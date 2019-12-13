DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1- ESENYURT'TA METRUK BİNADA 15 GÜNLÜK BEBEK CESEDİ BULUNDU

Veysel TİMDU / İSTANBUL () ESENYURT'ta, denetimlerde bulunan polis ekiplerince metruk binada, çanta içinde bırakılmış halde 15 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek cesedi bulundu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece kartalları, Salı günü saat 23.00 sıralarında, İnönü Mahallesi'ndeki metruk binalarda denetimler yaptı. Denetimler sırasında metruk bir binanın bodrum katında çantada, ağızları bağlanmış poşet içinde, çıplak vaziyette erkek bebek cesedi bulundu. Göbeğinin kesilmiş olduğu görülen bebeğin, hastanede doğmuş olabileceği değerlendiriliyor. Bebek otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Ambulans

-Ekiplerin metruk binaya giriş çıkışları

-Bebek cesedinin çıkarılması

13.12.2019 - 12.18 Haber Kodu : 191213094

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(Geniş haber)

2-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU

-Gümrük Muhafaza Ekipleri, Türkiye'deki havalimanlarındaki en büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği operasyona imza attı.

-İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonda 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL () İSTANBUL Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kargo terminalinde düzenledikleri operasyonda piyasa değeri yaklaşık 70 milyon lira olan, 1 ton 745 kilogram bitki temelli yeni nesil uyuşturucu madde (kratom) ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde bulunan eşyalar risk analizinden geçirildi. Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan çalışmalarda Endonezya'dan getirilerek, ABD'ye gönderilecek bir kargo riskli olarak değerlendirildi.

KRATOM... YENİ NESİL UYUŞTURUCU

Söz konusu kargo, muhafaza memurlarınca inceleme altına alındı. Şüpheli gönderi, uyuşturucu tespiti konusunda uzman dedektör köpekler ile kontrol edildi. Köpeklerin tepki vermesi üzerine gönderiden numune alınarak, narkotik madde test kitinde analiz yapıldı. Analiz sonucu eşyanın bitki temelli yeni nesil uyuşturuculardan 'kratom' olduğu belirlendi.

Ele geçirilen 1 ton 745 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu öğrenildi. Yakalanan uyuşturucuya el konulurken konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen uyuşturucu maddenin yeni nesil uyuşturuculardan olan kratom maddesi olduğu, bu uyuşturucunun dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından yakalandığı, Türkiye'de ise ilk defa Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince ele geçirildiği kaydedildi.



Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Uyuşturucunun bulunduğu kutular

-Sergilenen uyuşturucu madde

-Operasyona katılan narkotik dedektör köpeği

-Gümrük ekipleri

-Bitki temelli yeni nesil uyuşturucu madde paketleri

-Kratom paketleri

-Genel ve detaylar

13.12.2019 -12.26 Haber Kodu : 191213102

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3- ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDAKİ ÇÖKME KAMERADA

Sedat AKYILDIZ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() Şişli'de, 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Sokaktan geçen 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve park halindeki araçların hasar gördüğü çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, Gülbahar Mahallesi, Karanfil Sokak 18 numarada bulunan 6 katlı binada 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında çökme oldu. Çatı saçağı da koparak yola düştü. Çatıda küçük çaplı hasara neden olan kopma sırasında 6'ncı kattaki daire de zarar gördü. Sokağa saçılan moloz parçaları binanın doğalgaz borusunu patlatırken, park halindeki araçlara da hasar verdi. Bu sırada yoldan geçen 3 kişi hafif şekilde yaralandı, bina sakini bir kadın ise fenalık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresinde çalışma yaptı. Yaralılar ile fenalık geçiren bina sakini sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından molozlar temizlendi. Elektriği ve doğalgazı kesilen binada oturanlar tahliye edildi. Belediye ekipleri tedbir amacıyla binayı mühürledi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan binadaki çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşüyor. Çökme anında doğal gaz boruları da hasar görüyor. Çökmenin hemen ardından alt sokaktan gelen bir kişi korku ve panik yaşıyor.



Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Çökme anı

-Kopan parçalar

-Araçların üzerine düşen parçalar

13.12.2019 - 12.36 Haber Kodu : 191213106

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(Ek bilgi ve görüntülerle)

4-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME

-Bina sakinleri tahliye edildi.

-Bina mühürlendi.

-Binanın kopan çatı saçağı ekiplerin çalışmasıyla alındı.

Sedat AKYILDIZ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Şişli'de, 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Çatı saçağından koparak yola düşen parçalar doğalgaz borusunu patlattı. Tedbir amaçlı mühürlenen bina sakinleri tahliye edildi.

Olay, Gülbahar Mahallesi, Karanfil Sokak 18 numarada bulunan 6 katlı binada 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında çökme oldu. Çatı saçağı da koparak yola düştü. Çatıda küçük çaplı hasara neden olan kopma sırasında 6'ncı kattaki daire de zarar gördü. