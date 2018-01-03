DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  3

1- ANNEYE EN ACI TELEFON: 'ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜM' DİYE ARADI

- Maltepe'deki baba dehşeti...

- Boşanma davası süren eşi tarafından iki çocuğu öldürülen anne:

" Dün akşam 'çocuklarını öldürdüm' diye aradı beni "

" Polisine de yalvardım savcısına da yalvardım. Beni bu adamdan kurtarın dedim"

- İki çocuğunu öldüren Ali Yardım'ın ağabeyi:

" Bir baba o hale nasıl gelebilir. Anne sebebiyet vermiş ki olmuş"

"Devlete rica ediyorum. Biraz da erkekleri düşünsün"

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Maltepe'de cinnet getiren Ali Yardım (29), 2 ve 4 yaşlarında 2 kızını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etmişti. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Acılı anne de çocuklarının cenazelerini bekledi.

"ŞİMDİ HİÇBİRİ YOK. TEK BAŞIMA KALDIM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne Dilek Yardım, " Dün akşam 'çocuklarını öldürdüm' diye aradı beni . Görüş günüydü. Dün akşam 5 gibi aradı. 'Çocuklarını öldürdüm. Mutlu musun?' dedi. Ben de polisi aradım. 2 tane çocuğum öldü benim. Emziği elimde kaldı. Biri 3 biri 2 yaşında. Kimsecikler sahip çıkmadı. Sığınma evlerinde kaldım. Ama çocuklarımı koruyamadım. Sahip çıkamadım çocuklarıma. Büyük kızım çok kibardı. Çok akıllıydı. Küçük kızım çok tatlıydı. Şimdi hiçbiri yok. Tek başıma kaldım. Ne olacak şimdi? Kim sahip çıkacak bana. Kim verecek o çocukların hesabını. Dünden beri yalvarıyorum. Polisine amirine savcısına. Bir kerecik çocuklarımı göremedim. Polisine de yalvardım savcısına da yalvardım. Beni bu adamdan kurtarın dedim" diye konuştu.

"DEVLETE RİCA EDİYORUM"

Ali Yardım'ın ağabeyi Ekrem Yardım ise "Bir baba o hale nasıl gelebilir. Anne sebebiyet vermiş ki olmuş. Daha ilk defa zorla aldı. İkinciyi almasında birşey yaşanmış ki bu hareket yaşanmış. Telefon açıp çağırıyor. Geliyor kardeşim. Polisleri çağırıp aldırıyor. Bir daha oluyor yine polislere yakalatıyor. Ondan sonra kadın cinayetleri oluyor. Ne gerek var bunlara. Devlete rica ediyorum. Biraz da erkekleri düşünsün" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Annenin konuşması

-Ağabey konuşması

-Detaylar

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Dünkü olayla ilgili görüntüler

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2 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu da ifade ettiği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği kaydedildi.

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3- KUYUMCULARDAN SOYGUN PROTESTOSU

- İstanbul Kuyumcular Odası üyeleri Esenler'de bir kuyumcunun hayatını kaybettiği kuyumcu dükkanı önünde eylem yaptı.

- İstanbul Kuyumcular Odası Norayr İşler,

"Hükümetimizden ve yetkililerden kuyumcular için de acil bir düzenleme bekliyoruz. Bu işi artık gündemlerine almalılar"



"Yasal düzenleme yapılarak kuyumcuların da bankacı ve doktorlar gibi riskli meslekler grubuna alınmasını ve daha sıkı korunmasını istiyoruz"



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Kuyumcu dükkanı soygunlarını protesto eden İstanbul Kuyumcular Odası eylem yaptı.

Esenler'de geçtiğimiz Cuma günü kuyumcu dükkanı sahibi Serdar Koçer'in ölmesiyle sonuçlanan soygun girişimini protesto etmek amacıyla İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) tarafından basın açıklaması düzenlendi.

Esenler Çinçin Deresi Caddesi'nde bulunan Koçer Kuyumculuk önünde toplanan İKO üyesi kuyumcular meslektaşları Serdar Koçer için önce bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



"ARTIK BAŞKA CANLAR YANMASIN, OCAKLAR SÖNMESİN. YETER"

Edilen duaların ardından ise İKO başkanı Norayr İşler grup adına basın açıklamasını okudu.

29 Aralık'ta Esenler'den meydana gelen olaydan sonra, sektör olarak bir kez daha yıkıldıklarını belirten İşler, "Kahrolduk. Daha 39 yaşında hayatının baharında olan meslektaşımız Soner Koçer gasp ve soygun için gelen hainlerin kalleş kurşunları ile can verdi. Sektör olarak artık sabrımız kalmadı. Esenlerdeki bu cinayeti bardağı taşıran son damla olarak görüyoruz. Kuyumcu soygunu ve gasp girişimlerine dur demek için buradayız. Artık başka canlar yanmasın, ocaklar sönmesin. Yeter" dedi.

"KUYUMCULARIN RİSKLİ OLAN MESLEKLER GRUBUNA ALINMALARINI TALEP EDİYORUZ"

Bu soygunları ve cinayetleri işleyenlerin yasal boşluklar nedeniyle yaptıklarının yanlarına kar kaldığını ve kısa sürede serbest bırakıldığını öne süren İşler, "Hükümetimizden ve yetkililerden kuyumcular için de acil bir düzenleme bekliyoruz. Bu işi artık gündemlerine almalılar. Biz öyle bir sektörüz ki milli servetimiz olan altınlara ve değerli madenlere bekçilik yapıyoruz. Kuyumcuların da riskli olan meslekler grubuna alınmalarını talep ediyoruz. Yasal düzenleme yapılarak kuyumcuların da bankacı ve doktorlar gibi riskli meslekler grubuna alınmasını ve daha sıkı korunmasını istiyoruz. Böylece kuyumcuların maruz kaldığı gasp ve soygunların cezaları daha da ağırlaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

"KAÇAN 3-4 KİŞİLİK GRUP YAKALANMIŞ DEĞİL"

Hayatını kaybeden kuyumcu Serdar Koçer'in yine kuyumcu olan kardeşi de olay yerinde bir açıklama yaptı. Murat Koçer, "6. gününde emniyet yetkililerimiz çok titiz bir şekilde çalışıyorlar. Fakat kaçan 3-4 kişilik grup yakalanmış değil. Bunu yetkililerimizden rica ediyoruz. Bir an önce bu kaçan katillerin yakalanmasını talep ediyoruz kendilerinden" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Kuyumcu dükkanınn önündeki kalabalık

-Saygı duruşu

-Dua edilmesi

-Basın açıklaması

-Murat Koçer'in konuşması

-Kuyumcularla röp.

-Genel ve detaylar

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4- BYLOCK KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

İstanbul'daki terör örgütü FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı belirlenen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 23 kişi yakalanmıştı.

Emniyette sorguları süren şüphelilerden 9'u Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 14 şüpheli Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü;

-Şüphelilerin adliyeye sevki

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5-GASPÇILARA AVM'DE OPERASYON



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL

İstanbul'da Azerbaycan uyruklu işadamı I.G.'yi tehdit ederek otomobilini ve iki kol saatini gasp ettikleri daha sonra geri vermek karşılığında fidye istedikleri iddia edilen 4 kişi polisin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Fatih'te bir AVM'de yaşanan operasyon anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Müteahhit'lik yapan Azerbeycan'lı işadamı I.G. geçtiğimiz günlerde polise başvurarak kendisini silahla tehdit eden kişilerin otomobilini ve kol saatlerini gasp ettiklerini söyledi. İşadamı kendisini arayan şüphelilerin aldıklarını geri vermek karşılığında 50 bin dolar para istediklerini belirtti. Polis işadamını teklifi kabul etmiş gibi yaparak parayı vermek için bir AVM'de randevu vermesini istedi. İşadamı ve şüphelilerin buluşması sırasında tertibat alan ekipler operasyon düzenlendi. operasyonda Azerbaycan uyruklu R.H. ve S.A. ile Türk uyruklu Ş.S ve İ.G.'yi gözaltına aldı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen operasyon anının ardından şüphelilerin AVM'ye geldikleri işadamına ait araçta arama yapıldı. Şüphelelilerin üzerinden ise iki adet tabanca bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken şüphelilerden R.H. ve S.A. tutuklandı.



Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Operasyon anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Zanlıların emniyetten çıkışı

-Detaylar

