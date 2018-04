DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTESELERDE İSTEMESELERDE KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul'un ön çalışmaları sürüyor, yakında ihalesine çıkıyoruz. Bazıları onunla ilgili de ileri geri konuştu. Boğaz'da olan kazayı duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net ortaya koyuyor. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi

Erdoğan, partisinin Maltepe 6. Olağan ilçe kongresinde konuştu. Erdoğan, "Maltepe, 16 Nisan referandumunda yüzde 39 'evet' oranı ile maalesef beklentimizin çok altında kaldı. Biz böyle oran Maltepe'de beklemiyorduk. Halbuki tam tersi olmalıydı. Bu sonuç Maltepe'ye hiç yakışmadı. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzara ile karşılaşacağız. Gençlerimizin heyecanını gördükçe, şimdiden Mart 2019'u görüyorum. Hem belediye başkanlığında hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde Maltepe'ni hepimizin yüzünü güldürecek sonuçlar elde edeceğine inanıyorum. Bunun için çok çalışmamız lazım" dedi.

'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları üzerine Erdoğan, "Hep görüşüyoruz. İhtiyaç olduğu anda önce ben, elbiselerimi her şeyimi kuşanacağım haydi yürüyoruz diyeceğiz" dedi.

"KENDİ ADINI VERSEYDİN' DEDİ"

Erdoğan, "Eski ile yeninin iç içe geçtiği Maltepe'nin 1994'ten bu yana geçirdiği değişimin en yakın şahitlerinden biriyiz. İstanbul'da nüfus neredeyse iki kat arttı. Göreve geldiğimde İstanbul'da nüfus 7,5 milyondu. Ama şimdi 15 milyon oldu. İki kat artmış olmasına rağmen, yollar kilitlenmediyse, ulaşım akıcıysa bu yaptığımız yatırımlar sayesindedir. Marmaray'a biniyorsunuz değil mi? Binmeyenler var mıdır? Bay Kemal binmiyordur. Avrasya Tüneli'ni kullandık değil mi? Niye Avrasya Tüneli? Çünkü ecdadımız Fatih, gemileri karadan yürüttü. Biz de dedik ki dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttüğüne göre, biz de denizin altından raylı sistemi de yaparız, otomobilleri de denizin altından yürütürüz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Referandumda, bölgedeydim, baktım ki bizim teşkilatımızın seçim kampanyasıyla ilgili çadırı var. Onlara selam vermek için indim, arka tarafta ana muhalefetin çadırı var. Ben onlara da selam vereyim dedim ayıp olur. Çıktım bir de onlara selam verdim. Ne deseler beğenirsiniz. 'Ne yaptınız ki' Oradan bir tanesi dayanamadı. Dedi ki, 'Peki bu köprüye niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü adını verdiniz?' Ne olacaktı dedim? 'Kendi adını verseydin' dedi. Bak dedim, sen bir defa… O Yavuz ki hicaz demiryolu için adımları attı. Onların o şanına yakışır böyle bir isimle orayı isimlendirmek bu torunlarının en büyük görevidir. Tabi bu soruyu soran mezhepçi bir yaklaşımla soruyordu. Onun yaklaşımı mezhebiydi. Biz hiçbir zaman mezhepçi olmadık. Biz yakışan neyse onun adımlarını attık. Biz bu ülkede, şurada şu mezhepten olanlar var, burada şu mezhepte olanlar var ayrımı yapmadık, yapmayacağız. Hizmetleri götürürken, Alevi, Sünni ayrımı yapmadık. Tüm milletimize bu hizmetleri götürdük. Şimdi Maltepe'nin şu mahallesinde şunlar var deyip oraya suyu götürmeyelim dedik mi? Demedik. Susuzluk almış başını gidiyordu. Doğalgaz yoktu. Hepsine doğalgazı götürdük mü? Niye? Hepsi benim vatandaşım. Biz tüm insanlara aynı nazarla bakıyoruz. İstanbul'u İzmir'e bağlayacak otoyol projesi devam ediyor. CHP'li belediye var diye oraya biz otoyol yapmayalım dedik mi? Niye? Orada benim insanım yaşıyor. Önemli olan bu hizmetler milletimedir, ülkemedir. Bundan sonra da böyle devam edecek. Çanakkale'de CHP belediyesi, Tekirdağ'da CHP belediyesi var. Bu hizmetleri oraya götürme dedik mi? Yok. Onları da yaptık. Bizden önceki CHP iktidarında böyle hizmetler gitti mi? Hayır. Ama biz yapıyoruz. Niye? 'At denize balık bilmezse halik bilir' anlayış budur" açıklamasında bulundu.

