DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

( aktüel görüntüyle geniş haber)

1- VATAN ŞAŞMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - Güven USTA - İstanbul )

Vatan Şaşmaz adıyla tanınan Vatansever Şaşmaz İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Vatan Şaşmaz için Üsküdar Güzeltepe Birlik Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Vatan Şaşmaz'ın 5 aylık hamile eşi Yasemin Şaşmaz ve annesi Safiye Şaşmaz da katıldı. Ayakta duramayan iki kadın el ele verip acılarını paylaştı.

ROL ARKADAŞLARI KONUŞTU

Vatan Şaşmaz'ın sanatçı arkadaşları cenazeye akın etti. Çocuklar Duymasın dizisinde birlikte rol aldığı Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ da o isimler arasındaydı. Haberi, Çocuklar Duymasını izlerken aldığını söyleyen Tamer Karadağlı, "Çok üzgünüz, şoktayız" dedi. Herkesin aynı hisleri yaşadığını söyleyen Pınar Altuğ da, " Zor bir gün hepimiz için" diye konuştu.

"SABAHA KADAR UYUYAMADIM"

Şaşmaz'ın yakın arkadaşları arasında yer alan Sinan Özen ise "Böyle zamanlarda insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Hala şoktayım. O görüntüleri gördükten sonra, sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

"SÜREKLİ İYİLİK DÜŞÜNEN BİR İNSANDI"

Vatan Şaşmaz'ın mankenlik döneminden hocası olan Murat Parasayar da şokta olduğunu söyleyen isimler arasındaydı. Parasayar, " Bizi çok şaşırttı. İnanılır gibi değil.Çok büyük şoktayım"dedi. Şaşmaz'ın en yakın arkadaşlarından biri olduğunu söyleyen Ömer Gedik de, "Bizim bütün sunumlarımızda gönüllü olarak yer alan. Para talep etmeyen, sahnede devleşen bir isimdi. Bu şekilde bir ölümü hak etmediğini düşünüyorum. Sürekli iyilik konuşan bir insandı" şeklinde konuştu.

TUBA ÖZAYLA KONUŞMASI

Çok sarsıldığını söyleyen Tuba Özay da Vatan Şaşmaz'la kısa bir süre önce görüştüklerini söyleyip,"Gelecekten konuştuk. Baba olmayı çok istediğini söylemişti. '43 yaşındayım, 60'ıma geldiğimde çocuğum ergen olacak'dedi. 'O yüzden sen de elini çabuk tut' demişti" diye konuştu.

ÇENGELKÖY MEZARLIĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Vatan Şaşmaz'ın cenaze namazı helallik alınmasının ardından kılındı. Şaşmaz'ın yakınları, sanatçı arkadaşları ve hayranları cenaze namazına eşlik etti. Şaşmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Çengelköy Mezarlığına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Yasemin Şaşmaz'ın görüntüsü

- Safiye Şaşmaz ile Yasemin Şaşmaz'ın el ele tutuşması

- Karadağlı, Altuğ, Özay, Özen, Parasayar ve Gedik'in açıklamaları

- Sanatçılardan detaylar

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin götürülmesi

29.08.2017 - 12.47 Haber Kodu : 170829055

29.08.2017 - 12.42 Haber Kodu : 170829053

29.08.2017 - 12.29 Haber Kodu : 170829048_

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(MEZARLIK GÖRÜNTÜLERİYLE)

2- VATAN ŞAŞMAZ TOPRAĞA VERİLDİ



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Vatan Şaşmaz, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üsküdar Güzeltepe Birlik Camii'ndeki cenaze namazının ardından Şaşmaz'ın cenazesi Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü. Şaşmaz burada ailesi ve dostları tarafından toprağa verildi.

Şaşmaz'ın 5 aylık hamile eşi Yasemin Şaşmaz ve annesi Safiye Şaşmaz defin sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Görüntü Dökümü;:

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-Cenazenin mezarlığa getirilmesi

-Toprağa verilmesi

-Eşi ve annesinin görüntüsü

29.08.2017 - 15.33 Haber Kodu : 170829112

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3- TOPBAŞ : (KAZILARIN METRO AÇILIŞINA ETKİSİ) UZARSA ETKİLENİRİZ

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

" (Beşiktaş metro istasyonundaki arkeolojik çalışmalar) Arzumuz bu yıl sonuna kadar tamamlanırsa çalışma süremiz etkilenmez. Uzarsa etkileniriz. Bunun için Arkeoloji ve Müzeler Müdürlüğümüzün bu konuda hassasiyet göstereceklerini umut ediyorum"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş'taki istasyon alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve neolitik çağa ait kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Topbaş, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan'dan arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada basın açıklaması yapan Topbaş, İstanbul'da yapılan metro çalışmaları sırasında tarihe ışık tutacak önemli izlerin bulunduğuna dikkat çekti. Bunlardan Yenikapı metro istasyonununda 8 bin 500 yıllık bir geçmişe eriştiklerini belirten Topbaş, "İhale aşamasında olan Yenikapı metro istasyonumuzda bir müze istasyon haline getiriyoruz. Turizm açısından önemli bir destinasyon olacak" diye konuştu.

"1800 METREKARELİK METRO İSTASYONUMUZA GELMEKTEDİR"

Kadir Topbaş, 24,5 kilometrelik Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş İstasyonu'ndaki çalışmalar sırasında da arkeolojik buluntulara rastlandığı belirterek, şunları söyledi:

"3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün önerisi doğrultusunda Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'müzün nezdinde kazı işlemleri devam ediyor. Bu tam da bizim 1800 metrekarelik metro istasyonumuza gelmektedir. Burada açık kazı yapmak suretiyle metro istasyonu yapmak için ortaya koyacağımız alan ancak 800 metrekarelik bir arkeoloji kazı alanı bulunmakta. Katmanlarında 19. yüzyıl ama aşağıya indiğimiz zaman milattan önce 1200 ile 800 yılları arasında 'Erken Demir Çağ'a ait izleri bulduk. Mezarlar bulunmuş. İstanbul'un bu bölgesinde de demek ki bir tarih var."

"TOPOĞRAFYA BUNU HİSSETTİRİYOR"

Bölgenin bir vadi alanı olduğunu tahmin ettiğini belirten Kadir Topbaş, geçmişte İstanbul Boğazı'nın bir Haliç şeklinde iç noktalara doğru girdiğini topoğrafyanın da bunu hissettirdiğini dile getirdi.

"BU HATTIN METRO TÜNEL KAZILARI YÜZDE 82,5 ÖLÇEĞİNDE TAMAMLANDI"

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattını iki etaplı olarak yürüttüklerini belirten Topbaş, bunlardan ilki olan 1. etap Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını 2018 yılının sonuna doğru açmayı düşündüklerini bildirdi. Mecidiyeköy-Beşiktaş-Kabataş'tan oluşan ikinci etabın ise ise 2019'un Haziran ayına uzanabileceğini aktaran Topbaş, " 8 ilçeden geçen bu metro hattında günde 1 milyon yolcunun kullanabileceğini tahmin ediyoruz. Bu hattın metro tünel kazıları yüzde 82,5 ölçeğinde tamamlandı. Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları devam ediyor. Ricamız, bu yıl sonuna kadar bu çalışmaları bitirmek; ki biz buradaki metro istasyonumuza girelim. Aksi takdirde gecikmeler ortaya çıkar. Gördüğümüz kadarıyla daha alt katmanlarda birşeyler olabileceğini tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kadir Topbaş, Beşiktaş istasyonundaki arkeolojik kazılara büyükşehir belediyesi olarak 10 milyon liralık kaynak ayırdıklarına da sözlerine ekledi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMINI KUTLADI

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'nı bugünden tebrik eden Topbaş, kurban kesim ve satış alanlarıyla ilgili konuştu. Topbaş, "İstanbul'un 7 bölgesinde modern, hijyen kurban kesim alanları oluşturduk. Hem satış istasyonları var hem de hayvanlara eziyet etmeden hijyen kesimhanelerimiz var. İlçe belediyelerimize teknik testek vermekteyiz. O kötü görüntüleri, ortalıklarda kurban kesimlerini ve çevre kirliliğini bu şehirde yaşamayalım" dedi.

ARKEOLOJİK KAZILAR METRO ÇALIŞMALARINA ENGEL Mİ?

Başkan Topbaş açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Beşiktaş metro istasyonundaki arkeolojik kazıların metro çalışmalarına engel olup olmadığıyla ilgili bir soruya Topbaş, "Açık kazı olarak istasyon burada 35 metrelere kadar inecek. Ancak bu katmanlardaki bulgular (arkeolojik eserler) tespit edildikten sonra bunu yapabileceğiz. Arzumuz bu yıl sonuna kadar tamamlanırsa çalışma süremiz etkilenmez. Uzarsa etkileniriz. Bunun için Arkeoloji ve Müzeler Müdürlüğümüzün bu konuda hassasiyet göstereceklerini umut ediyorum. Kazdıkça yeni şeyler çıkarsa da ona hassasiyet göstereceğiz.



Görüntü Dökümü

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-Kadir Topbaş'ın metro istasyonu alanına gelişi

-Basın açıklaması

-Burada yetkililerden bilgi alması

-Kazı alanını gezmesi

-Alanda incelemelerde bulunması

-Genel ve detaylar

29.08.2017 - 14.41 Haber Kodu : 170829096

29.08.2017 - 14.42 Haber Kodu : 170829097_

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4- İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NİN YENİ BİNASI HİZMETE AÇILDI

Haber-Kamera : Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

Geçtiğimiz yıldan bu yana Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda faaliyet gösteren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin Kartal Cevizli'de yapılan binası hizmete açıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin Türkiye'deki iş yükünün yüzde 40'ına baktığını belirten İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, son teknolojinin kullanıldığı binanın maliyetinin de 160 milyon TL'yi geçtiğini söyledi.

Marmara Bölgesi'nde 6 ilin mahkemelerinin kararlarına üst mahkeme sıfatı ile bakacak olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Kartal Cevizli'de yapılan binası hizmete açıldı. 3 katı yeraltında olan bina 6 bloktan oluşuyor. Binanın A Blok olan protokol bloğu, 3'ü yeraltında olmak üzere 10 kattan, 23 ceza ve 37 hukuk dairesinin faaliyet göstereceği B-C-D-E blokları 5'i yerüstünde 3'ü yer altında olmak üzere 8 kattan oluşuyor. F Blok ise bir büyük duruşma salonu ve bir konferans salonu olmak üzere iki salondan oluşuyor. Büyük duruşma salonu 200 kişilik, gerektiğinde duruşma solonu olarak kullanılacak şekilde dizayn edilen konferans salonu ise 230 kişilik.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, binanın protokol girişinde düzenlediği bilgilendirme toplantısında ile binayı basın mensuplarına tanıttı. Binanın temelinin 26 Aralık 2013 tarihinde atıldığını söyleyen Başsavcı Salihoğlu, "Şu an içinde bulunduğumuz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6 Blok ve 110.000 metrekare kapalı alanı olacak şekilde inşaa edilmiştir" dedi.

Binada kendisi ile birlikte toplam 27 savcının görev yapacağını söyleyen Başsavcı Salihoğlu, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı 23 Ceza ve 37 Hukuk dairesinden oluşuyor. 1 Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı, 60 Daire Başkanı ve 189 üye hakim görev yapacaktır. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli illerinde ilk derece mahkemeleri tarafından verilen tüm kararların İstinaf yeridir." dedi.

Başsavcı Salihoğlu, binanın teknolojinin son imkanları ile yapıldığını söyledi. Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Başsavcı Salihoğlu, "Böyle güzel bir binanın hakim ve savcıların hizmetine sunulmasını gururla karşılıyorum. Güzel şeyler olacak. Adli tatildeyiz, gelen dosya, giden dosya hakkında sayısal bir şey vermek istemiyorum ama gerçekten başarı çok üst seviyede devam ediyor. Türkiye'nin yüzde 40 işine İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri bakıyor. Ve gelen çıkan işe baktığımızda yüzde 80'leri geçen bir başarı olduğunu görüyoruz. Bu yükselerek hızla devam edecek" dedi.

Başsavcı Salihoğlu, dosyaların Yargıtay'a gitmeden burada kesinleşme oranına ilişkin bir soru üzerine, bu soruya 2-3 ay sonra yine basın mensupları ile yapacağı toplantıda yanıt vereceğini söyledi.

EN SON TEKNOLOJİ BURADA

Başsavcı Salihoğlu, daha sonra basın mensupları ile birlikte makam odasına giderek burada fotoğraf verdi. Başsavcı Salihoğlu, toplantı odasında adliyeye ilişkin olarak hazırlanan sinevizyon gösterisini basın mensupları ile birlikte izledi. Başsavcı Salihoğlu, sinevizyon gösterisi öncesi yaptığı, "Bu gördüğünüz binanın yapım değeri 160 milyonu geçmiş belki de. Hiçbir şey esirgenmeden en son sistem, en son teknoloji burada var. Ortam olarak hakim ve savcı arkadaşlarımızın çok rahat çalışacağı yerler. Bize de arkadaşlar olarak çok çok çalışıp güzel kararlar altına imza atmak kalıyor" dedi.

Başsavcı Salihoğlu, makam odasının önünde kendisine takdim edilen hediyelere ilişkin bilgi verdi. Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ender Keskin basın mensuplarına binayı gezdirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye binasının ön ve arka cephelerinin genel görüntüsü

-Protokol bloğu olarak kullanılan A Bloktan genel görüntüsü binasının girişinden genel görüntü

-Başsavcı Hadi Salioğlu'nun A Blok girişindeki konuşması

-Başsavcı Hadi Salihoğlu'nun adliye koridorunda görüntüsü

-Başsavcı Salihoğlu'nun adalar manzaralı makam odasına girişi

-Makam odasında fotoğraf vermesi

-Toplantı odasında adliyeye ilişkin sinevizyon gösterisi ve gösteri öncesi Başsavcının kısa konuşması

-Savcı Ender Keskin ile adliye binasında gezi

-Koridor, duruşma salonu görüntüsü

-Duruşma salonu olarak da kullanılmak üzere dizayn edilmiş 230 kişilik konferans salonundan görüntü

29.08.2017 - 14.53 Haber Kodu : 170829104_

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5- MOTOSİKLET KAZASININ AYIRDIĞI ÇİFT....

- EŞİ HASTANEDE, O SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Bahçelievler'de dün motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Volkan Ercan son yolculuğuna uğurlandı.

Ercan için Bağcılar Cemevi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın yanı sıra Ercan'ın ailesi yakınları ve sevenleri katıldı. Ercan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kıraç'a götürüldü.

Bahçelievler'de dün meydana gelen kazada motosikletinin devrilmesi sonucu Volkan Ercan hayatını kaybetmiş eşi Esra Ercan ise ağır yaralanmıştı. Ercan, Atatürk Havalimanı yer hizmetleri şirketi olan Turkish Ground Services (TGS)'de çalışıyordu.

Görüntü Dökümü: (ÖZEL)

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-Cenaze namazı

-Detaylar

29.08.2017 - 15.16 Haber Kodu : 170829108