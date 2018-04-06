DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - HASTANE YANGINININ İLK ANINDA İÇERİDE VE DIŞARIDA YAŞANANLARA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

İstanbul

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının ilk anında çekilen görüntülerde içeride büyük panik yaşandığı görülüyor. Hasta ve yakınları, dumanla kaplı koridorlarda ilerlerken zor anlar yaşıyor. Bu sırada cam kırılma sesleri duyuluyor. Dışarda çekilen görüntülerde ise yangının hastanenin arka bölümünde alt kısımlarda başladığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hastanenin içinde çekilen görüntüler

-Hastane dışında ilk anlarda çekilen görüntüler

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2- İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: PERSONEL, 326 HASTAYI ÇOK KISA SÜREDE TAHLİYE ETTİ

* İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,

" Tahliyelerde zorluk yaşanmadı. Personel, 326 hastayı biranda çok kısa sürede tahliye etti"

"Hastalarla ilgili takiplerimize devam ediyoruz, merak etmesinler. Yaklaşık 300'ün üzerinde hastamız çeşitli hastanelerde."

"Önümüzdeki haftadan itibaren de burada ve ek binada sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Her türlü inceleme yapılacak"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulundu.

Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu burada yaptığı açıklamada, "Savcılık soruşturması sürüyor. Biz şuanda sağlığı nasıl aksatmadan burada sağlık hizmetlerine devam edeceğiz ona bakıyoruz. Hastalarımızın hepsi çevredeki hastanelerde. Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntıları yok. Hastalarla ilgili takiplerimize devam ediyoruz, merak etmesinler. Yaklaşık 300'ün üzerinde hastamız çeşitli hastanelerde.

Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntıları olmayacak. Ne can kaybı, ne de yaralama oldu. Değerlendirip, planlama yapacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren de burada ve ek binada sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Her türlü inceleme yapılacak" diye konuştu.

"BİZ SAĞLIK TARAFINI İNCELİYORUZ"

"Yangın yönetmeliğine uygun olmayan bir malzeme kullanıldı burada?" şeklindeki soruya Kemal Memişoğlu, "Bunlar idari soruşturma neticesinde çıkacak şeyler. Biz sağlık tarafını inceliyoruz. Savcılarımız da diğer sorunları inceliyorlar" şeklinde yanıtladı.

"TAHLİYELERDE ZORLUK YAŞANMADI"

"Yoğun bakım ünitelerinin üst katlarda olması tahliyeleri zorlaştır mı?" soruya ise Memişoğlu, "Tahliyelerde zorluk yaşanmadı. Personel 326 hastayı biranda çok kısa sürede tahliye etti. Yangın gerçekten hızlı yayılmış. En büyük tesellimiz can kaybı ve yaralanma olmaması. İnşallah da sağlık hizmetini aksatmayacağız" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Memişoğlu'nun açıklaması



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3- İTFAİYE AMİRİNDEN 'YANGIN' AÇIKLAMASI: İÇERİDE CİDDİ BİR TAHRİBAT YOK. DIŞARIDAKİ TAHRİBAT ÇOK DAHA FAZLA

* Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne,

"Yangına 80 itfaiye aracı ve 200 itfaiye personeliyle müdahale edildi."

"Yangının çıkış sebebiyle ilgili kanaatimiz bu incelemelerin ardından oluşacak."

"İçeride ciddi bir tahribat yok. Dışarıdaki tahribat çok daha fazla."

"Dış cephede kullanılan kaplama malzemelerin yanmaya mukavemetli olması lazım."

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde savcı, polis ve itfaiye ekiplerinin inceleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sürerken Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne yangınla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vişne, "Emniyetin ve bizim ekiplerimizin incelemeleri sürüyor. İncelemelerin sonucunda elde ettiğimiz verileri toplayacağız, değerlendireceğiz. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kanaatimiz bu incelemelerin ardından oluşacak" dedi.

"DIŞARIDAKİ TAHRİBAT ÇOK DAHA FAZLA"

Alevlere 80 itfaiye aracı ve 200 itfaiye personeliyle müdahale edildiğini söyleyen Vişne, "İçeride daha çok ofis kısımlarında sıkıntı var. Yataklı yerlerde yanma yok. İçeride ciddi bir tahribat yok. Dışarıdaki tahribat çok daha fazla" ifadesini kullandı.

