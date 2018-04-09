DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

1- TAKSİM'DE OTELE SİLAHLI SALDIRI

*Otele ateş açılması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.



Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL

Taksim'de, bir otele pompalı tüfekle ateş edildi. Otelin camlarına ateş eden saldırgan, tüfeği bırakıp yaya olarak kaçtı. Yaklaşık bir ay önce aynı otel önünde silahlı çatışma yaşanmış, 1 kişi ölmüş 4 kişi de yaralanmıştı. Otele ateş açılması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay saat 11.00 sıralarında Kazancı Yokuşu'nda meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, lüks bir araçtan indikten sonra, elinde pompalı tüfekle otel önüne geldi. Otelin birinci katındaki camlara üç el ateş eden saldırgan, bir el de havaya ateş edip yaya olarak kaçtı. Otelin yaklaşık 100 metre uzağında tüfeği de bırakan saldırgan kayıplara karıştı.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, tüfek ve fişekler üzerinde inceleme yaptı. Saldırganın yakalanması için çalışmalara başlandı. Yaklaşık bir ay önce aynı otelin önünde yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

OTELE ATEŞ AÇILMASI KAMERADA

Otele ateş açılması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi otele ateş açıyor. 3 el silah sesinin duyulduğu olay nedeniyle çevredeki vatandaşlar kaçışıyor. Polisin incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU

-Ateş açma anı (ÖZEL)

-Kaçışan vatandaşlar

EK GÖRÜNTÜLER

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

09.04.2018 - 12.08 Haber Kodu : 180409049

09.04.2018 - 12.07 Haber Kodu : 180409048

09.04.2018 - 11.31 Haber Kodu : 180409035

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2- BAHÇELİEVLER'DE OTEL KUAFÖRÜNDE YANGIN

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Bahçelievler'de bulunan bir otelin içindeki kuaför bölümünde yangın çıktı.

Bahçelievler Çobançeşme'de bulunan oteldeki kuaförde yangın çıktı. Ufak çapta olduğu belirtilen yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında 2 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. İtfaiyenin yangınla ilgili incelemesi sürülor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan otel

-İtfaiyenin çalışması



09.04.2018 - 13.08 Haber Kodu : 180409066_

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3- EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Küçükçekmece'de bir kişi, eşi tarafından evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay 10.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi, İdris Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Paşa Bay'ın eşi eve girdiğinde eşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Büyük korku yaşayan kadın durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya gelen sağlık ekipleri daire içinde yerde hareketsiz yatan Bay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri dairede ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Cenazenin çıkarılışı sırasında yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Paşa Bay'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Binadan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Cesedin çıkarılışı

-Yakınlarının ağlaması

-Diğer detaylar

09.04.2018 - 13.49 Haber Kodu : 180409081_

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4- AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAVZA KAVAKÇI DARBE DURUŞMASINI İZLEDİ

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ/ İstanbul

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, darbe girişimi gecesi İstanbul'da yaşanan olaylardan sorumlu tutulanların yargılandığı ana darbe davasını izledi.

Kavakçı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemleri organize etmekle suçlanan, 4'ü general, 7'si albay olmak üzere toplam 14 sanıklı ana darbe davasını izlemek için Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. Kavakçı, duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yaptı. Dava sanıklarının darbe girişimi gecesi İstanbul'da 89 vatandaşın şehit edilmesine sebebiyet verdiğini söyleyen Kavakçı, "Bugün dinlediğimiz sanık Ahmet Gümüş, o dönem Hava Harp Okulu dekanı idi. Kurmay Albay olarak görev yapan Ahmet Gümüş, eğer darbe başarılı olsaydı İş Bankası genel müdürü olarak vazife yapacaktı" dedi.



'ANA MUHALEFET PARTİSİNİN DURUŞMALARA KATILMAMALARINI ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM'

Bu darbe davalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Kavakçı, "Biz ümit ediyoruz ki diğer partilerden de bütün milletvekilleri süreci takip eder, vatandaşlarımızın yanında olduğunu, milletin yanında olduğunu gösterir. Açıkça özellikle ana muhalefet partisinin Türkiye aleyhine yayın yapan, vazife yapan teröristlerle işbirliği yapan kişileri hem hapiste ziyaret ederken, hem onların duruşmalarını takip ederken, bu duruşmalara, 15 Temmuz darbe girişimi duruşmalarına katılmamalarını da anlamakta zorluk çekiyoruz" dedi.

Darbe girişimi davalarının sağlıklı ve hassas bir biçimde sürdüğünü söyleyen Kavakçı, "Adli makamlarımız adeta iğneyle kuyu kazıyorlar. Biz sadece gözlemci sıfatıyla buradayız. Hem adaletin tecellisini yakından takip ediyoruz. Sanıklar savunma haklarını sonuna kadar kullanıyorlar. Biz de şehit ailelerimize ve gazilerimize bu süreçte destek olmaya çalışıyoruz. Eğer 251 şehidimiz o gün mertçe, sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle sokağa çıkmış olmasalardı, bugün hiçbirimiz burada olamazdık. Türkiye'de artık Türkiye olamazdı. Bu bilinçle biz yakından takip ediyoruz, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyoruz" diye konuştu.

