DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ek bilgi ve görüntüyle)

1-TOPÇULARDA TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI : 1'İ MAKİNİST 14 YARALI (4)

- KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Haber: Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Mescid-i Selam - Topkapı hattında çalışan tramvaylardan biri istasyonda bekleyen tramvaya arkadan çarptı. Kazada makinist ve 13 yolcu yaralandı.

İSTASYONDA DURAN TRAMVAYA ARKADAN ÇARPTI

Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinisti ve 13 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Mescid-i Selam- Topkapı Tramvay (T4 HATTI) hattında Topçular İstasyonu'nda duran trene arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etmiştir. İlk belirlemelere göre kazada makinist ve 13 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur. Seferler, Topkapı-Şehitlik ve Bosnaçukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında yapılmaktadır. Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleri konularak yolcu taşıması yapılmaktadır. Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.

KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR

Öte yandan kazanın hemen ardından istasyonda yaşananlar yolcuların kamerasına yansıdı. İstasyondakiler tramvayların çarpışmasıyla toz bulutu yükselen yere koşuyor. Sıkışan makiniste yardım için istasyondakiler seferler olurken diğer yaralılara da yardım ediliyor.

-Kaza yapan tramvaylar

-Yaralılar

-Yaralıların hastaneye kaldırılması

-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler

-Yaralılar yardıma koşanlar

-İstasyonun çıkıyındaki önlemler

-Yolcularla röp.

15.03.2018

15.03.2018

15.03.2018

(geniş haber)

2- İRAN'DAKİ UÇAK KAZASINDA ÖLEN LİANA HANANEL İLE JASMİN BARUH SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

* Liana Hananel'in eşi gözyaşları içinde tabutu omuzladı.

* Her iki cenaze töreninde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

* Mezarlıkların önünde ve çevresinde özel harekat polisleri nöbet tuttu.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden bir çocuk annesi Liana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığı'nda, Jasmin Baruh ise Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İran'daki kazanın kurbanları arasında olan Liana Hananel için saat 12.00'de Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Hananel'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Törenin ardından Hananel'in tabutu omuzlara alınarak defnedileceği mezarlığa götürüldü. Bu sırada Liana Hananel'in eşi Erol Hananel'in gözyaşları içinde tabutu omuzladığı görüldü.

Aynı uçak kazasında ölen Jasmin Baruh için de Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda saat 13.30'da tören düzenlendi. Törene Baruh'un ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından Jasmin Baruh burada toprağa verildi.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Her iki cenaze töreninde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Mezarlıkların önlerine zırhlı polis araçları konuşlandırıldı, özel harekat polisleri mezarlıkların çevresinde nöbet tuttu.

-Törene gelenler

-Cenaze törenleri

-Liana Hananel'in eşinin tabuta omuz vermesi

-Polis önlemi

-Özel harekat polisleri

-Genel ve detaylar

15.03.2018

3- UÇAK KAZASINDA ÖLEN İKİ ARKADAŞA EN ACI VEDA (1)

*İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Ayşe And ve Aslı İzmirli son yolculuklarına birlikte uğurlanıyor

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL

İran'daki kazanın kurbanları arasında olan 8 arkadaştan Ayşe And ve Aslı İzmirli, Zincirlikuyu Camii'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanıyor. Her iki arkadaşın cenazelerinin camiye getirilmesi, aileleri ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Ayşe And ve Aslı İzmirlinin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Cenaze aracından indirilen Ayşe And'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Tabutu musalla taşına kadar omuzlarında taşıyan anne, uzun süre tabuta sarılarak ağladı.

Aslı İzmirli'nin tabutunun başında da annesi annesi Gülay ve babası Coşkun İzmirli bekledi. Anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Her iki arkadaşın tabutları yan yana konuldu. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından da Ayşe And ve Aslı İzmirli Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verilecek.

