DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- USTA OYUNCU ERCAN YAZGAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

"Yoğun bakım kliniğinde tedavi edilirken diğer organlarda da yavaş yavaş bozulma ortaya çıktı"

" Böbrek yetmezliği, hipotansiyonlar ve karaciğer yetmezlikleri sonucunda ani kalp durması meydana geldi"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Felç tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden usta oyuncu Ercan Yazgan'ın ölümüyle ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Ercan Yazgan'ın 3 Mart'ta tedavisine başlandığını belirten Saygı Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mikail Kaya, "Hastanemizin nöroloji hekimi Nilay Değirmenci tarafından tedavi altına alınmıştır. Tedavi esnasında kendisinde bir damar rahatsızlıkları, vaskülitlerin belirtileri olarak beyin fonksiyonlarında ve diğer organlarda meydana gelmiş olan klinik semptonlar dolayısıyla tedavi edilmiş ve kendisinde tedavi esnasında solunum yetmezliği ortaya çıkmış. Solunum yetmezliği ortaya çıkınca yoğun bakım kliniğine alınmıştır. Yoğun bakım kliniğinde tedavi edilirken diğer organlarda da yavaş yavaş bozulma ortaya çıkmış böbrek yetmezliği, hipotansiyonlar ve karaciğer yetmezlikleri sonucunda ani kalp durması sonucunda resüsitasyon yapılmış fakat bu resüsitasyonda maalesef geri dönmemiş 23.05'de vefat etmiştir. Bundan dolayı çok üzüntülüyüz. Türk milletinin yetiştirdiği en değerli sanatçılardandı. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlı diliyorum" diye konuştu. Kaya cenaze ile ilgili soruya ise "Yurtdışından yakınlarının gelmesi bekleniyor. Ona göre bir program yapılacak " yanıtını verdi.



Görüntü Dökümü:

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-Başhekimi Op. Dr. Mikail Kaya açıklama

-Hastaneden görüntü

09.03.2018 - 11.31 Haber Kodu : 180309043

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2- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 57 GÖZALTI KARARI

*ByLock kullandığı tespit edilen 57 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 57 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da 42 diğer illerde de 15 kişiyi yakalamak için sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerden 14'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor.

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3- HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATTI

* Erguvan otobüsleri öğleden sonra seferlerine başlayacak.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - Alper KORKMAZ / İstanbul

Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılıyor. Eylemin Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor.

Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı. Grup adına konuşan Türkiye Toplu Taşıma Sendikası Başkanı Kemal Çetin, "İstanbul'da 930 araçla hizmet veriyoruz. Günlük 1 milyona yakın yolcu taşıyoruz. Aynı zamanda 2 bin 500 çalışanımız ve 406 yatırımcımız var. Buradaki asıl sorunumuz şudur; bu hizmeti 7 yıldır devam ettirmeye çalışıyoruz ama zarar ediyoruz. Maliyetlerimizin 50-55 bin lira olduğu bir yerde sadece 28-30 bin lira alıyoruz. Normalde yolcunun ücreti 2 lira 60 kuruş olmasına rağmen, bizim elimize geçen 1 lira 40 kuruş. Yeni bir performans sistemine geçileceği ve hak edişlerimizin de düzeleceği söylendi. Düzenleme yapılmadı. Böyle olunca da işletmeciler maaşları ve yakıt ücretlerini ödeyemedikleri için dün böyle bir karar aldık. Bugün de İstanbul halkının mağdur olduğunu gördük. 600 bin insanın bir yerden bir yere gitmesi zor oldu. Bu da bizi rahatsız etti. İşletmeciler olarak az önce bir toplantı daha yaptık. İstanbullular daha fazla mağdur olmasınlar. Bizim diyalog kapılarımız açık. Görüşmeye hazırız. Yaptığımız yatırımların bu ülkenin milli kaynakları olduğunu göz önüne alarak bizimle yeniden görüşmeleri gerekir" dedi.