"KANAL İSTANBUL'UN, YAKINDA İHALESİNE ÇIKIYORUZ. İSTESELER DE İSTEMESELER DE YAPACAĞIZ"

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, Erdoğan, "Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da inşa ediyoruz. İlk etabını bu yıl sonunda hizmete açıyoruz. Yıllık yolcu kapasitesi, 90 milyon yolcu kapasitesi ile inşallah hizmete girecek. Dünyanın bir numarası, bilemediniz iki. Kanal İstanbul'un ön çalışmaları sürüyor, yakında ihalesine çıkıyoruz. Bazıları onunla ilgili de ileri geri konuştu. Boğaz'da olan kazayı duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net ortaya koyuyor. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Raylı sistemler, İstanbul'un ulaşımında son dönemde yaptığımız en büyük atılımlardan biri. Hedefimiz 2020 yılında kadar tünel uzunluğunu 68 kilometreye, metro uzunluğunu 355 kilometreye çıkarmaktır. Daha sonrası için de 120 kilometre yeni tünel, 650 kilometre ilave metro hattı projelerimiz var. Sağlıkta İstanbul'u sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline dönüştürdük" diye konuştu.

"CHP DEMEK SUSUZLUK DEMEKTİR. CHP DEMEK ÇÖP DAĞLARI, HAVA KİRLİLİĞİ DEMEKTİR"

Erdoğan, "CHP demek susuzluk demektir. CHP demek çöp dağları, hava kirliliği demektir. Görevi devraldığımızda İstanbul'un hava kirliliği felaketti. Geldik 1 milyon 250 bin aileye doğalgazı bağladık. Hava kirliliği ortadan kaldırdık" dedi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DE MALTEPE'YE GELİYOR.

Erdoğan, "Maltepe'ye, benim de mezun olduğum, Marmara Üniversitesi de Maltepe'ye geliyor. Yer tahsisi yapıldı proje çalışmaları bitmek üzere" dedi.

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜRETEN EKONOMİ YOK DİYENLER ELİNİZE DİLİNİZE DURSUN

* Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Düşünün 23,5 milyar dolar. 2013 senesine geldik IMF borç kaldı mı? Sıfırladık. Değil mi? Üreten ekonomi yok diyenler elinize dilinize dursun"

"Üreten ekonomi olmasaydı sen IMF'ye olan bu borcu sıfırlayabilir miydin? Bugün ekonomi kötü diyenler işte alın size bir rakam. Bu kadar basit."

Haber - Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "Bugün Fırat Kalkanı harekatında Afrin'de işte bunlarla beraber hamdolsun bu mücadeleyi kazandık. Şu an itibariyle bakınız Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu teröristlerle mücadeleyi işte bunlarla yapıyoruz. Bu mücadeleyi burada Afrin'de bu kararlılıkla yürüten Mehmetimiz bu imkanlarla güç buldu, kuvvet buldu. Bu zafere hamdolsun ulaştılar. Yeter mi? Yetmez. Daha yapacağımız işler var. Kardeşlerim bütün bunların yanında göreve geldik. Bizim IMF'ye olan borcumuz neydi? Düşünün 23,5 milyar dolar. 2013 senesine geldik IMF borç kaldı mı? Sıfırladık. Değil mi? Üreten ekonomi yok diyenler elinize dilinize dursun. Üreten ekonomi olmasaydı sen IMF'ye olan bu borcu sıfırlayabilir miydin? Bugün ekonomi kötü diyenler işte alın size bir rakam. Bu kadar basit. Merkez bankasının döviz rezervi 27,5 milyar dolar. Ama şimdi 120 milyar dolara ulaştı. Nereden nereye. Çalışıyoruz ya. Bay Kemal çalışta senin olsun. Ama olmaz. Şimdi Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış. Nerede bunlar? Cebinde mi? Neyi dağıtıyorsun? Bunlar hep böyle zaten hayatları boyunca dağıttılar. Kimi ? Kendilerini dağıttılar kendilerini. Halkımıza verdikleri birşey var mı? Yok. Bugün var mı? Yine yok. Ama yalanın bedeli var mı? Yok. Bunlarda akşam yalan sabah yalan. Hep böyle gidiyorlar. Ama bununla da bir yere varmak mümkün değil" dedi.