KUĞU BOYUNLU KIZLARI İÇİN DUYGULANDIRAN MESAJ

Öte yandan And ailesinin gazetelere verdiği ölüm ilan ise dikkat çekmişti. Duygulandıran ilanda, "Kızımız Ayşemiz, can arkadaşları ile birlikte geçirdikleri uçak kazası sonucu 11 Mart 2018 tarihinde geldiği melekler diyarına melek olarak geri döndü. Aylin, Bülent ve Berfin'in yeğeni, İrem, Merve, Yasemin, Cem ve Kerem'in kuze, Fatma'sının ilk göz ağrısı, Mert'in pırlantası AYŞE'MİZ, bize verilen bir hediye idin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Yolun, mekanın ışıklarla dolu olsun. Allah'ın rahmeti üzerinden hiç eksilmesin. Tekrar buluşuncaya dek kuğu boyunlumuz..." denilmişti.

-Ayşe And'ın cenazesini taşıyan araç

-Tabutun taşınması

-Anne Ayşıl Eke'nin tabutu taşıması

-Annenin gözyaşları içinde tabuta sarılması

-Aslı İzmirli'nin cenazesinin gelişi

-İlandan görüntü

-Genel ve detaylar

15.03.2018

4- UÇAK KAZASINDA ÖLEN EDA USLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlanıyor. Uslu'nun cenazesi Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Uslu'nun annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Uslu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

-Camiden görüntü

-Cenazeden görüntü

-Ağlayanlar

-Dua edenler

-Detaylar

15.03.2018

(geniş haber)

5-15 TEMMUZ'DA TOPKULE'DEKİ OLAYLARLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER

- ALBAY SAİT ERTÜRK İLE POLİS MEMURU SERDAR GÖKBAYRAK'IN ŞEHİT EDİLDİĞİ TOPKULE KIŞLASI'NDA DARBECİLERİN TOPLANMASI, DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNANLARIN HAZIRLIKLARI VE DARBECİLERİN KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

*11 dakika 32 saniyelik görüntü dava dosyasına girdi

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı, darbe teşebbüsü günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu, 4 kişinin şehit edilmesi ile A Haber televizyon kanalını işgal teşebbüsüne ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılandığı dava dosyasına yeni görüntüler ulaştı.

11 DAKİKA 32 SANİYELİK GÖRÜNTÜ DOSYAYA GİRDİ

Dava dosyasına giren 11 dakika 32 saniyelik görüntülerde 14 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe teşebbüsü planlama

toplantısı ile 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi esnasında Topkule Kışlası'nda yaşanan hareketliliğe yer veriliyor.

ESKİ İL JANDARMA KOMUTANI KIŞLADA

14 Temmuz 2016 tarihinde saat 11.25'de Murat Yanık, Uzat Şahin ve Mehmet Murat Çelebioğlu ile eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Albay Gürcan Sercan'ın kışlaya girmesi görüntülere yansıyor. 14.45'de darbe planlayıcılarının kışladan ayrıldığı anların da yer

aldığı görüntülerde yine 15 Temmuz 2016'da Topkule Kışlası'nda ikinci darbe planlama toplantısı yapıldığı ve 10.51'de

yine Mehmet Murat Çelebioğlu, Uzay Şahin ve Murat Yanık'ın sivil kıyafetlerle kışlanın koridorlarında görüntülere yansıyor.

BAŞLIK VE SİLAHLARLA KARARGAH KORİDORLARINDA DOLAŞIYORLAR

15 Temmuz 2016 günü saat 201.14'de kışlada yaşanan hareketliliğin yer aldığı görüntülerde, Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit,

Yarbay Osman Akkaya ve diğer subayların, 20.14'te hücum yeleği, kompozit başlık ve silahlarla karargah koridorlarında

görüntülendikleri kayıtlara, 15 Temmuz akşamı 23.33'te Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit'in kışlayı terk etmesi de yansıyor.

Saat 23.20'de darbeci subayların eylemler için haber merkezinden ayrılmaları yer alıyor. Yarbay Fatih Sönmez'in yaralı olarak 00.47'de haber merkezine girmesi, Sönmez ile Astsubay Cüneyt Demirbağ'ın 00.59'da revire gittikleri de yine kameralara yansıyor.

BASKINA GİDİŞLERİ KAMERADA

Görüntülerde saat 01.56'da Vatan Caddesi'ne helikopter ile inmeye çalışan ekibin haber merkezine dönüşü, 02.22'de de A Haber TV kanalına işgal için giden ekibin haber merkezine dönüşü görüntülere yansıyor. Yine aynı görüntülerde saat 02.36'da helikopter ile Doğan Medya Center binasına giden askerlerin haber merkezinden çıkışları ile dönüşleri de yer alırken, darbeci subaylar ile helikopter personllerinin haber merkezinde saat 04.20'detoplanmaları da yer alıyor.

HELİKOPTERLE YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLER

Albay Davut Ala ve Albay Sait Ertürk komutasındaki vatansever unsurların saat 04.43'de komutanlık binasına gelişlerinin de yansıdığı görüntülerde darbeci askerlerin çatışmak için haber merkezinden çıkışları da 04.30'da yine görüntülere yansıyor. Görüntülerde, çatışmanın 04.36'da başladığı an ile yüzbaşı Sedat Çelik'in de çatışmanın olduğu yöne bir kaç kez hedef aldığı anlarda görülüyor.Sabaha doğru darbeci askerlerin kışladan kaçışları ile Yunanistan ülkesine kaçan darbeci helikopter personelinin saat 04.52'de kışladan kaçışı da yine görüntülere yansıyor. Vatansever unsurların siper olarak kullandığı tank da ile Yarbay Bayram Bekdemir'in 09.26'da yarı çıplak şekilde yakalanması da görüntülerde yer alıyor. Kışla içerisindeki askerlerin teslim alınmaları

ve emniyet güçlerinin saat 09.17'dekışlaya girişleri de yine görüntülere yansıyor. Öte yandan İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugün 18. duruşması tahliye taleplerinin alınması ile devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede darbe teşebbüsüne destek için bölgeye giden aralarında rütbelilerin de bulunduğu 132 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. İddianamede darbe girişiminin karşısında durmak ve kışla güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden Albay Sait Ertürk ve şikayetçi Albay Davut Ala'nın, emniyet güçleri ile koordine sağlanarak, kışladaki darbeci askerleri teslim almak için zırhlı araçların korumasında Topkule Kışlası'na girdikleri belirtiliyor. İddianamede, kışladaki darbeci askerlerin emniyet güçlerinin üzerine yoğun şekilde ateş etmeye başlaması üzerine çıkan çatışmada, polis memuru Serdar Gökbayrak ve Albay Sait Ertürk'ün vurularak şehit olduğu, 5 polis memurunun da yaralandığı ifade ediliyor. Topkule Kışlası'ndan darbecilere destek olmak için hareket eden ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin içerisine inmeye çalışan helikoptere, emniyet güçlerince ateş açıldığı belirtilen iddianamede, inmek için uygun bir alan arayan helikopterden alçalma esnasında kalabalığın üzerine ateş edildiği ve açılan ateş sonucu darbe girişimini engellemeye çalışan Mehmet Güder'in şehit olduğu kaydediliyor. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan A Haber televizyon kanalının işgali için hareket eden şüphelilerin önünün, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa TIR garajı mevkisine geldiklerinde, polisler ve vatandaşlar tarafından kesildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin polislerle ve vatandaşlarla yolun açılması hususunda girdikleri tartışma sırasında şüphelilerce ateş edilmesi üzerine olay yerinde bulunan ve darbe girişimini engellemek amacıyla sokağa çıkan Servet Asmaz'ın yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede, 4 kişinin şehit edilmesi ile polis ve vatandaşların yaralanmasına ilişkin 36 şüpheli hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da müebbet hapis cezası isteniyor.