"ÖĞLEDEN SONRA İŞ BAŞI YAPTIRACAĞIZ"

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Metin İşsever ise, "Vatandaşların mağduriyetlerin devam etmemesi için araçlarımızı öğleden sonra iş başı yaptıracağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kontak kapatan otobüslerin havadan görüntüleri

-Kemal Çetin ve Metin İşsever'in konuşması

-Otobüslerin sahipleri ve şoförleri ile röp.

-Genel ve detaylar

09.03.2018 - 10.55 - Haber Kodu : 180309036

09.03.2018 - 11.10 - Haber Kodu : 180309038

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4- İETT: YOLCU TAŞIMAMA EYLEMİNE KATILAN İŞLETMECİLER HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR

* İETT,

"Sabah itibari ile Anadolu yakasında 104 araç, Avrupa yakasında ise 148 araç olmak üzere toplam 252 araç sefere çıkmamıştır"

"Avrupa yakasında 173 Anadolu yakasında ise 79 olmak üzere toplam 252 araç ile ek sefer düzenlemiştir"

"Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı.

İETT eylemle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'da toplu taşıma hizmeti için İstanbul Otobüs AŞ bünyesinde çalışan bazı 'Erguvan Otobüs' işletmecileri ekonomik sebepler ileri sürerek bugün yolcu taşımama eylemi yapmıştır. Sabah itibari ile Anadolu yakasında 104 araç, Avrupa yakasında ise 148 araç olmak üzere toplam 252 araç sefere çıkmamıştır. İETT olarak halkımızın mağdur olmaması için tüm tedbirler alınmıştır. Avrupa yakasında 173 Anadolu yakasında ise 79 olmak üzere toplam 252 araç ile ek sefer düzenlemiştir. İstanbul Halkı toplu ulaşımda bugün alınan önlemler nedeniyle önemli bir sorun yaşamamıştır. Meydana gelen lokal aksaklıklara anında müdahale edilerek ulaşım sağlanmıştır. Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kontak kapatan otobüslerin havadan görüntüleri

-Kemal Çetin ve Metin İşsever'in konuşması

-Otobüslerin sahipleri ve şoförleri ile röp.

-Genel ve detaylar

09.03.2018 - 10.55 - Haber Kodu : 180309036

09.03.2018 - 11.10 - Haber Kodu : 180309038

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5- PİSTONDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

* Kargo ile Suudi Arabistan'a yollanmak istenen iş makinesi pistonlarının içinden 51 kilo 728 gram ağırlığında toplam 320 bin captagon hapı ele geçirildi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Polisin yaptığı çalışmalarda uyuşturucunun kargo ile Suudi Arabistan'a yollanacağı belirlendi. 5 Şubat'ta bir kargo firmasının Küçükçekmece'de bulunan şubesine baskın yapıldı. Suudi Arabistan'a yollanmak üzere teslim edilen iş makinesi pistonlarında inceleme yapıldı. 9 pistonun içinde uyuşturucu madde olduğunu tespit eden polis, pistonları keserek 51 kilo 728 gram ağırlığında toplam 320 bin captagon hapı çıkardı. Uyuşturucuları kargo şubesine veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2017 yılında yaptığı operasyonlarda 5 milyon 773 bin 235 tane uyuşturucu hap ele geçirmişti.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin kargo kutularını açması

-Polis ekiplerinin pistonları açması

-Pistonların sökülmesi

-Pistonların içinden çıkan uyuşturucu haplar

-Genel ve detay görüntüler

09.03.2018 - 12.55 Haber Kodu : 180309070

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6- ÖĞRETMENE 7 ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMARDAN 87 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Üsküdar'da bir ilköğretim okulunda görevli sınıf öğretmeni, 2013 yılından 2016 yılına kadar 7 kız öğrencisine "cinsel istismar"da bulunduğu gerekçesi ile toplam 87 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Üsküdar'da bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmenliği yapan M.M. (54) hakkında, öğretmenliğini yaptığı sınıfta yaşları 10 ile 11 arasında değişen 10 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan dava karara bağlandı.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık öğretmen M.M. ve avukatları ile mağdur kızların aileleri katıldı. Son sözü sorulan sanık M.M., suçsuz olduğunu savunarak beraatini ve tahliyesini istedi.

