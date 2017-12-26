DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İBB: KOKUYA, METAL VE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KULLANILAN KİMYASAL YOL AÇTI

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

"İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi"

Haber: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kokunun kaynağını açıkladı. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor" denildi.

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2- TUZLA'DAKİ KOKUYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kokunun, etkisi altına aldığı 4 mahallenin 2 kilometre ötesindeki Şifa Mahallesi'nde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı öğrenildi. Polisin, kamera kayıtlarından vidanjörü tespit ederek kokunun kaynağına ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Tuzla'da 4 mahalleyi etkisi altına alan kimyasal atıktan kaynaklı olan ve türü tespit edilemeyen kokuya ilişkin olarak, "Çevrenin kasten kirletilmesi" ve "Kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

İKİ KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KANALİZASYON SİSTEMİNE BIRAKILMIŞ

Polisin yaptığı araştırmalarda kokunun açığa çıktığı 4 mahalleden 2 kilometre uzaklıktaki Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine özel bir vidanjör tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerindeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polisin, kimyasal atığın kaynağına ve faillere ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

35 KİŞİ HALA HASTANEDE

Kokudan etkilenen 97 kişinin dün gece hastanede tedavi altına alındığı, 62 kişinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacı ile hala hastanede tutulduğu kaydedildi. Polisin hastanede yatan bazı kişilerin ifadesini başvurduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Çalışma yapılan yerlerin görüntüleri

YERDEN GÖRÜNTÜ

-Sanayi bölgesinden görüntü

-Dereden görüntü

-Dereye akan atıksu

26.12.2017 - 09.39 - Haber Kodu : 171226013

26.12.2017 - 12.19 - Haber Kodu : 171226057

26.12.2017 - 12.21 - Haber Kodu : 171226059

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3- (Ek Bilgiyle) TUZLA'DA KOKUNUN YAYILDIĞI ALANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun yayıldığı alan ve çevresi havadan fotoğraflandı. Fotoğraflarda suyu siyah renkte olan ve Marmara Denizi'ne dökülen derenin seracılık yapılan alanların ortasından aktığı görülüyor.

Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir" denildi.

Öte yandan, kokunun yayıldığı bölgede suyu siyah renkte olan ve Marmara Denizi'ne dökülen dere, seracılık yapılan alanların ortasından akıyor. Bölgenin hemen yakınında ise belediyeye ait katı atık değerlendirme merkezi bulunuyor.

Görüntü Dökümü :

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HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Çalışma yapılan yerlerin görüntüleri

YERDEN GÖRÜNTÜ

-Sanayi bölgesinden görüntü

-Dereden görüntü

-Dereye akan atıksu

26.12.2017 - 09.39 - Haber Kodu : 171226013

26.12.2017 - 12.19 - Haber Kodu : 171226057

26.12.2017 - 12.21 - Haber Kodu : 171226059



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4- FATİH TERİM İLE TFF'NİN "3,5 MİLYON EURO" DAVASI

- Davanın ilk duruşması görüldü

- TFF AVUKATI: YİNE OLSA YİNE YAPARIM AÇIKLAMASI ÜZERİNE İŞ AKDİ FESİH EDİLDİ

- TERİM'İN AVUKATI: SELAHATTİN AYDOĞDU'NUN FESİH NEDENİ OLARAK GÖSTERİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Milli Takımlardaki görevine son verilen Fatih Terim'in, sözleşmesi gereği TFF'den talep ettiği 3 milyon 500 bin euro'nun tahsili için açılan davasının ilk duruşması görüldü. Davalı TFF avukatı, Terim'in, Çeşme'de yaşanan olay sonrası, "yine olsa yine yaparım" sözleri üzerine iş akdinin fesih edildiği iddia etti. Terim'in avukatı ise, TFF ile imzalanan sözleşmenin 6. maddesi uyarınca Terim'in erken fesih hakkı kullanılarak iş akdinin fesih edildiğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 26 Temmuz 2017'de 'haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin fesih edildiği' gerekçesiyle TFF hakkında 3,5 milyon Euro tazminat davası açmıştı. Terim'in avukatları, sözleşme gereği Fatih Terim'e 3 milyon 500 bin euroluk tazminatı ödemeyen TFF hakkında icra takibi başlattı. TFF'nin itirazı üzerine icra takibi durduruldu. Bunun üzerine Terim, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptal edilmesi için dava açtı.

"FESİH SAVUNMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 17. İş Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı Fatih Terim katılmadı. Fatih Terim'i avukatı Rezzan Epözdemir, TFF'yi de avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu temsil etti. Davalı TFF avukatı Karaahmetoğlu, "Karşı taraf ile sulh olma ihtimalimiz yoktur" dedi. Bunun üzerine söz alan Fatih Terim'in avukatı Epözdemir, "Davalının uyuşmazlık çözüm kurulunun görevli olduğu beyanlarına katılmıyoruz. Uyuşmazlık çözüm kurlunun görevi kulüpler ve teknik adamlar arasındaki uyuşmazlıkları çözme yönündedir" diye konuştu. Epözdemir, "Müvekkilimin iş sözleşmesi 6. madde uyarınca erken fesih hakkı kullanılarak feshedilmiştir. Bu husus yazılı fesih bildirimi ile müvekkilime bildirilmiştir. İşveren fesih sebebiyle bağlıdır. Daha sonra fesih sebebinin değiştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davalının, dava dışı Selahattin Aydoğdu ile yaşanan olaya ilişkin haklı nedenle fesih savunmasını kabul etmiyoruz. Bu durum yargılama ile ilgili değildir. Müvekkilim kasten gelen tekliflerin reddetmesine ilişkin iddialar gerçek dışıdır. Bu talebimiz fahiş değildir. Buna ilişkin delillerimizi sunduk. Bu nedenle hakkaniyet indirimine gerek yoktur" şeklinde konuştu.

" 'YİNE OLSA YİNE YAPARIM' ŞEKLİNDE BEYANDA BULUNDU"

Davalı TFF avukatı Karaahmetoğlu ise dava dilekçesindeki iddiaları kabul etmediğini belirterek, bu davanın çözümü için görevli kurumun uyuşmazlık çözüm kurumu olduğunu söyledi. Avukat Karaahmetoğlu, "Davacının dava dışı Selahattin Aydoğdu'ya yönelik gerçekleştirmiş olduğu fiil sonrası basın açıklaması yapmış ve bu açıklamasında, 'yine olsa yine yaparım' şeklinde beyanda bulunmuştur. Müvekkilim TFF, davacının bu beyanı üzerine iş akdinin fesih edilmesine karar vermiştir. Haklı nedenle fesih süresi ilk olay ile başlamış ardından basın açıklamasıyla müvekkilimin önüne gelmiştir ve iş akdi 6 günlük hak düşürücü süre içerisinde azledilmiştir. İş akdinin fesih edilmesi sırasında davacı, milli takım ile dünya kupası eleme maçı oynayacaktı. Bu durumda müvekkilim haklı neden olmasa teknik adam değiştirme yoluna gitmeyecekti. Kaldı ki teknik adam değiştirilmesi nedeniyle dünya kupası elemelerine katılamadık. Tanıklarımızı dinletmek istiyoruz" dedi.

Mahkeme taraf avukatlarının bildirdikleri ancak sunmadıkları eksik delillerin mahkemeye sunulması için duruşmayı erteledi.



Görüntü Dökümü:

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-Fatih Terim'in arşiv görüntüsü

-Çeşme'deki olaydan arşiv görüntü

26.12.2017 - 12.02 - Haber Kodu : 171226048

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5- TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN HOLLANDALI ÇİFTE 50. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ SÜRPRİZİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul

Türk Hava Yoları, İstanbul- Singapur uçuşunda seyahat eden Hollandalı Eleonard Kolff van Oosterwijk ve Edith van Kempen çiftine bulutların üzerinde özel bir 50'nci evlilik yıl dönümü kutlaması yaptı.

Geçtiğimiz aylarda TK2719 sefer sayılı Iğdır- İstanbul uçuşu esnasında Melek ve Muhtar Güldoğuş çiftinin 40. evlilik yıl dönümünü bir sürprizle kutlayan Türk Hava Yolları, 21 Aralık tarihinde gerçekleşen TK 54 İstanbul- Singapur uçuşunda seyahat eden Hollandalı Eleonard Kolff van Oosterwijk ve Edith van Kempen çiftine de bulutların üzerinde, özel bir 50'nci evlilik yıl dönümü kutlaması gerçekleştirdi. Sürpriz kapsamında kendileri için hazırlanan kutlama pastası ikramının yanı sıra çifte, içinde 50 yıl önceki düğün resimlerinin yer aldığı bir resim çerçevesi hediye edildi. Singapur'a inişlerinde Türk Hava Yolları ekibi tarafından çiçeklerle karşılanan çift, havalimanından alınarak lüks araç ile kalacakları otele kadar bırakıldı.

Bu sürpriz kutlama karşısında şaşırdıkları görülen Hollandalı Elenoard ve Edith çifti mutluluklarını, "Havalimanına geldik ve biniş kartlarımızı alarak uçağa geçtik. Sıradan bir yolculuk olacağını sanıyorduk, seyahatimize devam ederken yemek ikramı sonrasında bir anda kabin memurları üzerinde 50 yıl önceye ait düğün fotoğrafımızın bulunduğu büyük bir pasta ile çevremizi sardı. Bizi tebrik ettiklerinde neler olduğunu anlayabildik. Her şey inanılmazdı, daha sonra Singapur'a indik ve sürpriz burada da devam etti. Çok mutluyuz. Türk Hava Yolları'na bu güzel sürprizi için teşekkür ederiz" sözleriyle ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Hollandalı çifte uçakta pastalı kutlama

-THY Singapur ekibinin uçağı ve çifti karşılaması

-Çiftin çiçeklerle ve 50 yıl önceki düğün fotoğrafının yer aldığı çerçevenin hediye edilmesi

-Eleonard Kolff van Oosterwijk ve Edith van Kempen'in konuşması

26.12.2017 - 12.06 - Haber Kodu : 171226050