-Kışlada yaşanan hareketlilik

-DArbecilerin kışladan ayrımaları

-DArbeci subayların kışlaya dönmesi

-Çatışmanın başladığı an

-Yüzbaşı Sedat Çelik'in çatışmanın olduğu yöne ateş etmesi

-Askerlerin kışladan kaçmaları

-Kışlada teslim alınan askerler

-Emniyet güçlerinin kışlaya girişi

-Genel ve detaylar

15.03.2018

15.03.2018

6- VODAFONE GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ ARACINA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

Sarıyer Atatürk Sanayi Sitesi kavşağında dün Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao'nun otomobiline kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Rao olayı yara almadan atlatırken, otomobiline 3 kurşun isabet etti. Polis ekipleri ateş açtığı belirlenen şüphelininde arasında bulunduğu toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sarıyer Atatürk Sanayi Sitesi kavşağında Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao'nun otomobiline kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı çalışmalarda Rao'nun otomobiline tabancayla 5 el ateş edildiğini, 3 merminin ise otomobile isabet ettiğini belirledi. Açılan ateş sırasında hiç kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN EŞGALİ VERDİ

Rao'nun ateş açan şüphelinin beyaz şapka taktığı, mavi kot pantolon ve kahverengi deri mont giydiği bilgisi vermesi üzerine polis ekipleri şüphelinin eşgalini belirleyerek aramaya başladı. Polis, şüphelinin gittiği güzergahı belirleyerek kimliğini tespit etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonla Rao'nun otomobiline ateş açtığı belirlenen Ş.S ile aynı adreste bulunan Y.Ç. ve Y.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHALEYE ALINMAYINCA ATEŞ AÇMIŞ

Şüpheli Ş.S.'nin emniyette verdiği ilk ifadesinde şirketinin bazı evraklarının eksik olması sebebiyle Vodafone'un açtığı bir ihaleye Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao'nun firmalarını kabul etmediği için silahlı saldırıda bulunduklarını söylediği öğrenildi. Rao'nun ise polis ekiplerine verdiği bilgide, herhangi bir tehdit almadığını fakat son zamanlarda sözleşmesini feshettiği taşeron firma sahipleri olduğunu söylediği öğrenildi.

-Zanlının kaçarken çekilen fotoğrafı

15.03.2018

7- ADALET NÖBETİ'NDE 50'İNCİ HAFTA: AHMET ŞIK VE MURAT SABUNCU KONUŞTU, GENCO ERKAL ŞİİR OKUDU

Haber: Özden ATİK - Kamera: Ümit TÜRK / İSTANBUL

Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu bulunan avukat Akın Atalay'ın serbest bırakılması için her hafta gerçekleştirilen Adalet Nöbeti'nin bu hafta 50'ncisi tutuldu. Geçen hafta tahliye olan davanın sanıklarından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile muhabiri Ahmet Şık konuşma yaptı. Tiyatro sanatçısı Genco Erkal da, Nazım Hikmet'in "Vatan" şiirini okudu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklanan gazetenin avukatlarının serbest bırakılması için başlatılan "Adalet nöbeti" 50'nci haftasında da devam etti. Adliyenin atriumunda bir araya gelen avukatlar ve gazeteciler daha sonra adliyenin C kapısına çıkarak burada basın açıklaması yaptı. Bu haftaki basın açıklamasında, geçen hafta tahliye olan davanın sanıklarından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile muhabiri Ahmet Şık konuşma yaptı.

"BİZLERE NEFES OLDUNUZ"

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, "Geçen hafta bu saatlerde, daha evvelki haftalarda olduğu gibi hep burayı hayal ediyorduk. Ertesi gün de yani cuma günü de gazeteye geldiği zaman hemen alıp yakından fotoğraflarınıza bakıyorduk. Aslında baktığımız sizin fotoğraflarınız değil de Türkiye'nin demokrasi ve hukuk arayışının fotoğrafıydı ve siz her hafta burada Akın Atalay'a avukat arkadaşımıza ve bizlere bir nefes oldunuz. Sizin dayanışmanız biliyoruz ki sadece bizler için değildi, düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere tutuklu olan herkes için bu dayanışmayı gösterdiniz. Avukatlar bizim için birer nefes kaynağı oldu ve Türkiye için de nefes kaynağısınız. Kimseyi ayırmadan herkes için hukuk istediniz. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın Akın Atalay'ı da oradan alacağız" dedi.

