DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- (Geniş Haber) CHP'Lİ VEKİLLER TIR SÜREREK ANKARA'YA GİDİYOR

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında yaşadığı 'kamyon' polemiği sonrası, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ağır tonajlı araçların İstanbul-Ankara yolu arası maliyetini ortaya koymak için TIR'la Ankara'ya yola çıktı. TIR'ı CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım kullanıyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA YAŞANAN 'KAMYON' POLEMİĞİ

Aralık ayında, TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'kamyon' polemiği yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu, ağır tonajlı araç sahiplerinin Ankara-İstanbul yolu arasında otoyol ve köprülerde ödediği ücreti rakamlarla belirterek, nakliyecilerin sorunlarını anlatmıştı. Başbakan Yıldırım ise, Kılıçdaroğlu'nun belirttiği rakamların doğru olmadığını söylemişti.

MİLLETVEKİLİ TIR'LA ANKARA YOLCULUĞU YAPACAKLARINI PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, dün Twitter hesabından, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile birlikte İstanbul'dan Ankara'ya TIR'la yolculuk edeceğini belirterek, kamyon sürücülerinin bu yol arasında ne kadar masraf yaptıklarını ortaya koyacaklarını duyurdu.

YAKIT DEPOSUNU DOLDURDULAR

Erdoğdu ile Yalım, bugün sabah saatlerinde Selimiye'de otoyol üzerinde bir dinlenme tesisine geldi. Burada kendilerini bekleyen TIR'a binen milletvekilleri, ilk önce petrol istasyonunda yakıt deposunu doldurdu. Yolculuk öncesi CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TIR'ın lastiklerini kontrol etti. Daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalım, nakliyecilerin sorunlarından bahsetti.

YALIM: NAKLİYECİLERİN İYİ HAYAT SÜRDÜRDÜĞÜNÜ KİMSE ANLATMASIN

Bütçe görüşmelerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarına da değinen Yalım, "Türkiye'de nakliyecilerin iyi hayat sürdüğünü kimse anlatmasın. Ekonomide boşluk bulunduğunda en kolay verginin yüklenildiği sektör ulaştırma sektörü. Motorlu taşıt vergilerine 2018 Ocak ayı itibariyle en az yüzde 25 civarında zam geldi. Gerçekten işleri çok zor. Bütçe görüşmelerinde Sayın Başbakan Binali Yıldırım, kamyoncunun bir şeyler kazandığını kendi öngördüğü rakamlarla anlatmaya çalıştı. Biz, konuşmak yerine bu rakamları sizlerin de tescilleyeceği şekilde köprüye ne kadar, otobana ne kadar ücret ödeniyor, araç ne kadar yakıt yakıyor, birebir maliyeti ne kadar olacak, göreceğiz. O zaman göreceksiniz, nakliyeci para mı kazanıyor, zarar mı ediyor. Tüneller, yollar yapılırken bazı firmalara Türk milleti soydurulmasın. Biz bunun peşindeyiz. Osmangazi Köprüsü, yapıcı firmaya verilen 40 bin araç geçici garantisi yüzünden sadece 352 milyon dolar bütçede kayıp yaşandı. Bu, Türk milletinin cebinden ödenen, benim deyimimle peşkeş çekilen para" diye konuştu.

Yaklaşık 7 yıldır nakliye sektöründe olduğunu belirten TIR'ın sahibi Fuat Özbildirici ise, vergilerin artması nedeniyle sektörde kazancın düştüğünü aktardı.

TIR'I MİLLETVEKİLİ SÜRDÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım daha sonra TIR'a binerek yola çıktı. TIR'ı Milletvekili Yalım kullanıyor. Özkan Yalım'ın sürdüğü TIR, TEM otoyolu Mahmutbey gişelerinden girip, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek Ankara istikametine doğru devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Erdoğdu ve Yalım'ın TIR'ın önündeki görüntüsü

-Yalım'ın açıklamalarından görüntü

-TIR sahibinin açıklamalarından görüntü

-Yalım ve Erdoğdu'nun yola çıkmadan önce aracı kontrol etmeleri

-Petrol istasyonunda yakıt deposunu doldurmaları

-TIR'a binmeleri

-Yalım'ın TIR'ı sürmesinden görüntü

-Yalım'ın TIR'da açıklama yapması

-TIR yolculuğundan detay görüntü

-TIR'ın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişi

-Detaylar

08.01.2018 - 11.02 - Haber Kodu : 180108029

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2- AYDIN BOYSAN İÇİN TEŞVİKİYE CAMİİ'DE TÖREN (1)

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Ulus'taki evinde cuma günü organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Boysan burada öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreni

-Cenazeye katılanlar

-Röpler.

-Genel ve detaylar

08.01.2018 - 13.50 - Haber Kodu : 180108095

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3- (Geniş Haber) KARAKÖY'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN... MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul

Karaköy'de bir 6 katlı iş merkezinin ikinci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş merkezini dumanlar kapladı. Üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.

Karaköy, Necatibey Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanlar iş merkezini kapladı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. 3 kişi itfaiye merdiveni yardımıyla binadan tahliye edildi.

İş merkezi çalışanı Nuri Kaya "İkinci katı birden siyah dumanlar sardı. Ne olduğunu anlamadım. Çalışanlar kendi imkanları ile aşağıya indi. Bazıları da panik yaptı. Panik yapanları itfaiye ekipleri kurtardı" dedi.

Yangın nedeniyle bir süre kapatılan Necatibey Caddesi itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Yangının meydana geldiği cadde

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Camların kırılması

-İtfaiye merdivenini ile aşağıya indirilenler

-Yangını cep telefonu ile kaydetmeye çalışanlar

-İş merkezi çalışanı ile röp.

-Genel ve detaylar

08.01.2018 - 13.07 - Haber Kodu : 180108072

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4- BAŞDANIŞMAN OLMASI CEZADA ARTIRIM SEBEBİ OLDU

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasıyla ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında, "Sanığın ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmış, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada artırım yapılmasında dikkate alınmıştır" denildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski Başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10 sanığa "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği cezanın gerekçeli kararını açıkladı. 21 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, sanıkların Bylock'a erişim sağladıkları anlatıldı. Fatih Gürsul'un cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez "ByLock"a erişim sağladığı belirtildi. Gerekçeli kararda, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gürsul hakkında şu ifadelere yer erildi:

"Bu durum karşısında ve Yargıtay'ın gerek ilk derece mahkemesi olarak gerekse temyiz mercii olarak verdiği ve ByLock programının kullanılmasını FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçu açısından kesin ve yeterli delil sayan kararları nazara alınarak sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde mahkememizde kanaat oluşmuş ve TCK'nun 314/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın üyesi olduğu terör örgütünün yapısı ve faaliyetleri, devlet yönetimini silahlı kalkışma ile ele geçirmeye yönelik nihai amacı ve bu amaç doğrultusunda silahsız sivil insanları öldürmeyi dahi göze alabilen tehlikeli yapısı nazara alınarak maddede öngörülen cezanın asgari haddinden ayrılarak temel ceza tayin edilmiştir. Sanığın ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada artırım yapılmasında dikkate alınmıştır."

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5- SULTANAHMET SALDIRI DAVASI: 'ÇOCUKLARIM DA DEAŞ'A GİDEBİLİR' DEYİP TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Haber: Ümit TÜRK-İstanbul/

Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016'da, 12 Alman turistin yaşamını yitirdiği canlı bombalı saldırıya ilişkin davada saldırıyı organize ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Atala El Hasan El Mayyuf, "Bir ailem ve çocuklarım var. Onlara bakmam lazım. Sorumluluklarımı yerine getirmezsem çocuklarım da DEAŞ'a gidebilir" diyerek tahliyesini istedi. Duruşma, heyet değişikliği nedeniyle ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 4 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Duruşmayı, Almanya Konsolosluğu'ndan görevliler ile Alman basını da takip etti. Duruşma sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapmalarıyla devam etti.

"ÇOCUKLARIM DEAŞ'A GİDEBİLİR"

Atala El Hasan El Mayyuf savunmasında tek suçunun küçük bir tarihi eser bulundurmak olduğunu iddia etti. Yargılanacaksa sadece bu suçtan yargılanması gerektiğini savunan El Mayyuf, tutuklu kaldığı sürenin dikkate alınarak tahliye edilmesini talep etti. El Mayyuf, "Bir ailem ve çocuklarım var. Onlara bakmam lazım. Sorumluluklarımı yerine getirmezsem çocuklarım da DEAŞ'a gidebilir" dedi.

Diğer tutuklu sanıklarda suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti oluşturduğu ara kararda, heyet değişikliği olması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle karar verilmek üzere duruşmanın 24 Ocak'a ertelenmesine karar verdi.

3 SANIĞA 13'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Önceki celse verilen mütalaada, sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş'in, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"suçundan 1 kez, "12 kişiyi terör amaçlı öldürmek" suçundan 12'şer kez olmak üzere 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Aynı sanıklar hakkında, saldırıda yaralanan 16 kişi için de, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 208'er yıldan 320'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada, "Patlayıcı madde bulundurmak" suçundan ise 8'er yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanık Abdurrahman Faiz Rashıd hakkında ise, "DEAŞ Terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

13 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ

Mütalaada, 13 sanık hakkında ise, atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep edilmişti. Savcılık diğer firari sanıkların bu dava dosyasından ayrılmasını talep etti.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırıyla ilgili arşiv görüntüler

08.01.2018 - 12.51 - Haber Kodu : 180108060

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6- DİZİ OYUNCUSU POLİSİN ELİNİ ISIRDI, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI



Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

Dizi oyuncusu Feyza Civelek, aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırınca, arkadaşıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Genç oyuncu çıkarıldığı mahkemece, "Polise mukavemet" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, sabah saat 03.30 sıralarında Ortaköy'de meydana geldi. 23 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek, arkadaşı Ecem A. ile aracıyla seyir halindeyken görevli polisler tarafından alkol kontrolü için durdurulmak istendi. Feyza Civelek ile aracını durdurmak isteyen polis arasında tartışma yaşandı. O sırada polisin elini ısıran oyuncu ve yanındaki arkadaşı Ecem A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen oyuncu ve arkadaşı müraacat savcısına ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"POLİS MEMURU BANA YUMRUK ATTI... BEN DE ELİNİ ISIRDIM..."

Hakim karşısında ifade veren oyuncu Feyza Civelek, "Sabah saat 03.30 sıralarında arkadaşım Ecem A. ile birlikte Ortaköy'den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Yanıma iki polis gelerek beni zorla araçtan indirdi. Ben ne olduğunu anlamadım. Sinirlendim ve araçtan indim. O sırada polis memuru beni yere yatırdı. Bana yumruk attı. Ardından ben de tepki verdim. Arkadaşım panik içinde aracıyla oradan ayrıldı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR POLİS MEMURLARINA ENGEL OLMAK İSTEDİ"

Oyuncu Feyza Civelek'in arkadaşı Ecem A. ise, araçlarını durduran polis memurunun zorla kapıyı açarak saçından çektiğini belirterek "Benim kolumdan tutarak yere yatırdı. Sebebi ise aracı ısrarla sağa çekmek istememdi. Ben arkadaşıma baktığımda iki polis memurunun arkadaşımı yere yatırdığını gördüm. Yoldan geçen araçlar durarak polis memurlarına engel olmak istedi. Bir tane polis aracı durdu ve polis memurunu itip beni aldı ve araca bindirdi. Beni yere yatıran polisle tartıştı. Polis merkezine geldiğimde trafik polisleri hiçbir suçum yokken ehliyetimi aldılar. Uzlaşmayı kabul etmiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

İfadelerin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Ecem A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İki arkadaş hakkında "Polise mukavemet" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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7- (Ek Görüntüyle Geniş Haber) İSTANBUL'DA 500 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



* Operasyonlar polis kamerasında...

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta 2 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.



MAYA VE FIRTINA 138 KİLO EROİNİ BULDU

Narkotik polisleri, uyuşturucu tacirlerinin TIR'la Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler Çatalca mevkiinde TIR'a baskın düzenledi. Dedektör köpekler 'Maya' ve 'Fırtına'nın da kullanıldığı aramalarda 130 paket halinde 138 kilogram eroin ele geçirildi. M.A., L.B. ve S.D. gözaltına alındı.

MİNİBÜSTE SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı gün bir minibüse düzenlediği operasyonda 350 kilogram skunk ele geçirildi. Baskında S.G. ile M.S. gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON LİRA

Polis kameralarının da kaydettiği iki operasyonda ele geçirilen 500 kilo uyuşturucu maddenin, piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Uyuşturucu maddelerden görüntü

-Dedektör köpekler 'Maya' ve 'Fırtına'nın görüntüsü

-Dedektör köpeklerin alçıpan levhalarda inceleme yapması

-Polis ekiplerinin uyuşturucu maddeleri çıkartması

-Genel ve detaylar



(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin TIR'da inceleme yapması

-TIR'da dedektör köpeğin inceleme yapması

-Polis ekiplerinin eroinleri bulması

-Polis ekiplerinin minibüsü takip etmesi

-Minibüsün oto yıkamaya girdiği sırada yapılan operasyon

-Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alması

-Minibüste ele geçirilen poşetler dolusu skunklardan görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detaylar

08.01.2018 - 10.40 - Haber Kodu : 180108022

08.01.2018 - 13.03 - Haber Kodu : 180108070

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8- BAKIRKÖY'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPANDI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Bakırköy'de devrilen beton mikseri nedeniyle yol trafiğe kapandı. Aracı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bakırköy sahil yolu Taşhanlar Köprüsü üzerinde, beton mikseri bariyerlere çarpıp devrildi. Sürücü Remezan Közgü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Kezgan sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Devrilen araç nedeniyle, yol Veliefendi Hipodromu istikametine araç trafiğine kapandı.

Aracı yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan beton mikseri

-Kapanan yol

-Genel ve detaylar

08.01.2018 - 12.50 - Haber Kodu : 180108058