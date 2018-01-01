DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BAŞBAKAN YILDIRIM, İLKOKUL ÖĞRETMENİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

* Başbakan Yıldırım cenaze aracına kadar tabuta omuz verdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, Pendik'te ilkokul öğretmeninin cenaze törenine katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın ilkokul öğretmeni Galip Kumbar, dün 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kumbar için bugün ikindi vakti Pendik Sahil Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kumbar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Cenaze namazının ardından Başbakan Yıldırım, cenaze aracına kadar tabuta omuz verdi. Galip Kumbar, Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Başbakan Yıldırım bir süre camideki kalabalıkla sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım'ın aileye başsağlığı dileğinde bulunması

-Kılınan cenaze namazı

-Yıldırım'ın tabuta omuz vermesi

-Yıldırım'ın camideki kalabalıkla sohbet etmesi

-Genel ve detaylar

01.01.2018 - 16.38 - Haber Kodu : 180101148

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2- (GENİŞ HABER) KÜÇÜKÇEKMECE'DE DOĞALGAZ PATLAMASI

* Patlamayla birlikte çıkan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler çevredekilere korkulu anlar yaşattı.

* O anları amatör kameralar kaydetti.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul

Küçükçekmece'de kaldırım çalışması yapıldığı sırada doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken 4 katlı bina ile bir otomobil de maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dinar Sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırım çalışması yapıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, patlama yaşandı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Alevler 4 katlı bir bina ile araca da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından alevleri söndürürken; bina ile araçta büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN PANİĞİ KAMERADA

Çıkan yangın vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde bir otomobilin alev alev yanması ve çıkan alevlerin binaya sıçraması yer alıyor. Vatandaşlar yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamıyor.

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA...

İGDAŞ da patlamayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dinar Sokak üzerinde bir altyapı kuruluşunun yaptığı çalışma esnasında doğalgaz hattına zarar verilmiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU

-Alev alev yanan otomobil

-Binaya sıçrayan alevler

-Çevredeki kalabalık

-Söndürme çalışmaları

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Bina ve araçtan çıkan dumanlar

-İtraiyenin çalışması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Toplanan vatandaşlar

-Hasar gören bina ve araç

-Detaylar

01.01.2018 - 13.57 - Haber Kodu : 180101118

01.01.2018 - 14.03 - Haber Kodu : 180101119

01.01.2018 - 14.46 - Haber Kodu : 180101131

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3- TIP MERKEZİNDE SİLAHLI, PALALI GASP

Haber: Zeki GÜNAL - Kamera: İstanbul

Arnavutköy'de bir tıp merkezinde, iki kişinin görevlileri tabanca ve palayla tehdit ederek gasp etmesi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay geçtiğimiz cumartesi, günü saat 04.00 sıralarında Arnavutköy'de bir tıp merkezinde yaşandı. Yüzleri maskeli ellerinde pala ve tabanca bulunan 2 kişi içeri girip vezneye yöneldi. Kadın ve erkek görevliyi tehdit eden 2 gaspçı kasadaki parayı alarak kayıplara karıştı. O anlar tıp merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen ekipler iki kişinin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonrasında da gaspçılardan biri gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer gaspçıyı yakalamak arama çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın güvenlik kamera kaydı

-Yakalanan gaspçının fotoğrafı

01.01.2018 - 16.03 - Haber Kodu : 180101141

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4- SARIYER'DE YAN BAKMA TARTIŞMASI: 1 ÖLÜ

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

Sarıyer'de yan bakma tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bir börek salonunda iki grup arasında 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışmanın ardından börekçiden ayrılan iki grup, yakınlarda bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı.

Şüpheliler burada da tekrar tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan B. tabancayla Kemal Özderya'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Özderya olay yerinde hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak şüpheli Sercan B.'yi kısa sürede yakaladı. Sercan B.'nin Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sercan B.'nin fotoğrafı (İlk fotoğraf)

-Kemal Özderya'nın fotoğrafları

1.01.2018 - 17.04 - Haber Kodu : 180101156