"ORAYA BAY KEMAL 'GELMEM' DİYOR"

Kongre yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine bir vatadaşın seslenmesi üzerine, "Nereye? Ankara'ya. Seve seve kapım açık. Oraya Bay Kemal gelmem diyor. Gelmezse gelmesin. Ama size kapı açık. Çünkü orası cumhurun evi, halkın evi, şahsi mülküm değil. Sizin sizin. Orası milletin evi. Milletin evine tabi ki millet gelecek. Bizde sizleri orada misafir edeceğiz. Arkadaşlarım sizi bütün külliyede gezdirecekler. Bu milletin iftihar edilecek nasıl bir yeri varmış bunu görmüş olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"İNLERİNE GİRECEĞİZ DEDİM. GİRDİK Mİ? SİHA'LARLA, İHA'LARLA GİRDİK"

Erdoğan, "Bayrağımızın rengi; şehidimizin kanı. Hilal; bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız; şehidimizin ta kendisi. Her şehit, unutmayın bir yıldızdır. Tek vatan. 780 bin kilometrekare ile tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Çok uğraştılar. PKK, çok uğraştı. Ne oldu? Ne dedim? Hatırlayın o günleri, 'İnlerine gireceğiz' dedim. Girdik mi? SİHA'larla girdik, İHA'larla girdik, F16'larla girdik. Ve evet, kuyruklarını bacaklarının arasına sokup kaçtılar. Nereye? Suriye'ye kaçtılar. Fırat Kalkanı'nda yakaladık, Afrin'de yakaladık. Yerlerin altında gördünüz değil mi o hazırladıkları tünelleri? Oralarda vurduk. Cudi' de vurduk, Gabar'da vurduk, Tendürek'te vurduk, Bestler Deresi'nde vurduk. Vuracağız, vurmaya devam edeceğiz. FETÖ o da kaçtı. Nereye kaçtı? Dünyanın değişik ülkelerine. Kosova'da yakaladık. 6 tanesini aldık, geldik şimdi buradalar. Bitmedi Gabon'a gittiler. Gabon'dan 3 tanesini aldık geldik. Şu ana kadar 80 tanesini FETÖ'nün yurt dışından aldık, geldik. Onları da kovalayacağız. Pensilvanya'daki, sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala" diye konuştu.

15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI

"Biz bu vatanın vatansever evlatlarıyız. Biz ölürsek, burada öleceğiz" diyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesi birileri bize güya dostluk adına 'Ben sizi buradan Rodos'a götürebilirim' dedi. Dedim ki; 'Hayır.' Bize bu topraklarda ölmek yaraşır. Hemen uçağa geçelim, nereye gideceğimi uçakta söyleyeceğim. Bindik uçağa, son ana kadar pilot nereye gideceğimizi bilmiyordu. Son anda dedim ki; İstanbul. İstanbul'a geldik hamdolsun binler, on binler İstanbul'da bizi bekliyordu. F16' lar üzerimizdeydi, helikopterler üzerimizdeydi. Ne oldu? Biz 'La Galibe İllallah' dedik. 'Allah'tan başka galip yoktur' dedik, rabbime sığındık işi bitirdik. Bir de biliyorsunuz, Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu ve 2 bini aşkın gazimiz oldu. Şehitlerimiz cennette, onları inşallah aileleriyle peygamberimize en yakın makamda rabbim misafir ediyor. Rabbim bizlere de inşallah o makamı nasip etsin. Biliyorsunuz, şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDEN BAŞKA DEVLETİMİZ YOK"

Erdoğan, " "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Bunu koruyacağız. Bunu yapmak için ne yapacağız? Birbirimizi çok seveceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız mesele bu. Bunu yaptığımız zaman yıkılır mıyız? Maltepe Belediyesi bizdeydi. Bir yanlışlık oldu. Şimdi Mart'ta Maltepe'yi yeniden almaya hazır mıyız? Buna var mıyız ? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim bütün şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Maltepe'yi hatırlatıyor" şeklinde konuşmasını tamamladı.

