DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

(ÖZEL)

1- 8 POLİSİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA



*Özel ekip kurarak kazada yaralanan meslektaşlarının ifadesini alan polis, hatalı şerit değiştiren bir otomobilin kazaya neden olduğu bilgisine ulaştı.

*MOBESE görüntülerinden kazaya neden olan otomobilin plakası belirlendi; sürücüsü kısa sürede gözaltına alındı

*Sürücünün otomobilinde bulunan araç kamerası görüntülerine el konuldu. Görüntülerde otomobilin hatalı şerit değiştirmesi sonucu polis minibüsünün kontrolden çıkarak devrildiği yer alıyor.

*Kazaya rağmen sürücünün yoluna devam ettiği de görüntülere yansıyor.

Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

TEM Otoyolu'nda meydana gelen ve 8 polisin yaralandığı kaza MOBESE ve araç kamerası tarafından görüntülendi. Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Bağcılar TEM Otoyolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeki çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yapmıştı. Kazada minibüste bulunan 8 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Kazada yaralanan meslektaşlarının ifadesini alan polis, hatalı şerit değiştiren bir otomobilin kazaya neden olduğu bilgisine ulaştı. MOBESE görüntülerini izleyen polis kazaya neden olduğu ifade edilen aracın plakasını belirledi. Sürücü Dursun İ., kısa sürede gözaltına alındı. Dursun İ'nin aracında araç içi kamerası olduğunu belirleyen ekipler görüntüleri incelemek üzere el koydu.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Görüntülerde Dursun İ'nin hatalı şerit değiştirdiği belirlendi. Minibüsün çarpmamak için direksiyonu kırdığı ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek zigzaglar çizdiği ve en sonunda da devrildiği görülüyor. Kazaya rağmen sürücünün yoluna devam ettiği de görüntülere yansıyor.

Dursun İ. ise ilk ifadesinde kazayı görmediğini söylediği öğrenildi. Dursun İ'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

ARAÇ KAMERASI

-Hatalı şerit değiştirmesi

-Minibüsün çarpmamak için direksyonu kırması

-Polis minibüsünün zigzag çizerek gitmesi

-Minibüsün devrilmesi

-Sürücünün yoluna devam etmesi

MOBESE KAMERASI

-Minibüsün devrilmesi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Şüphelinin emniyete getirilmesi

-Detaylar

01.04.2018 - 08.33 Haber Kodu : 180401009

01.04.2018 - 09.25 Haber Kodu : 180401011

01.04.2018 - 13.59 Haber Kodu : 180401062

01.04.2018 - 11.07 Haber Kodu : 180401023_

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(ek bilgi ve görüntü)

2- BEYOĞLU'NDA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

*Bir kişinin gözaltına alındığı saldırı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera:Murat DELİKLİTAŞ- Ali AKSOYER-Özgür EREN-İSTANBUL

Beyoğlu'nda dün akşam bir kahvehaneye ateş açılması başkabir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde olay yerine gelen 2 kişi bir süre çevreyi gözetledikten sonra silahla ateş açıp kaçıyor. Silahlı saldırıda 2'si çocuk 6 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Olay, dün saat 21.40 sıralarında, Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak 2A numarada meydana geldi. İki kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen silahlı saldırıda, 2'si çocuk 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçen Tatar Çayevi adlı kahvehaneye, bu saldırıdan önce de, kapalıyken iki kez silahlı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi. Sokak sakinlerinden Salih Koyun, evde otururken kurşun sesleri duyarak sokağa çıktığını belirterek "Evden çıktığımda burası kalabalıktı. Ateş edenler maskeliymiş. Görenler var ama tanıyan yok, maskeli oldukları için. Ateş etmişler, kaçıp gitmişler. Yaralanan çocuklar, mahallemizin çocukları. Daha önce de saldırı oldu. Ama o zaman boşken oldu" diye konuştu.

