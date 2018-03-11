DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- MUSTAFA DESTİCİ'DEN İTTİFAK VE SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

* Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici,

*(seçim güvenliği düzenlemesi) "CHP'nin başını çektiği bir takım siyasi partilerin itirazları var. Biz bu itirazları haksız itirazlar olarak değerlendiriyoruz. İçeriğine baktığımız zaman, neye itiraz ediliyor? Güvenlik açısından seçim çevrelerinin birleştirilmesine itiraz ediliyor. Bu tamamen PKK'nın, terör örgütünün etkili olduğu bölgeler düşünülerek konulmuş bir madde. Doğru bir madde ve düzenleme"

*(seçim ittifakı) "İttifakın nasıl yapılacağıyla ilgili çeşitli alternatifler var. Dolayısıyla partilere bir imkan veriliyor. Burada, belki de temsilde adaletin yerine getirilmesini sağlayacağını umut ettiğimiz şey, ittifak eden partilerin, ittifakın toplam oyu yüzde 10'u geçince barajı geçmiş sayılması. Aslında en iyi olanlardan bir tanesi bu ama ne hikmetse, bu en olumluya karşı CHP'nin itirazı var"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Başkanı Kürşat Mican'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Alperen Ocakları'nın Üsküdar'da bulunan İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ziyarete BBP üyeleri ile Alperen Ocakları mensupları da katıldı.

Destici, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Mican'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette bir konuşma yapan Mustafa Destici, "Cuma gecesi Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican kardeşimize yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum. İnanıyorum ki bu saldırıyı kim gerçekleştirmişse, arkasında hangi güçler varsa, emniyetimiz şu anda bu hususla ilgili çok titiz bir çalışma yürütüyor. İçişleri bakanımız bizzat bu hususla ilgili çalışmanın talimatını verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürümüz, Sultanbeyli ilçe emniyet müdürümüz, emniyetimizin bütün mensupları bu konunun açığa çıkarılması için çok ciddi ve titiz bir çalışma yürütüyor. İnanıyorum ki, inşallah en kısa zamanda bu kahpe, çirkin saldırıyı gerçekleştirenler tespit edilecekler ve hukukun önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı alacaklardır. BBP ve Alperen Ocakları birbirinin ayrılmaz iki parçasıdır. Alperen Ocakları'na, temsilcilerine yönelik yapılan saldırılar, eylemler, bütün BBP camiasına, vatanseverlere, milletperverlere, Türk milliyetçiliğine de yapılmış olarak kabul edilir" dedi.

"CHP'NİN BAŞINI ÇEKTİĞİ BİR TAKIM SİYASİ PARTİLERİN İTİRAZLARI VAR"