Duruşmaya katılan mağdur yakınları, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.

7 ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN 87 YIL 6 AY CEZA ALDI

Kısa bir ara veren mahkeme, aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme oy çokluğu ile sanığın, 7 kız öğrenciye 2013 yılından 2016 yılına kadar cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle "Kamu görevlisinin çocuğa zincirleme cinsel istismarı" suçundan 7 kez 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

3 ÖĞRENCİYE YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINDAN BERAAT ETTİ

7 öğrenciye yönelik eylemden dolayı sanığı toplam 87 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandıran mahkeme, üç öğrenci yönünden cinsel istismar iddiasının ispatlanamadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Üye hakim çoğunluk kararına muhalefet etti. Sanık öğretmenin öğrencilerine yönelik cinsel istismar suçunu işlediğine dair dosyada her türlü kuşkudan uzak, somut ve inandırıcı delil bulunmadığını savunan üye hakim, öğretmenin beraatine ve tahliyesine karar verilmesi görüşünde olduğunu belitti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir öğrencinin öğretmeni olan M.M.'nin yaptıklarını annesine anlatması ile soruşturmanın başladığı belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten savcını talimatı ile sosyal hizmetler görevlisinin görüştüğü sınıftaki kızlardan 9 kişinin daha öğretmenin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu yönünde beyanda bulunması üzerine soruşturmanın genişletildiği kaydediliyor. Mağdurların, utandıkları ve çekindikleri için olayı daha önce ailelerine anlatmadıklarını beyan ettikleri belirtilen iddianamede, sanığın suç tarihinde 12 yaşından küçük olan 10 kız öğrencisine yönelik cinsel istismar suçundan 150 yıldan 225 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

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(ÖZEL)

7- 10 LİRADAN SATILAN CEP TELEFONLARI İZDİHAM YARATTI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

İstanbul'daki PTT kargo şubelerinden yasal süresinde alınmayan veya unutulan eşyaların satışı izdihama neden oldu. Elektronikten kozmetiğe kadar bir çok ürün piyasa değerinin çok altında satılırken, 10 liraya satılan akıllı cep telefonları ise kapış kapış gitti.

Kargoda unutulan ve alınmayan eşyaların satışı bugün hem Avrupa hem de Anadolu Yakasındaki PTT merkezlerinde gerçekleşti. PTT'nin Acıbadem'deki Anadolu Yakası Müdürlüğü'nde saat 10.00'da başlayan satış izdihama neden oldu.

KUYRUKTA BEKLEYENLER

Fırsatı değerlendirmek isteyenler ürünlerin bulunduğu yerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte onlarca kişi, akıllı cep telefonlarından kulaklıklara, elektronikten kozmetiğe, giyim eşyalarından oyuncaklara kadar bir çok ürünün sergilendiği tezgahlara hücum etti.

UNUTULAN EŞYALAR PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA SATILDI

Aralarında sıfır telefonların da olduğu akıllı cep telefonları en çok rağbet gören ürün oldu. Cep telefonlarının 10 liradan, parfümler ve kol saatleri 5 liradan satıldı. Kapış kapış giden cep telefonları 15 dakika tükendi.

Piyasa değerinin çok altında satılan eşyalar, alıcıları mutlu etti. İki cep telefonu, bir dürbün, bir saç kurutma makinasına 30 lira veren bir kişi oldukça mutluydu. Yakında askere gideceğini söyleyen bir kişi ise "70 liraya 7 telefon aldım" dedi.

PTT kargo şubelerinden yasal süresinde alınmayan veya unutulan eşyalar, prosedür gereği dönem dönem satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kuyrukta bekleyenler

-Kapıların açılmasıyla içeri girenler

-Eşyaların satıldığı tezgahlar

-Cep telefonlarının bulunduğu tezgahta yaşanan yoğunluk

-Paket paket cep telefonu alanlar

-Alıcılarla röp

-Satış yapılan tezgahlar

-Kulaklık ve parfürmler

-Genel ve detay

09.03.2018 - 12.49 Haber Kodu : 180309068