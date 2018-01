DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BERBEROĞLU'NUN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ



MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun İstinaf Mahkemesi'ndeki ikinci duruşması yapıldı. Enis Berberoğlu'nun tahliye talebini reddeden mahkeme, avukatlara da esas hakkında savunma yapmaları için bir ay süre tanıyarak duruşmayı erteledi.



BERBEROĞLU SEGBİS SİSTEMİ İLE KATILDI

MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği gerekçesi ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen davasının ikinci duruşması yapıldı. Mahkemenin bir önceki celse aldığı kapalılık kararı nedeni ile duruşmaya Berberoğlu'nun avukatları ile eşi Oya Berberoğlu ve kızı Dilara Berberoğlu katıldı. Berberoğlu, SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı. MİT Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.



HEYET DEĞİŞİKLİĞİ TUTANAKLARA YAZILDI

Başkan Kemal Aydın, tutanaklara Aralık 2017 tarihinde yapılan heyet değişikliğine ilişkin bilgileri de yazdırdı. Heyet değişikliği tutanağa şu ifadelerle geçti:

"HSK 1. Dairesi'nin 25.12.2017 tarih ve 1813 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile İstanbul Bölge Adliye Daire Başkanlığı'na ve 27.12.2017 tarihli kararı ile 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na Kemal Aydın'ın, üyeliğine Cafer Ay'ın atanması sonrasında yargılama konusu dosya, daha önce de 2. Ceza Dairesi'nde üye hakim olarak görev yapan Feridun Kabadayı'nın katılımı ile 30.12.2017 tarihinden sonra ayrı ayrı ve birlikte incelendi."



MAHKEME SAVUNMA AVUKATLARINA ESAS HAKKINDAKİ SAVUNMA İÇİN BİR AY SÜRE VERDİ

Duruşmada davaya ilişkin süreç anlatıldı. Ardından Enis Berberoğlu'nun avukatları tahliye talebinde bulundu. Mevcut delil durumunda değişiklik bulunmadığını gerekçe göstererek tahliye talebini redden mahkeme, avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için 1 ay süre tanıdı. Duruşma 13 Şubat 2018 tarihine ertelendi.

Dava için adliyeye gelen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile milletvekilleri Dursun Çiçek, Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve çok sayıda partili adliye dışında duruşmanın bitmesini bekledi.



DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Enis Berberoğlu'nun Avukatı Murat Ergün, duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Ergün, "Eksik hususlar var, tamamlanacak. Tabi öncelikli beklentimiz beraat, tahliye değil. Suçsuz insanın suçsuzluğunun ortaya çıkması, mahkeme kararıyla tescillenmesi, buna bağlı olarak tahliye bekliyorum" dedi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, "MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması" davası'nda 14 Haziran 2017 tarihinde "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı. Berberoğlu'yla aynı davada yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül'ün dosyaları ise ayrıldı.

Enis Berberoğlu'nun avukatları karara itiraz ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkmesesi'ne başvurdu. Berberoğlu'nun avukatları aracılığıyla yaptığı istinaf başvurusunu yerinde bulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bozulmasına 9 Ekim'de karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararını, "usul ve yasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle 7 Kasım da iade edilmesine karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi iade kararında, "(İstinaf Mahkemesi) Adeta kendini yüce Yargıtay'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir. Hatta Bölge Adliye Başsavcılığı dahi bu hatalı uygulama karşısında sessiz kalmamış, itiraz yetkisi olmamasına rağmen 'görüldü' yaparken dile getirdiğimiz hususlarda eleştirilerde bulunma zarureti hissetmiştir" ifadelerine yer verildi. Kararda, istinafın yetkisi ve görevi dahilindeki bir konuda söz konusu yetkiyi kullanmayıp görev ve yetkisini ilk karar veren mahkemeye devretmesinin usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiği kaydedilerek "Her ne kadar Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararlarına karşı ilk derece mahkemelerinin direnemeyeceğini, direnme yasağı olduğunu içtihat altına almışsa da bu içtihadın, kanuna uygun şekilde yapılmış bozma kararlarına münhasır olduğunun kabulü gerekecektir" denildi. Kararda, tüm bu nedenlerle "bozma kararının usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekle verilen bozma kararı yönünden mahkemece yapılacak bir işlem olmadığından" karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.



2- ESENLER'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA

* POLİS BU İKİ SOYGUNCUNUN PEŞİNDE

Esenler'de kuyumcu Eyüp Sedat Koçer ile Gürcistan uyruklu soygunculardan Raibulı Abralava'nın öldüğü soygun anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çarşaflı soyguncuların kuyumcuya giriş anları, silah çekmeleri ve vurulduktan sonra sürünerek kaçmaya çalışmaları dikkat çekiyor. Olayla ilgili halen firarda olan Gürcistan uyruklu iki soyguncu ise aranıyor.

