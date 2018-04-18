DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ek görüntüyle)

1- KAVACIK'TA TRAFİK KAZASI: TEM BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketi bir süre trafiğe kapandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Zincirleme kaza nedeniyle yaralalanlar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı. Araçların yol kenarına alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

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2- VİNÇ DİREĞİ BİR İŞÇİNİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Sancaktepe Emek Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan cami inşaatında, vincin direği işçinin üstüne düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri vinç direğinin altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntüler

-Sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Vincin görüntüsü

-Detaylar

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(Geniş Haber)

3- BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI



Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) çalıştayında, "Eğer seçimse seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, yapılamayacaksa da ona göre iş dünyamızın önündeki belirsiz ortadan kaldırmak lazım" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Yatırıımcılar Derneği (YASED) çalıştayına katıldı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen çalıştayda YASED Dış Ticaret ve Gümrükler Çalışma Grubu Başkanı Cenk Ulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, YASED Başkanı Ahmet Erdem ve YASED'e üye şirket yöneticileri de yer aldı.



"İŞ DÜNYAMIZIN ÖNÜNDEKİ BELİRSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRMAK LAZIM"

Konuşmasında erken seçime değinen Bakan Tüfenkci, "Dünden beri Türkiye'de bir seçim meselesi konuşuluyor. Biliyoruz ki, istikrar, huzur, güven iş dünyası için çok önemli ve konuşulmaya başlandıktan sonra artık bu meseleyi, Türkiye'nin gündeminde eğer seçimse seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, yapılamayacaksa da ona göre iş dünyamızın önündeki belirsiz ortadan kaldırmak lazım" ifadesini kullandı.

Tüfenkci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim yapılsa da yapılmasa da biz dün olduğu gibi bugün de seçime yönelik popülizmden uzak, Türkiye'nin istikrarını koruyacak, hedeflerine varma noktasındaki çalışmalarımızdan sapmadan hızlı bir şekilde bu seçimleri gerçekleştirip, iş dünyamızın önünü açmak istiyoruz. Yapılmasa da, yine hedeflediğimiz şekliyle zamanında yapılsa da yine biz iş dünyamızın belirsizliklerini ortadan kaldırabilecek şekilde yolumuza devam edeceğiz. Öngörülebilirlik, iş dünyası için önemli. Bu noktada iş dünyası için önemli hususlardan bir tanesi de istikrar ve huzur. Güven ortamının zedelenmemesi. Eğer bugün seçim kararı çıkarsa da, biliyorsunuz 13:30'da görüşme var. O görüşmede de en kısa süre içerisinde de bu seçimleri tamamlayıp Türkiye yoluna emin adımlarla inşallah devam edecek."



"TÜRKİYE'DE ŞİRKET KURABİLMENİN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla önemli değişikliklerin hayata geçirildiğini aktaran Bakan Tüfenkci, "Bugüne kadar uygulamada önemli değişiklikleri hayata geçirdik. Biliyorsunuz, MERSİS'i hayata geçirdik. MERSİS'in 1 Ocak 2015'te hayata geçmesi esasında 238 ticaret sicili Türkiye'de var, Ticaret Sicilliği Müdürlüğü var. Bunların yeknesak bir şekilde hareket etmelerine, hızlı bir şekilde hareket etmelerini sağladı. Türkiye' de şirket kurabilmenin önünü açtık. İş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanması noktasında yatırımcıların karşılaştığı sorunların hızla çözülmesi ve yatırım ortamına ilişkin bürokratik süreçlerin rasyonel hale getirilerek zaman ve maliyet anlamında iyileştirilmesi ve katkı sunması bakımından MERSİS önemli bir değişiklikti" dedi.



"SEÇİMLERİN POZİTİF ANLAMDA BİR ETKİSİNİN OLACAĞINI DÜŞÜNENLER ARASINDAYIZ"

Türkiye'nin büyüme rakamını ve erken seçimin Türkiye ekonomisine olabilecek etkisini değerlendiren Tüfenkci, "Türkiye, 2017'de 7.4 büyüme başarısını yakaladığını ifade etmiştik. 2018'de Türkiye bu başarılarını devam ettirir mi, inanın hiç şüpheniz olmasın bu başarılarımız devam edecek ve orta vadeli programda öngördüğümüz yüzde 5 buçuk büyüme oranlarını Türkiye yakalayacak. Geçtiğimiz gün IMF, bu anlamda Türkiye büyüme rakamlarını ilk çeyrekteki verilerini görerek büyüttüğünü de hep beraber şahit olduk. Seçimlerin Türkiye ekonomisine olağanüstü bir etkisinin olmayacağını, pozitif anlamda bir etkisinin olacağını da düşünenler arasındayız. Bu anlamıyla da Türkiye 2018'de turizmden gelen gelirler ve sanayi ihracattaki yakaladığımız başarılarla inşallah 2018 de yine bir başarı hikayesiyle tamamlanmış olacak. Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da insanının refah düzenini artırmaya devam ediyor. Etmeye de devam edecek inşallah" ifadelerini kullandı.