Destici, geçmiş olsun dileklerinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim güvenliği konusuna değinen Destici, "BBP olarak zaten 16 Nisan'da 'evet' diyerek sitem değişikliğinin yanında durduk. Uyum yasaları sürecinde de yeni sistemin hayata geçirilmesi ve uygulanması noktasında da desteğimiz devam ediyor. Uyum yasaları paketinin içerisinde yerel seçimlerle ilgili düzenlemeler var. Bunların Mart ayı içerisinde geçmesi gerekiyor. Paketin içindeki yerel seçimler bölümüyle ilgili kimsenin bir itirazı yok. Diğer husus seçim güvenliğine yönelik düzenlemeler. CHP'nin başını çektiği bir takım siyasi partilerin itirazları var. Biz bu itirazları haksız itirazlar olarak değerlendiriyoruz. İçeriğine baktığımız zaman, neye itiraz ediliyor? Güvenlik açısında seçim çevrelerinin birleştirilmesine itiraz ediliyor. Bu tamamen PKK'nın, terör örgütünün etkili olduğu bölgeler düşünülerek konulmuş bir madde. Doğru bir madde ve düzenleme. Sandıklarla ilgili, oy kullanma ile ilgili bir olumsuzluk olduğunda sadece sandık başkanı vatandaşın polis çağırmasından niye rahatsız olunuyor. Anlayabilmiş değiliz. Sokakta bile bir hadise olsa vatandaş polis çağıramıyor mu? Bu zaten var olan bir şey. Diğer husus; sandık başkanlarının devlet memurlarından atanması. Bundan 5-6 sene öncesine kadar zaten vardı. Daha sonra yapılan değişiklikle, ilk 4 sıradaki parti kurayla sandık başkanı veriyordu. Şimdi bunun yerine tekrar eskiye dönülerek devlet memurları sandık başkanı yapılıyor. Bize göre bu da doğru. Çünkü ilk 4'ün içerisinde HDP'lisi, PKK'lısı ve diğer terör örgütlerine sempati duyanlar da olabiliyordu. Buraya yönelik bir tedbir olduğunu ve tarafsızlık anlamında da siyasi parti üyeliği bulunmayan bir sandık başkanının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü sandık başkanını memur atıyorsun ama o sandıkta zaten 5 partinin sandık görevlisi var. Seçime katılan bütün partilerin müşahidi var. Bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Sandık güvenliği ile ilgili CHP'nin başını çektiği partilerin itirazlarının temelsiz olduğunu ve bir sonuç getirmeyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Mustafa Destici, Türkiye'de geçmişte ittifaklar yapıldığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bunun yasal bir zemine oturtturulması çok doğru bir şey. İttifakın nasıl yapılacağıyla ilgili çeşitli alternatifler var. Dolayısıyla partilere bir imkan veriliyor. Burada belki de temsilde adaletin yerine getirilmesini sağlayacağını umut ettiğimiz şey, ittifak eden partilerin, ittifakın toplam oyu yüzde 10'u geçince barajı geçmiş sayılması. Aslında en iyi olanlardan bir tanesi bu ama ne hikmetse, bu en olumluya karşı CHP'nin itirazı var. Burada da 'eşitsizlik' ilkesini ortaya koyuyorlar. Barajın içindekiler bu haktan yararlanırken, barajın dışında olanlar bu haktan yararlanamıyor diyorlar. Bize kalırsa hepsi yararlansın ama mevcut durum bu. Keşke CHP en başından BBP gibi bir paket hazırlayıp, olumlu anlamda katkı sağlama yolunu seçseydi. Yani üzüm yeme yolunu seçseydi. Belki bu pakete olumlu anlamda bir katkı sağlamış olurdu. Henüz vakit geçmiş değil. İnanıyorum ki önümüzdeki günler içinde bu uyum yasaları ile ilgili yeni bir paket daha Meclise getirilmesi lazım. 100 bin imzanın nasıl toplanacağı? Partilerin bundan sonra Hazine yardımından nasıl faydalanacağı, antidemokratik bir siyasi partiler yasasının demokratikleştirilmesi ile ilgili yeni bir paketin meclise getirilmesi kanaatindeyim. Geleceğini de ümit ediyoruz"

"TÜRKİYE'Yİ ESKİ SİSTEME DÖNDÜRMEYE ÇALIŞMANIN TÜRKİYE'YE DE, TÜRK MİLLETİNE DE BİR FAYDASI YOK"

Destici, "İnşallah bundan sonra CHP'nin başını çektiği bu grup, üzüm yeme niyetiyle hareket edip, bu paketlere katkı sağlama yolunu seçerlerse, Türk demokrasisine ve milletine daha iyi hizmet etmiş olurlar. Çünkü bizim ayrışmaya, kutuplaşmaya değil, birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. El ele vererek bütün problemlerimizi çözebileceğimize inanıyorum. Seçimde herkes tercihini ortaya koyar, milli irade nasıl tecelli etmişse herkes ona saygı duyar. Suyu tersine döndürmeye kimsenin uğraşmaması lazım. Suyun önündeki engelleri temizleyerek, daha berrak, hızlı akmasını kolaylaştırmak gerekiyor. Türkiye'yi eski sisteme döndürmeye çalışmanın Türkiye'ye de, Türk milletine de bir faydası yok. Beyhude bir çaba. 'Hayır' diyen siyasi partilerin, bu beyhude çabadan kurtularak olumlu yönde Türk siyasetine, demokratik hayatına, devletine, milletine katkı yapacak çalışmalar içinde bulunmalarının daha doğru olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Destici'nin açıklamaları

