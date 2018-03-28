DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- 5 BİN KİŞİYİ "KAĞIT" İLE DOLANDIRDILAR

* Kredi çıkarma vaadiyle kandırdıkları kişilere 'evrak' diyerek 1 sayfa kağıdı 350 veya 400 lira karşılığında kargo ile gönderdiği belirlenen şebeke düzenlenen operasyon ile çökertildi.

* Yaklaşık 5 bin kişiyi 1 milyon 829 bin lira dolandıran şüphelilerin paraları eğlence yerlerinde ve tatil yaparak harcadığı o anları da görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştığı belirlendi.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri benzer yöntemle dolandırıldığını belirten çok sayıda kişinin şikayeti üzere çalışma başlattı.

Polis ekipleri şüphelilerin bir firmadan çok sayıda kişiye "Bayram öncesi yüzde 1,29 faizle banka sicilinize bakılmaksızın 25 bin liraya kadar kefilsiz belgesiz kredi kullanmak için bizi ücretsiz arayın" yazılı mesajlar attığını belirledi.

Mesaja inanarak arayanları tuzaklarına düşüren şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini aldığı kişilere kargo firmalarıyla kapıda ödemeli olarak kredi kullanımı için gerekli belgelerin yazılı olduğu kağıdı 350 yada 400 lira karşılığında yolladığı tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 5 bin kişiden 400'şer lira aldığı belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

1 milyon 829 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi. 2 Mart'ta yapılan operasyonlarda 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 87 laptop, 8 tablet, 161 cep telefonu, 14 harddsk, 24 hafıza kartı, 9 kaşe ile çok sayıda not defteri, ajanda, sözleşme ve makbuz ele geçirildi.



47 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 70 şüpheliden 2'sinin hamile olması sebebiyle savcılık tarafından emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 68 şüpheli, 15 Mart'ta Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 47'si çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



PARAYI HARCAMALARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLAR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon yaptığı çağrı merkezleri ve şüphelilerin para çekmeleri polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin Özel Harekat ekipleri desteğiyle yaptığı basınları kameralar tarafından kaydedildi. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında ele geçirdiği paraları harcamalarına ilişkin fotoğraflar basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Şüphelilerin bankamatiklerden para çekmesi

-Şüphelilerin paraları harca anlarına ilişkin fotoğraflar

-Polis ekiplerinin baskın anı

-Evlerde yapılan aramalar

-Otomobilde yapılan arama

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Bilgisayarlardan görüntü

-Harddisklerden görüntü

-Fatura, defter ve cep telefonları

28.03.2018 - 13.10 Haber Kodu : 180328075

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2- LÜKS SPOR OTOMOBİLİN CADDEYİ BİRBİRİNE KATTIĞI KAZANIN HEMEN SONRASI ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

- Kartal'da lüks spor otomobilin yaptığı kazayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

* Trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülen yolda meydana gelen kazada lüks otomobil metrelerce havalanıp karşı şeritteki aracın üzerine düştü. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Kartal sahil yolunda lüks spor otomobilin yaptığı kaza sonrası yaşananlarla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Kartal sahil yolundaki kaza pazartesi günü meydana gelmişti. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle gerçekleştiği öne sürülen kazada hızla gelen lüks spor aracın sürücüsü, yola çıkan araçlara çarpmamak için direksiyon kırdı. Otomobil refüje çarparak havalandı. Metrelerce havalanan otomobil karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. Kazaya arkadan gelen araçlar da karıştı. Feci kazada 3 araç sürücüsü yaralandı. Çevredekiler yaralılara yardım etmek için seferler oldu. Bazı kişiler olası yangına karşı yangın tüpleriyle araçların yanına koştu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerlerken kaza yapan spor aracın metrelerce havalandığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerasından

-Kaza sonrası yaşananlar

-Yaralılar

-Yardıma koşanlar

-Kaza sonrası çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntüleri

28.03.2018 - 12.42 Haber Kodu : 180328066

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(gasp anı görüntüsü)

3-YARIM SAATTE İŞLEMEDİKLERİ SUÇ KALMADI

*Şüphelilerin bir markette bıçak zoruyla gasp yapmaları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

İstanbul'da yarım saat içinde bir marketi soyan ardından , 2 otomobil gaspı gerçekleştiren, 3 kişinin de cep telefonu ve paralarını çalan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Gaspçılardan birinin çocuğa cinsel istismar suçunun da aralarında bulunduğu 20 suçtan emniyette kaydı çıktı. Şüphelilerin bir markette bıçak zoruyla gasp yapmaları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