YASED çalıştayı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.



Görüntü Dökümü:

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-Çalıştaya katılan şirket yöneticilerinin görüntüsü

-Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşması

-YASED Başkanı Ahmet Erdem'in Bakan Tüfenkci'ye teşekkür etmesi

-Genel ve detaylar

18.04.2018 - 11.34 - Haber Kodu : 180418043

18.04.2018 - 12.35 - Haber Kodu : 180418074

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4 - İBB BAŞKANI UYSAL'DAN "KANAL İSTANBUL" AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Taner YENER - Özgür Deniz KAYA - İdris TİFTİKCİ / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emirgan Parkı'nda "Kanal İstanbul" projesi ve erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, başkonsoloslarla Emirgan Parkı'nda kahvaltılı çalışma toplantısında buluştu. "Kanal İstanbul" projesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Uysal, "Sadece yerel yöneticiler olarak, İstanbul olarak bunun altından kalkabilme imkanımız yok. İBB Başkanı olarak canı gönülden kanalın yapılmasını istiyoruz. Son günlerdeki meşhut yalı kazası, geminin yalıya çarpması yeni kanal ihtiyacının ne kadar acil olduğunu gösterdi. Ben şu anda hükümetimizde bu konuda bir kararlılık görüyorum. Kanalın bu yıl içinde en azından başlayacağını düşünüyorum" dedi.

İBB Başkanı Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet çok büyük bir proje. İstanbul'da Kanal İstanbul sadece bir kanal açalım ve gelir elde edelim mantığıyla değil, İstanbul'da Boğaz trafiğini yeni bir düzene sokma, İstanbul'u kurtarma adına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu manada kanala yapılan 'ekonomik olarak geri dönüşü ne kadar çabuk olur' gibi hesaptan öte, İstanbul'u kurtarma adına kanalın muhakkak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Muhakkak ekonomik durumlar da düşündük ama onlara çözüm bulunacağını düşünüyorum. Şuna da inanıyorum: Kanalın bu yıl içerisinde bir şekilde başlatılacağına, temelinin atılacağına veya protokolünün yapılma noktasına geldiğine inanıyorum."

ERKEN SEÇİMLE İLGİLİ SORUYU DA YANITLADI

Erken seçimle ilgili bir soru üzerine Uysal "Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir. Biz İstanbul olarak seçim olsa da biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi ve ekledi:

"Daha çok yeni bir hadise. Muhalefet parti liderlerinden birisi, olması gerektiğini söyledi. O konuda yerel yöneticiler olarak ne bir etkimiz ne bir yetkimiz olabilir. Ancak sizler gibi tahminimiz olabilir. Onun ötesinde söyleyebileceğimiz hiçbir şey olmaz. Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir" dedi. Uysal, "Biz İstanbul olarak seçim olsa da olmasa da İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçim olursa İstanbul'da aksayan bir şey olur mu veya seçim olmazsa aksayan bir şey olur mu? Çok neticeyi değiştiren bir şey olacağını düşünmüyorum."

Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Uysal'ın "Kanal İstanbul" açıklaması

-Emirgan Parkı'nda başkonsoloslarla gezi ve fotoğraf çekimi

-Detaylar

18.04.2018 - 12.49 - Haber Kodu : 180418076

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5- YAŞLILARI HEDEF ALAN ŞEBEKENİN AKIL ALMAZ PLANI...

Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL

İstanbul'da kendilerine polis olarak tanıtıp yaşlıları soyduğu öne sürülen 9 kişi yakalandı.

9 NOKTAYA EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

İstanbul polisi düzenlendiği operasyonla film senaryolarını aratmayan bir yöntem kullanan hırsızlık şebekesini çökertti. Polise başvuran mağdurların müracaatlarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaşlıları kurdukları tuzakla soyan 9 kişilik şebekeyi ortaya çıkarttı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından aralarında Bağcılar, Bahçelievler, Kağıthane, Arnavutköy'de 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda liderliğini Hüseyin Kemal Ö.(64)'ün yaptığı 9 kişi gözaltına alındı.

