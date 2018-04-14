DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- ERDOĞAN: NE İŞİN VAR SENİN HATAY'DA?

Haber: İhsan YALÇIN-Kamera: Güven USTA-İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi Hatay'a gitmiş. Hani sanatçılarla dalganı geçiyordun. O adamın yanında ne işiniz var diyordun. Ne işin var senin Hatay'da? Niye? Kardeşlerim hesaba çektiler. Yanlış oluyor dediler. Gitmen lazım dediler" diye konuştu.

"HANİ SANATÇILARLA DALGANI GEÇİYORDUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih İlçe Kongresi öncesi spor salonu önünde toplananlara hitap etti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretini eleştirdi. Erdoğan, ÖSO mensuplarına terörist denildiğini hatırlatarak "Bay Kemal ne diyor. Onlar diyor terör örgütü. Onlar benim Mehmetçiğimle Afrin'de savaşan yiğitler. Sen terör örgütü mensuplarıyla kol kola gidebilirsin ama onlar terör örgütüyle değil tam aksine benim Mehmedimle kol kol Afrin'de savaştılar, savaşıyorlar. İşte şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilenler sayısı ne oldu biliyor musunuz? Yaklaşık 4 bin 200. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkanda. Bak hani gitmiyordun ne oldu? Şimdi Hatay'a gitmiş. Hani sanatçılarla dalganı geçiyordun. O adamın yanında ne işiniz var diyordun. Ne işin var senin Hatay'da? Niye? Kardeşlerim hesaba çektiler. Yanlış oluyor dediler. Gitmen lazım dediler" diye konuştu.

"YENİKAPI MİTİNGİNDE YAPTI"

"Bu adam aynısını nerede yaptı biliyor musunuz?" diyen Erdoğan, "Yenikapı mitinginde yaptı. Ona da davet gönderdim. Sayın Bahçeli anında cevabını verdi ve geldi. Beyefendi bay Kemal, cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söylüyordu. Ama baskılar neticesinde o da geleceğini bildirdi. Ve bizim 7 Ağustos'taki barış ve dayanışma mitingimize leke getirdi. Niye? Çünkü sonraki süreçte barış ve dayanışma mitingi olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Ne söylersen söyle. Biz milletle barışığız. Biz milletimizle el eleyiz. Biz demokrasiyi yeniden inşaa ediyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklaması

-Detaylar

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY İLE GÖRÜŞTÜ

Haber: İhsan YALÇIN - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. İngiltere Başbakanı May'in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirtti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini de vurguladığı kaydedildi.



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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAFEYE SÜRPRİZ ZİYARET

Haber -Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (),

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te bir kafeye sürpriz ziyaret yaptı. Burada Türk kahvesi içen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Spor Kompleksi 'nde gerçekleştirilecek Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi Fatih Camii karşısında bulunan bir kafeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Kafeye girerek sade Türk Kahvesi içen Erdoğan burada bulunanlarla sohbet etti, işletme sahibinden kahve tarihçesi hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafede olduğunu gören vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Çıkışta dışarıda bekleyenlerle sohbet eden Erdoğan, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Kendileri içinde büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen İşletme sahibi, "Kahve hakkında bilgi verdik. Türk kahvesi içti. Kahvenin hikayesini anlattık. Çocuklara oyuncak dağıttı. " diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cumhurbaşkanı'nın çıkışı

Vatandaşlarla konuşması

Aracıyla ayrılışı

Kafe sahibi ile Röportaj

Diğer detaylar

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(aktüel görüntüyle)

4- YILDIRIM: BUNU OLUMLU BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ

* Başbakan Yıldırım,

"(Suriye'ye düzenlenen operasyon ) Tabi bunu olumlu bir adım görüyoruz. Ancak barış için daha fazlasına ihtiyaç var"

"(Kurdaki hareketlilik) Son günlerde yoğun döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu ve sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle, ciddiyetle ele alıyor"

"(28 Şubat davası) Evet, 28 Şubat devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Hesap sorularak devam ediyor"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var" dedi.

"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?"

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da partisinin 'Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Esenler Hakkı Başar Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede Yıldırım'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, Mustafa Ataş, Erol Kaya, Ravza Kavakçı Kan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları yer aldı.