YARIM SAATTE BİR ÇOK ŞUÇ İŞLEDİLER

Eyüp, Yeşilpınar mahallesinde geçtiğimiz pazar günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda bıçaklı üç kişi markete gelerek kasada bulunan paralar ile 40 paket sigarayı alarak kaçtı. Şüpheliler bu sırada markette bulunan bir müşterinin de 800 lirasını gasp etti. Aynı bölgede saat 21.35 sıralarında bir taksi durduran 3 kişi şoförü otomobilden atarak aracı gasp etti. Taksiyle kaçmaya çalışan şüpheliler Sultangazi'de bir elektrik direği ve minibüse çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından şüpheliler bu kez saat 22.00 sıralarında içinde iki kişi bulunan başka bir otomobili durdurdu. Aracın içinde bulunanların paralarını gasp eden şüpheliler aynı otomobili de alarak kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ GASP ETTİKLERİ OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALADI

Seri gasp olaylarının ardından Asayiş Şube Gasp Büro Ekipleri, gasp ettikleri araçla kaçan 3 kişinin izini Gaziosmanpaşa'da buldu. Bir sokakta park halinde gasp ettikleri aracın içinde beklerken tespit edilen şüpheliler Murat K., Engin S. ve Selami Y., gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Gaspçılardan Murat K'nın çocuğa cinsel istismarın da aralarında bulunduğu 20 suçtan, Engin S'ni hırsızlıktan ve Selami Y'nin uyuşturucu bulundurmak suçlarından daha önceden polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Murat K. ve Engin S. tutuklanırken, Selami Y. serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Güvenlik Kamerası

-Markete gelmeleri

-Bıçakla gasp yapmaları

-Para ve sigaraları almaları

-Markete gelen müşteriyi gasp etmeleri

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Şüphelilerin Asayiş Şube'den çıkarılması

-Polisler

-Genel ve detaylar

28.03.2018 - 12.21 Haber Kodu : 180328061

28.03.2018 - 13.11 Haber Kodu : 180328076

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4- YAZAR İHSAN ELİAÇIK'IN 7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Haber: Ümit TÜRK/İSTANBUL, ()

BİR internet sitesinde yazdığı yazılarda, terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla BİMER'e şikayet edilen yazar İhsan Eliaçık'ın, "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, İhsan Eliaçık ve avukatı katılmadı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, sanık Eliaçık'ın bir internet sitesinden yazdığı yazılarda silahlı terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığına ilişkin BİMER'e ihbarda bulunulduğunu hatırlatıldı. Mütalaada, söz konusu yazıların incelendiği, bahse konu yazılarda sanığın silahlı teröristlere yönelik devletin güvenlik güçlerince yürütülen meşru ve haklı operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı iddia edildi.

Mütalaada, "Sanığın yayınlanan yazıları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, eylemlerinin terörist şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici, silahlı direnişe ve isyana davet ile şiddet eylemlerini övücü nitelikte olduğu" belirtilerek, sanığın bu şekilde yazılarla zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası suçunu işlediği ifade edildi. Mütalaada sanık Eliaçık "terör örgütü propagandası' yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme, mütalaanın sanık Eliaçık ve avukattına tebligat ile gönderilmesine karar vererek, sanık ve avukatına mütalaasına karşı savunmalarını yapmaları için bir sonraki duruşmaya kadar süre verilmesine hükmetti.

Görüntü Dökümü:

-Eliaçık arşiv

28.03.2018 - 12.21 Haber Kodu : 180328060

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5- TOMA'NIN ÇARPTIĞI KİŞİNİN ÖLÜMÜ: AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ, POLİS MEMURU 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2016'da kullandığı TOMA ile Nail Mavuş'a çarparak ölümüne neden olan polis memuru Abdurrahman O., ailenin şikayetinden vazgeçmesi üzerine, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan polis memuru Abdurrahman O., ile Nail Mavuş'un oğlu Serdar Mavuş katıldı.

AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Duruşmanın başlamasıyla birlikte söz alan ailenin avukatı, sanıkla ölen kişinin ailesi arasında uzlaşma sağlandığını bu nedenle de şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi. Daha sonra söz alan Serdar Mavuş da, şikayetlerinden vazgeçtiklerini beyan etti. Sanık Abdurrahman O., da olaydan pişmanlık duyduğunu aile ile uzlaşma sağladıklarını ifade etti.

UZLAŞMA DİKKATE ALINDI... 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ...

Alınan beyanların ardından mahkeme hakimi davayı karara bağladı. Mahkeme, "Ölenin eşit kusuru ve uzlaşma sağlanmasını" dikkate alarak cezanın alt sınırdan verilmesine karar verdi. Mahkeme, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Sanığın olaydan duyduğu pişmanlığı da hafifletici neden olarak kabul eden mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya indirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanığın 5 yıl içerisinde kasten yeniden bir suç işlememesi durumunda davanın düşürüleceği karara yazıldı.

NE OLMUŞTU

Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2016'da gösterilere izin verilmeyen Tarlabaşı Bulvarı'nda 25 yaşındaki polis Abdurrahman O.'nun kullandığı TOMA, yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Nail Mavuş'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Polis memuru hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ölen kişinin sanıkla eşit oranda kusurlu olduğu savunulmuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

28.03.2018 - 11.59 Haber Kodu : 180328055

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6- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİ AKADEMİSYENLERE DURUŞMA ÖNCESİ DESTEK AÇIKLAMASI



Haber-Kamera: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İSTANBUL, ()

Barış için Akademisyenler'in bildirisini imzalayan Boğaziçi Üniversitesi mensubu iki öğretim görevlisinin yargılandığı dava öncesinde öğretim görevlileri, öğrenciler ve KESK üyeleri basın açıklaması yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Can Candan açıklamasında, "İfade özgürlüğü anayasal haktır, barış talep etmek suç değildir, olamaz. Eğitim hakkı anayasal güvence altındadır, ihlal edilemez. Tutuklu olan hocalarımız Onur Hamzaoğlu ve Serdar Başçetin ve gözaltında olan 11 öğrencimiz derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda toplanan Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlileri, öğrencileri ile KESK üyesi bir grup, "Yaşamı ve Barışı savunan Onur Hamzaoğlu ve Serdar Başçetin derhal serbest bırakılsın" ve "Barış hakkımızdır. Barış talebi suç değildir, yargılanamaz" yazılı pankartlar açtı.

"DERHAL SERBEST BIRAKILSINLAR"

Grup adına ilk konuşması Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Can Candan yaptı. Candan, "Meslektaşlarımız Prof. Onur Hamzaoğlu'nun 47 ve Serdar Başçetin'in 43 gündür tutuklu olduğu bu günde Barış icin Akademisyenler olarak barışı, ifade özgürlüğünü ve akademiyi savunmak icin bir kez daha buradayız. 22-26 Mart arasında Boğaziçi Üniversitesi'nden 11 öğrenci gözaltına alındı. 22 Mart'ta yine Boğaziçi'nde gözaltına alınan ve sonra bırakılan 7 öğrenci ise gözaltında darp edildi ve tacize uğradı. 5 Aralık 2017den beri Barış için Akademisyenler adaletin kapısını aşındırmakta. Açılan 262 davada, 173 meslektaşımızın birinci celse, 24 meslektaşımızın ikinci celse duruşmaları görüldü. Üç duruşmada karar çıktı" dedi. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nden iki akademisyenin 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan ilk celse duruşmalarını takip edeceklerini söyleyen Candan, "İfade özgürlüğü anayasal haktır, barış talep etmek suç değildir, olamaz. Eğitim hakkı anayasal güvence altındadır, ihlal edilemez. Tutuklu olan hocalarımız Onur Hamzaoğlu ve Serdar Başçetin ve gözaltında olan 11 öğrencimiz derhal serbest bırakılmalıdır" diye konuştu.

"ÖZEL BİR PROJE UYGULANIYOR"

Daha sonra konuşma yapan KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Yürütmesinden Eğitim-Sen 4. Nolu Şube Başkanı İzzet İldeş ise "Belli bir süreden beri Boğaziçi Üniveritesinde özel bir proje uygulanıyor. Özel bir ilgi gösteriliyor. Gerek öğrencilerin gözaltına alınması, öğrencilerin hedef gösterilmesi, akademisyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili bir furya hala devam etmekte. Hem barış imzacılarının, hem de öğrencilerin hak ve hukuklarına sahip çıkmak için buradayız" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi olduğunu da ifade eden İldeş, "Boğaziçi Üniversitesi'ne girenler yüzde birlik dilimlerle giriyorlar. Ve bu noktada nerede ve nasıl düşünmesi gerektiğini çok iyi bilen öğrenciler. Barışın savunulması belki tarihte hiçbir zaman suç unsuru olarak bu şekilde tanımlanıp bir ironi haline getirilmemiştir. Ama memleketimizde ne yazık ki böyle" şeklinde konuştu. Grup açıklamanın ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nevim Borçin ve Özlem Beyarslan'ın duruşmalarını izlemek üzere adliyeye girdi.

Görüntü Dökümü

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-Can Candan açıklama

-İzzet İldeş açıklama

-Genel ve detaylar

28.03.2018 - 12.00 Haber Kodu : 180328057

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7- İBB BAŞKANI UYSAL: ZORLA KİMSEYE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPTIRMAYACAĞIZ (1)

Haber: Özgür Deniz KAYA-Cansel KİRAZ- Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Silivri'de yapılacak sosyal konutların detaylarını açıkladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Uysal, "Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getirenlerin yerinde kentsel dönüşüm yapacağız" diye konuştu.

İBB Başkanı Uysal, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ile birlikte, İBB'ninSaraçhane'deki binasında Silivri'de KİPTAŞ tarafından yapılacak sosyal konut projesiyle ilgili bilgiler verdi. KİPTAŞ'ın bir dönem ticari gelir getirici konutlar yaptığını belirten Uysal, "İstanbul halkı 'KİPTAŞ artık eskisi gibi değil' diye düşünmüş olabilir. Üst gelir gruplarına konut yapan şirketler var. Biz şu anda KİPTAŞ olarak yeniden sosyal konut, dar gelirlilere konut örnek projelere ağırlık verme kararı aldık" dedi.

2+1 DAİRE 195 BİN TL, 3+1 DAİRE 215 BİN TL OLACAK

Silivri'deki projeye ilişkin konuşan Uysal, "Bin 508 konut, Silivri 3. Etap'ta yine dar gelirliler, İstanbul'da evi olmayanlar için şu anda 195 bin TL 2+1, 215 bin TL 3+1. Her dairenin otoparkı, yeşil alanı, sosyal alanları. Sitede olması gereken tüm sosyal imkanların olduğu bir yapı" diye konuştu.

36 AY FAİZSİZ KREDİ İLE BAŞVURULAR BAŞLADI

Daire ücretinin 30 bin lirasının peşin olarak alınacağını söyleyen Uysal, "Geri kalan yüzde 80,'ini 36 ay faizsiz taksit yapma hakkı var ya da kredi kullanarak 120 ayı 0.92 ile çok daha düşük taksitlerle ödeme imkanı var. 24 ay satmama şartı var. Maliyetinin altına veriyoruz. Hak sahipleri alsın, hemen alıp satmaya girmesin. En azından binası bitsin, anahtarını alsın, oturabilecekse devam etsin. Oturma imkanı yoksa ondan sonra atsın" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Uysal'ın açıklamaları

-Genel ve detay

28.03.2018 - 12.38 Haber Kodu : 180328065

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8- İBB BAŞKANI UYSAL: METROBÜSÜ BUGÜN UZATIRSAK SİLİVRİLİLERE KÖTÜLÜK YAPMIŞ OLURUZ

Haber: Özgür Deniz KAYA-Cansel KİRAZ- Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin günlük kapasite ile planlanmış şu anda 900 bin. Silivri'ye uzatıldığı zaman 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin demek. Metrobüse binen vatandaşlarımızın halini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla şu anda var olan sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken, Silivri'ye uzatarak o çözülemez" dedi.

MEVCUT YOLCULARIMIZA DA İYİLİK YAPMIŞ OLMAYIZ

Silivri'deki KİPTAŞ konut projesinin tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uysal, şöyle devam etti:

"Ancak bizim eski Sirkeci-Halkalı banliyo dediğimiz, şu anda Kazlıçeşme-Halkalı banliyo çözüldüğü zaman önemli bir rahatlamanın olduğunu düşünüyoruz. Bir de Halkalı-Bahçeşehir, Esenyurt-Beylikdüzü metromuzun Esenyurt'a kadar ihalesi yapıldı. İptal edilen metrolarımızda 4 tane hattın yıl sonuna kadar bitirilmesi sözünü aldıktan sonra devam kararını almıştık. O zaman Silivri'ye uzayıp uzamayacağını düşünmemiz lazım. Bugün uzatırsak Silivrililere kötülük yapmış oluruz. Mevcut metrobüs yolcularımıza da iyilik yapmış olmayız, diye düşünüyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Uysal'ın açıklaması

28.03.2018 - 13.08 Haber Kodu : 180328074