Sabırlarından dolayı bütün şehit ailelerini tebrik ettiğini söyleyen Kavakçı, "Çünkü onlar adalete inanıyorlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sisteminin işleyişine inanıyorlar. Sabırla, büyük bir cesaretle bu süreci takip ediyorlar. Biz de her daim onların yanındayız. Ak Parti olarak, milletvekilleri olarak, insan olarak, İnsan Hakları Başkanlığı olarak her ilimizde milletimizin yanındayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kavakçı'nın adliyeden çıkışı

-Adliye önünden görüntüsü

-Basın açıklaması yapması

-Adliye binasının genel görüntüsü



09.04.2018 - 14.02 Haber Kodu : 180409085

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5- NAZLI ILICAK "CASUSLUK" SUÇLAMASIYLA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan hakim karşısına çıktı.

Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen Tahşiyeciler Grubuna ilişkin gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısında yayımladığı iddiasıyla müebbet hapsi istenen Nazlı Ilıcak, "Gazeteci olduğumdan dolayı twitter hesabıma birçok belge geliyordu. Suç iddiasına konu olan belge de bu şekilde geldi. Ancak bu belgenin benim dışımda kimlere gönderildiğini ya da gönderen kişinin hangi amaçla gönderdiğini bilmiyorum" dedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Savunması sorulan Nazlı Ilıcak, savcılık tarafından söz konusu suçlama ile ilgili ifadesinin alınmadığını, sadece suç isnadı olan belgeyi nereden bulduğunun sorulduğunu belirterek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtti. Ilıcak, "2 Ocak 2015 tarihli Bugün Gazetesi'nde yazmış olduğum yazı, basın faaliyeti olup 4 aylık hak düşürücü süreye tabiidir. Bu süreden sonra iddianame hazırlanmıştır. Gazetede yazılı olan Tahşiyeciler ile ilgili bilgi daha önceden farklı bir twitter hesabından yayımlanmıştır. Bu sebeple bu bilgi artık gizli bilgi değildir. Twitter hesabından benim açık olan hesabıma gönderilmiştir. Herkes bu bilgiyi okuyabilir. Ayrıca gazetede yayımlamış olduğum bilgi, gizli kalması gereken bilgi olmayıp devletin güvenliğini ilgilendirmeyen bir konudur" dedi. Ilıcak, Askeri Savcılıkça kendisine "Tahşiye Kimdir" isimli twitter hesabı hakkında bilgilerin sorulduğunu, kendisinin de bu hesabın kime ait olduğunu bilmediğini ve ne amaçla kendisine gönderildiği hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

"KAMU YARARI VE GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖZ KONUSU BELGEYİ KÖŞE YAZIMDA YAZDIM"

Sanık Ilıcak, Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'in "Size gelen her bilgiyi yayımlıyor musunuz? Askeri sır niteliğinde bilgi olduğunu ve bunu yayımlamanın suç olduğunu biliyor muydunuz?" şeklindeki sorusuna, "Bana gönderilen belgede Tahşiyecilerin, El Kaide ile bağlantısı olduğu yazılıydı. Ben El Kaide'nin ülke güvenliği için tehlikeli bir örgüt olması sebebiyle Tahşiyeciler ile ilgili bilgiyi köşemde yazdım. Bana gönderilen belgede kamu yararı olduğunu düşündüm. Köşe yazımda El Kaide grubuyla bağlantılı olan Tahşiyeciler Grubu'nun serbest bırakılmasının ülkemiz güvenliği için oluşturduğu tehlikeyi anlatmaya çalıştım. Bu kişilerin tehlikeli olduğunu ve aynı zamanda sadece FETÖ kumpasına uğramaları sebebiyle serbest bırakılmalarının yanlış olduğunu belirtmek istedim. Ben kamu yararı ve güvenliğini düşünerek söz konusu belgeyi köşe yazımda yazdım. Gazeteci olduğumdan dolayı twitter hesabıma birçok belge geliyordu. Suç iddiasına konu olan belge de bu şekilde geldi. Ancak bu belgenin benim dışımda kimlere gönderildiğini ya da gönderen kişinin hangi amaçla gönderdiğini bilmiyorum" diye cevap verdi. Sanık Ilıcak ifadesinin sonunda davanın düşürülmesini talep etti.

AVUKATI DA DÜŞME TALEBİNDE BULUNDU

Sanık Nazlı Ilıcak'ın avukatlarından Tuğper Derin, müvekkilinin gazeteci olduğunu belirterek "Sadece yorumlarını bildirmiştir. Casusluk nitelemesi müvekkilimle bağdaşmamaktadır. Dosya içerisinde casusluk faaliyetine ilişkin hiçbir belge yoktur.Müvekkilim kendisine gelen mesajı okumuştur, yani bu bilgi aleni bilgidir. Tahşiyeciler ile ilgili yargılama bitmiş ve tahliye olmuşlardır. Müvekkilim bu tarihten sonra bu belgeyi köşesinde yayımlamıştır ve yorum yapmıştır" diyerek düşme talebinde bulundu.

MÜTALAANIN HAZIRLANMASI İÇİN DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Düşme talebinin de daha sonra değerlendirilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.