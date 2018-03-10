DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- BAĞCILAR'DA PAZARCILARA BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

* Yeni pazar yerine gitmek istemeyen pazarcılar eylem yapınca polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

* Zırhlı polis aracından inen polisin, gruptan bir pazarcıya "Seni alacağım bak. Seni sabaha kadar nezarethanede tutacağım. Unutma bunu. Seni alacağım" diye bağırması dikkat çekti.

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul

Bağcılar'da belediye tarafından gösterilen yeni pazar alanına taşınmak istemeyen ve eylem yapan pazarcılara polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bağcılar Belediyesi, Güneşli Evren Mahallesi'nde bir cadde üzerinde kurulan semt pazarını trafiği engellediği gerekçesiyle başka bir alana taşımak için karar aldı. Yıllardır aynı cadde üzerinde tezgah açtıklarını söyleyen pazarcılar ise duruma tepki gösterdi. Yeni alanın uygun olmadığı ve taşınmak istemediklerini söyleyen pazarcılar bugün caddeye tekrar tezgahlarını kurmak istedi.

POLİS GRUBUN ÖNÜNÜ KESTİ

Polis, sabah erken saatlerde alana gelen pazarcılara izin vermedi. Pazarcılar cadde üzerinde toplanarak eylem yapmak istedi.

Alkışlar ve sloganlarla caddede yürüyüşe geçen pazarcıların önü TOMA ve zırhlı polis aracıyla kesildi.

POLİS: SENİ SABAHA KADAR NEZARETHANEDE TUTACAĞIM

Bu sırada zırhlı polis aracından inen bir polis, gruptaki bir kişiye "Seni alacağım bak. Seni sabaha kadar nezarethanede tutacağım. Unutma bunu. Seni alacağım" diye bağırdı. Polis, birkaç dakika sonra o pazarcıyı gözaltına almak isteyince, diğer kişiler engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla kalabalığa müdahale etti. Müdahale sonrası pazarcılar alandan uzaklaştı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bu arada Bağcılar Belediyesi pazar yerinin taşınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: İstiklal Caddesi üzerine kurulan Cumartesi pazarı, esnafın şikayetleri üzerine Bağcılar Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda 300 metre uzağındaki 1458 Sokak'ta toplu pazar alanına taşındı. Taşınma kararı bir ay önce pazarcılara tebliğ edildi. Bu hafta hizmete giren yaklaşık 5 bin metrekarelik yeni pazar alanı hem trafiği aksatmıyor hem de pazarcıların bütün ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Zemin çalışması tamamlanmış olan yeni pazar alanında mescit ve tuvaletler de bulunuyor. Yeni pazar yerini bilmeyen vatandaşlar için de eski pazar alanından gün boyunca ücretsiz servisler kaldırılıyor

Görüntü Dökümü:

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-Esnafın toplanması

-Pazarcılar ile röp.

-Pazarcıların yürüyüşü

-Polisin uyarıları

-Polisin pazarcıya "Seni alacağım" diye bağırması

-Pazarcının gözaltına alınması

-Gazlı ve tazyikli suyla müdahale

-Kaçan pazarcılar

-Genel ve detaylar

10.03.2018 - 11.30 - Haber Kodu : 180310041

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2- TRAFİKTE TAKSİ ŞOFÖRÜ İLE UBER SÜRÜCÜNÜN KAVGASI KAMERADA

- Bıçakla aracı çizen taksi şoförünün üzerine UBER sürücüsü aracını sürdü.

Haber: İstanbul

Harbiye'de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu olan UBER aracına saldırdı. Bıçakla aracı çizen taksi şoförünün üzerine UBER sürücüsü aracını sürdü. Araçtaki kadın yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 01.30 sıralarında Harbiye'de meydana geldi. UBER uygulamasıyla araç çağırarak evlerine giden yolcuların korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç ilerlerken birden önlerini bir taksi sürücüsü kesti. Aracından bıçakla inen taksi şoförü, UBER şoförünün üzerine yürüdü. Şoförün kapıyı açmaması üzerine taksi sürücüsü, elindeki bıçakla aracı çizip lastikleri kesmek istedi. UBER sürücüsü aracı taksi sürücünün üzerine sürerek kaçtı.

Görüntü Dökümü;

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-Olayla ilgili cep telefonu kayıtları

10.03.2018 - 12.13 - Haber Kodu : 180310053

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(Görüntüyle yeniden)

3- VAPUR SEFERLERİNE SİS ENGELİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis vapur seferlerinde iptallere neden oluyor.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Saat 11.50 itibariyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-İskeledeki vapur

-Beşiktaş iskelesinden detay

-Boğazdaki sis

-Genel ve detaylar

10.03.2018 - 13.26 - Haber Kodu : 180310067

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4- HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

İstanbul'da sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı.

Atlasglobal Havayolları'nın Yerevan-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren uçağı da Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında sis engeline takıldı. Sabah saatlerinde havalimanına inmek için alçalan uçak iki kez denemesine rağmen sis nedeniyle iniş yapamayınca, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na divert (yönelme) etti. Uçak bir süre sonra yolcularıyla birlikte yeniden havalanarak Atatürk Havalimanı'na indi.. Öğlen saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle havalimanındaki iniş ve kalkışlardaki gecikmeler yaşanmaya devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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-Atatürk Havalimanı apronundan görüntüler

-Uçaklardan görüntüler

-Sis arasında uçaklardan görüntüler

-Uçağın Atatürk Havalimanı'na iniş görüntüsü

-Detay görüntüler

10.03.2018 - 13.27 - Haber Kodu : 180310068

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5- TEM'DE SİS KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

TEM Otoyolu'nda Selimpaşa mevkiinde sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Balık taşıyan Eşref Aslanoğlu yönetimindeki minibüs, aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada minibüs sürücüsü Aslanoğlu araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Sağlık ekipleri

-Yola dökülen balıklar

-Detaylar

10.03.2018 - 10.32 - Haber Kodu : 180310034

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6 - BAKAN ÖZLÜ: HİÇBİR GÜCÜN SINIRLARIMIZIN İÇİNDE VEYA DIŞINDA BİZİ TEHDİT ETMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu topraklar, terör örgütlerine ve onların ağa babalarına karşı her durumda savunulmaya, korunmaya devam edecek. Hiçbir gücün sınırlarımızın içinde veya dışında bizi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından Ortaköy'de bir otelde düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinliğe, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Gazi Önder Çelik ile çok sayıda davetli katıldı.

"SİZİN PARMAĞINIZA DİKEN BATSA BİZİM KOLUMUZ KANAR"

Programda konuşan Bakan Özlü, "Şundan emin olun, şehit verdiğiniz evlatlarınızın emaneti bizim başımızın üstündedir. Onlar şehadet mertebesine erene kadar sizin çocuklarınızdı; ama artık bugün şehadet mertebesine erdikten sonra bütün milletin evladı olmuşlardır. Bu sebeple sizlerin yeri 81 milyon Türk vatandaşının başının üstüdür. Toprağa verdiğimiz her şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşan her kardeşimiz varlığımızın, birliğimizin istikbalimizin birer mührü olarak anılmaya devam edecek. Devletimizin ve milletimizin, gözü, kulağı ve kalbi sizlerle beraber. Sizin parmağınıza diken batsa bizim kolumuz kanar. Devletimizin bütün kapıları ve milletimizin kalbi, sizler için ardına kadar açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün Bakanlıklarımız ve kurumlarımız sizler için seferber olacaklar. Bakanlığımıza bağlı olan KOSGEB ve TÜBİTAK şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında" dedi.

"EZANLAR SUSMAYACAK, BAYRAKLAR İNMEYECEK"

Şehit aileleri ve gazilere her anlamda desteklere devam edeceklerini söyleyen Bakan Faruk Özlü konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi hedef alan herkes şunu çok iyi bilmeli ki, ne pahasına olursa olsun ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek. Bu topraklar, terör örgütlerine ve onların ağa babalarına karşı her durumda savunulmaya, korunmaya devam edecek. Hiçbir gücün sınırlarımızın içinde veya dışında bizi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz."

Program kapsamında bazı şehit babaları da konuşma yaptı. Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Koray Karaca'nın babası Ramazan Karaca da kürsüye çıktı. Kendisini kötü hissetmesinden dolayı konuşamayan Karaca'nın yerine Önder Çelik kısa bir konuşma yaparak, şehit babasının duygularını paylaştı. Yetkililer daha sonra şehit yakınları ve gazilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın gelişi

-Bakandan detaylar

-Kuran- Kerim okunması

-Davetliler

-Bakanın konuşması

-Afrin şehidinin babası

-Hediye takdimi

-Genel ve detaylar

10.03.2018 - 13.12 - Haber Kodu : 180310064

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