Salona, 'Bin Yıl Önce Birleşti Bedenler, Ayırmaya Hanginizin Gücü Yeter', 'Kalbimizle, Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız', 'Hep Birlikte Durmadan 2023'e' yazılı pankartlar asılırken, partililere de Türk bayrakları ve AK Parti flamaları dağıtıldı.

Konuşmasında ABD ve koalisyon ortaklarının sabaha karşı Suriye'ye düzenlediği operasyonu değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim, kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birden bire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor. Vahşet devam ediyor. Siz sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor? Bugüne kadar neredeydiniz?" diye konuştu.

"BUNU OLUMLU BİR ADIM GÖRÜYORUZ"

"Tabi ki ne kimyasal silahla ne de normal silahla hiçbir insan hayatına kastetmeyi bizim inancımız da hukukumuz da kabul etmez" diyen Yıldırım, "Ancak Suriye'de çözüm isteyenlerin göstermelik vicdan istismarıyla değil gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Sahada rekabet etmek ülkedeki sorunları çözmez. Sivillerin yaşamasına katkı sağlamaz. Suriye'de tek ülke barış için, insanlık için, terörün yok edilmesi için çalışıyor. O ülkenin adı Türkiye'dir. O liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu sabah ABD ve koalisyon ortakları bir operasyon düzenledi. Tabi bunu olumlu bir adım görüyoruz. Ancak barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye, bilinmelidir ki iç meseleleri kadar bölgedeki bütün sorunlara hakimdir. Gereken adımları atmaktadır. Dün BM Güvenlik Kurulu'nda onurumuz Kudüs için mazlumların gür sesi olduk. Bugün Doğu Guta'da, Duma'da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz. Çünkü İstanbul'daki bir çocuğun Kudüs'teki, Duma'daki çocukların bizim nazarımızda farkı yoktur. Bir insanlık suçuna maruz kalarak kimyasal, biyolojik, normal silahla can veren onlarca masumun hakkını korumaya Türkiye olarak devam edeceğiz. Bölgesel barışın, sağduyunun yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"TEDBİRLERİ ALIYOR, ALMAYA DEVAM EDECEK"

Bölgedeki olayların ekonomiye olan etkisine de değinen Başbakan Yıldırım, döviz kurundaki artışlarla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

Bugünlerde dünyanın her tarafında gerilim var. Yoğun bir kargaşa var. İç savaş var. Terör var. Ve Türkiye işte bu yoğun gerilim hattının da tam ortasında yer alıyor. Bundan dolayı bölgesel ve küresel gelişmeler ekonomiye yönelik ülkelerin ekonomisine yönelik belirsizlikleri de birlikte getiriyor. Özellikle son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsat bilerek vizyon ortaya koyamayan proje üretemeyen muhalefetin adeta mal bulmuş mağribi gibi sarıldığını görüyoruz. Buradan ilan ediyorum. Şartlar ne olursa olsun içeride ve dışarıda küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2017'de nasıl destan yazdıysa 2018'de de istikrarla, kararlılıkla yoluna devam edecek. Son günlerde yoğun döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu ve sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle, ciddiyetle ele alıyor. Alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tedbirleri alıyor, almaya devam edecek. Geçmişi hatırlayamayan, bugün konuşanlar, fırsatı ganimet bilenler Türkiye'nin geçmişini hatırlamıyorlar. Hatırlayın bizim en küçük para birimimiz milyondu. 1 milyona 1 çay bile içemezdiniz. 6 sıfırı paradan atan AK Parti iktidarıdır. Kurda ufak oynamalar olunca felaket senaryoları yazanlar, anlatanlar 15 yıl öncesini gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Faizleri yüzde 70'ten 10'lara indiren AK Parti iktidarıdır. Gelirlerinin yüzde 87'ini faize verirken yüzde 11'ini faize verir hale getiren AK Parti iktidarıdır. Orada kalan yüzde 75'i yatırımlarla, hastanelerle, okullarla, iş, aş yerleriyle fabrikalarla donatarak hizmete dönüştüren yine AK Parti iktidarı. IMF borcunu kapatan üstüne üstelik 5 milyar borç veririz diyen iktidar AK Parti'dir. Verdiği teşviklerle üretim bazlı ekonomiyi ayağa kaldıran AK Parti iktidarıdır. İhracat rekorlarını kıran parti AK Parti iktidarıdır. Buz bunları yaparken CHP ne yaptı. Laf üstüne laf. Biz ne yaptık; taş üstüne taş koyduk"

