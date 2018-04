DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- YANAN HASTANENİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin iç kısmı basın mensupları tarafından görüntülendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Memişoğlu daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından da hastanenin iç kısmındaki yanan bölümler basın mensupları tarafından görüntülendi.

-Hastaneni içinden görüntüler

-Hastanenin havadan çekilen arşiv görüntüleri

2- İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: 3 AY İÇİNDE BU HASTANEYİ AYNI ŞEKİLDE FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ (2)

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Memişoğlu daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kemal Memişoğlu, "Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için çok önemli. O nedenle bu hastaneyi Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden bu milletin hizmetine vereceğiz. Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.

Hastanenin yeniden faaliyete girebilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Memişoğlu, "Bu hastanenin hasar görmüş yerlerinin tadilatı ver yeniden inşası aşamasında Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Hastanesi'nde 300 yataklı olarak fizik tedavi bölümünü biraz küçülterek hizmet veriyoruz. Buraya yakın bir mesafede bulunan fizik tedavi hastanemizde acil ve diğer bütün branşlarla ilgili hizmeti vermeye başladık. Normal mesai haricinde bu inşaat bitinceye kadar ikili olarak akşam 22.00'a kadar hem poliklinik hem de ameliyat hizmeti veriyoruz. Sağlık hizmetlerine bir aksamaya mahal vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin sorulması üzerine Memişoğlu, "Şu anda başsavcılığımız soruşturma yapıyor. Onun için bu soruşturma neticesini bekliyoruz" dedi.

-Memişoğlu'nun açıklaması

3- GEMİNİN ÇARPTIĞI YALIDAKİ PİYANO DEPOYA KALDIRILDI

"Çok değerli bir piyano. Piyano hasar gören yerde değildi. Depoya götürüyoruz"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

İstanbul Boğazı'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda inceleme sürüyor. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşmuştu. Bu sabah da süren incelemeler sırasında yalıda bulunan piyano görevliler tarafından çıkarılarak depoya kaldırıldı. Piyanonun çok değerli olduğunu söyleyen görevli bir kişi, "Çarpmada piyanoda herhangi bir hasar meydan gelmemiş. Çok değerli bir piyano. Piyano hasar gören yerde değildi. Depoya götürüyoruz" diye konuştu.

-Yalıdan görüntü

-Görevlilerin görüntüsü

-Görevlilerin eğilerek yalının altına bakması

-Genel ve detay görüntüler

-Piyanoyu götürecek aracın yalıya gelmesi

-Piyanonun yalıdan çıkarılması

-Araca konması

-Görevli ile röp

-Genel ve detay görüntüler

10.04.2018 - 12.32 - Haber Kodu : 180410100



4- YALIYA ÇARPAN GEMİ İÇİN 50 MİLYON DOLARLIK HACİZ KARARI ALINDI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan gemi kazasına ilişkin, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın maliklerinin başvurusu üzerine, mahkeme, Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin 50 milyon dolar ile sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine karar verdi. Mahkeme, ihtiyati haciz kararını ve geminin seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine yazı gönderdi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin çarptığı ve büyük hasara yol açtığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın Malikleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon Tur. Ve San. Tic. Ltd. şirketi adına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne ihtiyatlı haciz talebinde bulunuldu. Geminin çarpma nedeni ile yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği belirtilen başvuruda, zararın tazmini için şimdilik 50 milyon dolarlık teminat altına alınması için, Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyati haczine karar verilmesi istenildi. Talebi değerlendiren İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi yapılan başvuruyu kabul etti. Gemi için ihtiyati haciz kararı verdi. Kararda, Mahkeme, ihtiyati haciz kararını ve geminin seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine yazı gönderdi.

-Geminin çarpma anı

5- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA LEYLEK ALARMI

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda leylek sürüsü alarmı verildi. Leylek sürüleri nedeniyle de Türk Hava Yolları (THY)'nın Iğdır-İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Atatürk Havalimanı'nda leylek sürüleri nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için kule görevlileri pilotları sürekli bilgilendiriyor. Leylek göçü iniş-kalkış yapan uçaklara zor anlar yaşatırken, bu anlar pilotlar ve kule görevlilerinin telsiz konuşmalarına da yansıdı. Türk Hava Yolları'nın Düsseldorf seferini yapmak için kalkış sırası bekleyen uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, "Biz hazırız ama kuşlar pist üzerinde olduğu için kalkış yapamıyoruz" dedi.

Havalimanına iniş için sıra bekleyen başka bir uçağın pilotu ise Trafik kontrol kulesi ile yaptığı telsiz konuşmasında, "Altımızdan leylek sürüleri geçiyor" dedi.

-Ses kaydı

-Arşiv görüntü

10.04.2018 - 12.48 - Haber Kodu : 180410108

6- SAKIP SABANCI, VEFATININ 14. YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI



Haber: Taner YENER - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Merhum işadamı Sakıp Sabancı, vefatının 14'üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Sabancı ailesine ait aile kabristanlığında düzenlenen törene; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Erol Sabancı, merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, kızları Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ve Dr. Dilek Sabancı'nın yanı sıra Sabancı Topluluğu yöneticileri, iş insanları; Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu ve Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrenciler katıldı.



