalışma yapan esaslı araştırma merkezleri kurmalıyız. Nitekim dünyada bu çabalar her geçen gün artmaktadır. GETAT alanında araştırma enstitüsü bulunan ülke sayısı 1999'da 19 iken, 2012' de bu sayı 73' e çıkmıştır. Türkiye'de de son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı'mız bünyesinde 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığı' kuruldu. Mevzuat düzenlemesi yapılarak, bu alanda uygulama yapılan kişilere standartlar ve sınırlamalar getirildi. Üniversitelerimizde merkezler açıldı. Hastanelerimizi şifahaneye dönüştürecek bir zihinsel değişimi gerçekleştirmek durumundayız. Altını çizerek ifade ediyorum; geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanına, bilimsel bir temel kazandırmak zaruridir. Bilim insanlarımız bu konuya önyargısız yaklaşmalı, yetkililerimiz suistimalleri önlemelidir. İşadamlarımız bu alanlara yatırım yapmalı, modern tesisler açmalıdır. Aynı şekilde medyamız, konuyu bilinçle ele almalıdır. Bazen medyada geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını itibarsızlaştırma amaçlı haberler görüyorum. Oysa bu konuda önyargıdan uzak, bilimsel hakikate ulaşma çabasında olmalıyız" diye konuştu.

"ŞİFAYI KENDİ DIŞIMIZDA ARIYORUZ"

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanını kritik ederken, modern tıp alanındaki suistimallerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Emine Erdoğan, "Ne yazık ki tüm dünyada ilaç endüstrisi, tıp mesleğini kontrolüne almış durumdadır. Bilimsel etiketle yapılan birçok araştırma, sektörün menfaatlerini öncelemektedir. Ne yazık ki sağlık bütçemizin önemli bir kısmı ilaçlara ayrılıyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda maalesef ülke olarak iyi bir karnemiz hala yok. İnsanı bir denek haline getirmek, insan onuruna yapılan en büyük saldırıdır. Kanıt peşinde koşarken, şifayı kendi dışımızda arıyoruz. Şifa, bizim yediğimiz temiz gıdalarda, yaptığımız sporda, kimyasallardan uzak durmamızdadır. Şartlar el veriyorsa çocuklarımızı normal doğumun mucizevi kazanımlarından mahrum etmemektedir. GDO'suz tohumda, anne sütündedir" dedi.

"GELENEKSEL UYGULAMLARI SAĞLIK SİSTEMİMİZE ENTEGRE EDİYORUZ"

Kongrede konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise, "Sağlık Bakanlığı olarak yaptığımız mevzuat düzenlemeleriyle geleneksel uygulamalarını sağlık sistemimize entegre ediyoruz. Uygulama ve uygulayıcı boyutuyla standartlar oluşturduk ve bu standartları geliştirmek için takip ediyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını merdiven altı uygulamalardan çıkarmak için elimizden gelen gayreti de sarf ediyoruz. Hem halkımızın sağlığı açısından hem de geleneksel tıpla ilgili istismarların son bulması ve algının düzeltilmesi bakımından bu mutlaka gereklidir. Türkiye, entegrasyon ve standardizasyon açısından bugün itibariyle örnek bir ilerleme kaydetmiş bulunmaktadır. Kongreyi ve kongreden çıkacak bilimsel sonuçları gelecekte yolumuzu aydınlatması açısından önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Demircan, Emine Erdoğan'a hediye takdim etti.

Görüntü Dökümü:

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-Salondaki katılımcıların görüntüsü

-Emine Erdoğan'ın salona girişi

-Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın konuşması

-Emine Erdoğan'ın konuşması

-Emine Erdoğan'a hediye takdim edilmesi

-Genel ve detaylar

19.04.2018 - 13.50 - Haber Kodu : 180419095

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7- ESKİ BAKANIN KATİL ZANLISI OLAYI ANLATTI

- CENAZESİNİ ALMAYA KİMSE GELMEDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-İSTANBUL

Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ı öldüren zanlının, 4 yıl boyunca bakana toplamda 650 bin dolar ve 350 bin lira verdiğini söylediği öğrenildi. Zanlının, Vuralhan'ın 2 bin 500 lira daha istemesi üzerine kendini kaybederek cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

Sirkeci'de bir kafede dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından polise teslim olan Yüksek Karababa, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulandı.

Plastik şirketi olan Yüksek Karababa'nın ifadesinde, Vuralhan'a 2014 yılından itibaren 650 bin dolar ve 350 bin lira verdiğini söylediği öğrenildi. Borçları konuşmak üzere kafeteryaya geldiğini anlatan Karababa, Vuralhan'ın kendisinden 2 bin 500 lira daha istemesi üzerine kendini kaybederek bıçakladığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Yüksel Karababa'nın emniyette daha önceden bir suç kaydı olmadığı belirlendi.

CENAZESİNİ ALMAYA GELEN OLMADI

Bu arada Ercan Vuralhan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Vuralhan'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na hiçbir yakınının gelmediği öğrenildi.

Vuralhan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Vuralhan'ın otopsi işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Cenazeyi almaya hiçbir yakını gelmeyince Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Vuralhan için yarın Levent Camisi'nden tören düzenleneceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gasilhaneden görüntü

-Olayla ilgili dün çekilen görüntüler

19.04.2018 - 12.40 - Haber Kodu : 180419078

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8- ŞEKERLERLERİN İÇİNDEN EROİN ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Atatürk Havalimanı ve Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yapılan ortak operasyonda uyuşturucu madde taşıyan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin valizlerindeki şekerlerin içine gizlenmiş yaklaşık 8 buçuk kilogram eroin ele geçirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şeker poşetlerinde eroin taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şeker içine gizlenmiş eroinin, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı ve Atatürk Havalimanı'na getirileceğini belirledi.



HAVALİMANILARINDA ORTAK OPERASYON

İstanbul ve Hakkari Emniyet Müdürlüklerinin yaptığı eş zamanlı ortak operasyonda Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yaptığı operasyonda H.F. (26) 'yi, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise E.S.(24) 'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin valizlerinde arama yapan polis ekipleri poşetler içindeki şekerlerin arasına gizlenmiş toplam 8 kilo 491 gram eroin ele geçirdi. İstanbul ve Hakkari Emniyet Müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan H.F. ve E.S. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin valizden çıkan şeker poşetleri

-Şeker poşetlerindeki şekerler

-Şekerlerin arasında bulunan eroinler

-Şüphelinin havalimanında gözaltına alınması

-Genel ve detay görüntüler



19.04.2018 - 13.28 - Haber Kodu : 180419091





