DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

EYÜPSULTAN'da korna çaldığı için kadın doktor yol ortasında dövüldü.Kadın doktor Ş.A. yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar arkadan gelen sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde ani fren yapmasının ardından korna çalan arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, onu iterek ve vurarak yere yıktıktan sonra vurduğu görüyor. Kavgaya müdahale eden sürücü de saldırıya uğruyor.Çevredekilerin müdahalesi üzerine saldıran sürücü otomobiline binerek uzaklaşıyor.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.

Ancak darp edilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Polis merkezi amirliğine teslim edildi. H.H.B. daha sonra adliyeye sevkedildi. H.H.B. "darp" gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

4-KADIN DOKTORU YOL ORTASINDA DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Ramazan EĞRİ - Özden ATİK / İstanbul, - EYÜPSULTAN'da yol ortasında kadın doktor Ş.A.'yı trafikte darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.H.B, çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kadın doktor Ş.A.'nın yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edilmesi üzerine Eyüpsultan Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.H.B. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli H.H.B.'nin, müracaat savcılığınca ifadesi alındı. Şüphelinin, kadın doktorla yaşadığı olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Savcılık, şüpheli H.H.B'nin "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli H.H.B. sorgusunda, emniyette ifade verdiğini belirterek suçlamayı kabul etmedi. Hakimlik kuvvetli suç şüphesi, somut delilerin varlığı, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle şüpheli H.H.B'nin tutuklanmasına karar verdi.

DARP ETMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

H.H.B'nin avukatı, müvekkilinin emniyetteki ifadesine göre şikayetçi doktor Ş.A.'nın Haliç Köprüsü üzerinde korna çalıp el hareketleri yapması üzerlerine aralarında tartışma çıktığını, karşılıklı itişme kakışma olduğunu ve kadını darp etmediğini söylediğini belirtti.

5- KILIÇDAROĞLU "YEREL YÖNETİMLER VE TURİZM ZİRVESİ"NDE KONUŞTU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelen turistlerin yüzde 90'ı CHP'li belediyelerin olduğu yerlere geliyorlar. Gayet güzel. Siyasal iktidarın yerel yönetimlere her türlü desteği vermesi gerekirken, 'acaba biz bu desteği nasıl keseriz' onun arayışı içindeler. Ama biz asla şikayet etmeyeceğiz, asla" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi"ne katıldı. Maslak'ta bir otelde düzenlenen programa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, programda yaptığı konuşmasın "Meydanı olmayan bir kent yoktur, meydanı yasaklanan da bir kent yok. Siz meydanları yasakladığınızda turist niye gelsin? Siz kenti bir yasaklar manzumesi haline getirdiğiniz zaman turist niçin gelsin?" diye konuştu.

"YILINDA HER TURİST GÜNDE ORTALAMA 820 DOLAR BIRAKIRKEN, BUGÜN 647 DOLAR BIRAKIYOR"

Kılıçdaroğlu, "Turizmde genellikle şöyle anlıyoruz; uçaklarla turistleri getiriyoruz, servis otobüslerine bindiriyoruz, beş yıldızlı otele götürüyoruz, otelde eğleniyorlar, 15 gün sonra bindiriyoruz otobüse tekrar getiriyoruz havaalanına, bindiriyoruz uçağa kendi ülkelerine gidiyor. Esnaf hiç bilmiyor, kent, kentin tarihi haberi bile yok. Bu mudur turizm? Hayır. Bunu en iyi turizmin aktörleri biliyorlar. Paris'te bir yıldızlı otele verilen para ile Türkiye'de 5 yıldızlı otele verilen ücret aşağı yukarı aynı. Hatta bir yıldızlı otelin ücreti daha pahalı Paris'te. 2014 yılında her turist günde ortalama 820 dolar bırakırken, bugün 647 dolar bırakıyor. Bunun da oturulup düşünülmesi lazım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 58. Hükümet acil eylem planına dikkat çekerek, "Acil eylem planının yerel yönetimlerle ilgili bir bölümü var. 'Yerel yönetimlerin mali yapısı güçlendirilecektir'. Süre ne kadar? En erken 6 ay, en geç 12 ay içinde yerel yönetimlerin mali yapısı güçlendirilecektir. 2003, şimdi 19, bir hafta, 15 gün sonra da 2020'ye giriyoruz. Yani aradan 17-18 yıl geçti.