"HESAP SORULARAK DEVAM EDİYOR"

28 Şubat davası kararına da değinen Başbakan Yıldırım, "Dün bir dava sonuçlandı 28 Şubat davası. Bir post modern darbe girişimiydi. Halkın seçtiği iktidarı uzaklaştırmak, tehditle iş başından uzaklaştırmak için hazırlanmış bir darbe girişimiydi. Milletin iradesini tanklarla ezmeye çalışan darbeci zihniyet o gün böbürlenerek ne dedi; 28 Şubat bin yıl devam edecek. Evet, 28 Şubat devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Hesap sorularak devam ediyor. Yargının önünde hukuk devletinde hesabı soruluyor. Şunu herkes bilmelidir. Bu ülkede demokrasilerde hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Mutlaka er de olsa geç de olsa hesabı sorulur. Hiç hesap sorulmayacakmış gibi afra tafra yapanlar bugün 'Biz ettik siz etmeyin. Biz bir şey yapmadık' diye el aman diliyorlar. Ama yargı gerekeni yapıyor. Hak ettiklerinin ne gerekiyorsa onu yapıyor. Bu vesileyle 28 Şubat'ın acılarını en derinden yaşayan ancak devlet adamlığı duruşundan taviz vermeyen Erbakan hocamızı bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

KONUŞMASINI KESTİ ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Bu arada konuşması zaman zaman salondakilerin sloganlarıyla kesilen Yıldırım, partililerin bir ara 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını söylemesi üzerine de konuşmasını keserek şarkıya eşlik etti. Kongredeki konşmasının ardından Binali Yıldırım, partililerin sevgi gösterileri arasında salondan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntüler

-Salona asılan pankartlar

-Partililerin coşkusu

-Bakanlar, AK Parti yöneticileri, milletvekilleri

-Binali Yıldırım'ın salona gelişi

-Salondakilerin yoğun ilgisi

-Başbakanın salondakileri selamlaması

-Konuşmasının sloganlarla kesilmesi

-Şarkıya eşlik etmesi

-Salondan ayrılması

-Genel ve detaylar

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5- CHP'Lİ HAMZAÇEBİ, ROMANLAR İLE BİRARAYA GELDİ

* CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi,



" Bir siyasi ittifak yasası çıktı. Genel seçimlerde siyasi partiler birbirleriyle ittifak yapabilecekler. Yapsınlar. Ama zannedilmesin ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yerel seçimlerde bu ittifaklar işe yarayacaktır. Asla."

" Yukarıda matematik hesaplarla yapılan ittifaklar, aşağıda vatandaşın gönlünde yer etmiyor ise hiçbir şey ifade etmez. Gönülde olmayınca aklın yapacağı bir şey yoktur. Biz Roman kardeşlerimizle siyasi ittifak değil gönül birliği kurmak istiyoruz"

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()

Büyükçekmece'de Roman dernekleri üyeleriyle buluşan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Yukarıda matematik hesaplarla yapılan ittifaklar, aşağıda vatandaşın gönlünde yer etmiyor ise hiçbir şey ifade etmez. Gönülde olmayınca aklın yapacağı bir şey yoktur. Biz Roman kardeşlerimizle siyasi ittifak değil gönül birliği kurmak istiyoruz" dedi.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu üyeleriyle buluştu. Büyükçekmece'deki Celaliye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı.

ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, "Bugünlerde siyasi ittifaklar konuşuluyor. Bir siyasi ittifak yasası çıktı. Genel seçimlerde siyasi partiler birbirleriyle ittifak yapabilecekler. Yapsınlar. Ama zannedilmesin ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yerel seçimlerde bu ittifaklar işe yarayacaktır. Asla. Yukarıda matematik hesaplarla yapılan ittifaklar, aşağıda vatandaşın gönlünde yer etmiyor ise hiçbir şey ifade etmez. Gönülde olmayınca aklın yapacağı bir şey yoktur. Biz Roman kardeşlerimizle siyasi ittifak değil gönül birliği kurmak istiyoruz" dedi. Hamzaçebi, "Bu gönül birliği ile aşamayacağımız sorun yoktur. Roman kardeşlerimizin aşamayacağımız sorunu yoktur. Sağlık, eğitim, çalışma, konut, barınma hakkı, insan olmaktan kaynaklanan ne varsa hepsi Roman kardeşlerimizin analarının ak sütü gibi helaldir" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE İKİ GRUP İŞSİZDİR

