DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 



1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıkarak Hz. Ali Camii'ne gitti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte camiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın Kısıklı'dan çıkışı

-Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

23.03.2018 - 14.56 Haber Kodu : 180323131

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2- (ek bilgi ve görüntülerle)- OKUL ÇEVRELERİNDE POLİS DENETİMİ

* 39 ilçede ve 75 noktada 500 polisin katıldığı "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" yapılıyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul'da polis okulların çevrelerindeki iş yerlerinde denetim yaptı. Şüpheli görülen araç ve kişilerin de üzeri arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri ile uygulama yapılan ilçelerde bulunan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri, Mobil Okul Timi ve Park Polisinin katılımıyla okul çevrelerinde denetim yapıldı. 39 ilçede ve 75 noktada 500 polis katıldığı "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" kapsamında okul çevrelerindeki iş yerlerinde arama yapıldı.

ÜMRANİYE'DE OKUL ÇEVRESİNDE DENETİM

Bu kapsamda Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresindeki bir bir internet kafedeki çocukları gören polis kimlik kontrolü yaptı. Çocukların yaşı 13'den büyük olduğu için polis uyarı yapıp ayrıldı. Okul çevrelerinde şüpheli görülen kişiler üzerinde arama yapan polis GBT (Genel Bilgi Tarama) uygulaması da yaptı. Şüpheli araçlar da durdurularak arandı.

EMNİYET KEMERLERİ KONTROL EDİLDİ

Fatih'te Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde polis ekipleri okul önlerinde yaptığı denetimde şüpheli görülen kişiler ile şüpheli araçları durdurarak aradı. Ekipler uygulamada yoldan geçen okul servis araçlarını da inceledi. Servislerde bulunan öğrencilerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde GBT'si yapılanve evrakları sorgulanan şüphelilerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

FATİH

-Okuldan görüntü

-Okulda blunan öğrenciler

-Polis ekiplerinin şüphelileri incelemesi

-Şüpheli araçların incelenmesi

-Polis ekiplerinin okul servislerini incelemesi

-Okul servislerinde bulunan öğrencilerin emniyet kemerlerinin kontrol edilmesi

-Genel ve detaylar

ÜMRANİYE (GEÇİLDİ)

-İş yerlerinde yapılan arama

-İnternet kafede kontrol

-Çocuklardan görüntü

-Polisin kimlik uygulaması

-Araçların aranması

-Şüpheli kişilere GBT yapılması

-Detaylar

23.03.2018 - 13.41 Haber Kodu : 180323104

23.03.2018 - 14.46 Haber Kodu : 180323126

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3- KÖMÜR TOZU YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde kömür tozu yüklü kamyon devrildi.

Edirne istikametindeki kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür tozu yüklü kamyon yol kenarına devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevkedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü;

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-Kamyonun görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

23.03.2018 - 13.14 Haber Kodu : 180323097

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4- GEZİ PARKI'NDAKİ ÇADIRLARI YAKIN TALİMATINI VERMEKTEN YARGILANAN ESKİ EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINA 10 AY HAPİS

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Taksim Gezi Parkı'nda eylemcilerin çadırların yakılması ile ilgili olarak "Çadırları toplamakla uğraşmayın, yakın gitsin" şeklinde talimat verdiği iddiasıyla yargılanan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen dönemin Beyoğlu'dan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli hakkındaki ceza belli oldu. Mahkeme, sanık Ramazan Emekli hakkında "Görevi kötüye kullanma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından toplam 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme verdiği hapis cezası ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ramazan Emekli katılmadı. Duruşmada olay sırasında görevli zabıta çalışanları tanık olarak ifade verdi.

"YAKIN TALİMATI VERDİ"

Olay günü Gezi Parkı olaylarında görevlendirildiklerini belirten zabıta komiseri Murat Sarı, ismini orada öğrendiği İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin koordinesinde bir toplantı yapıldığını söyledi. Sarı, "Toplantı da çevik kuvvetin alana gireceği topluluğu dağıtacağı bizim de belediye olarak çadırları toplanması görevimiz vardı. Çevik kuvvet girdi. Parkın ortalarına doğru karşı taraftan taş, şişe gelmeye başladı. Biz o zamana kadar 20-25 çadırı toplamıştık. İl emniyet Müdür yardımcısı Ramazan Emekli beni çağırdı. Yanımda iki personelim vardı. Biz burada ne kendimizi koruyabileceğiz ne de sizi, geri kalanları yakın talimatı verdi. Bu olaydan sonra çadırlar yakıldı" dedi.

