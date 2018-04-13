DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- ERDOĞAN: BÖLGEDEKİ SULARIN ISINMASININ DOĞRU OLMAYACAĞINI İLETTİK (1)

Haber-Kamera: Taner YENER - Cansel KİRAZ - Güven USTA - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Mimar Sinan Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Camiden çıkışta Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin ve Trump'la görüşmesinin sorulması üzerine Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Tabi bunları ele alırken görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki şu suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları

13.04.2018 - 14.54 Haber Kodu : 180413103

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2- MARMARAY'DAKİ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda lise öğrencisi 18 yaşındaki Baha Güzeycan'ın raylara atlarken görüntüsü ortaya çıktı

18 yaşındaki Baha Güzeycan, dün Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda tren tam istasyona girerken raylara atladı. Güzeycan olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında olay sırasında istasyonda tesadüfen çekim yapan bir kadının bilgisine başvuruldu. Yapılan incelemelerin ardından Güzeycan'ın trenin önüne düşmediği, bir süre kameraya baktıktan sonra çantasını bıraktığı ve atladığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü;

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-Güzeycan'ın raylara atlarken kameraya takılan görüntüsü

-Olayla ilgili dün çekilen görüntüler

13.04.2018 - 13.28 Haber Kodu : 180413068

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3- HAVVANUR'UN YARALANDIĞI GO-KART KAZASINDA "İHMAL" AÇIKLAMASI



* Avukat Kenan Tandoğan,

"Basit tedbirler alınmalıydı. Örneğin kask takması gerekiyordu. Kemer takılması gibi tedbir de mutlaka alınmalıydı. Bunlar kişinin talebine veya isteğine tabi tutulmamalı. Sonuç olarak riskli bir alan. Onlara bırakılmadan bu tedbirler alınması gerekiyor"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL /

Sarıyer'de lise son sınıf öğrencisi Havvanur Yalçın'ın go-kart aracını sürerken boynundaki fuların, aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralandığı kazaya ilişkin Yalçın ailesinin avukatları, olayda işletme sahiplerinin ihmali ve kusuru olduğu iddiasında bulundu.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Havvanur Yalçın'ın ailesinin avukatları Kenan Tandoğan ve Salih Gülgeldi, bugün hastane önünde bir basın açıklaması yaptı.

"HAVVANUR UYUTULUYOR"

Yoğun bakımda tedavisi süren Havvanur'u ziyaret ettiklerini belirten Kenan Tandoğan, talihsiz genç kızın sağlık durumuyla ilgili olarak, "Kendisi uyutuluyor. Ailesi daha çok Havvanur'un sağlığıyla ilgileniyor" dedi.

AVUKATLARDAN İHMAL İDDİASI

Kazaya ilişkin hukuki süreç hakkında açıklamalarda bulunan avukat Kenan Tandoğan, dosyayı yakından takip ettiklerini ve kazanın meydana gelmesinde işletmenin ciddi ihmal ve kusurları olduğunu öne sürdü. Tandoğan, "İlgili savcılık gerekli bilgi ve belgeleri şu an toplama aşamasında. Kamera kayıtları alınıyor. Ciddi bir ihmal söz konusu. Hem ruhsatlama ve izin sürecinde ihmal var hem de işletmenin kendisinde kusur ve hatarlar var. Biz de bu kapsamda gereken incelemelerimizi yaparak dosyayı takip edeceğiz" dedi.

"TEDBİRLER KİŞİNİN TALEBİNE VEYA İSTEĞİNE TABİ TUTULMAMALI"

Avukat Tandoğan, "Basit tedbirler alınmalıydı. Örneğin kask takması gerekiyordu. Kemer takılması gibi tedbir de mutlaka alınmalıydı. Kişinin talebine veya isteğine tabi tutulmamalı. Sonuç olarak riskli bir alan. Onlara bırakılmadan bu tedbirler alınması gerekiyor. Bu tedbirler alınmadan kazalar çok sık meydana geliyor. Buna benzer kazalar daha önce de oldu ve basında yer aldı. İşletmeler, bu tedbirleri bilemeyecek durumda değil" diye konuştu.