"DİLSİZ ŞEYTAN OLMAYI REDDETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Daha sonra söz alan Ahmet Şık ise cezaevindeyken kendileriyle dayanışma için her hafta nöbet tutanlara teşekkür ederek tutulan bu nöbetlerin kendilerine güç verdiğini söyledi. Şık, "Hapisteyken de özgürdük ki şimdi sadece serbest bırakıldık. Sesimiz adalet arayışında olan, hukukun üstünlüğüne olan inancını yitirmeyen, umutla bekleyen bütün insanlara mücadele gücü versin diye buradayız" dedi. Adaletin varlığıyla değil, yokluğuyla kendini gösterdiğini dile getiren Şık, Akın Atalay'ın kendisi gibi haksızlığa ve komploya uğrayan birçok kişiyle birlikte halen hapiste olduğunu söyledi. Şık, "Haksızlığa göz yummanın adaletsizliğe ve suça ortak olmak anlamına geldiğini bilen bizler, dilsiz şeytan olmayı reddetmeye devam edeceğiz. Yalanlarınız üzerine kurulu saltanatınız hakikatin ağırlığına dayanamayacak. Haksızlıkla, komployla, demokrasiyi boğmaya çalışanlara itiraz ettiği için hapsedilen son kişiyi de aramıza katana kadar susmayacağız" diye konuştu.

"GÖRMEYENİN GÖZÜ, DUYMAYANIN KULAĞI, KONUŞMAYANIN SESİ OLACAĞIZ"

Şık son olarak, "Gazetecilik yaptığımız için hapsedilmemize karar verenlere daha önce söylediklerimizi tekrarlayalım; Karanlığa teslim olmayacağız. Boyun eğip diz çökmeyeceğiz. Görmeyenin gözü, duymayanın kulağı, konuşmayanın sesi olacağız" ifadesinde bulundu. Nöbette avukat Sevin Şeker de bir konuşma yaptı. Avukat Kemal Aytaç da tutuklu olan eski HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a selam göndererek dün vefat eden avukat Kudret Yıldırım'ı da andı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Nazım Hikmet'in "Vatan" şiirini okudu.

-Nöbetten görüntü

-Ahmet Şık konuşma

-Murat Sabuncu konuşma

-Kemal Aytaç'ın konuşması

-Genco Erkol şiir okuması

15.03.2018

8- AVM HIRSIZLARI KAMERADA: 10 YAŞINDAKİ KARDEŞİNE HIRSIZLIK YAPTIRIYORDU

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL

İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde kadınların çantalarını çalan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Kadınların çantalarını çalarken güvenlik kameralarına yakalanan suç ortakları 10 yaşındaki çocuk, yasa gereği hakkında işlem yapılmadan ailesine teslim edildi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki alışveriş merkezlerinde kadın müşterilerin çantaları, çantalarından cep telefonu ve cüzdanlarının çalınmasına ilişkin şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı. Şişli, Esenyurt, Eyüp ve Fatih'teki alışveriş merkezlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, emniyette hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunan 1'i kadın 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis şüpheliler Sultan T. (27) ile İsmail T.'yi (20) 9 Mart'ta Beyoğlu Dolapdere'de yakaladı.

10 YAŞINDAKİ SUÇ ORTAKLARI YASA GEREĞİ SERBEST KALDI

Alışveriş merkezlerindeki dükkanlara ait güvenlik kamera kayıtlarında, yankesicilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin, girdikleri dükkanlarda alışveriş yapan kadınları hedef seçtiği görüldü. Görüntülerde şüphelilerden Sultan T'nin kardeşi olduğu öğrenilen 10 yaşındaki çocuğun alışveriş yapan kadınların yanına yaklaşarak çantalarını çalıp hızla uzaklaştığı görülüyor. Polisin yakaladığı çocuk hakkında,12 yaşındaki küçük olması nedeniyle hakkında işlem yapılmadı, ailesine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

-Hırsızlık anları

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

15.03.2018