(ek bilgi ve görüntülerle geniş haber)

3- BAŞBAKAN YILDIRIM: DOLAR FIRLAYIP GİTSE, ENFLASYON YÜKSELSE ZİL TAKIP OYNAYACAKLAR

*Başbakan Yıldırım,

"Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar".

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım "Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. " dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongreye Yıldırım'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Erol Kaya, Ravza Kavakçı Kan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer de katıldı. Kongre başlamadan önce de partililere Türk bayrakları ve AK Parti flamaları dağıtıldı.

KISIK SESLE KONUŞTU

Salona girişinde coşkuyla karşılanan Binali Yıldırım, partilileri selamladıktan sonra kongrede bir konuşma yaptı. Kısık sesiyle yaptığı konuşması sırasında Yıldırım'ın sık sık su içtiği görüldü. Yıldırım, kısık sesiyle ilgili olarak, "İşte öyle ara sıra alkış yapın da ben de zaman kazanayım da sesim düzelsin biraz. Herhalde dün biraz Esenler'de cömert kullandık sesimizi" demesi üzerine salondan büyük alkış aldı.

"OLUMLU BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Suriye'ye yönelik düzenlenen operasyona değinen Başbakan Yıldırım, " Suriye'de kimyasal silah saldırısıyla masum çocuklar, günahsız insanlar katledildi. Suriye rejimi terörle, silahla esasen 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye Batı, mazlumları hatırlayıverdi. Ne yazık ki 7 yıldır orada vahşet devam ediyordu. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanlar kimyasal silah kullandıktan sonra harekete geçememeleri, ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş, gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak Türkiye olarak insanlık suçuna maruz kalmış ister normal silahlarla, ister kimyasal silahlarla insanları yok eden katleden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz. Bölgesel barışın ve akıl ve sağduyunun tarafı olmaya devam edeceğiz.Bölgemizi ve dünyayı saran çatışma, belirsizlik ortamı küresel havayı da doğal olarak olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

"KÜRESEL, BÖLGESEL, EKONOMİK SONUÇLARI OLDU"

Son günlerde döviz kurundaki artışlara değinen başbakan Yıldırım, " Bölgemizi saran çatışma ve belirsizlik durumu havayı da doğal olarak olumsuz etkiliyor. Son günlerde yaşadığımız gerilim, 'yeni bir dünya savaşı mı çıkacak' sorusunu gündeme getirdi. Ve bunun küresel, bölgesel, ekonomik sonuçları oldu" dedi.

"BİZ BÖYLE TEDBİRLERİ ÇOK GÖRDÜK"

"Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde" diyen başbakan Yıldırım, " Bunu fırsat bilenler 'Türkiye ekonomik krize gidiyor bu hükümet bir daha bu işin üstesinden gelemez' diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki ülke krize girerse bunun sonuçlarından sadece Ak Parti taraftarları etkilenecek diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar memleketin gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının bir muhalefet anlayışının Türkiye'ye bir gelecek vadetmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. Türkiye istikrarla, güvenle konularına hakimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de ekonomi yönetimimiz de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle tedbirleri çok gördük. 16 senede küresel türbülansların içerisinden ülkemizi selamete çıkararak bugünlere geldik.Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor" şeklinde konuştu.

"AFRİN BİTTİ BAŞKA YERE BAKALIM"

Salondaki tezahüratlar üzerine Yıldırım, "Afrin bitti başka yere bakalım" dedi.

'28 ŞUBAT BİN YIL DEVAM EDECEK' DEDİKLERİNİ BU MİLLET UNUTMADI"

Yıldırım, "28 Şubat darbesinin mimarları, bugün ortaya çıkmış, 'Biz bir şey yapmadık, biz darbe filan yapmadık, biz uslu uslu durduk, biz suçsuzuz' diyorlar. Ama bu millet unutmadı. '28 Şubat, bin yıl devam edecek' dediklerini bu millet unutmadı. Zaman değişti, vakit geldi, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Şu herkes tarafından bilinmelidir hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Er veya geç hesabı sorulur. Onun için kamu gücünü kullananlar biz de olsak başkaları da olsa ilahi adalet ve hukuk devleti ilkelerine uygun olarak hareket etmemiz gerekir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Temeli olmayan bir devlet devam edemez" dedi.