ZABITA MEMURLARI DA YAKIN TALİMATI VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tanık zabıta memuru Murat Yüce de sanık Ramazan Emekli'nin zabıta komiserlerini çağırarak "Geri kalanları yakın talimatı verdi. Bu olaydan sonra çadırlar yakıldı" diye konuştu. Diğer zabıta memurları Hüseyin Aladağ ve Osman Çeküç ise "İl emniyet müdür yardımcısı Ramazan Emekli bizim komiserimizi çağırmış. Gezi Parkında bulunan çadırların yakılması emrini vermiş. Bunun üzerine çadırlar yakıldı" dediler.

İKİ AYRI SUÇTAN TOPLAM 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Ramazan Emekli'yi "Görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği iki ayrı hapis cezası ile ilgili olarak da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Taksim Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında bazı ağaçların sökülmesini protesto eden bir grubun 30 Mayıs 2013 günü Gezi Parkı'nı işgal ederek çadır kurdukları belirtiliyordu. Göstericilerin tahliyesi ve bir çoğu turuncu renkli küçük boy kamp çadırının kaldırılması için genel denetim ve koordinasyon sorumlusunun İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin olduğu kaydediliyordu. İddianamede, Ramazan Emekli'nin Gezi Parkı'nda

işgalcilerin çadırlarını toplayan zabıta komiseri Mustafa Sarı'ya, "Çadırları toplamakla uğraşmayın yakın gitsin" talimatı verdiği öne sürülüyordu.

"ÇADIRLARI YAKIN ŞEKLİNDE EMİR VERMEDİM" DEMİŞTİ

Sanık Ramazan Emekli ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "Zabıtalara emir verme yetkim bulunmamaktadır. Olay tarihindeki görevim Gezi Parkı'nda bulunan 120 kişinin tahliyesi ile görevliydim. Kesinlikle zabıtalara, 'Sizin güvenliğinizi sağlayamayız, göstericilerin çadırlarını yakın' şeklinde emir vermedim. Görevlendirme yazım çerçevesinde

görevimi yaptım. Kesinlikle görevimi kötüye kullanmadım" demişti.

ZABITALAR BERAAT ETMİŞTİ

Öte yandan Gezi Parkı eylemlerinin başladığı 30 Mayıs 2013'te ağaçların kesilmesini engellemek için direnişe geçen vatandaşlar tarafından parkın içine kurulan

çadırları yaktıkları iddiasıyla yargılanan 7 zabıta, "Görevi kötüye kullanma" ve "Kasten yangın çıkartma" suçunu işlediklerinin kanıtlanamadığı gerekçesiyle beraat etmişti.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Olayla ilgili arşiv görüntüsü



23.03.2018 - 13.27 Haber Kodu : 180323102

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- (ek görüntülerle)-

5-UÇURUMUN KENARINDAKİ OKUL BİNASININ YIKIMINA BAŞLANDI

- Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım çalışmaları başladı.

- 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı, çalışmalar devam ediyor.

- Yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.



Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım başladı.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle okulun hemen yanında uçurum oluşmuştu. Tehlike nedeniyle okul binasındaki eğitime valilik kararıyla 5 Mart'ta ara verildi. Bina boşaltılırken öğrenciler diğer binalara yerleştirildi.

Tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. Molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor.

Yıkım sırasında binadan toz bulutu yükseliyor. Diğer binalarda ise öğrenciler ders işlemeye devam ediyor.

