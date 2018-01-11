DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN YABANCI UYRUKLU 42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

- Operasyon polis kamerasına yansıdı.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında Başakşehir, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sultangazi, Pendik, Kağıthane ve Fatih'te ilçelerinde gece saatlerinde toplam 12 adrese operasyon yapıldı. Polis ekipleri tespit ettiği yabancı uyruklu 42 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

EYLEM ARAYIŞINDA OLAN KİŞİLER İDDİASI

Şüphelilerin geçmiş dönemde çatışma bölgeleriyle bağlantılı ve İstanbul'da eylem arayışında olan kişiler olduğunu öne sürüldüi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Özel Harekat polislerinin evlere girmesi

-TEM ekiplerin evde yaptığı aramalar

-Bazı şüphelilerin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar



11.01.2018 - 13.56 Haber Kodu : 180111082

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2- MERMERİ "KOÇBAŞI" GİBİ KULLANIP TELEFON BAYİSİNİN CAMINI BÖYLE KIRDILAR

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL

Fatih'te geçen hafta iki telefon bayiinde yaşanan soygun girişimi ve soygun güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ilk olay Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Telefon bayii önüne gelen iki soyguncu yanlarında getirdikleri mermeri 'koçbaşı' gibi kullanarak kapı camını kırdı. Soygunculardan biri içeri girerken diğeri gözcülük yaptı. İçerideki soyguncu stantlardaki telefonları sökmeye başladığı anda yan taraftaki otelin görevlisi soygunu fark ederek bağırdı.

MERMERLE KOVALADI

Dışarıdaki bağrışmalar nedeniyle soygunu gerçekleştiremeden kaçmaya çalışan soyguncu kırık camdan çıkıp kaçarken soyguncuların camı kırmak için kullandığı mermeri yerden alan otel görevlisi onu kovalayarak mermeri üstüne attı.

77 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR

İkinci olay Fatih Gençtürk Caddesi üzerinde bir telefon bayinde yaşandı. Maskeli üç soyguncu ilk olarak kapıyı zorladı. Kapı açılmayınca soygunculardan biri elindeki cisimle kapı camını kırdı. Çok hızlı hareket eden soyguncular stantlardaki 77 bin TL değerinde 21 cep telefonunu alarak dışarıda hazır bekleyen otomobile binerek kaçtı. Bu sırada elinde silah olan bir soyguncu kapıda bekledi. Tüm yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken polis her iki olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

GÜVENLİK KAMERASI

(İlk olay)

-İki soyguncunun ellerindeki mermerle kapı camını kırmaları

-Bir soyguncunun kırık camdan içeri girmesi

-Stant'daki telefonu sökmeye çalışması

-Panikle kaçması

-Soyguncunun kırık camdan çıkması

-Otel görevlisi ile soyguncunun karşılaşması

-Otel görevlisinin soyguncuların camı kırmak için kullandığı mermeri yerden alıp kaçan soyguncuya atması

(İkinci olay)

-Maskeli üç soyguncunun gelmesi

-Kapıyı zorlamaları

-Soygunculardan birinin elindeki cisimle kapı camını kırması

-İçeriye girmeleri

-Stantlardaki telefonları almaları

-Dışarıda gözcülük yapan ve elinde tabanca gibi bir cisim bulunan kişi

-Soyguncuların kapı önüne gelen otomobili

-Soyguncuların çıkışı otomobile binerek kaçmaları

-Genel ve detay görüntüler

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3- TOPKAPI ALT GEÇİTTE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 6 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL ()

Fatih'te yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında, Topkapı Alt Geçit'te meydana geldi. Kamyonet ile Topkapı-Zeytinburnu seferi yapan yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi ve yolcu minibüsünde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Zeytinburnu yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralılardan görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Tünelden ve trafikten görüntü

-Diğer detaylar

11.01.2018 - 12.21 Haber Kodu : 180111052

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4- HÜKÜMLÜLERİN YAPTIĞI ESERLER SERGİLENDİ

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

"380 bin denetimli serbestlik kapsamındaki insanımızın daha 4 binine ulaştık. Ulaşacağımız daha çok insan var. Bu konuda gayretle ve şevkle yolumuza devam etmemiz gerekiyor"

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul /

"Denetimli Serbestlik Sanat ve Girişimcilik Merkezi Projesi" kapsamında 1250 hükümlünün ortaya çıkardığı el becerisi ürünlerin tanıtımının yapıldığı sergiye katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bir şekilde suça bulaşmış, suçla tanışmış ama neticesinde cezasını çekmiş ya da belli şartlarda çekmeye devam eden vatandaşlarımızın tekrar topluma kazandırılması, tekrar normal hayata dönüşleri noktasında bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki konferans salonunda düzenlenen projenin kapanış toplantısına İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da katıldı. Etkinlikte, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından atölyelerde yapılan eserler tanıtıldı.

Daha sonra hükümlüler tarafından yapılan eserlere ilişkin bilgiler verildi. Bin 250 denetimli serbestlik yükümlüsünün faydalandığı proje kapsamında "Ebru, Seramik, Müzik, Cam, Mum" atölyelerinde eğitimler verildiği ve kişilerin meslek sahibi olmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Projeyle İstanbul'da görev yapan 40 denetimli serbestlik uzmanına "Yaşam ve Kariyer Koçluğu" 20 denetimli serbestlik memuruna da "Girişimcilik" eğitimi verildiği kaydedildi. Bu eğitimleri alan görevlilerin de 4 bin 300 denetimli serbestlik yükümlüsüne girişimcilik semineri düzenlendiği, 1250 kişinin sanat ve meslek sahibi olmasına yönelik çalışmalara da olanak sağlandığı vurgulandı.

VALİ ŞAHİN: 380 BİN DENETİMLİ SERBESTLİĞİN 4 BİNİNE ULAŞTIK

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bir şekilde suça bulaşmış, suçla tanışmış ama neticesinde cezasını çekmiş ya da belli şartlarda çekmeye devam eden vatandaşlarımızın tekrar topluma kazandırılması, tekrar normal hayata dönüşleri noktasında bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki ilk başlarda biraz zorlanmış olsalar da daha sonra kendi işlerine yarayan ve kendilerinin de işe yaradığını hissettiren bu projeler kişisel gelişimlerde çok önemli rol oynuyor. Bir beceri kazandırıyor. Bir sanat ya da bir konuda girişimde bulunma cesareti kazandırıyor bu tür faaliyetler. Hepsinin ötesinde bir öz güven kazandırmış oluyor" dedi.

Vali Şahin, "Ama şu da var ki 380 bin denetimli serbestlik kapsamındaki insanımızın daha biz 4 binine ulaştık. Ulaşacağımız daha çok insan var. Bu konuda gayretle ve şevkle yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"ASIL KAZANCIMIZ; KENDİNİ DIŞLANMIŞ HİSSEDEN 1250 İNSANA ULAŞMAK"

Projeye ev sahipliği yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ise, "1250 insana dokunulduğunu öğrendik. Kendini dışlanmış, toplumun dışına itilmiş, uzaklaşmış hisseden 1250 insana bir şekilde devletin şefkatli elinin uzatıldığını düşündük. Bence asıl kazancımız budur. Biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterme konusunda sizleri temin ederiz" diye konuştu.

Valis Şahin ile Başsavcı Fidan konuşmaların ardından sergiyi gezdi.

Görüntü Dökümü:

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- Konferans salonundan detaylar

- Başsavcı İrfan Fidan'ın konuşması

- Vali Vasip Şahin'in konuşması

- Serginin gezilmesi

- Sergiden detaylar

11.01.2018 - 13.35 Haber Kodu : 180111073

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5- GÜRSEL TEKİN "NE YAZIK Kİ YENİ BİR RANT ALANININ OLDUĞUNU DA ONLARA HATIRLATMAK İSTİYORUM"



Haber-Kamera: Taner YENER-İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,()

Geçtiğimiz günlerde yıkılan Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi'nde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ortada bir protokol bulunduğunu ve konuyu TBMM gündemine taşıyacaklarını belirterek, "Yıkım çok kolay bir şeyi yıkmak kadar kolay bir şey yoktur. Şimdi buradaki insanlar yeraltına mı gidecekler. Ne diyorlardı, 'İstanbul'a ihanet ettik' bu ne demektir. Bu rantlardan kaynaklı ihanet ettik dediler. Hatta geçen gün yetmedi 'Dikey yapılaşmalar olmayacak. Yatay yapılaşmalar olacak' ne yazık ki burada yeni bir rant alanının olduğunu da onlara hatırlatmak istiyorum" dedi.