"DÜNYADA YENİ BİR SİSTEM YENİ BİR DEVLET İDARESİ O ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise 2019 seçimlerine ilişkin, "İnşallah yeni bir sistem Başkanlık sistemi gelecek. O zaman dünyada yeni bir sistem yeni bir devlet idaresi o zaman ortaya çıkacak. İnşallah buna hep beraber hazırlanacağız. Ak Parti'de görev bırakmak yok. Burada inşallah görevi devir alanlarla omuz omuza çalışılacak" dedi.

"VATANDAŞA İMAR ARTIŞI OLMAYACAK VE VATANDAŞTAN HİÇBİR PARA TALEP ETMEYECEĞİZ"

Kentsel dönüşüm ve toplu taşımaya ilişkin Uysal, "Pendik'ten buraya metro başladı. İnşallah buradan da Gebze'ye kadar metronun uzaması tamamlanacak. Yine Tuzla'da kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar ilçe belediyemiz ile omuz omuza çalışacağız. Büyükşehir olarak kentsel dönüşümde yeni bir başlangıç yaptık. Geçmişte imar artışları yapılıyordu. Artık kentsel dönüşüm sadece yerinde olacak. Vatandaşa imar artışı olmayacak ve vatandaştan hiçbir para talep etmeyeceğiz. Bunun yapımında vatandaşın imarından yüzde 20 keseceğiz. Yani 100 metre kare evi varsa yıkıp yeniden yapıp vereceğiz. Anahtar teslimi vereceğiz ve hiçbir para talep etmeyeceğiz. Sadece 100 metre kareye 80 metre kare vereceğiz. Geri kalanı da büyükşehir bütçesinden. Bu yıl 1 milyar bütçe koyduk. Kentsel dönüşüm için ödenek ayırdık" ifadelerini kullandı.

4- BAŞBAKAN YILDIRIM, TUZLA BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Tuzla İlçe Kongresinin ardından Tuzla Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Binanın girişinde kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, onların yanına gelerek tokalaştı, sohbet etti.

Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Başbakan Yıldırım, saat 16.00 sıralarında Tuzla Belediyesi'nden ayrıldı.



5- BEYOĞLU'NDA KORKUTAN YANGIN...

* Dumandan etkilenen genç uzun süre kendine gelemedi.

Haber- Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Beyoğlu'nda madde bağımlısı gencin baraka olarak kullandığı yer yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç, uzun süre kendine gelemedi.

Yangın saat 14.00 sıralarında çıktı.Beyoğlu Talimhane Aydede Caddesi'nde madde bağımlısı gencin baraka olarak kullandığı boş alandan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle söndürülürken, dumandan etkilenen kişi kurtarılarak güvenli alana alındı. İtfaiye ekipleri tarafından kaldığı alandan çıkarılan genç, uzun süre kendine gelemedi.

6- İSTANBUL TABİP ODASI'NDA SEÇİM HEYECANI (2)

Haber: Özgür Deniz KAYA / İstanbul,()

İstanbul Tabip Odası'da (İTO) seçim heyecanı yaşanıyor. Odanın yeni yönetimine talip olan grupların adayları, seçime olan katılımdan memnun olduklarını söyledi. Hekimler de kendi haklarını savunacak grubun seçimi kazanması için oy vermeye geldikleri ifade etti.

İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği yeni yönetim kurulu seçimleri için hekimler, Cağaloğlu'ndaki İstanbul Erkek Lisesi'nde sandık başına gitti. Seçmen listesinde 33 bin 61 hekim bulunan ve Türk Tabipleri Birliği içinde en yüksek seçmen sayısına sahip İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan "Demokratik Katılım Grubu" ile "Cumhuriyetçi Hekimler", "Türk Hekimleri Birliği", "Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" olmak üzere 4 farklı grup yarışıyor. 66 sandığın kurulduğu seçim bölgesinde, adayların isimlerinin ve listelerinin yer aldığı broşürler okul bahçesinde ve çevresinde oy kullanacak hekimlere dağıtıldı. Saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00'de sona erecek.