Yıkım çalışmaları tarafından havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Bahçedeki öğrencilerin görüntüleri

-Yıkımdan detaylar



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-Yıkımdan görüntüler

-İş makinelerinin çalışmaları

-Molozların taşınması

-HAVADAN GÖRÜNTÜYLE yıkım çalışması

-Binayla ilgili arşiv görüntüler

23.03.2018 - 11.18 Haber Kodu : 180323052

23.03.2018 - 11.22 Haber Kodu : 180323054

23.03.2018 - 11.23 Haber Kodu : 180323055

23.03.2018 - 12.18 Haber Kodu : 180323080

23.03.2018 - 12.27 Haber Kodu : 180323081

23.03.2018 - 12.31 Haber Kodu : 180323083

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6- PROF. DR. ARICA: (YAPAY ZEKA) 2050'Lİ YILLARDA İNSANLIĞI TEHDİT EDECEK POTANSİYELE ULAŞABİLECEĞİNE İNANIYORUM

* Prof. Dr. Nafiz Arıca,

" (Yapay zeka) 2050'li yıllardaki gelişmelerle beraber artık insanlığı tehdit edebilecek, kendi kendine düşünebilen, yorum yapabilen, muhakeme edebilen ama insanlığın istemediği şeyleri de öğrenerek tehdit edebilecek sistemler gelişeceğine inanıyorum"

"Bir insansız araç bir bisikletliyi öldürdü. Burada bunun gibi bir çok tartışma var. Ahlaki olarak bir yapay zeka sistemini sorumlu tutmak bence mümkün değil"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Yapay zeka teknolojindeki gelişmeleri değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca, " 2050'li yıllarda insanlığı tehdit edecek potansiyele ulaşabileceğine inanıyorum" dedi.

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJESİ VAR

Prof. Dr. Nafiz Arıca, TÜBİTAK destekli yapay zeka projesinden bahsetti.

" Serbest Ortamda Çekilmiş Video Görüntülerinde Üst Düzey Yüz İfade Nitelikleri Ve Derin Öğrenme Mimarilerine Dayalı İfade Analizi" projesini anlatan Arıca, "Bu projede video görüntülerinde birden fazla insanın bulunduğu video görüntülerinde insanların yüzünü izleyerek, yüzlerindeki ifadeyi analiz etmeye çalışıyoruz. Bu projemiz belli bir noktaya ulaştı" diye konuştu.

"POTANSİYEL SUÇLULARIN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ SÖZ KONUSU OLACAKTIR"

Projenin güvenlik amaçlı da kullanılabileceğini aktaran Prof. Dr. Arıca, "Şüpheli hareketler, olağan hareketlerden farklı olacaktır. Bir AVM'de video görüntülerini izleyen operatörün yüzlerce görüntüyü tek tek izleyerek suçluları öngörmesi ve önceden önlem alması çok basit değil. En azından operatör hataları söz konusu. Bu anlamda geliştirilecek bu tür analiz algoritmaları, görüntü algoritmalarıyla potansiyel suçluların önceden belirlenmesi ve en azından uyarı vermesi söz konusu olacaktır" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİKTEKİ EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİR TANESİ ÖNCEDEN ÖNLEM ALMAK"

"Çok da uzun olmayacak bir süre içerisinde, belki de emniyet kuvvetlerine alınacak bir gözlükle baktığı yerdeki aranan insanların uyarı vereceği sistemler geliştirilecek" diyen Arıca, dünyada bunun bazı örneklerinin de mevcut olduğunu söyledi.

Nafiz Arıca, "Bu şekilde aranan insanlar olduğu gibi, potansiyel suçlularda, şüpheli hareketler de otomatik olarak tespit edilecek, önceden önlem alınacak. Güvenlikteki en önemli unsurlardan bir tanesi önceden önlem almak, önceden tespit etmek" şeklinde konuştu.

"YAPAY ZEKA 2050'Lİ YILLARDA İNSANLIĞI TEHDİT EDECEK POTANSİYELE ULAŞABİLECEK

Yapay zeka teknolojisindeki tehlikeye de dikkat çeken Prof. Dr. Nafiz Arıca, "Yapay zeka özelliklerine sahip bir çok uygulama var. Geçtiğimiz 5 senede de çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda hayatımızı önemli ölçüde etkilemiş durumda. Uzun vadede ben önemli etkilerde bulunacağına inanıyorum. 2050'li yıllarda insanlığı tehdit edecek potansiyele ulaşabileceğine inanıyorum. Önümüzdeki 5-10 senede yine bu ivme ile devam edeceğini ondan sonra dinginliğe ulaşacağını, 2050'li yıllardaki gelişmelerle beraber artık insanlığı tehdit edebilecek, kendi kendine düşünebilen, yorum yapabilen, muhakeme edebilen ama insanlığın istemediği şeyleri de öğrenerek tehdit edebilecek sistemler gelişeceğine inanıyorum" dedi.