İŞLETMECİNİN HAVVANUR'DAN FULARI ÇIKARMASINI İSTEDİĞİ İFADESİ

İşletme sahiplerinin 'fuların çıkarılması yönünde Havvanur'a uyarıları olduğu ve bunu kabul etmediği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Tandoğan, "Onun talebine bağlı kalmaksızın bu tedbirler alınmak zorunda. Ayrıca bu tür vakalarda işletmeler kusur ve ihmallerini ortadan kaldırmak için bu tür beyanlarda bulunabilirler. Kesinlikle doğru değildir. Bu konuda daha dikkatli olmaları gerekir. Çünkü 'can' söz konusu ve buna benzer vakalara son vermek için sorumluluk almaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Havvanur'un kazasını gösteren kamera görüntülerinde çocukların da kasksız go-kart sürerken görüldüğünü kaydeden Tandoğan, "Bu görüntülere göre de hiç tedbir alınmadan çocukların bindirildiği ve dolaştırıldığı görülüyor. Havvanur'un ailesinden ve medyaya yansıyan görüntüler onları(işletmeci) kesinlikle doğrulamıyor" diye konuştu. Avukat Salih Gülgeldi ise yasal sürecin devam ettiğini, gerekli bütün işlemlerin yapıldığını belirterek, "Sonucunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan kazaya ilişkin ortaya çıkan bir başka kamera görüntüsüne göre Havvanur'un go-kart aracını sürdüğü dakikalarda aynı pistte kaskı olmayan küçük bir çocuğun da go-kart aracı kullandığı görülüyor. Çocuğun kullandığı aracın kamera açısına girmesinden saniyeler sonra ise Havvanur'un fularının tekere takılarak aracın durduğu o anlar görüntülere yansıyor.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Okulundan bu yıl mezun olacak olan Havvanur Yalçın, geçen hafta Sarıyer'de boynundaki fularla bindiği go-kart aracını sürerken, fuların aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralanmıştı. Ailesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftadır yoğun bakımda yatan Havvanur'dan gelecek iyi haberleri bekliyor.



Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntüler

-Avukatlar Hastane önünde

-Avukatların konuşması

-Kenan Tandoğan'ın açıklamaları

-Salih Gülgeldi'nin konuşması

-Olaya ilişkin kamera görüntüsü

-Bir çocuğun kasksız go- kart kullanması

-Havvanur Yalçın'ın fotoğrafları

-Genel ve detaylar

13.04.2018 - 15.06 Haber Kodu : 180413107

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4- TARTIŞTIKLARI DOLMUŞ ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİLER

* Dolmuşun camlarını kıran saldırganlar silahla da rastgele ateş ederek kayıplara karıştı.

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Bağcılar'da kimliği belirsiz kişiler tartıştıkları dolmuş sürücüsünün yolunu keserek darp etti. Dolmuşun camlarını kıran saldırganlar silahla da rastgele ateş ederek kayıplara karıştı.

Olay saat 11.00 sıralarında İSTOÇ içindeki TIR parkı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde henüz kimliği belirsiz bir kişi İSTOÇ -Alibeyköy hattında dolmuş şoförlüğü yapan Barış H. ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki kişiyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar ayrıldı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Aracıyla ayrılan kişi daha sonra yanına arkadaşlarını da alarak seyir halindeki dolmuş şoförü Barış H.'nun yolunu kesti. Barış H.'yi dolmuştan indiren saldırganlar ellerindeki sopalarla sürücüyü darp etti. Saldırganlar daha sonra sopalarla dolmuşun camlarını kırıp silahla rastgele ateş etti. Saldırganlar kaçarken aldığı sopa darbeleriyle başından ve göğsünden yaralanan dolmuş sürücüsü sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı anlatan bir görgü tanığı , "Beyaz bir jip geldi dolmuşun önünü kesti. 4 kişilerdi bir tanesi indi. İlk önce camlara vurmaya başladılar. Minibüsçü kaçmaya çalıştı ama kaçamadı. Minibüsçüyü dışarı çektiler dövmeye başladılar. Sonra kaçtılar. İçeride yolcu yoktu. Sadece şoför yaralı" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelmelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerinde çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dolmuştan görüntü

Kırık camlardan görüntü

polis ekiplerinden görüntü

Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Görgü tanıkları ile röportaj

Diğer detaylar

13.04.2018 - 14.19 Haber Kodu : 180413093

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(ÖZEL)

5- YOLCU RAHATSIZLANINCA İETT OTOBÜSÜ İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL

Esenler'de İETT otobüsünde fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi aynı otobüste yolculuk yapan hemşire yaptı. Fenalaşan yolcu kendine gelmeyince sürücüsü güzergahından çıkarak en yakın hastaneye gitti.

Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Hastanede tedavi olduktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mecidiyeköy seferini yapan 141-M hat nolu İETT otobüsü ile evine dönen Bilal isimli yolcu, otobüs içinde aniden fenalaştı. Yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular hemen yardıma koştu. Şoför de yol kenarında durdu. Elini yüzünü yıkamalarına rağmen kendisine gelmeyen yolcuya aynı otobüste yolculuk yapan bir hemşire yardımcı oldu. Şoför sağlık ekiplerine haber verdi.

EŞİ ARADI TELEFONA DİĞER YOLCULAR BAKTI

Bu sırada fenalaşan kişinin telefonu çalınca telefona diğer yolcular baktı. Arayan kişi eşi olduğunu söyleyince yolcular kadına eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

OTOBÜSLE HASTANEYE GİTTİ

Yolcu bir türlü kendine gelmeyince şoför güzergahdan çıkarak en yakın hastaneye gitti. Otobüsü hastanenin önüne park eden şoför, sedye almak için hastaneye koştu. Bu sırada olay yerine gelen 112 ekipleri fenalaşan yolcuyu sedyeye alarak hastaneye soktu. Fenalaşan kişinin hastanede tedavi altına alınmasının ardından otobüs yolcularıyla birlikte güzergahında yoluna devam etti.

O anlar otobüstü yolculuk yapan bir kişi tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU KAMERASI

-Fenalaşan yolcudan detay görüntü

-Diğer yolcuların hastaneye yardım etmesi

-Hemşirenin fenalaşan yolcuya müdahale etmesi

-Otobüsün hastaneye gitmesi

-Fenalaşan yolcunun yere düşmesi

-Şoförün hastaneye koşması

-Sağlık ekiplerinin hastaya müdahale etmesi

-Otobüsten detay görüntü

-Hastaneden detay görüntü

Genel ve detaylar

13.04.2018 - 14.22 Haber Kodu : 180413095

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- (ÖZEL)

6- MALTEPE'DE "KAZA" TEPKİSİ

* Maltepe'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

* Kazanın hemen sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

* Çevredekiler aynı yerde benzer kazalar olduğunu belirterek yetkililerden önlem almasını istedi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Maltepe'de viraja giren otomobil kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Yol kenarındaki yeşillik alana uçan otomobilde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler aynı mevkide sürekli kazalar olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Kaza saat 11.00 sıralarında Başıbüyük mahallesi Başıbüyük yolu caddesi üzerinde meydana geldi. 34 LD 8898 plakalı otomobil sürücüsü viraja girdiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti .Kontrolden çıkan otomobil taklalar atmaya başladı. İçinde 2 kişinin bulunduğu otomobil yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı, çevredekiler ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

ÇEVREDEKİLERDEN TEPKİ

Çevredekiler aynı yerde sürekli benzer kazalar yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi. Çevre sakinlerinden Kazım Gökçe, "Sürekli kaza oluyor. Böyle keskin bir viraj olmaz. Bu yolun hatalı olduğu kesin. Bu yolda insanlar ölüyor, hiçbir önlem alınmıyor " dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Yaralıları yerdeki görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Ambulansa konması

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Yaşanan trafik

-Takla atan aracın görüntüsü

-Aracın çıkarılması

-Vatandaşlar ile röp

-Vatandaşların tepkisi

-Genel ve detay görüntüler

13.04.2018 -12,24 Haber Kodu : 180413054_

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7- ESKİ EŞİNİN SALDIRISI SONUCU YÜZÜNDEN YARALANAN KADININ İSYANI

"Gazete manşetlerinde yer almak istemiyorum'

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Samandıra'da boşandığı Z. Y.'yi uzaklaştırma kararının dolmasından üç gün sonra bıçakla yaraladığı belirtilen Cengiz Ç.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmada dinlenen Z.Y., boşanma aşamasında da sürekli tehdit edildiğini, korktuğu için sürekil adres değiştirdiğini belirtti. Z.Y. , "Ben yarın öbür gün öldü diye gazete manşetlerinde yer almak istemiyorum. Benim bir kız çocuğum var, ben onu anasız bırakmak istemiyorum" diyerek eski eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 7 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Cengiz Ç. ile Z. Y. avukatlarıyla katıldı. Olay sırasında olaya müdahale ettiği için Cengiz Ç. tarafından bıçakla yaralanan müşteki Abdullah K. ise duruşmaya gelmedi.