"ÇÖKME TEHLİKESİ YOK"

"İhmal olup olmadığı araştırmalar sonucunda netleşecek. Şuanda da çökme tehlikesi yok" diyen Abidin Vişne, "Dış cephede kullanılan malzemelerin kaliteli mi değil mi onu şuanda söylemek çok doğru olmaz.İncelemeler sonucunda ortaya çıkacak. Genel olarak baktığımızda dış cephede kullanılan kaplama malzemelerin yanmaya mukavemetli olması lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Abidin Vişne'nin açıklaması

06.04.2018 - 12.10 Haber Kodu : 180406066

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4- YANAN HASTANEDE SAVCI VE İTFAİYE İNCELEMESİ; DIŞ CEPHE KAPLAMASINDAN NUMUNE ALINDI.



* Hastanenin tüm girişlerinde polisler nöbet tutuyor.

* Soruşturmayla görevlendirilen savcılar hastanede inceleme yaptı

* İtfaiye ekipleri dış cephe kaplamasından numune alındı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki incelemeler devam ediyor.

İÇERİYE KİMSE ALINMIYOR

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil, poliklinik ve diğer girişlerine şerit çekildi. Polis ekipleri ve hastaneni güvenlik görevlileri bu kapılarda nöbet tutuyor. Hastaneye gelen ve içeri girmek isteyenler görevliler tarafından uyarılarak içeriye alınmıyor.

DIŞ CEPHE KAPLAMASINDAN NUMUNE ALINDI

Hastanede bir yandan da inceleme ve delil çalışması devam ediyor. Soruşturma için görevlendirilen savcılar hastanede inceleme yapıyor. İtfaiye ekipleri hastanenin dış cephe kaplamasından numune aldı. Bu numuneler daha detaylı incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Yine polis ve itfaiye ekiplerinin hastanenin elektrik tesisatında da inceleme yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İnceleme çalışması

-Hastane girişlerinde nöbet tutan polis ve güvenlik görevlileri

-Savcıların hastanede inceleme yapması

-Olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri

-Polislerin dış cephe kaplamasından numune alması

-Genel ve detaylar



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(geniş haber)

5- FETÖ'NÜN HAKİM-SAVCI ADAY ADAYLARINA İKİNCİ OPERASYON: 38 GÖZALTI KARARI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu başladı. 13'ü avukat olmak üzere 38 kişi hakkında 18 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenleniyor. Soruşturma kapsamında örgütün hakim ve savcı adaylarını nasıl hazırladıklarına ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı. 13 avukat olmak üzere 38 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin gözaltı ve yakalama işlemleri için İstanbul merkezli 18 ilde bu sabah operasyonlar düzenleniyor. Aynı soruşturma kapsamında, örgütün hakim-savcı çalışma evlerine yönelik 16 Mart'ta yapılan 30 ilde yapılan operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunana 68 şüpheliden 48'i yakalanmıştı.

ÖRGÜTÜN HAKİM SAVCI ADAYLARININ NASIL HAZIRLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ'nün hakim-savcı çalışma evlerinin tedbirli ve tedbirsiz diye ikiye ayrıldığı, kira kontratının kura ile belirlenen kişinin üzerine yapıldığı belirlendi. Tedbirli evlerde cep telefonu ve internetin yasak olduğu, dış dünya ile temaslarının kesildiği kaydedildi. Bu tür evlerde bulunan sabit telefon hatlarından belirli zamanlarda sadece aileleri ile görüştükleri belirtildi. Umut vadeden hakim ve savcı olacağına kesin gözüyle bakılan bireylerin ne pahasına olursa olsun peşinin bırakılmadığı, gerekirse tehdit mekanizmalarının devreye sokulduğu tespitlerine yer verildi.

ÖRGÜT İÇİ EVLİLİKLERDE 'KAST SİSTEMİ' UYGULANDI

Her örgüt evinin bir kod isminin olduğu belirlendi. Diğer terör örgütlerinde olduğu gibi burada da, örgüt elemanları sosyal hayattan uzaklaştırılarak radikalleşmeleri sağlanmaya çalışıldı. Örgüt üyelerinin fotoğrafları 'ablalar' tarafından alınarak katalog yapıldığı ve örgüt içinden biriyle evlendirildikleri belirlendi. Evliliklerde 'kast sistemi' uygulandı. Örgütsel seviyesi aynı olanların birbirleriyle evlenmelerine izin verildiği, meslektaş, memleket, aşk gibi kriterlerin baz alınmadığı kaydedildi.