TUZAKLARINI POLİS ORTAYA ÇIKARDI

Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra getirildikleri Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin park veya cami avlularında gezerek özellikle yalnız başına oturan yaşlıları hedef aldığı öğrenildi. Şüphelilerden birinin gey gibi davranarak tek başına oturan mağdurun yanına gittiği belirlendi. Şebeke üyesi, hedeflerindeki kişiyle konuşurken diğer şebeke üyelerinin harekete geçtiği tespit edildi. Kendilerini polis olarak tanıtan şebekenin diğer üyeleri mağdurun yanına gönderdikleri ilk kişinin üstünün aradıkları ve uyuşturucu bulduklarını söyleyerek hedeflerindeki kişiyi korkuttuğu öğrenildi. Polis gibi davranan şüphelilerin onun da üstünü aradığı ve böylece cebindeki para miktarını belirledikleri kaydedildi.

"GÜNAHLARINDAN ARINMAN İÇİN NAMAZ KILMAN GEREKİYOR" DEMİŞLER

Daha sonra "Ayıp değil mi kocaman adamsın, böyle insanlarla geziyorsun. Günahlarından arınman için namaz kılman gerekiyor." diyerek mağduru yakındaki bir camiye götüren şüphelilerin "Sen burada namaz kıl, biz cüzdanını ve paralarını kontrolden geçireceğiz. Sonra buraya geleceğiz" dedikleri tespit edildi. Mağdurun namaza başlamasının ardından şüphelilerin paralar ile hızla kaçtıkları öğrenildi.

12 KİŞİYİ AYNI YÖNTEMLE SOYMUŞLAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 12 kişiyi soydukları tespit edildi. Şüphelilerin mağdurlarından binlerce lira çaldıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Dolandırıcılık anları

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

18.04.2018 - 12.47 - Haber Kodu : 180418075



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6- İTÜ'DEKİ FETÖ YAPILANMASI DAVASINDA MÜTALAA..

- 19 SANIĞIN ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNDAN 15'ER YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin 35 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 19 sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep ederken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması gerektiğini belirttiği 2 sanığın ise 3 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 11 sanık hakkındaki dosyanın da ayrılması talep edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'deki duruşmada, tutuklu 7 sanık ile 17 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada söz alan kimi sanık ve sanık avukatları, tahliye, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması, duruşmalardan vareste tutulma, dijital materyallerin iadesi ve dijital materyaller üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması taleplerinde bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savcı Cem Üstündağ ise duruşmada esas hakkında mütalaasını bildirdi. Mütalaada, 19 sanığın "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca Bylock bağlantısı tespit edilen sanıklardan Ahmet Talha Üzümcü ile Volkan Çakır'ın samimi beyanlarda bulunarak Fetullahçı yapıyla ilgili bilgiler verdikleri belirtildi. Bu sanıklarla ilgili etkin pişmanlık hükmü uygulanması ve uygulanacak indirimle 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası verilmesi istendi.

14 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Mütalaada, yakalamalı sanıklar Abdullah Arslan, Yusuf Volkan Aydoğdu ve Şüheda Yetim ile Bylock sunucusuna iradeleri dışında yönlendirildikleri iddia edilen 11 sanık hakkında bilirkişi raporu gelmediği için dosyalarının ayrılması talep edildi. Sanıklar ve avukatları ise mütalaaya karşı savunmalarını yapmak için süre talep etti.

SON SAVUNMALAR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Dursun Ayhan, Fatih Özbay, İbrahim Kılıç, Mahmut Türk, Mehmet Şahin, Murat Özkan, Sultan Sönmez'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıkların mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan 233 sayfalık iddianamede, 7'si doçent, 16'sı araştırma görevlisi, 12'si memur olmak üzere toplam 35 sanık yer alıyor. Bu sanıklardan 28'inin örgütün gizli haberleşme programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu ifade edilen iddianamede, iki sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak "Bylock" programını kullandıklarını kabul ettikleri ve programı kimin aracılığıyla indirdiklerini anlattıkları anlatılıyor. Sanıkların büyük çoğunluğunun örgütle bağlantıları nedeniyle ihraç edildikleri belirtilen iddianamede, "Bylock" kullanmaları, örgütün çağrısı üzerine Bank Asya'ya hesap açmaları ya da açılmış olan hesaplara para yatırmaları, örgütsel simge olan 1 doların ele geçirilmesi, yine örgüt çağrısı üzerine Digitürk platformundan çıkmaları ve tüm deliller ışığında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi" olduklarının anlaşıldığı belirtiliyor. Sanıkların, örgüt üyeliği suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.