"GÖNÜLLERDEKİ YERİNİ İSE HER ZAMAN KORUYOR"

Sabancı Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfakıoğlu törende yaptığı konuşmada, "Sakıp Bey aradan yıllar geçse de, güler yüzüyle, sosyal yönleriyle ve başarılarıyla ve vizyonuyla hatırlanıyor. Gönüllerdeki yerini ise her zaman koruyor. Çünkü o da herkese gönlünü açtı. Kurduğu şirketlerden, sosyal projelere yüreğindeki insan sevgisiyle hareket etti. Halkıyla hep yakın oldu. Etrafındaki herkesle ilişki kurmaya ve herkesten bir şeyler öğrenmeye çabaladı. Aradan geçen yıllara rağmen hala 'Sakıp Ağa' olarak anılması da, çok yönlü kişiliği, başarılı bir iş adamı olmasının, ötesinde tevazu, samimiyeti ve insan sevgisinden geliyor" diye konuştu.



"DEĞİŞİMİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bozfakıoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Sakıp Bey 38 yıl Topluluğumuza liderlik yaptı. Bu uzun zaman diliminde, değişen şartlara uyum sağlayarak topluluğa yön verdi. Hayat görüşü 'Değişimi zamanında görmek, değişen şartlara uymak, özgün olmaktı. Değişen bir toplumda, gelişen bir ekonomide, değişimi gören, yeniliklerde öncülük edebilenler hep başarılı olur' derdi. Bu anlayışla Sabancı Topluluğu'nun sadece iş değil her alanda öncü bir kuruluş haline gelmesine liderlik etti. Biz de bugün 'Yeni Neslin Sabancı'sını inşa ederken, değişimi fırsat olarak görüyoruz. Sabancı Topluluğu olarak, üretmekten asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Sakıp Bey'in hatırasına yakışır şekilde, Sabancı adına ve ülkemize olan sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz."



KURAN-I KERİM OKUNDU VE MEZARA KARANFİL BIRAKILDI

Anma töreni, Bozfakoğlu'nun konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Yapılan duaların ardından mezara aile üyeleri, öğrenciler ve törene katılanlar tarafından karanfiller bırakıldı.

-Törene katılanlar

-Sabancı ailesi üyeleri

-Kuran- Kerim okunması

-Dua edilmesi

-Mezarına karanfil bırakılması

-Genel ve detaylar

10.04.2018 - 13.05 - Haber Kodu : 180410114

7- İSTANBUL'UN EN ESKİ ESNAFLARINDAN KAYMAKÇI PANDO HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Enver ALAS / İstanbul

İstanbul'un en eski esnaflarından, Beşiktaş Çarşısı'nın sembolü Kaymakçı Pando'nun sahibi Pandelli Shestakof, dün 92 yaşında hayatını kaybetti. Dedesi ve babasından kalan kaymakçı dükkanını 119 yıl sonra 2014'te kapatmak zorunda kalan, Shestakof, müdavimleri ve sevenleri tarafından 'Pando Amca' olarak anılıyordu.

CENAZE TÖRENİ PERŞEMBE GÜNÜ

Pandelli Shestakof'un yeğeni Lüben Shestakof, 'ya yaptığı açıklamada amcasının uzun süredir tedavi gördüğü Balıklı Rum Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı olarak çoklu organ yetmezliğinden dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Shestakof, "Amcam böbrek dahil birçok rahatsızlık yaşıyordu. Son bir yıldır da sarı ışık nedeniyle tedavi edilemediği için gözleri görmüyordu. Dün 17.00 sıralarında hayatını kaybetti" dedi.

Shestakof için perşembe günü Feriköy Bulgar Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.



ESKİ İSTANBUL ESNAF GELENEĞİNİN SON TEMSİLCİLERİNDENDİ

Eski İstanbul'un esnaf geleneğinin son temsilcilerinden Kaymakçı Pando, kahvaltı mekanları içinde de en şöhretli olanıydı. 1895 yılında dedesinin açtığı kaymak dükkanını işleten Şestakof, Beşiktaş'ın en eski esnafından biri olarak tanınıyordu. Pando Kaymak, 2014'te mal sahibinin tahliye kararı aldırmasıyla Shestakof ailesinin 119 yıl işlettiği dükkanı kapanmak zorunda kalmıştı.



8- BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÖNÜNDE EYLEM

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Hukuksuz şekilde işten çıkarıldıklarını iddia eden bir grup işçi, Beşiktaş Belediye binası önünde eylem yaptı.

6 gündür eylemde olduklarını belirten grup adına yapılan basın açıklamasında, "2 Nisan itibari ile herhangi bir açıklama yapılmadan gruplar halinde arkadaşlarımız işten atıldı. Gerekçe olarak ise 696 sayılı KYK ile yapılan güvenlik soruşturmaları ve arşiv taraması önümüze sürülüyor" denildi. Belediye önünde bir tencerenin içine taş ve ekmek koyan grup, "Açız" yazdı.

Gruptaki kişilerden Muhammet Demir "6 gündür direniyoruz sabah 08.00'da geliyoruz akşam saat 18.00'e kadar mesaimizi tamamlamaya çalışıyoruz. İşimize dönene kadar da burada olacağız" diye konuştu.

-Açılan pankart ve dövizler

-Basın açıklaması

-Sloganlar

-Tenceredeki kuru ekmek ve taş

- İşten çıkarılan Muhammet Demir ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler