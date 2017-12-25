DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ABDULLAH GÜL'DEN KHK YORUMU: GÖZDEN GEÇİRİLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM

Haber: İstanbul

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün yayınlanan KHK ile ilgili twitter hesabından açıklama yaptı.

Gül açıklamasında, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" dedi.

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2- TÜSİAD: SON KHK'NIN DÜZELTİLMESİNİ VE OHAL ŞARTLARININ GERİDE KALMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Haber: İstanbul

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (TÜSİAD), dün yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son KHK'nın amacının bu yönde olmadığı resmi yetkililerce de açıklanmıştır. Buna uygun olan gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve OHAL ortamının geride kalmasını temenni ediyoruz" denildi.

TÜSİAD'ın yazılı açıklaması şekilde: "Son KHK'nın konusu olan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini ilgilendirmektedir. Yeni KHK'nın içeriğinde yer alan ucu açık düzenlemeler, hukuk devleti ilkelerine uygun olmayacak neticelere sebep olabilir. Çünkü başka niyetle kullanılmaya elverişli bu düzenlemeler toplumun huzurunu etkileyecek birçok sıkıntıya neden olabilir.

Kuşkusuz, terörle mücadele mutlak bir kararlılıkla devam etmelidir. Ancak bu yönde başarılı bir politikanın temelinde, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması da yer almalıdır. 15 Temmuz hain darbe teşebbüssü sonrasında, ülkemizin artık hızla OHAL şartlarını geride bırakması gerekir. Bu ilerleme demokratik değerlerimiz, güvenlik ortamımız, uluslararası etki alanımız ve ekonomik rekabet gücümüz açısından elzemdir."



"GÜVENLİK VE HUKUK DEVLETİ GÖRÜNÜMÜNE ZARAR VEREBİLİR"

"Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bugün ülkemizin demokrasisi ve geleceğini ilgilendiren temel alanlarda milli uzlaşma ortamının tesisi daha da önem kazanmıştır. Dünya Değerler Araştırması'na göre Türkiye, vatandaşları arasında karşılıklı güvenin en zayıf olduğu ülkelerden biridir. Birçok ülkede yüzde 60'ın üzerinde olan birbirine güven oranı, ülkemizde maalesef yüzde 12'dir. Endişemiz, son KHK ile toplumumuzdaki bölünme ve güvensizlik ortamının daha da derinleşmesidir. Bu düzenlemeler Türkiye'de demokrasi, güvenlik ve hukuk devleti görünümüne zarar verebilir. Son KHK'nın amacının bu yönde olmadığı resmi yetkililerce de açıklanmıştır. Buna uygun olan gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve OHAL ortamının geride kalmasını temenni ediyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi, şimdi daha güçlü Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanıdır."

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3- AHMET ŞIK YARGILAMA DÜZENİNİ BOZDUĞU GEREKÇESİYLE DURUŞMAYA ALINMADI

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul /

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davanın öğleden sonraki oturumuna başlandı. Mahkeme başkanı,

Ahmet Şık'ın yargılama düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşmanın bundan sonraki oturumuna alınmayacağını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile 'Jeansbiri' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasına devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın öğleden sonraki oturumuna geçilmeden önce mahkeme başkanı bir açıklama yaptı. Mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, "Ahmet Şık'ın protest bir kişi olduğunu herkes biliyor. Burayı arkadaşlarıyla slogan atacak hale getirmesi doğru değil. CMK 203,204 uyarınca yargılamanın düzenini bozmuştur. Bundan sonraki oturumunda bulunmayacaktır" dedi.

Daha sonra söz alan Şık'ın avukatı, mahkemenin bu kararına karşı çıkarak müvekkilinin söylediği ifadelerin savunma kapsamında olduğunu bu nedenle duruşmaya alınmasını talep etti. Duruşma savcısından görüşü soruldu. Savcı da mahkemenin kararına katıldığını belirterek avukatın talebinin reddedilmesini talep etti. Mahkeme başkanı da avukatın talebini reddederek Ahmet Şık'ın duruşmaya alınmayacağına karar verdiğini açıkladı. Duruşma devam ediyor.

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4- HDP'Lİ DOĞAN'DAN BAŞBAKAN YILDIRIM'A "ÇİFTLİK BANK" SORUSU

İstanbul

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, bakanlıkların incelemesiyle gündeme gelen "Çiftlik Bank"ı Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

Doğan soru önergesinde, "SPK'ya göre sistem 'Ponzi oyunu' adlı bir işleyişe dayanmaktadır. Yani sistem, son kullanıcı yatırım yapana kadar çalışacak, daha sonra reel para girdisi olmadığı için çökerek patlayacaktır. Yine birçok uzman, bu oyunun yeni bir Banker Kastelli vakasına dönüşeceğini ve birçok insanın birikimlerini kaybedeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca çok sayıda televizyon kanalında bu dolandırıcılığın reklamı yayımlanmaktadır" bilgilerine yer verdi.

Müslüm Doğan bu bağlamda Başbakan Yıldırım'ın cevap vermesini istediği soruları şu şekilde sıraladı:

1- SPK'nın dolandırıcı olarak nitelendirdiği bu oyun hakkında ilgili birimlerce yürütülen bir soruşturma var mıdır? Var ise bu soruşturma hangi kapsam ve içerikte yürütülmektedir? Yok ise ivedilikle bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

2- Çiftlik Bank oyununun hesapları takip altında mıdır?

3- Sistemin yakın bir zamanda çökeceği ve on binlerce insanın paralarını kaybedeceği doğru mudur?

4- Şirketin Türkiye içindeki yatırımları incelenmekte midir?

5- Yeni bir saadet zinciri, yeni bir titan oluşumuyla mı karşı karşıyayız? Toplumu bu konuda uyarmak ve aydınlatmak için bir açıklama yapacak mısınız?

6- Çiftlik Bank'ın bazı yatırımlarına devlet desteği verildiği doğru mudur? Türkiye'nin en büyük dev süt ve besi sığırcılığı işletmesi projesi olarak tanıtımı yapılan ve 700.000.000 olduğu iddia edilen yatırım maliyetinin yüzde 30'unun devlet tarafından karşılandığı doğru mudur?

7- Çiftlik Bank adındaki internet sitesinin, iflas halinde ana paraların ödeneceğini ve bunu ıslak imzalı belge ile garanti etmesi halkı yanıltmak değil midir? İflas halinde borç ödemesi yapılmamasına rağmen ısrarla bu yönde açıklamalar yapan kişiler hakkında işlem başlatacak mısınız?

8- Çiftlik Bank reklamları yayımlayan televizyon kanallarına bu dolandırıcılığa zemin hazırladıkları için bir ceza verilecek midir?



Görüntü Dökümü:

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-Çiftlik bankla ilgili görüntüler

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5- FENERBAHÇE TRİBÜN LİDERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL,()

Güngören'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak, son yolculuğuna uğurlandı. Altunkaynak'ın cenazesine, yakınlarının yanı sıra çok sayıda Fenerbahçeli taraftar da katıldı.

Güngören'de önceki akşam Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak, son yolculuğuna uğurlandı. Altunkaynak'ın cenazesi, Güngören'de bulunan Kuyuluk Camii'ne getirildi. Kalabalık avluya sığmayınca Mehmet Altunkaynak'ın cenazesi cami dışında kılındı. Cenaze namazı öncesi Altunkaynak'ın ağabeyi Hakan Altunkaynak, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Altunkaynak için dualar edildi. Ardından Mehmet Altunkaynak'ın cenazesi, defnedilmek üzere Habipler'deki Yayla Mezarlığı'na götürüldü. Altunkaynak'ın cenazesine, yakınlarının yanı sıra çok sayıda Fenerbahçeli taraftar da katıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Fenerbahçe atkılarıyla sarılı tabuttan görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Mehmet Mehmet Altunkaynak'ın ağabeyi Hakan Mehmet Altunkaynak'ın görüntüsü

-Yapılan dua

-Cenazenin omuzlanması

-Cenaze aracına bindirilmesi

-Altunkaynak'ın fotoğrafları

25.12.2017 - 14.28 - Haber Kodu : 171225068

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6- ŞİDDETE UĞRAYAN ZABITA PERSONELİ İÇİN İBB ÖNÜNDE EYLEM

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)'na bağlı Tüm Bel-Sen İstanbul 5 Nolu Şube üyeleri, geçtiğimiz günlerde İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin şiddetine uğrayan zabıta personeli için basın açıklaması yaptı. Karali, olayın medyaya yansımasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aşkanı Mevlüt Uysal tarafından görevden uzaklaştırılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İBB önündeki basın açıklaması sırasında "Baskılar bizi yıldıramaz", "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek", "Emekçiye kalkan eller kırılsın" sloganları atıldı. Açıklamayı okuyan Zabıta Başkomiseri ve Tüm Bel-Sen 5 Nolu Şube Hukuk Sekreteri Mehmet Bilici, özetle şunları söyledi:

"Emekçi düşmanı yöneticilik zihniyeti, İBB'de taşeron olarak işe alınıp zabıta memuru olarak çalıştırılan bir emekçinin belediye otoparkında fiziki şiddete varan insanlık dışı muameleye maruz kalmasına kadar varmıştır. Birçok basın organına yansıdığı üzere, İBB Zabıtra Daire Başkanı Tayfun Karali, kendisine bağlı çalışmakta olan bir zabıta çalışanına belediye otoparkında önce sözlü hakarette bulunmaya başlamış, bununla da yetinmeyerek dövmeye varacak düzeyde fiziki şiddette bulunmuştur. Taşeron olarak herhangi bir iş güvencesi olmadığı için zabıta çalışanı arkadaşımız, işini kaybetme korkusuyla maruz kaldığı söz konusu bu insanlık dışı muameleye herhangi bir cevap vermemiş ancak sonrasında yaşadığı psikolojik ve fiziki tramvaya dayanamayıp bayılarak yere düşmüştür. Ambulansla hastaneye kaldırılan zabıta çalışanı, burada darp raporu almıştır. Hayatın her alanında çalışanların böyle bir insanlık dışı muameleye maruz kalmasını kınıyor, sorumlular hakkında sadece göstermelik soruşturmalar veya geçici görevden almalar şeklinde değil, en ağır yaptırımın uygulanması gerektiğini belirtiriz."

Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İBB önündeki eylemciler

-Mehmet Bilici'nin basın açıklamasını okuması

-Genel ve detay

25.12.2017 - 13.51 - Haber Kodu : 171225049

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7- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE 'ZÜLAL TÜTÜNCÜ' PROTESTOSU

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İzmir'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'nün (21) öldürülmesi, İstanbul'da protesto edildi.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önündeki eylemde 'Zülal Tütüncü için sessiz kalmıyoruz' ve 'Kadın cinayetlerine sessiz kalmıyoruz' yazılı pankartlar açan grup, 'Kadın cinayetlerini durduracağız' ve '6284 kadınlar için güvencedir' şeklinde slogan attılar.

"Üniversite Kadın Meclisi" adına basın açıklamasını Beyza Aksoy yaptı.

Açıklamada, "Hiçbir kadın cinayeti bir bahaneyle ilişkilendirilemez. 2017 yılının ilk 11 ayında 364 kadın öldürüldü. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Hergün bir kadın arkadaşımız öldürülürken, işlenen cinayetler daha da vahşileşiyor. Zülal'in öldürülmesine sessiz kalarak normalleştirilmeye çalışanlara karşı biz üniversiteli kadınlar olarak meydanlardayız" denildi. Açıklamaların ardından grup, Zülal Tütüncü'nün fotoğrafları yere bırakıp üzerine kırmızı karanfil koydu.



Görüntü Dökümü

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-Açıklamaya katılanların görüntüsü

-Pankartlardan görüntü

-Kadınların slogan atması

-Beyza Aksoy (Kahverengi saçlı, şallı)

-Dilara Gevrek'in açıklaması (Siyah saçlı gözlüklü)

-Kadın çevik kuvvet ekiplerinden görüntü

-Zülal Tütüncü'nün fotoğrafının üstüne karanfil bırakılması

-Genel ve detaylar

25.12.2017 - 14.29 - Haber Kodu : 171225069

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