İşsizlik sorunun Türkiye'de en çok iki grubu etkilediğini vurgulayan Hamzaçebi, "Türkiye'de iki grup işsizdir: Kadınlar ve Romanlar. Onların işsizlik oranı yüzde 30-40'lardadır. Romanlar 'geçici işlerde çalışmayı istiyorlar' diyorlar. Asla kabul etmiyorum. Roman kardeşimize iş ver. Bak bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? 1453'te Fatih İstanbul'u fethettiğinde Romanlar vardı. Sizi Sulukule'den sürgün ettiler. Sizi Sulukule'den sürgün edenlerin yayınladıkları strateji eylem planıyla sizlere yapacakları hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

ROMAN KARDEŞLERİMİZLE AYRILMAZ BİR YOLA GİRDİK

Romanların tüm dünyada yaşadığını belirten Akif Hamzaçebi, "Roman kardeşlerimizle ayrılmaz bir yola girdik. Bu yolu hep birlikte sonuna kadar beraber yürüyeceğiz. Romanlar deyince bir büyük kültürden, uluslararası toplumdan söz ediyoruz. Avrupa Komisyonu raporlarına göre, Avrupa'nın bütün ülkelerinde romanlar yaşıyor. Bir dünya toplumu. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada var. İstanbul'daki nüfusu 835 bin. Türkiye'deki nüfusu milyonlarca. Avrupa'nın en kalabalık Roman nüfusu Türkiye'de. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde yaşayan Romanların bir avantajı var. Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde, 2004-2007 yıllarında bu ülkelerdeki dışlanmış, ötekileştirilmiş, eğitim, sağlık sorunu yaşayan Roman vatandaşları, AB'nin genişleme sürecinde üye ülkelerin AB'ye üye olmasıyla birlikte sorunlarını aşmaya başlamışlar. Çünkü AB demokratik bir birliktir. Demokratik birlikte demek, demokrasi demek. Romanlar o ülkelerin vatandaşlarıyla eşit olmaya başlamıştır" diye konuştu.

EŞİT YURTTAŞLIĞI ROMAN KARDEŞLERİMİZE VERMEK TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLERİN GÖREVİDİR

Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde, 1453 yılında Romanlar vardı. Osmanlı Devleti'nin bilim adamlarından birisi Katip Çelebi, yazmış olduğu kitapta, Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı nüfus sayımında, oradaki Romanların kayda geçirildiğini söyler. Demek ki 1453'ten önce de Romanlar İstanbul'da var. Roma İmparatorluğu döneminde de burada varlar. Bu kadar eski ve yerleşik olmalarına rağmen Roman vatandaşlarımız Türkiye'de birçok haklardan yararlanamamaktadır. Bu çok açık. Eğitim, istihdam, çalışma, sağlık, barınma, konut... Anayasa ile güvence altına alınmış olan bütün bu haklardan Roman vatandaşlarımız yararlanamamaktadır. Bu çok açık. Eşitsiz bir durum söz konusudur. Romanlara 'ne istiyorsunuz' diye sorduğumuzda, 'eşit yurttaşlık istiyoruz' diyorlar. Eşit yurttaşlık, sizin insan olmaktan kaynaklanan en doğal hakkınızdır. Eşit yurttaşlığı Roman kardeşlerimize vermek, Türkiye'yi yönetenlerin görevidir. Hükümet 2016 yılında Roman Strateji Eylem Planı yayınladı. 2016,2017,2018 yıllarını kapsayan, sorunları aşmayı planlayan bir eylem planı. 3 yılda aşılan bir sorun oldu mu? Hayır."

Etkinlik, dernek üyelerinin fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Akif Hamzaçebi'nin konuşması

-Detaylar

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6- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU : YABANCI UYRUKLU 51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis, sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 6 ilçede 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Operasyona giden polisler

-Zırhlı polis araçları

-Adreslerde arama yapılması

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar

