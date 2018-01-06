DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- YIKIMIN DEVAM ETTİĞİ NAKLİYECİLER SİTESİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

* 17 iş yerinin yıkımı konusunda anlaşılmıştı ancak yıkım diğer dükkanlarda da yapılmaya başlandı.

* Bazı iş yeri sahipleri ile işçiler duruma tepki gösterdi.

* Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Ali AKSOYER - Cansel KİRAZ İstanbul

Zeytinburnu'nda yıkımın devam ettiği Nakliyeciler Sitesi havadan görüntülendi.

Zeytinburnu'nda 7 blok ile 254 iş yerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin 2014 yılında satılmasının ardından başlayan tahliye sürecinde gece hareketli saatler yaşandı. Yıkım kararının uygulanacağı bilgisine ulaşan ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş-çıkışını kamyon ve TIR'larla kapattı. Nakliyeciler Sitesi'nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren pazarlıkların sonrasında anlaşma sağlanmış ve 17 boş dükkanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Öğle saatlerine doğru sitenin 1. sokağında yıkıma devam kararı alındı. Kepçelerle dükkanların yıkımına devam edildi. Bunun üzerine dükkan sahipleri acele bir şekilde dükkanlarını boşalttı. Ofislerdeki büro araç gereçleri ve ambarlarında bulunan malzemeleri kiraladıkları kamyonlara doldurarak götürdü. Park halinde bulunan araçlarda çekicilere konularak götürüldü. Bazı dükkan sahibi ve işçiler duruma tepki gösterdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Nakliyeciler Sitesinde yıkım devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Havadan geçilen görüntüler

-Kepçelerin çalışmaları

-Siteden genel ve detaylar

-Aktüel görüntüler

-Çekicinin üstündeki araç

-Tabelaların sökülmesi

-Malzemelerin taınması

-Kamyonlara konması

-Kepçelerin çalışması

-Dükkanların yıkılması

-TOMA'dan görüntü

-Belediye ekipleri

-Tepki gösterenler

-Genel ve detaylar



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2- BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN MALTEPE VAHŞETİNE İNCELEME TALİMATI

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Olay yeri

-Annenin açıklaması

-Cenaze töreni

-Detaylar

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3- BALAT'TA DENİZDEN HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ (1)

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK - İSTANBUL

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'ta denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

İlk olarak sabah saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.Ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntüler

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4- ÜSKÜDAR'DA HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-

Hz.İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Üsküdar Kuzguncuk oldu.

İlk olarak Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Ayini Metropolit Athanasios Papas yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü

Burada Metropolit Athanasios Papas'ın denize attığı haçı çıkarmak için 3 kişi bir tekneden buz gibi denize atladı. Manal Minaoğlu denizden çıkardığı haçı öptü ve Metropolit Athanasios Papas'a sundu. Metropolit haçı çıkarmak için denize atlayan 3 kişiye de altın haç kolye hediye etti. Haçı denizden çıkaran Manal Minaoğlu, "İnsanlar için özel bir gün. 20 yıldır atlıyorum İstanbul'unun çeşitli semtlerinden. Benim için bir aile geleneği. Çok mutluyum" diye konuştu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü

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-Ayinden görüntü

-İskeleye kadar yürümeleri

-Haçı denize atmaları

-Denize atlayanlardan görüntü

-Haçı denizden çıkarma

-Metropolite sunması

-Altın kolye takılması

-Manal Minaoğlu ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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5- ORTAKÖY'DE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ



Haber-Kamera: Hakan KAYA -Özgür EREN İSTANBUL ()

Hz.İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Ortaköy oldu.

Sabah saatlerinde Ortaköy'deki Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Boğaz Kiliseleri Metropoliti İrineos Yuanidis yönetti. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için sahile indi. Boğaz Kiliseleri Metropoliti İrrineos Yuanidis tarafından yapılan duanın ardından haç, tekneden denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte tekneden 3 kişi haçı çıkarmak için boğazın soğuk sularına atladı. Tekneden denize atlayan 3 kişiden Sotiri Yumurta haçı denizden ilk alan kişi oldu.



Görüntü Dökümü

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-Ortaköy kiliseden detay görüntü

-Kiliseden çıkan insanlardan detay görüntü

-Papazın kiliseden çıkışı

-Papazın ortaköyden vapura binmesi

-Papazın ilahi okuması

-Papazın haçı denize atması

-Haçı almak için denize atlayanlardan detay görüntü

-Bir kişinin haçı denizden alması

-Denize atlayanların denizden çıkışı

-Ortaköydeki ayini izleyen kalabalıktan detay görüntüler

-Genel ve yakın detaylar



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6- YEŞİLKÖY'DE DENİZDEN HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL, ()-

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, Yeşilköy'deki Ayastefanos Kilisesi'nde ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Kiliseye gelen ziyaretçiler, düzenlenen ayinin ardından cemaat ve din adamları ile birlikte Yeşilköy iskelesi'ne doğru yürüdü. Haç çıkarma töreni haçın denize atmasıyla başladı. Haçın denize atılmasıyla beraber tekendekiler denize atladı. Sudaki haça ilk ulaşan Amerika'da New York Üniversitesi (NYU Basketball) basketbol takımında oynayan Mario Zimaridis oldu. Zimaridis, " İlk başta su çok soğuk geldi. Sonra haçı aldım. Mutluyum. Seneye de katılırız artık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İzleyenlerden görüntü

Dua edilişi

Haç atılışı ve çıkarılışı

Mario ile röp

Diğer detaylar

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7- OTOMOBİL İLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Başakşehir'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.

Kaza Kayabaşı Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Cemal Çelik(47) hakimiyetindeki otomobil karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası Çelik'le birlikte otomobilde bulunan 3 kişi ve minibüs şoförü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil ile minibüs içinde sıkışan kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Cemal Çelik'e sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Çelik, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise evre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nediyle İstiklal Caddesi her iki yönde de trafiğe kapandı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kalp masajı yapılması

-Diğer detaylar



06.01.2018 - 11.22 Haber Kodu : 180106051

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8- YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE İBB'DEN ÜCRETSİZ ÇEKİCİ



Haber: Özgür Deniz KAYA Kamera: Güven USTA / İSTANBUL ()

İstanbul'da yolda kalan sürücülere belediye ücretsiz çekici hizmeti sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2017 yılında 6 bin 363 araç sürücüsünün ücretsiz çekici hizmetini kullandığını açıkladı.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı, kaza veya arıza nedeniyle, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu ile köprülerde kalan araçlara ücretsiz çekici hizmeti veriyor.



ÜCRETSİZ ÇEKİCİ 153'TEN ÇAĞRILABİLİR

Yolda kalan araçlar, Trafik Kontrol Merkezi (TKM)'nin kameralarından izlenerek, sürücünün aramasına gerek kalmaksızın çekici hizmetinden faydalandırılıyor. İstanbullular, aracının güvenli bir noktaya çekilmesi için kendisi de ücretsiz çekiciyi çağırabiliyor. Bunun için yolda kalan araç sürücüsünün 153 numaralı telefondan TKM'ye bağlanması, ardından konumunu bildirmesi gerekiyor. En yakın noktadaki çekici sürücüsü, TKM'den aldığı talimat doğrultusunda yolda kalan araca müdahale etmeye gidiyor.



22 ARAÇ 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİYOR

İBB, 16'sı çekici, 6'sı vinç olmak üzere toplam 22 araçla 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet veriyor. İBB Zabıta Trafik Şube Amiri Mustafa Ekinci, ücretsiz çekici hizmetinin detaylarını 'ya anlattı.

Ekinci, "İstanbul genelinde, Avrupa ve Anadolu yakalarında, ücretsiz olarak çekici hizmeti sunmaktayız. Bu noktalarımız Avrupa Yakası'nda; Haliç Köprüsü, Şirinevler, Mahmutbey, Maslak Oto Sanayi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Merter ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Anadolu Yakası'nda ise Bostancı, Kavacık, Çamlıca ve Kartal'da hizmet vermekteyiz. Avrupa Yakası'nda 12, Anadolu Yakası'nda 4 olmak üzere 16 adet çekici, 6 adet vinç ile ile bu hizmetimizi sürdürmekteyiz. İstanbul genelinde geçtiğimiz yıl 6 bin 363 araç trafiğin güvenliğini sağlamak adına yol kenarına çekildi" dedi.



SÜRÜCÜLER HİZMETTEN MEMNUN

Geçtiğimiz yıl Avrupa Yakası'nda 4 bin 775, Anadolu Yakası'nda ise bin 588 araç zabıta ekipleri tarafından ücretsiz olarak çekildi. Bunların 6 bin 68'ini küçük araçlar oluştururken, 265'inin büyük araçlar olduğu belirlendi. Öte yandan çekici hizmetinin en yoğun kullanıldığı dönemin, okulların açıldığı eylül ve ekim ayları olduğu belirlendi. Avrupa Yakası'nda eylül ayında 636, ekim ayında 569 araç çekildi. Haliç Köprüsü üzerinde aracı yolda kalan ve aracı Edirnekapı'ya çekilen bir sürücü, "Yolda kaldık bekledik. Acil servisi çağırdık. Hemen geldiler. Harika bir hizmet. Böyle bir ücretsiz hizmet olduğunu bilmiyorduk biz. Normal yol yardımları veya ücretsiz servisleri çağırıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı binası genel görüntüsü

-Ücretsiz çekicinin detay görüntüsü

-Muhabir anonsu

-Yolda kalan araca müdahale anları

-Ücretsiz çekiciyi kullanan araç sürücüsüyle röportaj

-İBB Zabıta Trafik Şube Amiri Mustafa Ekinci ile röportaj

-Genel ve detay

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