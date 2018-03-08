DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - BAKANLIK "ÇİFTLİK BANK" İNCELEMESİNİ TAMAMLADI: SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

" Piramit satış sisteminin kurulduğu tespit edilmiştir"

İstanbul

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank'ın beyan ve açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çiftlik Bank ile ilgili incelemenin tamamlandığı belirtildi.

İnceleme neticesinde, 'Çiftlik Bank' isimli kurgu yatırım modelinin katılımcılara yüksek kazanç imkânı sundukları şeklindeki beyan ve açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sistemin işleyişinde referans geliri sistemi ile daha sonra uygulamaya konulan bayi/şarküteri yapılanmasındaki üyelik, kazanç, komisyon oranları gibi unsurlar dikkate alındığında 6502 sayılı Kanunun 80' inci maddesine aykırı bir biçimde piramit satış sisteminin kurulduğu tespit edilmiştir" denildi. Bakanlık, tespit edilen hususlar doğrultusunda konunun Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiğini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Çiftlik Bank ile ilgili arşiv görüntüler

08.03.2018 - 14.30 Haber Kodu : 180308123

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2- YAŞAR GAGA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Hakan KAYA - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı.

Gaga için Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Gaga'nın babası Cafer Gaga, annesi Bedriye Gaga ve kız kardeşi Tülin Gaga taziyeleri kabul etti. Cenazeye sanat dünyasından bir çok ünlü isim katıldı. Yaşar Gaga için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Ortaköy mezarlığına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Gaga'nın ailesi ile röportaj

- Sanatçılarla röportaj

- Cenazenin getirilmesi

- Cenaze namazından görüntüler

- Detaylar

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3- KADIN KASİYERİN DARBEDİLDİĞİ SİLAHLI SOYGUN KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL

Sancaktepe'de bir markete giren 2 silahlı soyguncu, kadın çalışanı darbettikten sonra 14 bin lirayı alıp kaçtı. Soygun ve kadın kasiyerin darp edilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Abdurrahmangazi Mahallesi Ravza Caddesi'ndeki bir marketin şubesinde meydana geldi. Şubeye gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi, müşterilerin gitmesinden sonra harekete geçti. Kasiyere silah doğrultan soyguncular kasadaki bir miktar parayı aldı. Daha sonra kadın kasiyeri darp ederek kilitli kasaya götüren soyguncular burayı da açtırarak paraları aldı. Bu sırada kadın kasiyer bir süre darp edildi. 14 bin lirayı alan soyguncu kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Soyguncuların gelişi

-Kasiyeri silahla tehdit etmesi

-Paraları alması

-Ana kasaya götürmeleri

-Kasayı açıp parayı almaları

-Kadın kasiyeri darp etmeleri

-Kaçmaları

-Detaylar

08.03.2018 - 14.17 Haber Kodu : 180308118_

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(ÖZEL)

4- SANCAKTEPE'DE TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ YARALANDI



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Sancaktepe'de özel halk otobüsü, çekici ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Meclis mahallesi Barajyolu caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 131YS Yenidoğan-Ümraniye hatlı özel halk otobüsü, dönüş yapmakta olan üzerinde hasarlı araç bulunan çekiciye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çekici de park halindeki bir minibüse çarparak durabildi. Kazada otobüs sürücüsü hafif şekkide yaralanırken, diğer araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken,kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri işlemlerin ardından kaza yapan araçlar kaldırılarak trafik açıldı. Otobüs de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Otobüsün görüntüsü

-Trafik ekiplerinden görüntüsü

-Vatandaşlarla röp

-Trafik ekiplerinden görüntü

-Araçların kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

08.03.2018 - 12.28 Haber Kodu : 180308122

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5- TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NIN ÇEVRESİ POLİS TARAFINDAN KAPATILDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL,()

Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. Anıt önünde TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. Cumhuriyet Anıtı çevresindeki önlemlerin 8 Mart Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle olduğu öğrenildi. Anıt çevresinde nöbet tutan polislerden bazılarının kadın olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Cumhuriyet Anıtı

-Anıtın polis bariyerleri ile kapatılması

-Anıt önündeki TOMA ve çevik kuvvet polis otobüsleri

-Nöbet tutan kadın polis

-Genel ve detay görüntüler

08.03.2018 - 12.48Haber Kodu : 180308088_

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6- AKM'NİN ÇATISINA ÇIKARILAN İŞ MAKİNESİ YIKIMA BAŞLADI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin çatısına çıkarılan iş makinesi yıkıma başladı.

Daha önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM'de bu sabah çatıya çıkarılan iş makinesiyle yıkım başladı. Etrafı yüksek bir perde ile kapatılan AKM'de beton kırma makinesiyle çatıdaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-AKM'nin çatısındaki iş makinesinin yıkım yapması

08.03.2018 - 12.12 Haber Kodu : 180308070

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7- YAĞMUR YAĞDI; TARİHİ CAMİNİN BAHÇESİNE YİNE SU DOLDU

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

Eminönü'ndeki tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi tahliye çalışmalarının ardından bu sabah yağan yağmurla yeniden su doldu.

Tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi ve girişi bir haftadır su altındaydı. Deniz anaların da gerdiği bahçedeki su dün akşam yapılan çalışmayla tahliye edildi. Ancak bu sabah yağan yağmurla caminin bahçesi ve girişi yine su altında kaldı.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine tahliye çalışması başlattı. Su baskınlarının yaşanmaması için cami bahçesinin deniz suyunun altında kalan kısımlarının taş döşenerek yükseltilmesi gündemde. Ayrıca cami çevresine de yağmur sularına karşı ek ızgaralar yapılacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntüler

-Cami bahçesine su basan bölümü

-Ekiplerin çalışmaları

-İSKİ'ye ait araçlar

-Suyun tahliye edilmesi

-Ekiplerin incelemeleri

-Genel ve detaylar

08.03.2018 - 12.33 Haber Kodu : 180308084_

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8- GENÇ KADIN OTELDE DOĞUM YAPTI; HAVALİMANI PERSONELİ SEFERBER OLDU

* Bebeğe Xavier adının yanına Ata ismi de verildi.

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL

İstanbul'da dün gece otelde doğum yapan ABD'li anne ve bebeğine, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan çalışanlar yardıma koştu. Annenin kağıt havlulara sarılı bir bebekle, bebek bakım odasına girdiğini gören havalimanı çalışanları anneye yardımcı olmak ve bebeğin bakımını yapmak için adeta seferber oldu. Bebeğe Xavier adının yanına Ata ismi de verildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağı ile dün Atlanta'dan İstanbul'a gelen ve bugün Almanya'nın Stutgart kentine gidecek olan Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde yer personeli olarak çalışan 22 yaşındaki Tai Freeman dinlenmek için Atatürk Havalimanı yakınlarındaki bir otele yerleşti. Doğum sancısı tutan Freeman, dün akşam saat 20.40'ta erkek bir çocuk doğurdu. Kendi imkanlarıyla bebeğinin göbek bağını kesen Freeman, Stutgart'a gitmek için sabah erken saatlerde Atatürk Havalimanı'na geldi. Bir kadının kağıt havlulara sarılı bir bebekle, bebek bakım odasına girdiğini gören havalimanı çalışanları anneye yardımcı olmak ve bebeğin bakımını yapmak için adeta seferber oldu. Bebeğe bez, mama ve kıyafet alan çalışanlar, genç anne Tia Freeman'a yardım ettiler. Bebeğini kucağına alarak, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere konuşan Freeman, Atlanta'dan Stutgart'a gitmek için İstanbul'a geldiğini ve dinlenmek için otele yerleştiğini söyleyerek, "Dün gece 20.40'ta doğdu. Şimdi de geri gitmeye çalışıyorduk. İyi hissediyorum. Şimdi iyileştiğimi tahmin ediyorum. İstanbul'a indim Almanya'ya gidecektim. Otele yerleştim sonra sürpriz bir şekilde doğum gerçekleşti. Çok hızlı bir şekilde oldu. Hastaneye gidemedim. Babası Atlanta'da. Almanya'ya arkadaşlarımı ziyarete gidiyordum" dedi. Çalışanlar ve genç anne ve bebekle gazetecilere poz verdi. Bebeğe Xavier adının yanına Ata ismi de verildi. Tia Freeman ve Xavier Ata bebek işlemler için ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'na götürüldü. Otele yerleştirilecek anne ve bebek kurallar gereği 48 saat İstanbul'da kalıp sağlık kontrolünden sonra Stutgart'a uçabilecek.

Görüntü Dökümü:

-Genç anne ve bebeği için koşuşturan ve battaniye bez getiren personel

-Genç anne ve bebeğin bebek bakım odasında personel tarafından bakımı

-Genç anne ve bebeğin bebek bakım odasından çıkışı ve poz vermeleri

-Freeman'ın kucağında bebeği ile konuşması

-Genç anne, bebek ve personelin poz vermesi

08.03.2018 - 11.36 Haber Kodu : 180308050_

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9- FETULLAH GÜLEN'İN AMCASININ OĞLUNA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu olan Kemalettin Gülen, FETÖ'nün avukatlık yapılanması kapsamında yargılandığı davada, "Silahlı terör üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezası verdiği Gülen'in oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Kemallettin Gülen'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Gülen cezaevinden getirilerek hazır edildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı, sanık Kemalettin Gülen'in, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı beyanda bulunan Gülen, suçlamaları kabul etmeyerek, "Silahlı terör örgütü üyeliği isnadı, toplumun bir kısmının linç edilmesine yönelik yöntem haline gelmiştir. Dosyada yer alan banka hesabına para yatırma, çocuğu koleje yazdırma gibi deliller ipe sapa gelmez, hukuki gerçeklere uymayan delillerdir. Bunların cezai müeyyidesi yoktur. Beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi.

FETULLAH GÜLEN: YEĞENİMDİR AMA TANIŞIKLIĞIMIZ YOK...

Söz alan Gülen'in avukatı da, müvekkilinin Ergenekon davasının iki oturumunda tanıklık yapmasının bu davaya etki etmeyeceğini savunarak, müvekkilinde herhangi bir bylock kaydının bulunmadığını ve diğer iddiaların ise soyut olduğunu belirtti. Fetullah Gülen'in, sanık Kemalettin Gülen ile ilgili, "yeğenimdir ama kendisiyle bir tanışıklığımız yok" beyanının olduğunu ve bu ifadenin medyaya yansıdığını belirten avukat, müvekkilinin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Gülen'in "silahlı terör örgütü üyeliği " suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Bu hükümde herhangi bir takdiri indirim uygulanmazken, sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine de karar verildi. Bir hakimin muhalefet şerhi koydurduğu tahliye kararı, oy çokluğuyla alındı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede Gülen hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. İddianamede Kemalettin Gülen'in bir dönem FETÖ'nün finansmanını sağlayan şirketlerden olan Kaynak Holding'te çalıştığı, 9 Ağustos 2016 tarihinde Kastamonu'nun Araç ilçesinde yakalandığı anlatıldı.

DARBEYE KARŞI BİRLİK ÇAĞRISINA KÜFÜRLÜ CEVAP

İddianamede Gülen'in telefonuna darbe girişiminden sonra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can tarafından Ümraniye halkını darbeye karşı meydanlara davet eder nitelikte mesaj gönderildiği, şüpheli Gülen'in bu mesaja küfürle cevap gönderdiği belirtildi.

DANIŞTAY ÜYELERİNİN FOTOĞRAFLARINI ASLAN'A GÖSTERDİĞİ İDDİASI

Danıştay saldırganı Alparslan Aslan'ın Danıştay üyelerinin resimlerinin ve haberlerinin yer aldığı gazete küpürünü kendisine arkadaşı Kemalettin Gülen'in gösterdiğini söylediği de iddianamede yer aldı. İddianamede, FETÖ'nün TSK'yı dizayn etmek için Ergenekon örgütünün en şiddetli ve en ses getirici eylemlerinden olduğu iddia edilen Danıştay saldırısına giden süreçte, tıpkı Hrant Dink'in öldürülmesi olayında olduğu gibi bu işin de arkasında FETÖ'nün yer aldığı ifade edildi. İddianamede Gülen'in Kaynak Holding'te vekillik yaptığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, direnişe çağıran Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın mesajına küfür ile karşılık vermesinin örgütle bağını net bir şekilde ortaya koyduğunu gösterdiği anlatılmıştı.



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10- ADALET NÖBETİ'NİN 49. HAFTASINDA GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKTILAR

* Silivri'de yarın görülecek Cumhuriyet davası için nöbete destek veren gazeteciler ve avukatlar adliye önündeki meydandan gökyüzüne balon bıraktılar.

Haber- Kamera: Özden ATİK - İSTANBUL

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklu bulunan avukat Akın Atalay'ın serbest bırakılması için başlatılan "Adalet nöbeti" 49'uncu haftasında da devam etti. Silivri'de yarın görülecek Cumhuriyet davası için nöbete destek veren gazeteciler ve avukatlar adliye önündeki meydandan gökyüzüne balon bıraktılar.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın atriumunda bir grup avukat nöbet tuttu. Cumhuriyet davası sanıklarından Musa Kart avukat Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku'nun da bulunduğu nöbete, CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu da destek verdi. Nöbet sonunda toplu fotoğraf çektiren grup daha sonra dışarı çıktı. Grup, adliye önünde "Herkes için adalet" ve "Sözümüz var, özgürlük, adalet, barış, hakikat" yazılı pankart açtı. Cumhuriyet davasında yargılanan gazeteci Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay'ın fotoğraflarının bulunduğu dövizler açan grup adına İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu açıklama yaptı. Durakoğlu, "Bugün adalet nöbetlerinin 49. haftasındayız. 49 hafta evvel Cumhuriyetçi meslektaşlarımız için başlatılan nöbetlerden bu yana geçen zaman dilimi, adaleti soluyan bir aşamaya vardıramadı bizi. Avukat Akın Atalay ve gazeteci Murat Sabuncu 492 gündür, Ahmet Şık da 431 gündür tutuklular" dedi. Hukukun üstünlüğü endeksinde 113 ülke arasında 101. sırada bulunulduğunu ifade eden Durakoğlu, "Biz sadece üç Cumhuriyetçiye özgürlük talebi için değil, özünde haksızlığın zulme dönüştüğü bir ortamın demokrasi olamayacağı inancıyla buradayız" diyerek yarın Silivri'de davayı takip edeceklerini belirtti.

HAVAYA BALON BIRAKTILAR

Daha sonra Elif Akgül ile Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Almanya Başkanı Christian Mihr de açıklama yaptı. Açıklamanın ardından adliye meydanına çıkan grup, kırmızı balon bıraktılar.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Durakoğlu açıklama

-Elif Akgül

-Christian Mihr

-Grup tarafından balon uçurulması

-Genel ve detaylar

08.03.2018 - 14.43 Haber Kodu : 180308104

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11- İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Haber: İstanbul

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi bir süre sonra vatandaşlar tarafından ikna edilerek trabzanlardan içeri alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Şahsın vatandaşlarca içeri alınması

08.03.2018 - 14.16 Haber Kodu : 180308117_