- Mican'ın görüntüsü

- Detaylar

11.03.2018 - 14.26 Haber Kodu : 180311059

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2- BERKİN ELVAN, ÖLÜMÜNÜN 4'ÜNCÜ YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber: Murat DELİKLİTAŞ Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL

Gezi Parkı eylemleri sırasında, Okmeydanı'nda başına gaz fişeği isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Feriköy Mezarlığında, saat 14.00'da başlayan anma öncesi çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, mezarlığa giriş yapanların üstünü aradı. Oğlunun mezar taşını öpen Gülsüm Elvan, "Oğlum beni duyuyor musun. Sen vurulduğunda 'anne' diye bağırmışsın. Ben seni duyamadım. Şimdi sen beni duyuyor musun? Ne olur ayağa kalk" diyerek gözyaşı döktü. Anne Elvan, bir süre sonra fenalaştı.

"ÇOCUKLAR ŞEKER DE YİYEBİLSİN"

Mezarlığa gelmek isteyenlerin aranmasına tepkili olan baba Sami Elvan "Ben dört yıldır buraya ne için geliyorum? Ben dört yıldır bunu kimseye soramadım. Benim çocuğum neden aramızda yok. 4 yıldır bu sorunun cevabını arıyorum. Diyorlar ki ülkemizde adalet var. Benim çocuğumu burada toprağa verdiler, hem de mezarlıkta bizi engelliyorlar. Ben adliyeye gidiyorum, beşinci duruşmaya girdik, ancak bir sonuç yok. Çocuklar öldürülmesin, çocuklar şeker de yiyebilsin" dedi. Sami Elvan açıklama sonrası anmaya gelenlere şeker dağıttı.

BEHRAMOĞLU, BERKİN İÇİN ŞİİR OKUDU

İlk defa bir mezarlıkta anmaya katıldığını belirten şair Ataol Behramoğlu ise kısa bir konuşma yaptıktan sonra Berkin Elvan için "Bir çocuğun rüyası için şiir" adlı şiirini okudu. Anmaya, aralarında Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray ile Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük ve Barbaros Şansal'ın da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Berkin Elvanın anne ve babasından detay görüntü

-Annesinin ve yakınlarının ağlaması

-Anmaya gelen kişilerden detay görüntü

-Mezarın başındaki ekmek ve karanfillerden detay görüntü

-Grubun slogan atması

-Berkin Elvanın babasının basın açıklaması

-Babasının şeker dağıtması

-Grubun yürüyüşü

-Genel ve yakın detaylar

11.03.2018 - 16.34 Haber Kodu : 180311099

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3- (görüntü dökümüyle)- KANGAL PENÇESİ 1 OPERASYONU: 287 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



* İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik 6 bin polisin katılımıyla 'Kangal Pençesi 1' isimli operasyon düzenlendi.

* Operasyonda 287 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda el bombası, tabanca, tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.



Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik 6 bin polisin katılımıyla 'Kangal Pençesi 1' isimli operasyon düzenlendi. Operasyonda 287 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda el bombası, tabanca, tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul'da dün gece sabah saatlerine kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik 6 bin polisin katılımıyla 'Kangal Pençesi 1' isimli operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla 39 ilçe ve operasyonel şubelerin katılımıyla yapılan operasyonda 2 bin adreste arama yapıldı.



287 HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları baskınlarda 13 kişiyi cinayet, 31 kişiyi yağma ve gasp, 34 kişiyi yaralama, 52 kişiyi hırsızlık, 21 kişiyi dolandırıcılık, 6 kişiyi uyuşturucu madde ticareti, 7 kişiyi cinsel istismar, 5 kişiyi ruhsatsız silah bulundurmak, 9 kişiyi hürriyeti yoksun bırakmaktan, 12 kişiyi resmi belgede sahtecilik, 97 kişiyi ise çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 287 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı.