KUR'AN'A EL BASTIRILARAK GİZLİLİK YEMİNİ ETTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında 'tedbirli evler'de kalanlara bir de yemin ettirdikleri belirlendi. Kur'an'a el bastırılarak yapılan yeminde şunları söyledikleri belirlendi; "Bu evden kimseye bahsetmeyeceğime, evde bulunan diğer kişilerden kimsenin haberi olmayacağına eve getirilen soru bankaları hakkında hiçbir şekilde konuşmayacağıma, evin yerini hiç kimseye söylemeyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim"

FETTULLAH GÜLEN'DEN "BURUNLARINDAN KAN GELENE KADAR DERS ÇALIŞSINLAR" TALİMATI

Fetullah Gülen'in bu evlerde kalanlara çok önem verdiği değerlendirildi. Gülen'in, "Burunlarından kan gelene kadar ders çalışsınlar" şeklinde talimat verdiği kaydedildi.

HAKİM-SAVCI OLURSANIZ ADLİYEDE NAMAZ KILMAYIN

Yine örgütün üst düzey yöneticileri tarafından bu evlerde kalanlara verilen talimatta da, "Hakim-savcı olduğunuzda, çalıştığınız adliyelerde namaz kılmayacaksınız. Tuvalette klozete oturup namaz kılacaksınız. Asker abileriniz de böyle yapıyor. Sahte kokteyller düzenliyor. Alkol alıyorlar" denildiği belirtildi.

Örgüt elemanlarından geçmiş hayatlarıyla ilgili senaryolar uydurmaları istendi. Senaryoların örgüt 'ablaları' tarafından kontrol edildiği, ileride FETÖ'cü olduklarına dair bir şüphe elde edilirse, FETÖ'den nasıl nefret ettiklerine dair hazırladıkları senaryoların devreye sokulması istendi.

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6- ZİNDASHİ'YE SUÇ ÖRGÜTÜ GÖZALTISI



Haber:İstanbul

İstanbul'da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası bir suç örgütüne yönelik çalşıma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlarla suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zindashi'nin kızı ve şoförü Büyükçekmece'de ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmüştü. Zindashi asıl hedefin kendisi olduğunu açıklamıştı. Zindashi daha önce de Sarıyer'de çıkan silahlı çatışma sonrası 6 adamı ile birlikte gözaltına alınmıştı.



Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Zindashi ve adamlarının kelepçeli fotoğrafı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Zindashi

-Detaylar

06.04.2018 - 09.48 Haber Kodu : 180406018

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7- ÜSKÜDAR'DA İKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABA DEHŞETİ İDDİANAMEDE

*Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan baba Aslan Güleryüz hakkında, "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

*İddianameden:

"* 12x4 santimetre ebadındaki çekiçle çocukları Ahmet'in baş bölgesine birden fazla kez vurduğu,

* Yere yatırdığı Onur'un baş bölgesine birden fazla kez vurduktan sonra çekici yere attığı,

* 14 santim uzunluğundaki bıçağı alarak Onur ve Ahmet'e birden fazla kez sapladığı, "

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan baba Aslan Güleryüz hakkında, "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "Altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Aslan Güleryüz hakkında hazırlanan iddianamede, iki oğlunu öldüren birini de yaralayan Güleryüz'ün eşi Songül Güleryüz ile bazı sorunlar yaşadığı belirtildi.

Songül Güleryüz'ün şikayeti üzerine Aslan Güleryüz hakkında, "Eşe karşı basit yaralama" suçundan dava açıldığı hatırlatılan iddianamede, Aslan Güleryüz'ün bu dava nedeniyle eşiyle kavga ettiği, eşinin evi terk ettiği, Aslan Güleryüz'ün iki çocuğuyla yaşamaya devam ettiği anlatıldı.

BABA DEHŞETİ İDDİANAMADE

Olay günü şüpheli Ahmet Güleryüz'ün oğlu Onur ile aynı odada yattığı, Ahmet'in de kardeşi Orçun ile aynı odada yattığı kaydedilen iddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün sabah 07.30 sıralarında uyandığı, evin girişinde bulunan kömürlüğe gittiği, buradan aldığı 12x4 santimetre ebadındaki çekiçle çocukları Ahmet ve Orçun'un kaldığı odaya girdiği, ilk olarak Ahmet'in baş bölgesine birden fazla kez vurduğu, ardından Orçun'a yöneldiği, bir şey söylemeden Onur'a da çekiçle vurmaya başladığı, bu sırada odaya Onur'un babasını tutarak engel olmaya çalıştığı, yere yatırdığı Onur'un baş bölgesine birden fazla kez vurduktan sonra çekici yere attığı, 14 santim uzunluğundaki bıçağı alarak Onur ve Ahmet'e birden fazla kez sapladığı, aldıkları darbelerin etkisiyle her iki maktulün de olay yerinde öldüğü, Onur'un babasıyla arasındaki boğuşmadan faydalanan Orçun'un yaralı bir şekilde sokağa attığı ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldığı anlatıldı.