Bunu sorgulamamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yapılan bir taahhüttür bu. Üstelik acil eylem planıdır. Normal bir eylem planı değil, 5 yıllık kalkınma planı değil, acil eylem planı. Yerel yönetimler mali açıdan güçlendirilecek. Yapıldı mı? Hayır hiç yapılmadı. Gelen turistlerin yüzde 90'ı CHP'li belediyelerin olduğu yerlere geliyorlar. Gayet güzel. Siyasal iktidarın yerel yönetimlere her türlü desteği vermesi gerekirken, 'acaba biz bu desteği nasıl keseriz' onun arayışı içindeler. Ama biz asla şikayet etmeyeceğiz, asla. Ne yapacağız? Her türlü engeli aşıp bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bizim görevimizdir, her türlü engeli aşmak. Çünkü şikayet eden değil, sorunu çözen belediye başkanlarımız var. Varsa bir sorun, sorun aşılacaktır. Aşmak zorundayız. Biz kendi beldemize, ilçemize, ilimize, büyük kentimize, ana kentimize gelen bütün turistleri Türkiye'den memnun olacak şekilde ayrılmaları için her türlü çabayı göstereceğiz. Bu da bizim görevlerimizden birisidir" şeklinde konuştu.

"KIŞIN BAKIYORSUNUZ 20 BİN, YAZIN BAKIYORSUNUZ NÜFUS OLMUŞ 200 BİN"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni konaklama vergisi getirildi, aslında normalde bütün ülkelerde konaklama vergisinin belediyelere verilmesi lazım. Ama merkezi hükümete gitti. Aslında otopark yapılır, park yeri yapılır. Trafik sorunun tüm belediyeler çözer, taşıt alım vergisinin, motorlu taşıtlar vergisinin yerel yönetimlere verilmesi lazım. Bu da yapılmıyor. Artı, bizim belediyelerimizin olduğu yerlerde yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında olağan üstü bir artış var. Kışın bakıyorsunuz 20 bin, yazın bakıyorsunuz nüfus olmuş 200 bin. Ama aynı bütçe. Biz bundan da şikayet etmiyoruz. Bütün kısıtlamalara rağmen herkese hizmet götürmek gibi bir görevimiz var ve biz bunu yapacağız, bu konuda da kararlıyız. diye konuştu.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, "Bu kadim şehrin bütün sorunlarının çözmek zorundayız diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "İhanet yetmiyormuş gibi, ihanetin katmerlisi yapılmaya çalışılıyor. Nasıl? İstanbul'a Karadeniz'den bir kanal açacağız, Kanal İstanbul'u yapacağız. Neye göre yapacaksınız? Mühendis, çevreci hayır diyor, herkes hayır diyor. Ama bir kişi 'ben yapacağım' diyor. 'Karadeniz'i Marmara'yla buluşturacağım' diyor. Neye göre, hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite, hangi para, nasıl yapacak? 'Ben yapacağım' diyor. Yapamazsın kardeşim, zaten yapamayacaksın, zaten gideceksin, ilk seçimde zaten gideceksin. Yine buradan açık ve net söylüyorum; hiç kimse buraya para ayırmaya kalkmasın, hiç kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. İstanbul'a ihanete doymadılar mı ya? Şimdi İstanbul'a en büyük ihanet Hiç kimse bunlara para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. İstanbul'a ihanete doymadılar mı? Bir tarih, bir kültüre rant gözüyle bakılabilir mi? Bir tarihin, bir kültürün olduğu yerde ağaç, meydan bırakmadınız. Rant gözüyle bakılabilir mi? Bir tarihe, bir kültüre rant gözüyle bakılabilir mi? Bir tarih, bir kültür rant gözüyle yok edilebilir mi? Beton ormanına dönüştürülebilir mi? Bir tarihin bir kültürün olduğu yerde ağaç bile bırakmadınız siz." ifadelerini kullandı

