DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir telgraf göndererek, tebrik etti.

2- BARIŞ MANÇO ÖLÜMÜNÜN 19. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Barış Manço, ölümünün 19. yılında Kanlıca'da bulunan mezarı başında anıldı. Geleneksel olarak Şubat ayının ilk pazar günlerinde düzenlenen anma törenine Manço'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, kızkardeşi İnci Manço İlbay, üvey babası Mühittin Kocataş, yakınları ve sevenleri, ölümünün 19. yılında sanatçının mezarının bulunduğu Kanlıca Mezarlığı'na geldiler. Sanatçının mezarına Türk bayrağı ve sanatçının fotoğrafının bulunduğu atkı konuldu. Mezarlıkta Kur'an tilaveti okundu, dualar edildi. Bazı hayranlarının Barış Manço'nun atkısını taktığı görüldü. Bir kişi boya ile Barış Manço bıyığı yaptı, sanatçının saçını andıran peruk taktı.

Anmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lale Manço, yine Barış Manço sevenler ile beraber olduklarını belirterek, "Onu bir kere daha yad ettik. Esasında yad etmiyoruz, bu bir görevdir, onu ifa ediyoruz. Çünkü her zaman, her gün hayatımızda müziği ile düşünceleri ile fikirleri ile var. Ama burada hep beraber olmanın da ayrı bir özelliği var diye düşünüyorum" dedi.

Anmaya katılanları artık aileden kabul ettiklerini söyleyen Lale Manço, "Onları atık bizim aileden kabul ediyoruz. Bu vapur etkinliğinin 15. Herhalde 15 senedir bu vapurda olanlar olduğuna eminim. Gerçekten başından beri bizimle olanlar var. Bu ailenin her ferdine çok teşekkür ediyorum" dedi. Bu anmaya yıl içinde çok yoğun hazırlandıklarını söyleyen Barış Manço'nun oğlu Batıkan Manço, "Daha vapur etkinliğini gerçekleştirmeden bizlere soruyorlar Barış Manço severler yine vapur olacak mı diye. Bunu görüyoruz ki geleneksel hale getirmişiz ve insanlar bugünü unutmuyor. Bugünü ben özellikle Barış Manço'nun ölümsüzlüğü olarak adlandırıyorum, ölüm yıl dönümü demektense. Çünkü bu kalabalık, vapurdaki kalabalık, şu an etrafımızdaki kalabalık onun ölümsüzlüğünü hepimize hatırlatıyor" dedi.

'EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ 2019 YILININ BARIŞ MANÇO VE BARIŞ YILI OLMASI'

Barış Manço'nun diğer oğlu Doğukan Manço ise şunları söyledi:"Gittikçe artan bir ailemiz var. Bu sene zannedersem en güzel organizasyonlardan bir tanesi gerçekleşti. Gittikçe de oturuyor. Dileriz bu bir ömür sürer, hatta bizden sonra da devam eder. Çünkü Barış Manço Türk tarihine kazınmış çok önemli bir değerdir. Bizim en büyük dileğimiz 2019 yılının Barış Manço ve barış yılı olması. Dilerim bu dileğimiz de kabul olur."

3- LODOS ÇATI UÇURDU, İSKELEYİ YAMULTTU

*Sarıyer'de şiddetli lodos nedeniyle bir evin çatısı yerinden çıkıp ters döndü. Bir camii inşaatının minare iskelesinin bir kısmı da lodos nedeniyle yamulurken bazı demir parçalar da yere düştü.

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar görürken bazı sokak tabelaları da yerinden çıktı. Ferahevler Mahallesi Uslu Sokak'ta bulunan bir evin çatısı dün gece saatlerinde yerinden çıkarak ters döndü. Ev sahibi, bitişiğinde bulunan evin üstüne düşen çatısını kaldırmak için yetkililere ulaşmaya çalıştı.

'YETKİLİ MERCİ BULAMIYORUZ'

Evinin çatısı uçan Yücel Ergül 'Dün gece evlerimizin çatısı uçtu. Ancak bizimle kimse ilgilenmedi.Yağmur bekleniyor zaten. Yetkili bir merci bulamıyoruz. Çok acilen gereğinin yapılması lazım' diye konuştu.

CAMİ MİNARESİNİN BİR KISMI YAMULDU

Yine Sarıyer'de Karakuş cami inşaatının minare iskelesinin de bazı demir parçaları uçtu. Minarenin iskelesinin rüzgar nedeniyle üst kısımlarının yamulduğu görüldü. Cami inşaatında çalışan işçilerin de güvenlik önlemi almadan çalışkığı görüldü. Cami inşaatında demir parçaların kopması nedeniyle cami inşaatına çıkan yollar kapatıldı.

4- BEYOĞLUNDA ÇATI YANGINI MAHALLEYİ SOKAĞA DÖKTÜ...

Beyoğlu'nda bir binanın çatısında çıkan yangın, bir saatlik çalışma sonucunda itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evin çatısında maddi hasar oluştu. Yangın, Kadı Mehmet Mahallesi Akbaba Yokuşu Sokakta saat 15.00 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatıdaki dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine Şişli ve Fatih'ten itfaiye ekipleri gönderildi. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı. Mahalle sakinleri de yangın nedeniyle panik yaşayarak ,kendilerini sokağa attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evin çatısında maddi hasar oluştu. Polis yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

5 - İBB: YARIN16 BİN SERVİS ARACI TRAFİĞE ÇIKACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarın 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağını duyurdu. İBB yaptığı açıklamada, 1 hafta boyunca okul trafiğini etkileyecek yol ve kazı çalışması yapılmayacağını belirterek, olası kazalar için trafikte çok sayıda çekicinin de hazır bulundurulacağını belirtti. İBB, İstanbul Trafik Zabıtasının, polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafiğin açık tutulması için çalışacağını kaydetti.

UYSAL: EK SEFERLER KOYDUK

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için metro, tramvay, metrobüs ve otobüs hatlarına ek seferler koyduk. Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istirham ediyoruz. Velilerimizden de çocuklarını okula özel araçlarıyla götürmek yerine okul servislerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.