İKİ OĞLUNDA 10 ÇEKİÇ 8 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Olay mahallinde yapılan incelemede kanın neredeyse evin tümüne yayılacak şekilde kan lekelerinin bulunduğu anlatılan iddianamede, Adli Tıp Raporu'na göre maktul Ahmet Güleryüz'ün vücudunda 1 adet kesici ezici, 3 adet de kesici delici yara izine rastlandığı, maktul Onur Güleryüz'ün vücudunda da 9 adet kesici ezici, 5 adet de kesici delici yara izine rastlandığı, maktullerin bu yaralanmalar neticesi geçirdikleri iç kanama sonucu öldükleri belirtildi. Orçun Güleryüz'ün aldığı yaralar ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alındığı, rapora göre şüphelinin, "Erişkin kişilik ve davranış bozukluğu" hastalığının ceza sorumluluğunu etkileyecek nitelikte olmadığı, suç tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Şüphelinin soruşturma aşamasındaki sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin çocuklarını zaman zaman kendisini tehdit ettikleri yönünde beyanda bulunduğu, bu beyanının haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Şüpheli ile çocukları arasında olay öncesinde öldürmeyi gerektirecek nitelikte bir husumetin olmadığı kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin maktul Ahmet ve maktul Onur'u ele geçirdiği künt bir cisim ve bıçakla hayati bölgelerini hedef alacak şekilde defalarca vurarak öldürdüğü, mağdur Orçun'un ise yaralı vaziyette kaçarak hastaneye kaldırılmasıyla eylemine devam edemediği" belirtildi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Orhun'a yönelik eyleminden dolayı "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Orçun Güleryüz'e yönelik eyleminden dolayı da, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Komşulardan görüntü

-Polisin incelemesi

-Babanın adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar



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8- EMNİYETTEN 173. YIL TANITIM KLİPLERİ

" Polisin her şartta halkın yanında olduğu vurgulanan kliplerde "Vatan Aşkı, Millet Sevgisiyle 173. Yıl" sloganı kullanılıyor.

Haber: İstanbul

Türk Emmiyet Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından klipler hazırlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümüyle ilgili hazırlanan tanıtım filmini basınla paylaştı. 2 ayrı tanıtım filminde polis teşkilatının tüm unsurları yer alıyor. Polisin her şartta halkın yanında olduğu vurgulanan klip, "Vatan Aşkı, Millet Sevgisiyle 173. Yıl" sloganı ile sona eriyor.

Görüntü Dökümü:

-Kliplerden görüntü

-Detaylar

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9- TAKSİM MEYDANI'NA BİNLERCE LALE DİKİLDİ

* Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim Meydanı'na getirilen saksılara bu sabah binlerce lale dikildi. Adeta renk cümbüşüne dönen Taksim'de özellikle turistler çiçeklerin önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

-Taksim Meydanı

-Saksılara dikilen laleler

-Fotoğraf çektirenler

-Genel ve detay görüntüler

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10- (ÖZEL) SEPETLİ MOTOSİKLETLE TEM'DE TEHLİKELİ YOLCULUK



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

Hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan bu motosikletin yolcuları TEM Otoyolu Samandıra Mevkii'nde kameralara takıldı. Hiçbir aydınlatma bulunmayan motosiklette ikisi çocuk 4 kişi var. Bir kadının kullandığı motosikletin arkasında bir erkek oturuyor. Biri kız, diğeri erkek iki çocuk ise motosikletin sepetinde yolculuk yaptı. Saat 03:30 sıralarında kameralara takılan motosiklet Samandıra kavşağına girerek gözlerden kayboldu.



Görüntü Dökümü:

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-TEM Otoyolunda ilerleyen motor

-Hiç bir aydınlatması olmayan motordan görüntüler

-Motosikletin yan yola girmesi

-Genel ve detay görüntüler



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