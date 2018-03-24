DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1 - BAKIRKÖY'DE CAN PAZARI (1)

- PARK HALİNDEYKEN KAYMAYA BAŞLAYAN CİP BİR KİŞİYİ ALTINA ALDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul

Bakırköy'de park halindeyken geri geri kaymaya başlayan cipin altında kalan bir kişi yaralandı.

Bakırköy'deki olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde el freni çekilmemiş park halindeki cip, geri geri kayınca yolda yürüyen Hayati Metin'i altına aldı. Aracın altına kalan Metin'in yardım çığlıklarına çevredekiler yetişti. Çevredekiler kriko yardımıyla aracı kaldırdı ve Hayati Metin'in buradan çıkardı. Yaralanan Hayati Metin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Araç altına kalan kişi

-Yaşlı adamın kurtarılması

-Ambulansa alınması

-Genel ve detaylar



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2- MAHKEME, SELİMİYE CAMİİ'NİN "SİLÜETİNİ BOZACAK KARARI" İPTAL ETTİ

Haber: Özgür Deniz KAYA - Kamera: Ali Can ZERAY / İSTANBUL ()

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye Camii'nin silüetini bozacak plan değişikliğine mahkeme 'dur' dedi.

Edirne merkezde D-100 karayolu kenarında bulunan alana ilişkin Edirne Belediye Meclisi'nde 1 Eylül 2016'da plan değişikliği yapıldı. Bu değişikliğin, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Selimiye Camii'nin silüetini bozacağını iddia eden TMMOB Mimarlar Odası, Edirne Belediyesi'ne dava açtı.

MİMARLAR ODASI: CAMİNİN SİLÜETİ OLUMSUZ BİÇİMDE ETKİLENECEK

Mimarlar Odası, "Selimiye Camii'nin silüetinin olumsuz biçimde etkileneceği, plan değişikliği ile ortaya çıkacak nüfus artışını karşılar nitelikte yeşil alan ve donatı alanın belirlenmediği ve resmi kurum görüşlerinin alınmadığı" şeklindeki iddiaları Edirne İdare Mahkemesi'ne sundu.

EDİRNE BELEDİYESİ: 6 KAT OLARAK HAZIRLANDI, SİLÜETİ BOZMAZ

Edirne Belediyesi ise savunmasında, uyuşmazlığa konu parsellerin tamamının değil, bir kısmının resmi kurum alanından çıkarılarak tercihli kullanım alanı olarak belirlendiğini, plan tadilatının Selimiye Camii silüetini olumsuz etkilemeyecek şekilde 6 kat olarak hazırlandığını ileri sürdü ve davanın reddini talep etti.

MAHKEME: ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE VE HUKUKA UYGUN DEĞİL

Edirne İdare Mahkemesi tarafından bilirkişi raporu baz alınarak verilen kararda, kullanım sınırlarının belli olmaması sebebiyle, konut dışı kentsel çalışma fonksiyonu kapsamında yer alan 'akaryakıt istasyonu, resmi ve sosyal tesis, imalathane, depo' haricinde konut niteliğinde yapıların alana dahil edilmesini mümkün kıldığı belirtildi. Ayrıca bu durumun İmar Kanunu'nda ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde tanımlanan plan hiyerarşisine uygun olmadığı ifade edildi. Plan değişikliğinin 'konut dışı kentsel çalışma alanı' fonksiyonuna uyumlu olmadığı, planlama esasları ile şehircilik ilkelerine de aykırı olduğu vurgulandı.

OY BİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLDİ

Edirne İdare Mahkemesi'nin kararında, "Edirne Belediye Meclisi'nin 1 Eylül 2016 tarih ve 171 sayılı kararı ile onaylanan Edirne İli Merkez D-100 Karayolu kenarı 1415 ada 4,5 ve 6 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan plan tadilatına itirazın reddine dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, dava konusu işlemin iptaline 14 Şubat'ta oy birliği ile karar verildi.

Görüntü Dökümü;

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-Selimiye camii ve çevresinden detaylar

24.03.2018 - 16.56 Haber Kodu : 180324181

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3- ESENYURT'TA 96 KAÇAK GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul

Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. 96 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere 15 Mart'ta denetim yaptı. 2 saat süren denetimlerde 96 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün Pendik'te bulunan merkezine götürüldü. 96 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin şüphelileri incelemesi

-Bazı kişilerin gözaltına alınması

-Gözaltına alınan şüphelilerin otobüsteki görüntüsü

-Genel ve detaylar

24.03.2018 - 16.49 Haber Kodu : 180324174_

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4- THY'NİN ERBİL SEFERLERİ HAFTA BAŞI YENİDEN BAŞLIYOR

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul

Türk Hava Yolları, uçuş yasağının kalkmasının ardından pazartesi günü Erbil seferlerine yeniden başlayacak.

Irak Merkezi yönetiminin 29 Eylül tarihinde aldığı karar doğrultusunda; Erbil ve Süleymaniye'ye yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarını durdurulmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından havayolu şirketlerinin uçak seferlerine yeniden başlaması kararı alındı. Eylül ayından beri askıya alınan İstanbul-Erbil seferinin pazartesi gecesi yeniden başlayacak. Erbil seferi için şuana kadar 135 ekonomi, 16 business olmak üzere 151 bilet satıldığı öğrenildi.

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5- SULTANBEYLİ'DE BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber: İstanbul

Sultanbeyli'de 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yarım saatte söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 13.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Burak Sokak üzerindeki 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını kapladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli ve Yenişehir itfaiye grupları sevkedildi. İtfaiye ekipleri merdiven araçlarıyla yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU

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-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin gelişi

-Yangına müdahale etmesi

-Yangının söndürülmesi

-Detaylar

24.03.2018 - 15.21 - Haber Kodu : 180324137

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6- BEŞİKTAŞ'TA ÇİN SERGİSİ AÇILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Çin ipek, nakış, resim ve el işi ürünleri, Beşiktaş'ta düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Beğeni toplayan çalışmalar ilgiyle incelendi.

Türk-Çin Dostluk Vakfı tarafından düzenlenen, Çin ipek, nakış, resim ve el işi sergisi açıldı. Vakfın Beşiktaş Balmumcu'da bulunan İstanbul şubesinde gerçekleşen serginin açılışına Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Chen Su ve Türk-Çin Dostluk Vakfı İstanbul Şube Müdürü Sezgin Dönmez de katıldı. Çin'e özgü resimler, nakış ve ipek işlemelerin sergilendiği etkinliğin açılışında, Başkonsolos Yardımcısı Chen Su bir konuşma yaparak Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Chen Su, konuşmasında iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmek için Türk-Çin Dostluk Vakfı'nın önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Bu aramızdaki ilişkileri, özellikle iki halk arasındaki bu uzun geçmişe dayanan ilişkileri daha da ileriye götürecektir. Zaten Çin Halk Cumhuriyet Başkonsolosluğu olarak burada aynı amaç için iş başındayız. Son yıllarda hızlı gelişen ikili ilişkilerin sonucunda, iki ülke halkı arasındaki bağların güçlenmesinde bence bazı eksik noktalar var. Biz bunun tamamlayacağız. Ayrıca son zamanlarda Çin ile Türkiye'nin ikili ilişkilerinin gelişmesini görmek istemeyen bir avuç insan var. Şubat ayında bizim Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun önünde protesto yapan binlerce kişi var. Çin'in karşıtı olan bazı art niyetli insanlar vardır. Aynı zaman da şuna inanıyorum ki; Türkiye'de Çin'i iyi bilmeyen bazıları vardır. Bu sevgiyle, benzer kültürel girişimlerle daha büyük katkılarda bulunacağız. Çin'in daha iyi tanınabilmesi için ve Türkiye'yi iyi anlayabilmesi için birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Su'nun konuşması

- Sergiden görüntüler

- Detaylar

24.03.2018 - 16.36 Haber Kodu : 180324167