"BÜYÜK BİR KATILIM VAR"

"Demokratik Katılım Grubu" adayı Prof. Dr. Pınar Saip, 'ya yaptığı açıklamada, "Seçim çok güzel bir ortamda yapılıyor. Tüm hekimler bir bayram havası içinde. Büyük bir katılım var. Seçimlere büyük bir ilgi var. Tüm hekimlerin odalarına sahip çıktığını gösteriyor. Demokratik Katılım Grubu olarak böyle bir seçim olmasını istiyorduk, o da gerçekleşiyor. Şimdiye kadar oy vermeye hiç gelmemiş arkadaşlarımız, koştura koştura oy vermeye geliyorlar" dedi.

KAZANAN ADAY ÇOK AZ FARKLA KAZANACAK

"Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" adayı Prof. Dr. Suat Turgut, "20 yıldır İstanbul Tabip Odası'nın aidat ödeyen, sürekli takip eden üyesiyim. Arkadaşlarımızın teşvikiyle yaklaşık 30 yıldır bu mesleğe hizmet etmiş birisi olarak, Tabip Odası'na aday olup hekimlerin tabip odalarına verilen yetkiyi kullanarak maddi manevi haklarını yükseltmek bir katkıda bulunmak için aday oldum" diye konuştu. Turgut, seçim tahminleriyle ilgili olarak, "Kaybetmek için seçime girilmez. Kazanmayı düşünüyoruz tabi ki. Seçime 4 farklı grup giriyor. Dengede gidiyor seçim. Arada büyük uçurumların olduğu bir seçim olmayacak. Kazanan grup çok az farkla kazanacak. Bayram havasında geçiyor şu an, memnunuz" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİĞİMİZ HEKİMLERİN KAZANMASI

"Türk Hekimleri Birliği" grubunun aday listesinde yer alan Dr. Hasan Yavuzhan Baş ise "Önceliğimiz hekimlerin kazanması. Hekimlik mesleğinin onurunun, gururunun ve milliliğinin kazanması. Hekimler maalesef yıpratılmış, yorulmuş ve ciddi sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalmış bir meslek grubu. Bu süreçte biz meslek odasının da hekimlik mesleğini iyi, mücadeleci bir şekilde temsil etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak şu andaki yönetimin bu şekilde davranmadığı, çalışmaları bulunmadığı için rakip aday olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

CUMHURİYETÇİ HEKİMLERE İHTİYAÇ VAR

"Cumhuriyetçi Hekimler" grubunun başkan adayı Doç. Dr. İrfan Gökçay, "Meslektaşlarımız bu seçime özel önem verdiler. Önemli bir katılım var. İstanbul'daki 30 bin hekimin önüne sağlıkta dönüşümün çöktüğü bir ortamda Cumhuriyet'in sağlık projesini program olarak koyduk. Önümüzdeki dönem yönetimde kim olursa olsun bu strateji uygulanacak. Çünkü hekimlerin katılımı olmaksızın hükümetin bugün uyguladığı sağlıkta yıkım süreci durdurulamaz. Cumhuriyetçi hekimlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı..

HEKİMLER ADINA BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ali Çerkezoğlu, "Hekimler adına bir demokrasi şöleni olduğunu düşünüyorum. Coşkulu, neşeli, şenlikli, doğrudan katılımlı, delege yoluyla değil hekimlerin doğrudan oy kullandığı ve kendi yönetimlerini doğrudan kendilerinin seçtiği bir senlik bu. Seçimler bir rekabet ortamı değil, bir dayanışma ortamına dönüşmeli" diye konuştu.

HEKİMLERİN HAKLARINI SAVUNACAK BİR ODA İSTİYORUZ

Oy kullanmaya gelen hekimlerden Ekim Nehir, "Seçim şu ana kadar fena gitmiyor. Katılım iyi görünüyor. İsteğimiz eşit, nitelikli, kamucu hizmet anlayışına sahip ekibin kazanmasıdır" dedi. Zülfiye Çapkın ise "Hekimlerin haklarını savunacak bir oda istiyoruz. Buna yönelik oyumuzu kullandık. Hayırlısı olsun" dedi. Dr. Bülent Çapkın da "İyi bir eğitim görmüş olan hekimlerin en iyi seçimi yapacağına kanaatim tamdır" dedi. Hekim Zerrin Kılıçarslan, "Meslektaşlarımla beraber iyilikten yana olmak istiyorum. Bu yönde de oyumu kullanacağım" dedi.