SALDIRGANLAR KAMERADA

Saldırıdan sonra yaya olarak açan iki kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yüzlerini kapatan iki kişinin, kahvehaneye doğru yöneldiği, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra da ateş etmeye devam ederek kaçtıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Başka bir açıdan saldırı anı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırganların gelişi

-Çevreyi gözetlemesi

-Ateş açıp kaçmaları

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Kahvehaneden gündüz görüntü

-Kurşun izleri

-Röportaj

-Detaylar

01.04.2018 - 12.14 Haber Kodu : 180401042

31.03.2018 - 23.26 Haber Kodu : 180331239

01.04.2018 - 02.35 Haber Kodu : 180401007

01.04.2018 - 14.09 Haber Kodu : 180401068

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3- ALARA KARADEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

*ALARA'NIN TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Haber-Kamera: Enver ALAS - Serpil KIRKESER / İSTANBUL,

Okulunun Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gelin duvaklığı, yazması, avukatlık cübbesinin konulduğu tabutu, kadınlar omuzlarında taşıdı.

Alara Karademir için Küçükçekmece'de bulunan Hacı Ömer Çetinsaya Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Alara'nın annesi ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle hükümlü bulunduğu Sivas Yarı Açık Cezaevi'nde cezasını çeken anneannesi Hayriye Gündüz, özel izinle katıldı. Taziyeleri Alara'yı büyüten dayısı Gencer Gündüz, dedesi Recep Gündüz ile yakınları kabul etti. Törene aile ve yakınlarının yanı sıra Alara'nın arkadaşları ve sevenleri katıldı.

TABUTA AVUKATLIK CÜBBESİ KONULDU

Alara Karademir'in tabutuna gelin duvaklığı, yazma ve avukatlık cübbesi konuldu. Anneanne Hayriye Gündüz, uzun süre tabuta başını koyarak gözyaşı döktü.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Alara'nın arkadaşları gözyaşına boğuldu. İlkokul arkadaşlarından Berfin Şafak Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Alara ile en son iki hafta önce görüştüklerini söyledi. Özer, "Zaten kötü bir çocukluk geçirmişti. Hukuk okumaya başladı. Güçlüydü" dedi. Alara ile son konuştuklarında dertleştiklerini ifade eden Özer, intiharın da anlık bir şey, kaos durumu olduğunu o nedenle intihar hakkında biraz düşünmek gerektiğini dile getirdi. İlkokul arkadaşı Zeynep Yılmaz ise uzun zamandır Alara ile görüşmediğini ancak sosyal medyadan takip ettiğini intiharı duyunca çok şaşırdığını ifade ederek, "İnanmak istemedim. Zaten annesi ve babasını kaybetti. Zor bir çocukluk geçirdi 'bu da olmamıştır' demiştim. Hala inanamıyorum. Çok mutlu neşeli biriydi" dedi.

Karademir'in diğer arkadaşı Ecem Türkoğlu da intiharı duyduğunda hiç ihtimal vermediğini inanmasının çok güç olduğunu belirterek "Allah geride kalanlara sabır versin" dedi. Törene katılan bazı kadınlar da 'sessiz kalmıyoruz' yazılı dövizler ve kadın cinayetlerine tepki gösteren pankartlar açtı.

KADINLAR CENAZE NAMAZINDA SAF TUTTU

Alara Karademir için helalik alınmasının ardından öğle namazına müteakip, cenaze namazı kılındı. Kadınlar da cenazede cemaat ile birlikte en önde saf tuttu.

CAMİDEN ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Cenaze namızının kılınmasının ardından, Alara'nın tabutu kadınların omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Tabutun aracına konmasının ardından, alkışlarla uğurlandı. Alara Karademir, Küçükhalkalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Tabutun başında ağlayan ailesi

