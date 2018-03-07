DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL

Maltepe Ferhatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Cesedin görüntüsü

-Polis ve sağlık ekipleri

-Detaylar

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2- FATİH'TEKİ DÖVİZ BÜROSU SOYGUNCUSU KAMERADA

* Soyguncunun kaçış anı kamerada

* Yakalanarak yere yatırılan soyguncunun elleri ve ayaklarına basan vatandaşlar kaçmasına izin vermiyor

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Fatih'te müşteri kılığında girdiği döviz bürosunu soyan silahlı soyguncunun kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Koca Mustafa Paşa caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana gelmişti. Müşteri kılığında döviz bürosuna gelen silahlı bir kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek, yüklü miktarda parayı alarak kaçmıştı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Soyguncunun kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ellerinde poşet ve çantalarla döviz bürosundan çıkan soyguncu ara sokağa girerek kaçıyor. Bu sırada arkasından çıkan büro çalışanı vatandaşlara seslenerek yardım istiyor.

YAKALADILAR, POLİSİ BÖYLE BEKLEDİLER

Vatandaşlar sokak üzerinde soyguncuyu yakaladı. Yere yatırılan soyguncunun elleri ve ayaklarına basan vatandaşlar kaçmasına izin vermiyor. Onlarca kişinin arasında kalan soyguncu bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre sonra gelen çalışanlar, soyguncuya önce tepki gösteriyor sonra paraların olduğu çantayı alıyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Soyguncunun kaçması

-Çalışanların kovalaması

CEP TELEFONU

-Yerde yatan soyguncu

-Eline basan vatandaşlar

-Çantadan görüntü

-Çalışanların tepki göstermesi

-Detaylar

ARŞİV

-DÜN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-İnceleme yapması

-Detaylar

07.03.2018 - 13.15 Haber Kodu : 180307086

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3- MARKET GASPÇISI KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL

Tuzla'da bir markete girerek silahla tehdit ettiği işyeri sahibi K.V.(44)'yi etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan paraları gaspeden şüpheli Birol G., polis tarafından yakalandı. Olay anı işyerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken şüpheli Birol G.'nin daha önceden 14 adet suç kaydı bulunduğu, 5 ayrı dosyadan da hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla, Aydınlı mahallesinde 22 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir markete maske ve silahlı bir şekilde giren şüpheli kasada oturan işyeri sahibi K.V.'yi silahla tehdit etti. Kasada bulunan paraları alan şüpheli, daha sonra işyeri sahibini reyonların arka bölümüne götürüp, polisi aramamasını söyleyerek işyerinden ayrıldı. Olay işyeri güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenirken şüphelinin işyerinden çıkmadan önce parmak izlerini silmeye çalıştığı görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin eski sabıkalı Birol G., olduğunu tespit etti. 5 Mart 2018 tarihinde düzenlenen operasyonla Birol G., gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin daha önceden 14 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca yaptığı hırsızlıklar nedeni ile 5 ayrı mahkemeden de hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Markete silahla girmesi

-Kasadaki paraları alması

-İş yeri sahibini reyonlara götürmesi

-Parmak izini temizlemeye çalışması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar

07.03.2018 - 13.27 Haber Kodu : 180307091



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4- ŞARKICI VE MENAJER YAŞAR GAGA ÖLDÜ

Haber: İstanbul

Şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga, tedavi gördüğü hastanede öldü. Gaga, kalp yetmezliği nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 1 aydır tedavi görüyordu.

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5- CHP'Lİ 14 BELEDİYEDE KADINLAR YARIN İZİNLİ SAYILACAK

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, İstanbul'un 14 CHP'li belediyesinde çalışan kadınların izinli olduğunu açıkladı. Kaftancıoğlu, "Biz 8 Mart tüm kadınlar için resmi tatil olsun dileğiyle bunu İstanbul'dan başlatmış bulunuyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yapılan toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı Yeşim Ağırman, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz katıldı.

CHP'lİ 14 BELEDİYEDE KADINLARA 1 GÜN İZİN

Toplantıda konuşan Canan Kaftancıoğlu, "8 Mart, kadınlarımız için tüm Türkiye'de resmi tatil olmalıdır. Biz CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak bunu buradan başlattık. Ayrıca yakın bir tarihte kadına yönelik şiddete karşı mücadele politikalarımız kapsamında belediyelerimiz ve kadın dernekleri arasında bir protokol yapacağız. Bunun detaylarını da önümüzdeki günlerde paylaşacağım" dedi.

Kaftancıoğlu, "Bazıları gibi yol yapmayı, çöp toplamayı 21. yüzyılın en büyük hizmeti gibi sunanlar bir tarafta; topluma sosyal ve ekonomik fırsat eşitliği yaratan, insanca yaşam koşullarını hazırlayan belediyeler diğer tarafta. Halkımız bugün İstanbul'da birbirine komşu iki ilçe olan Esenyurt ile Beylikdüzü'ne baktığında da sosyal demokrat belediyeciliğin farkını çok net görebiliyor" diye konuştu.

Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Tablo ne kadar karanlık olursa olsun biz kadınlar haklıyız, güçlüyüz ve her yerdeyiz. Kadın mücadelesinin önünde yıkılmayacak hiçbir iktidar yok. Evde, sokakta, iş yerlerinde erkek egemenliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi yalnızca biz biliriz. Bu mücadeleyi veren her bir kadın yurttaşım ne demek istediğimi anlamıştır. Meselemiz erkek yurttaşlarımızla değil erkek egemen bir toplum anlayışını devam ettirmek isteyen herkesle. Onlar kendilerini gayet iyi biliyorlar. CHP'li belediyelerimizde yaşayan kadın yurttaşlarımız bunları biliyor, yaşıyor, yararlanıyor. Kadın bir il başkanı olarak tüm kadın yurttaşlarıma söylüyorum; yaşamazsınız ama olur da bizim belediyelerimizin kadınlara yönelik hizmetleriyle ilgili bir problem yaşarsanız 7 gün 24 saat telefonumdan bana ulaşabilirsiniz. Çünkü biz yaptıklarımızı ve gerçekten yapabileceklerimizi söylüyoruz. İstanbul'u kadınlarla birlikte kazanacağız, kadınlarla birlikte yöneteceğiz."

SARAYDAN ALIP HALKA VERECEĞİZ

Daha sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kaftancıoğlu, "Bir kadının bugünün Türkiye'sinde yaşaması zorken, siyasette var olmasının kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Biz CHP'li kadınlar olarak, yine de şanslı gruptan sayılırız. Çünkü CHP, genel zorlukların haricinde, kadın siyasetçilerin var olabildiği bir parti. Kadınların yaşadığı zorlukları, zaman zaman partimizde de yaşıyoruz. Biz en azından bu sıkıntıları demokratik yarışlarla partisindeki aşabiliyoruz. Darısı iktidar kadınların başına" dedi.

Kaftancıoğlu, "Kadın bir il başkanı olarak İstanbul'u kadınlarla birlikte saraydan alıp, yeniden halka kazandıracağımıza sonuna kadar inanıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde CHP'li 14 belediyemizde tüm kadınlar izinli sayılacak. Biz 8 Mart tüm kadınlar için resmi tatil olsun dileğiyle, İstanbul'dan bunu başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması ve röportaj

07.03.2018 - 13.32 Haber Kodu : 180307092

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6-FATİH TERİM'İN TFF'YE AÇTIĞI DAVAYA AVUKATLARIN ATIŞMASI DAMGA VURDU

- TFF avukatı: 50 milyon kişi, Terim'e tazminat ödenmemesini istiyor

- Terim'in avukatı: 80 milyon insan TFF yönetiminin istifasını istiyor

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Fatih Terim'in, sözleşmesi gereği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den talep ettiği 3 milyon 500 bin euro'nun tahsili için açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, TFF'nin tanık dinletme talebini reddederken avukatların atışması duruşmaya damga vurdu. TFF'nin avukatı 50 milyon kişinin Fatih Terim'e tazminat ödenmemesi yönünde istediğinin olduğunu ileri sürerken Terim'in avukatı, "Şu an 80 milyon insan, TFF'nin verdiği kararlardan rahatsız. TFF yönetiminin istifasını istiyorlar. Şimdi TFF'nin istifa etmesi mi gerekir" ifadesinde bulundu.

Fatih Terim, 26 Temmuz 2017'de 'haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin fesh edildiği' gerekçesiyle TFF hakkında 3,5 milyon Euro tazminat davası açmıştı. İstanbul 17. İş Mahkemesi'nde görülen davaya, Fatih Terim'i avukatı Rezan Epözdemir temsil ederken TFF'yi avukat Hüseyin Karaahmetoğlu temsil etti.

TERİM'İN AVUKATI: TÜM BELGELER MEVCUT

Söz alan Terim'in avukatı Epözdemir, "Müvekkilimin davalı işyerinde tebliğ edilen fesih bildirim yazısı, SGK evraklarında mevcut olan işten ayrılış bildirgesinde davacının iş akdinin haklı neden belirtmeksizin yapıldığına ilişkin belgeler mevcut olup belgeler arasında çekişme de yoktur. Bu nedenle davalı tarafın tanık dinletme talebinin yargılamayı uzatacağı kanaatinde olduğumuz için bu talebin reddedilmesini talep ediyoruz" dedi.

"AYDOĞDU'NA KARŞI TUTUMUNDAN PİŞMANLIK DUYMAMASI HAKLI FESİH NEDENİ GÖRÜLDÜ"

Daha sonra söz alan Türkiye Futbol Federasyonu avukatı Karaahmetoğlu, "Fesih bildiriminde herhangi bir gerekçe belirtmemiştik. Ancak haklı haklı nedenle fesh ettiğimiz gerek davacının soruşturma dosyasındaki beyanları, gerekse yönetim kurulu yedek üyesine (Selahattin Aydoğdu) karşı tutumundan dolayı pişmanlık duymamasına ilişkin basına verdiği beyanlar göz önüne alındığında futbol ailesi olarak davacı tarafın iş akdinin haklı nedenle feshedildiği ortadadır" diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan Terim'in avukatı Epözdemir, Çeşme'de yaşanan olayın buradaki yargılamayla bir ilişkisinin bulunmadığını, fesih bildiriminin açık olduğunu, bu nedenle haklı fesih iddiasını kabul etmediklerini dile getirdi.

TFF AVUKATI: 50 MİLYON KİŞİ, TERİM'E TAZMİNAT ÖDENMEMESİNİ İSTİYOR

Tekrar söz alan TFF avukatı, Türkiye'de en az 50 milyon kişinin Fatih Terim'in tazminatı almaması gerektiğini söylediğini belirtti.

Avukat Karaahmetoğlu, Fatih Terim'in TFF ile 13 milyon lira karşılığında sözleşme yaparken Galatasaray Kulübü'yle 1905 TL'lik sözleşme yaptığını kaydederek bu durumun adil olmadığını söyledi. Bunun üzerine yeniden söz alan Terim'in avukatı ise bu söyleme karşı çıkarak, "50 milyon kişinin bu şekilde düşündüğünü söylemek mahkemeyi baskı altına almak demektir. Şu an 80 milyon insan, TFF'nin verdiği kararlardan rahatsız. TFF yönetiminin istifasını istiyorlar. Şimdi TFF'nin istifa etmesi mi gerekir" ifadesinde bulundu.

MAHKEME TFF'NİN TANIK DİNLETME TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme uyuşmazlığın niteliği uyarınca TFF avukatının tanık dinletme talebini reddetti. Duruşma tarafların dosyaya sunulan belgelere karşı beyanda bulunmaları için ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Fatih Terim, 26 Temmuz 2017'de 'haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin fesh edildiği' gerekçesiyle TFF hakkında 3,5 milyon Euro tazminat davası açmıştı. Terim'in avukatları, sözleşme gereği Fatih Terim'e 3 milyon 500 bin Euro'luk tazminatı ödemeyen TFF hakkında icra takibi başlatmıştı. TFF'nin itirazı üzerine icra takibi durdurulmuştu. Bunun üzerine Terim, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptal edilmesi için dava açmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Terim'in arşiv görüntü

07.03.2018 - 13.07 Haber Kodu : 180307083

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