"ORTA VADEDE İNSANLIĞI TEHDİT EDEBİLECEK"

Arıca, uzun vadede makinelerin yeni bir tür olabileceğini ifade etti. Nafiz Arıca, "Yapay zekanın geçtiğimiz 5-10 senede bu kadar ilerlemesinin sebebi 'derin öğrenme' (deep learning) yaklaşımının gelişmesi. Eskiden yapay zeka sistemlerinden görüntü, ses sınıflandırma gibi algoritmalarda elle verdiğimiz özellikler yerine, bu sefer 'derin öğrenme' algoritmalarının çok sayıda veriden otomatik olarak gözetimsiz öğrenmesinden bahsediyorum. Böyle olunca da uzun vadede bu sistemlerin bizim istemediğimiz şeyleri de öğrenmesi söz konusu olabilecek. İstemediğimiz şeyleri öğrenmesiyle, bizim istemediğimiz hal ve hareketlerde bulunabilecek sistemler olabilecektir. Bunlar öngörüler ama ben daha orta vadede insanlığı tehdit edebilecek, bir taraftan olumlu, bir taraftan olumsuz yönleri olan bir teknoloji olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"YAPAY ZEKA SİSTEMLERİNE BİR MÜEYYİDE UYGULAMAK BENCE SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Amerika'da sürücüsüz aracın bir yayayı ezmesiyle ilgili de konuşan Arıca, "Bir insansız araç bir bisikletliyi öldürdü. Burada bunun gibi bir çok tartışma var. Ahlaki olarak bir yapay zeka sistemini sorumlu tutmak bence mümkün değil. Genel olarak bu tartışmalarda bir varlığın ahlaki sorumluluğu, 2 özelliğe sahip olmasından geliyor. Birisi akıl, muhakeme yürütme yeteneği. Diğeri ise duyumsallık yani duygusal özellikleri; acıyı hissetme potansiyeli. Yapay zeka sistemi o insansız aracın aklı bir anlamda var ama bir acı çekme özelliği yok. O yüzden de bu tür yapay zeka sistemlerine bir müeyyide uygulamak bence söz konusu olamaz. Bir kere onu bir taraf bırakalım. Bu tartışma daha hukuki zeminde önümüzdeki yıllarda çok olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BİLGİNİN KULLANILMA ŞEKLİ ÖNEMLİ"

Nafiz Arıca, "Bilgiye erişim artık çok basit. Biz de Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrencilerimize bilgiyi nasıl kullanacaklarını öğretmeye uğraşıyoruz. Çünkü bilgiye erişim çok basit olduğu için, bilginin kullanılma şekli önemli. Burada da bunun içinde iletişim var, dizayn var, etik var. Biz Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde bu konuda öğrencilerimizi salt mühendis yerine, iletişim yeteneği yüksek, yenilikçi ve yaratıcı düşünme yeteneğine sahip yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Arıca'nın açıklamaları

- Detaylar

23.03.2018 - 13.03 Haber Kodu : 180323093

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7-İSTANBUL'DA KAÇAK ÜRÜN OPERASYONU: 10 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

Fatih'te düzenlenen kaçak ürün operasyonunda 30 iş yerine baskın yapıldı. 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te bazı işyerlerinde kaçak eşya ve tütün bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 13 Mart'ta 30 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 102 kilo 200 gram nargile tütünü, 98 kilo 872 gram kaçak sigara tütünü, 149 kilo kıyılmış tütün, 90 paket kaçak sigara, 7 bin 470 kaçak puro, 3 bin hazırlanmış sigara, 153 sigara sarma makinası, 20 bin 671 sigara kağıdı, 112 bin 787 sigara filtresi, 79 elektronik sigara, 668 elektronik sigara likiti, 590 elektronik sigara kartuşu, 20 elektronik nargile, 999 elektronik nargile aparatı, 690 cep telefonu, 2 bin 422 cinsel içerikli hap, 200 cinsel içerkli çikolata, 187 cinsel içerikli jel, 28 cinsel içerikli sprey, 8 cinsel içerikli damla, 5 cinsel içerikli krem, 871 saat, 168 güneş gözlüğü ve 205 kemer ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında para cezası verilerek serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin bir işyerinde arama yapması

-Ekiplerin kaçak ürüleri incelemesi

-Genel ve detaylar