-Alara'nın tabutun başındaki resmi

-Cenazeye katılan öğrenci arkadaşları

-Törene katılanlar

-Gözyaşı dökenlenr

-Avukatlık cübbesi, gelin duvağı ve yazma

-Pankart ve döviz aaçanlar

-Helallik alınması

-En önde saf tutan kadınlar

-Bu sırada ağlayan kadınlar

-Cenaze namızının kılınması

-Dua edilmesi

-Tabutun omuzlarda taşıyan kadınlar

-Cenaze aracına konması

-Alkışlar ve sloganlar

-Genel ve detaylar

01.04.2018 - 13.18 Haber Kodu : 180401051

01.04.2018 - 14.38 Haber Kodu : 180401081

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4- FATİH'TE SU BORUSU PATLADI; ÇOK SAYIDA EVİ SU BASTI-1

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Fatih'te patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

Görüntü Dökümü:

-Sokaktaki su

-Binalardan görüntü

-Kapıda bekleyenler

-İtfaiye ekipleri

-Detaylar

01.04.2018 - 14.56 Haber Kodu : 180401084

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(ÖZEL)

5- YARALI KIZININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

*Bahçelievler'de ailesiyle birlikte yolun karşıya geçen 8 yaşındaki Iraklı çocuğa minibüs çarptı

*Annesi küçük kızının elini bir an olsun bırakmazken 3 kardeş ise yerde yatan kardeşleri için gözyaşı döktüler

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL

Bahçelievler'de ailesiyle birlikte yolun karşıya geçen 8 yaşındaki Iraklı çocuğa minibüs çarptı. Annesi küçük kızının elini bir an olsun bırakmazken, 3 kardeşi ise gözyaşları içinde kardeşlerini seyretti. Hafif şekilde yaralanan kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün saat 11.30 sıralarında Yenibosna D-100 Karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek isteyen Iraklı Khaleel ailesinin 8 yaşındaki kızları Sarah'a seyir halindeki minibüs çaptı.Küçük kız çarpmanın etkisiyle 5 metre ileriye savruldu. Kazayı gören vatandaşlar Iraklı aileye yardıma koşarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.

BİR AN OLSUN ELİNİ BIRAKMADI

Kız kardeşlerinin yerde yattığını gören Sarah'ın 3 kardeşi uzun süre gözyaşı döktü. Kaldırıma oturtulan ve ağlayan çocukları çevredeki vatandaşlar teselli etti. Vatandaşlar çocukları sakinleştirmek için su verirken, Sarah Khaleel 'e ilk müdahaleyi ambulans gelene kadar yoldan geçen bir hemşire yaptı. Küçük Sarah'ın annesi ise yerde yatan kızının bir an olsun elini bırakmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kıza boyunluk takarak sedyeyle ambulansa taşıdı. Büyük korku yaşayan anne, ambulansa bindirilene kadar kızının elini bırakmadı. Ambulansa alınan çocuk Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarah'ın babası ve ağlayan 3 kardeşi ise bir taksiye binerek ambulansın arkasından hastaneye gitti. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Yerdeki kızdan görüntü

-Annesinden görüntü

-Annesinin elini tutması

-Çocukların ağlayışı

-Vatandaşların teselli edişi

-Sağlık ekiplerinin gelişi ve müdahalesi

-Kızın ambulansa taşınışı

-Çarpan araçtan görüntü

-Görgü tanığı ile röp.

-Diğer detaylar

01.04.2018 - 13.02 Haber Kodu : 180401049

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6- BU KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDULAR

Haber: Taner YENER- Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL

Avcılar D-100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten yan yola düştü. Kazada otomobilin sürücüsü baba ile oğlu kazayı yara almadan atlattı.

D-100 karayolu Denizköşkler Mevkii'nde saat 07.45 sıralarında meydana gelen kaza, iddialara göre şöyle gelişti. Küçükçekmece istikametine gitmekte olan içinde iki kişinin bulunduğu 34 UB 4979 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil daha sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten yan yola düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve oğlu şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kullanılamaz hale gelen otomobil polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Öte yandan çevredeki bazı vatandaşlar, hafta sonu olması nedeniyle trafik akışının seyrek olduğunu belirterek, "Hafta içi olsaydı, kaza daha kötü sonuçlanabilirdi" dediler.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçtan görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar

01.04.2018 - 12.25 Haber Kodu : 180401043

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