6-BEYOĞLU'NDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGININ ŞÜPHELİSİNE 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas "kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "kasten öldürmeye teşebbüs", " mala zarar verme" "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamalarından toplamda 40 yıl hapis cezası aldı. Sanık Yusuf Elmas ise suçlamalardan beraat etti.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Elmas getirildi. Özkan Elmas'ın amcası tutuksuz sanık Yusuf Elmas ise duruşmaya katılmadı. Sanık Özkan Elmas'ın avukatları ve yangından yaralı olarak kurtulan mağdur Ramazan Cingözce "şikayetçi" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

"BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM "

Sanık Özkan Elmas son savunmasında, "Ben bu olayı kasten işlemedim. Sadece kızgınlık sonucu yatmış olduğum kanepeye zarar vermek istedim. Arkadaşlarımla aramda bir husumet yoktur. Ben kimseyi gözetlemedim, tasarlamadım, plan yapmadım. Kimseyi öldürmek istemedim. Buraya geldiğimde, ölen arkadaşlarımın ailesinin acını arttırmamak için kendimi savunmayacaktım. İfade vermeyecektim. Ama avukatlarım ısrar etti. 4 tane arkadaşım vefat etmiştir. Onların vicdanı rahat edecekse en ağır cezayı almak istiyorum." diye konuştu.

"SEN CANİSİN OĞLUM "

Karar açıklanmadan önce verilen arada yangında yaşamını yitiren Murat Kayacan'ın yakını, sanık Özkan Elmas'a "Sen canisin oğlum. Sen canımızı yaktın. 4 kişiyi öldürdün" diye seslendi.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE TOPLAMDA 40 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti verilen aradan sonra kararını açıklayarak, sanık Özkan Elmas'a "Kasten adam öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanık Özkan Elmas'ı "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ise ayrı ayrı 2 kez 18'er yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Özkan Elmas'ı "Mala zarar verme" suçundan 2 yıl, "Genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Özkan Elmas'ın amcası sanık Yusuf Elmas'ın ise "Suçluyu kayırma" suçunu işleme kastıyla hareket ettiği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Özkan Elmas'ın söz konusu binanın üç numaralı dairesinde 8 kişiyle birlikte kaldığı, mağdur Ramazan Cingözce ile sanık Özkan Elmas'ın ev temizliği konusunda tartıştıkları anlatılmıştı. İddianameye göre, Özkan Elmas eve gelmeyip temizliğe katılmaması üzerine arkadaşları Elmas'ın eşyalarını odadan çıkarmıştı. 3 Mart 2019 günü de Özkan Elmas eve gelip durumu gördü, bir süre kaldıktan sonra gece saat 03.00 sıralarında evden ayrılmıştı. İddianamede, şüpheli Özkan Elmas'ın saat 06.00 sıralarında evde Ender Güncü, Ramazan Cingözce, Yunus Akyüz, Murat Kayacan, Ersin Büker ve Muhammed Gür uyudukları sırada, eve giderek yaptığı plan gereği evi ateşe verdiği ve yangının evi sarması üzerine kaçtığı belirtilmişti. Ender Güncü'nün can havliyle camı kırıp binadan kendini aşağı attığı ve yaralı olarak kurtulduğu, Ramazan Cingözce'nin ise müdahale sonucu binadan yaralı olarak kurtarıldığı belirtilen iddianamede, diğer 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Sanık Özkan Elmas'ın 4 kişiyi, "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ayrıca yaralanan 2 kişiye yönelik "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıla, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla, "Mala zarar verme" suçundan da 2 yıl 4 aydan 11 yıla olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Sanık Özkan Elmas'ın Hatay'a kaçmasına yardım ettiği iddia edilen amcası şüpheli Yusuf Elmas'ın ise "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya yardım" suçlarından toplam 73 yıl 3 aydan 101,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

7- AVCILAR'DA TELEVİZYON ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Veysel TİMDU/İSTANBUL,