Soygun Esenler Çinçin Deresi Caddesi'nde 29 Aralık 2017 tarihinde meydana gelmişti. Olay günü saat 11.00 sularında kuyumcu olan 40 yaşındaki Eyüp Sedat Koçer'in dükkânına biri kadın biri erkek iki kişi geldi. Takı bakmak bahanesiyle kuyumcuyu oyaladığı esnada çarşaflı iki kişi daha kuyumcuya geldi. İçeri giren şüphelilerin silahını çıkarması üzerine kuyumcu Eyüp Sedat Koçer de silahını çıkarınca çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada Eyüp Sedat Koçer ve soygunculardan Raibulı Abralava hayatını kaybederken, Levanı Beltahoze isimli şüpheli ise yaralandı. Kuyumcudan sürünerek çıkan biri kadın iki şüpheli ise kayıplara karıştı. Hastanede gördüğü tedavinin ardından mahkemeye çıkarılan Levanı Beltahoze isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde kuyumcu içinde yaşanan silahlı çatışma anı görülüyor. Görüntülerde sözde alışveriş yapan iki soyguncu kuyumcuyu oyalarken bir yandan da arkadaşlarının gelip gelmediğine bakıyor. Bu sırada diğer soyguncuların içeri girmesiyle herkesin silah çektiği ve içerde adeta bir can pazarı yaşandığı görülüyor.

POLİS FİRARDAKİ SOYGUNCULARI ARIYOR

Yaşanan olayla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gürcistan uyruklu şüphelilerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği öğrenildi. Ev kiralayan şüphelilerin soyguncuların kuyumcuya birkaç defa müşteri gibi geldikleri ve keşif yaptıkları ortaya çıktı. Polis halen firarda olan iki Gürcistan uyruklu soyguncuyu yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

3- BEYAZIT MEYDANI'NDAKİ ÇALIŞMALARIN DETAYLARI BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları çevresinde yapılan çalışmalara dair bilgilendirme yaptı. Buna göre, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ana giriş kapısı önünde yapılacak seyir basamakları ile meydan izlenebilecek; çevredeki yollarda turist otobüsleri için cepler açılacak. Bölgedeki tüm otoparklar, tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılacak. Çalışmalar, 2019'un Mart ayında tamamlanacak.

İBB, Beyazıt ve çevresinde bir süredir devam eden çalışmalara dair açıklama yaptı. Beyazıt ve C¸emberlitas¸ meydanları ile bu meydanlara eris¸im sagˆlayan Ordu Caddesi, Yenic¸eri Caddesi, Divanyolu Caddesi, Vezneciler Caddesi ve Fuat Pas¸a Caddesi dahil olmak u¨zere toplam 228 bin 400 metrekarelik alanda c¸alıs¸ma gerc¸ekles¸tirilecek. Ordu Caddesi, Laleli Camii ile Beyazıt tramvay istasyonu arasındaki yoğun yaya trafiği nedeniyle geniş kaldırımlar yapılacak. Yol üzerinde turist otobüsleri için cepler açılacak. Ayrıca, Beyazıt Meydanı'ndaki granit taş bloklar, yıllar içerisinde aşınmaya uğradığından yüzeylerinin düzeltilmesi için işleme tabi tutulacak ve başka projelerde tekrar kullanılacak. C¸ınaraltı ve Marmara Kıraathaneleri, tek katlı ve tas¸ınabilir yapılar olarak eski yerlerinde tasarlanacak.

İBB tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Çevresindeki farklı fonksiyonlar nedeniyle yoğun bir yaya ve taşıt trafiğine sahip meydanın, hem bu fonksiyonlara hem de çevresiyle olan yaya ve taşıt ulaşımının organize edilerek, her türlü sirkülasyona, toplu taşıma ve kitle ulaşım araçlarının gereksinimine en uygun şekilde cevap verebilecek ulaşım ilişkileri geliştirilerek çözülecek.

ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE SEYİR TERASLARI YAPILACAK

İÜ ana giriş kapısı önünde, meydan alanını ve çevredeki anıtsal yapıları izleme amaçlı seyir basamakları tasarlanmıştır. Basamaklar arasında duvar üstü ve ahşap oturmalar bulunmaktadır. Engelli kullanıcıların meydandan Besim Ömer Paşa Caddesi'ne ulaşabilmeleri için yeşil doku ile çevrelenmiş rampalı bir geçiş oluşturulmuştur. Basamak sistemini tamamlayan kaskatlı saksı sistemi ile meydandan üniversite kapısı yönüne doğru bakıldığında, görünen sert tasarım ögeleri bitkisel tasarımla desteklenerek yumuşatılmıştır.