BIÇAKLA YARALADIĞINI HATIRLAMADI

Sorgusu yapılan Cengiz Ç., Z.Y.'nin eski eşi olduğunu, olay günü onunla konuşmak için olay yerine gittiğini belirterek, "Metroyla giderken meyve bıçağı buldum. Bıçağı güvenlik görevlisine verdim, 'ben ne yapayım bıçağı, sende kalsın' dedi. Ben de cebime koyarak Samandıra'ya gittim. Kendisini servis içerisinde buldum. Konuşmak istediğimi söyledim. 'Gel beraber çay içerek konuşalım' dedim. 'Olmaz' dedi. Sonra, 'otobüsten inelim öyle konuşalım' dedi. Ben kendisine 'sana ve bana zarar gelmesinden korkuyorum, gel tekrardan deneyelim' dedim. Olumsuz cevap vererek kalabalığa doğru yürümeye başladı. Sonrasında da 'imdat, elinde bıçak var' diyerek kaçmaya başladı. Ben de peşinden giderek 'neden böyle yapıyorsun' dedim. Elimde meyve bıçağı vardı, kapalı vaziyetteydi. Çakmağı cebime koyunca bıçak elimde kalmıştı. İnsanların bana müdahale etmesi üzerine oradan kaçmaya çalıştım. O esnada bıçağı eski eşime veya diğer müştekiye savurup savurmadığımı bilmiyorum. Benim oraya gelmemdeki amaç eski eşime zarar vermek değildi" dedi.

'BEN O YARANIN NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUM'

Hakim Uğur Şentürk, müşteki Z.Y.'nin yüzündeki yarayı hatırlatarak, sanığa yüklenen suçun, "Yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçuna dönüşme ihtimali olduğunu hatırlattı. Hakim Şentürk, suçun vasfının değişme ihtimaline karşı sanık Cengiz Ç.'ye ek savunma hakkı verdi. Sanık Cengiz Ç., "Ben o yaranın nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.

'ELİMİ BOĞAZIMA GÖTÜREREK ŞAH DAMARIMI KAPATTIM'

Söz alan müşteki Z.Y., eski eşi olan sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanıkla çekişmeli bir boşanma davası sonucunda boşandık. Zor bir boşanma süreci geçirdik. Kendisi beni sürekli tehdit etmekteydi. Boşanma sırasında tanıklarımı dahi tehdit etti. Ben de kendisiyle hiçbir zaman görüşmek istemedim. Kendisi Instagram'da sahte bir hesap açarak benimle konuştu. Aramızdaki konuşma abla-kardeş ilişkisi içerisindeydi. Tam olarak nerede olduğumu sorunca bulunduğum yeri söyledim. 10-15 dakika sonra ben servisteyken birisinin omzuma dokunduğunu hissettim. Dönüp baktığımda Cengiz'in olduğunu anladım. Bana, 'sakın bağırma, seni öldürürüm. Aşağıya inelim, çay içip konuşalım' dedi. Ben de kabul etmedim. Ben servisin içerisinde fazla insan olmadığından dolayı korkarak aşağıya indim. Aşağıda tekrar konuşmak istediğini söyledi, kabul etmedim. Bu sefer, 'seni öldürürüm. Kimse seni elimden alamaz. İnsanlar gelene kadar çoktan ölmüş olursun' dedi. Sonrasında ben fırsatını bularak başka bir servis aracına doğru koşarak kaçtım. Peşimden gelerek, 'bağırma, seni öldürürüm, boynumdan kavrayarak şah damarından keserek öldürürüm' dedi. Ben bunun üzerine elimi boğazıma götürerek şah damarımın bulunduğu boynumu kapattım. Ayrıca boynumu eğerek kendimi korumaya çalıştım. Bu sırada cebinde bulunan meyve bıçağını çıkararak burnuma, göz bölgeme ve yüzümün çeşitli bölgelerine bıçağı rast gele savurdu. Şu anda burnumda gördüğünüz yara da sanığın bıçağı yüzüme doğru savurması neticesinde gerçekleşmiştir" dedi.