OPERASYONLARDA EL BOMBASI, TABANCA, TÜFEK VE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri yaptığı aramalarda 1 el bombası, 2'si kuru sıkı toplam 4 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kilo 64 gram eroin, 423 gram kenevir, 91 mermi ve fişek ve sahte ehliyet ele geçirildi.



YAKALANAN KİŞİLERİN CEZA ORANLARI

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün 20 yıl üstü, 20'sinin 20 yıla kadar, 38'inin 10 yıla kadar, 88'inin 5 yıla kadar, 102'sinin 2 yıla kadar hapis cezası ile arandıkları tespit edildi. 36 kişinin ise cezası kesinleşmeyen ve yargılaması devam eden kişiler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin yakalandıkları ilçelerdeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-KÜÇÜKÇEKMECE

-Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu

-Polislere hitap etmesi

-Operasyon hazırlığı yapan ekipler

-Küçükçekmece'de operasyona giden polisler

-Evlere baskın yapmaları

-Evlerdeki aramalar

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar

11.03.2018 - 16.36 Haber Kodu : 180311101

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4- SURİYELİLERDEN ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

Haber-Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL /

Suriyeli Dernekler Platformu'na bağlı bir grup, Suriye rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta'da sivillere yönelik katliam yapıldığı gerekçesiyle İstinye'deki ABD Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Aralarında kadınların da bulunduğu grup, başta katliamlardan sorumlu tuttukları Esad rejimi olmak üzere ABD'yi protesto etti.

Yaklaşık 40 kişi kişi, saat 14.30 sıralarında ABD Başkonsolosluğu önünde toplandı. 'Katil ABD Suriye'den defol' şeklinde slogan atan grup, açtıkları İngilizce, Türkçe ve Arapça yazılı dövizlerle ABD'yi ve Suriye rejimini protesto etti.



TÜRKÇE, İNGİLİZCE VE ARAPÇA BASIN AÇIKLAMASI

Suriyeli grup, daha sonra Doğu Guta'da yaşanan katliamlara ilişkin Türkçe, İngilizce ve Arapça basın açıklaması yaptı. Türkçe basın açıklamasını Suriyeli Dernekler Platformu Genel Başkanı Mehdi Davut gerçekleştirdi. Suriye'de yıllardır bir insanlık katliamı yaşandığına dikkat çeken Davut, şunları söyledi:

"Doğu Guta 6 yıldır ambargo altında ve tüm dünyanın gözü önünde ambargoya maruz kalmış siviller, okullar, camiler hedef alınıyor. Şu an savaşta kullanılmayacak silahlar kullanılıyor. Fosfor bombaları, kimyasal silahlar ve misker bombaları gibi.. Son bir ay içerisinde 5 binden fazla yaralımız var, bin 200 kişi ise şehit oldu. Yıllardır devam eden bu ambargo nedeniyle sağlık malzemeleri yasaklanarak zalimce uygulanmaktadır. BM dahil hiçbir yardımın girmesine izin verilmiyor. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz; Suriye'den çıkması gereken Esed'tir, işgalci güçledir. Rusya, ABD ve İran derhal, Suriye'yi bırakmalıdır. Suriyeliler Guta'dan çıkartılmamalıdır. Özellikle de insani yardım ve sağlık mazlemeleri Guta'ya derhal girmelidir."

Açıklamaların ardından kısa bir süre daha slogan attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan grup

-Özgür Suriye bayrakları ve dövizler

-Arapça basın açıklaması

-Türkçe basın açıklaması

-Slogan atılması

-Grubun yürüyüşü

-Genel ve detaylar

11.03.2018 -16.04 Haber Kodu : 180311090

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5- HAYVANSEVERLERDEN 'YOLCULUK EZİYETİ' PROTESTOSU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-

Sosyal medyada organize olan ve kendilerini Hayvan Hakları Aktivistleri olarak adlandıran bir grup, yurt dışından Türkiye'ye getirilen hayvanların yolda eziyetlere maruz kaldıkları, bazılarının ise öldüğü gerekçesi ile protesto gösterisi yaptı.

Kadıköy İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde saat 15:00'da bir araya gelen 20 kişilik grup adına basın açıklaması okundu. Açıklamada, Brezilya ve Avusturalya'dan Türkiye'ye ithal edilen hayvanların kendi dışkıları içinde yolculuk ettikleri, bazılarının ise öldüğü vurgulanarak, yolculuğun 'ölüm yolculuğu' olduğu belirtildi. Ülkelerin bu ticaretten vazgeçmesini istediklerini belirten grup, sloganlar atarak durumu protesto etti. Ellerinde pankartlar bulunan grup bir süre daha eylemine devam ettikten sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Toplanan grubun görüntüsü

-Basın açıklaması

-Slogan atamaları

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

11.03.2018 - 16.35 Haber Kodu : 180311100

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6- ADALAR HARİÇ DİĞER VARUR SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Yoğun sisin yeniden etkili olması nedeniyle yapılamayan Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri sisin etkisini yitirmesiyle yeniden başladı. Eminönü-Adalar seferi ise hala yapılamıyor.

Görüntü Dökümü:

-Eminönü İskelesi

-İskeleye giren yolcular

-Hareket eden vapurlar

-Detaylar

11.03.2018 - 13.56 Haber Kodu : 180311055

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7- (görüntü dökümüyle)- YOĞUN SİSİN YENİDEN ETKİLİ OLMASIYLA BAZI VAPUR SEFERLERİ YAPILAMIYOR

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Yoğun sisin yeniden etkili olması nedeniyle Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri yapılamıyor.

Görüntü Dökümü:

-Eminönü İskelesi

-İskelede bekleyen yolcular

-Sefer iptal anonsları

-Detaylar

11.03.2018 - 13.33 Haber Kodu : 180311052

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8- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Haber: İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Cephede kahraman ordumuzun azmi ve inancı, Anadolu topraklarında aziz milletimizin kararlılığı ve vatan aşkıyla kaleme alınan İstiklal Marşımız, kurucu bir metindir. İstiklal Marşımız, İstiklal Harbi tamamlanmadan, savaş sürerken yazılmış adeta harbe yön vermiş, Türkiye'nin istikametini belirlemiştir. İstiklal Marşı ülkemizin kuruluşu esnasında tam manasıyla "yol haritası" işlevi görmüştür.

İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na çok net yansımıştır. Değerlerimiz, medeniyet birikimimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşımızın mısralarında vücut bulmuştur. İstiklal Marşı 97 yıl önce yazılsa da idealleri, hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir.

Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir.İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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9- BOŞ ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK /İSTANBUL

Esenyurt'ta makina mühendisi Cafer Nahırcıoğlu (47) boş arazide ölü bulundu. Polis yanında pompalı tüfek bulunan Nahırcıoğlu'nun intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 12.00 sıralarında Erzurum Kongresi Caddesi kenarındaki boş bir arazide meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cafer Nahırcıoğlu'nun cesedi ile karşılaştı. Olay yerine şerit çeken polis çevrede inceleme yaptı. Cesedin yanında pompalı tüfek bulan polis bu kişinin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Savcının incelemesinin ardından Nahırcıoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerin çalışmaları

-Pompalı tüfekten görüntü

-Cesetten görüntü

-Nahırcıoğlu'nun fotoğrafı

-Genel ve detaylar



11.03.2018 -15.07 Haber Kodu : 180311076

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10 - SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: İSTANBUL

Silivri'de sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşmüş durumda.

Görüntü Dökümü

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-Sahilden görüntü

-Denizden görüntü

-Trafikten görüntü

-Detaylar

11.03.2018 - 15.49 Haber Kodu : 180311081

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