KAPALIÇARŞI MEYDANI OLUŞTURULACAK

Kapalıçarşı girişi, Beyazıt Cami, ve meydan bağlantısında dükkanları ve yeme içme alanları terasları ile yeni geniş bir Kapalıçarşı meydanı oluşturuldu. Meydan içerisinde kesintisiz takip taşı döşenerek görme engelli kullanıcılar için duyumsanabilir (hissedilebilir) yüzeyler oluşturuluyor. Beyazıt Meydanı'na Ordu Caddesi yönünden çıkış geniş basamak sistemi ile sağlanmakta olup, basamakların yanında beton ve ahşap oturma alanları oluşturulacak. Mevcut durumdaki ağaçlar ve bu tasarlanan merdivenler yeşil doku sistemi ile çevrelenecek.

MERDİVEN ALTINDAKİ BOŞLUK TUVALET YAPILACAK

Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Merkez Kütüphanesi arasında mevcut durumdaki basamak sistemi yenilenerek merdiven altında çıkan boşluk, tuvalet olarak projelendirilmiştir. Aynı bölgede engelli kullanıcıların üst kota ulaşımı için asansör düşünülmüştür. Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ihata duvarları kurul onaylı projesine uygun olarak projeye aktarılıp, aşağı doğru teraslama ile yeşil alanlar oluşturulmuştur."

4 - KÜÇÜK ARMUTLU SAKİNLERİNDEN BAKANLIĞIN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE İPTAL DAVASI

Sarıyer'in Küçük Armutlu olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ile Baltalimanı Mahallesi'nde yaşayanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 3 ay önce hazırladığı kentsel dönüşüm projesinin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Fatih Sultan Mehmet ve Baltalimanı Mahalleleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanu'nun 2. maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 'riskli alan' ilan edildi. Bakanlık, bölgeyle ilgili yeni bir plan hazırladı. Her iki mahallenin sakinleri bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verdi. İtiraz dilekçesine İl Müdürlüğü'nden olumsuz yanıt geldi. Bugün de mahalle sakinleri Bölge İdare Mahkemesi'ne gelerek bakanlığın hazırladığı kentsel dönüşüm projesinin iptali için mahkemeye dava açtı.

"PROJE İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK"

İptal başvurusunun ardından Baltalimanı Mahalle Muhtarı Ali Haydar Aslan ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Osman Karaçam konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ali Haydar Aslan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baltalimanı ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleriyle ilgili bundan 3 ay önce bir proje yayınladı. Bu projenin içinde de mahalle halkının olmadığını gördük. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesine itiraz ettik. İki mahalle olarak toplandık. Az önce de Bölge İdare Mahkemesi'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesinin iptali için dava açtık" dedi.

"BİZ BURAYA YILLARIMIZI VERDİK"

Osman Karaçam ise, "Biz buraya yıllarımızı verdik. 1935 yılından beri burada yaşayan vatandaşlarımız var. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, tüm mahalle halkımız yerinde dönüşüm istiyoruz. Daha önce itiraz dilekçesi vermiştik. Burada yaşayanlara sorulmadan, danışmadan birileri bir proje yapıp mahalleliyi tedirgin ediyorlar" ifadesini kullandı.

5- KAPATILAN ÖZGÜR GÜNDEM YAZARLARINA HAPİS CEZASI...

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 5 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar katılmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Davayı sonlandıran mahkeme heyeti, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol'un "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Ragıp Duran, Ayşe Düzkan, Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi'nin de üzerlerine atılı "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, sanıkların 1'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, duruşmadaki davranışları ile yeteri kadar pişmanlık göstermemiş olmaları gerekçesiyle sanıklar hakkında verilen cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

6- GALATA KÖPRÜSÜ'NDE TRAMVAY RAYLARI ARASINDA BALIK AVLADILAR



Galata köprüsü üzerinde Haliç ve Boğaz tarafında alışkın olduğumuz olta balıkçıları tramvay raylarının arasına girdi. Karaköy ve Eminönü'nü birbirine bağlayan Galata köprüsü üzerindeki tramvay rayları arasından denize saldıkları olta ile balık tutanlar dikkat çekti. Bu kişilerin köprü üzerinde yer bulamadıkları için mi yoksa başka bir sebepten mi orayı tercih ettikleri anlaşılamadı. Rayların arasından yapılan balık avında bolca kefal çıktığı görüldü. Tramvayın geçişi sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.