'ÇEVREDE BULUNANLAR YARDIMCI OLMADILAR'

Çevrede bulunanların bu sırada kendisine yardım etmediğini söyleyen Z.Y., "Çevrede bulunanlar o esnada yardımcı olmadılar. Beni bıçakladıktan sonra servis içerisinde beni sürüklemeye çalıştı. O esnada ben de onunla beraber servisten aşağıya düştüm. Sonra beni bırakarak kaçmaya çalıştı. Diğer müşteki Abdullah K.'yı yaraladığı anı görmedim" dedi.

'BEN YARIN ÖBÜR GÜN ÖLDÜ DİYE GAZETE MANŞETLERİNDE YER ALMAK İSTEMİYORUM'

Öldürülmekten korktuğu için sürekli adres değiştirdiğini söyleyen Z.Y., "Kendisi yüzünden herhangi bir yerde çalışamamaktayım. Çünkü kendisi SGK'dan kayıtlarımdan bir şekilde bana ulaşarak çalıştığım işyerlerine gelmektedir. Ben yarın, öbür gün diye gazete manşetlerinde yer almak istemiyorum. Benim bir kız çocuğum var, onu annesiz bırakmak istemiyorum" dedi. Z.Y.'nin avukatı Zeynep Tuğçe Pollaz, müvekkilinin boşandıktan sonra da sürekli tehdit edildiğini belirterek, "Koruma kararının bitişinden 3 gün sonra bu olay gerçekleşmiştir" dedi. Sanığın olayı tasarlayarak yaptığını savunan Avukat Pollaç, sanığın kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini belirterek, mahkemenin görevsizlik kararı ile dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesini istedi. Mahkeme, müşteki Z.Y.'nin burnundaki yara izinin kalıcı olup olmadığının tespiti için Adli Tıp'tan rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Ç.'nin, 16 Mart 2018 tarihinde Samandra'ya gittiği, eşinin olduğu servise bindiği, bıçakla şah damarını kesmek suretiyle tehdit ettiği ve yüzünün çeşitli bölgelerini yaraladığı ve onu zorla servisten indirdiği belirtiliyor. Yaralanan Z.Y.'nin etrafta bulunan insanlardan yardım istemesi üzerine şüphelinin kaçmaya başladığı, şüpheli, bu sırada kendisine müdahale etmeye çalışan Abdullah K.'yı bacağından yaraladığı anlatılan iddianamede, şüphelinin, "Zincirleme silahla tehdit", "Silahla kasten basit yaralama", "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 7 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

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8- TMSF BİNASI ÖNÜNDE EYLEM

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devredilen Dumakaya'nın yapım aşamasındaki projelerinden daire alanlar eylem yaptı.

Mecidiyeköy Gayrettepe'de bulunan TMSF binası önüne gelen mağdurlar yanlarında getirdikleri pankartları açarak paralarını ödedikleri dairelerin kendilerine verilmesini talep etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de mağdurlara destek verdi. Mağdurlar adına açıklama yapan Doğan Küçükkayıkçı, "FETÖ soruşturması kapsamında Dumankaya grubuna ait şirketlere TMSF'nin kayyum atamasından yaklaşık 18 ay geçmesine rağmen inşaat faaliyetleriyle ilgili hiçbir işlem başlamadı. İnşaat faaliyetlerinin ivedilikle başlatılarak daire sahiplerine teslim edilmesini istiyoruz" dedi.

CHP'Lİ VEKİL ADIGÜZEL: DUMANKAYA'YA ÖDENEN PARALAR KİMİN CEBİNE GİTTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ise, " Biz burada öncelikle muhalefet etmek için değil vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm istemek için buradayız. Buradan bütün TMSF yetkililerine, bütün kamu kuruluşu yöneticilerine bakanlara sesleniyorum. Bu sese kayıtsız kalmayın. Dumankaya'da para ödeyenlerin paraları kimin cebine gitti. Binalar duruyor yüzde 80'i tamamlanmış bir projede, bir çivi çakılmamış projede ortada duruyor . Ama vatandaşın ödediği para nereye gidiyor . Bu sese kulak versinler . Öncelikle körelmiş vicdanlara ve mağdurların sesine kulak tıkayan bütün yöneticilere sesleniyorum bu sorunu çözelim, bu sorun hepimizin sorunu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mağdur gruptan görüntü

-Mağdur grubun TMSF binası önünde pankart açması

-Mağdurlar adına açıklama yapan Doğan Küçükkayıkçı'nın konuşması

-CHP'li vekil Adıgüzel'in açıklaması

-Mağdurların açıklamaları

-Genel ve detaylar

13.04.2018 -14,38 Haber Kodu : 180413097