"ŞEHRİNİZE, EKMEĞİNİZE, AŞINIZA SAHİP ÇIKIN"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, arazinin 2014 yılında satışından sonra tahliye sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde 7 blok ile 254 işyerinin yıkıldığı Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nakliyat-İş sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve nakliyecilerle sohbet ederek sorunlarını dinleyen Tekin, bu yıkımın ne ilk ne de son olduğunu ifade ederek, "Ne yazık ki, İstanbul'da önümüzdeki süreçlerde rantçı bir bakış anlayışıyla birçok yıkımlarında sırada olduğunu sizlerle hatırlatmak istiyorum. Bunun için böylesi bir sürecin önüne geçmenin bir tek yolu var. Dayanışma içinde olmanızdır. Hangi siyasi partiye oy verirseniz verin. Hangi siyasal düşünce de olursanız olun bu şehrinize, ekmeğinize, aşınıza sahip çıkın. Ekmeğinize, aşınıza, şehrinize sahip çıkamazsanız yarın hangi uluslararası holdinglere mahkum olursunuz onu bugünden kestirmek mümkün değil" diye konuştu.

"TBMM 'YE DE TAŞIYACAĞIZ"

Sitedeki esnafları, sendikanın ve işçilerin bir tek talebi olduğunu söyleyen Tekin, "Hak, hukuk ve adalet. Ortada bir protokol var. Burada binlerce insan burada yıkım çok kolay bir şeyi yıkmak kadar kolay bir şey yoktur. Şimdi buradaki insanlar yeraltına mı gidecekler. Düşünün bu nakliyeciler nerede arabasını park edecekler. Size yer yapacağım diye protokole imza atacaksınız. Ama aynı firma iş ortaklarına siyasi ortaklarını devreye sokarak buradan hiçbir tebligat yapılmaksızın insanların başına yerleri yurtları yıkılacaktır. Yıkım kurallarına bile uyulmamış. Yıkım ne demektir? Önce tebliğ edersiniz. Tebligattan sonra elektrik, su neyse onlara kesersiniz. Belli bir süre verirsiniz. Adeta bir eşkıyalık sistemiyle bir gece yarısı geleceksiniz insanların başına ekmeğini ocağını yıkacaksınız. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bunu TBMM 'ye de taşıyacağız. Bu bir siyasi mesele değildir. Bu insani bir meseledir. Bu konuda yapmamız gereken ne ise yapmak istiyoruz" dedi.

"HUKUKSAL SÜRECİ DE BAŞLATMAK ZORUNDASINIZ"

Tekin konuşması sırasında sendika başkanı Küçükosmanoğlu'na dönerek, "Bütün bu tebligatlar dahil olmak üzere hukuksal süreci de başlatmak zorundasınız. Çünkü herkes suç işlemiştir. Tebligatı gönderen yıkımın ne şekilde olacağını yazmasına rağmen kimse buna uymamıştır. Buradaki rantçı firma ne yapacağını protokole imzaya bağlamasına rağmen gereğini yapmamıştır. Ama devletin güçlerinin tek kolay gücünün yettiği gariban vatandaştır, işçidir, köylüdür. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum" dedi.

"YENİ BİR RANT ALANININ OLDUĞUNU DA ONLARA HATIRLATMAK İSTİYORUM"

Tekin konuşmasını şöyle tamamladı: "Ekranlarınızı açtığınızda özelikle son bir yıldır gerek sayın Erdoğan gerek Çevre Şehircilik Bakanı gerekse Başbakan'ın sözlerini hatırlatmak istiyorum. Ne diyorlardı, 'İstanbul'a ihanet ettik' bu ne demektir. Bu rantlardan kaynaklı ihanet ettik dediler. Hatta geçen gün yetmedi 'Dikey yapılaşmalar olmayacak. Yatay yapılaşmalar olacak' ne yazık ki burada yeni bir rant alanının olduğunu da onlara hatırlatmak istiyorum. Dikey yapı.." dedi.

"ASLINDA BU SORUN DAHA DA BÜYÜYEREK ARTMIŞTIR"

Nakliyat-İş sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise sitenin taşımacılık sektöründe stratejik olarak Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Taşımacılık sektöründe en merkezi yerdir. Tüm bunlar bir yana yıkılmadan önce de çeşitli görüşmelerimiz oldu. Tüm bunlar bir yana bizimde yıkılmadan önce çeşitli görüşmelerimiz oldu. NAKO (Nakliyeciler Ambarları İşletme Kooperatifi ) ile beraber Akzirve 'nin (araziyi alan şirket) genel müdürü ile görüştük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ile görüştük bunları anlatmaya çalıştık. Tüm bu anlatımlarımız bir kenara itilerek tamamen hukuksuz keyfi bir şekilde yapılan bu yıkım gerçekleştirildi. Şuan yüzleri aşan nakliyat ambarı sağda solda çalışmak durumunda ve sendikamız üyesi işçilerin önemli bir kısmı işinden ekmeğinden edilmiş durumda aslında bu sorun daha da büyüyerek artmıştır. Çünkü buradaki insanlar bir biçimiyle faaliyetlerini devam ettirmek için trafik meselesinden tutalım diğer sorunlara kadar sorun daha da büyümüştür İBB açısından İstanbul Valiliği açısından… Dediğim gibi burası günde 400 tane kamyonetlerin de geldiği bir şekilde genele yayılıyor olması büyük sorunlar ortaya çıkartmıştır." dedi.

Küçükosmanoğlu kendileri için en önemli sorunun işçi ve üyelerin geleceği olduğunu ifade ederek, "Bunun faturasının işçilere ve emekçilere çıkartılmasını protesto ediyoruz" dedi.

Öte yandan pankart taşıyan grup sık sık, "Ekmeğe uzanan eller kırılsın" , "Akzirve şaşırma sabrımıza taşırma" şeklinde sloganlar attı. Öte yandan çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu polis ekipleri, site girişi ve çevresindeki güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü

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-Gürsel Tekinin açıklamaları

-Ali Rıza Kücükosmanoğlu açıklamaları

-Polisten Detay

11.01.2018 - 13.43 Haber Kodu : 180111078

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6- 16 İLDE FETÖ'NÜN "ABLA" YAPILANMASINA OPERASYON: 16 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ'nün üst düzey 'abla' yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Erzurum, Sinop, Düzce ve Kocaeli'nin de arasında bulunduğu 16 ilde 40 adreste haklarında gözaltı kararı bulunan 26 kişiyi yakalamaya yönelik yapılan baskında 4'ü üst düzey 'abla', diğerleri hakim adayı ve avukat toplam 16 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin 10 şüpheliyi yakalamasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

FETÖ'NÜN GİZLİ EVLERİNDEN HAKEM VE SAVCI OLANLAR ARANIYOR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün gizli evlerinde hakim adayı ve avukatlardan sınavlara hazırlananak yargı teşkilatına giren kişileri belirlemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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7- (kurtarma operasyonu görüntüleriyle) DENİZE DÜŞEN KİŞİYİ YARDIM ÇIĞLIKLARI KURTARDI



Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Sarıyer sahilde dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Donma tehlikesi geçiren kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 04.00 sıralarında Emirgan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi sahilde yürüdüğü sırada denize düştü. Denize düşen adamın bağırışlarını duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Adamın düştüğü noktaya gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri düşen kişiye bottan halat ve simit attı. Sürekli bağıran ve büyük korku yaşayan kişiyi sahil güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Atılan simide tutunamayan kişiyi denize giren sahil güvenlik ekibi çıkararak bota aldı. Bota alınan ve donma tehlikesi geçiren kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

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-Kurtarma anı görüntüleri



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(Cep telefonu kamerası)

-Adamın bağırışları

-Ekiplerin çalışması

-Bottan halat atılması

-Denizdeki sahil güvenlik görevlisi

-Adamın bota çıkarılması

-Genel ve detaylar

11.01.2018 - 14.12 Haber Kodu : 180111086

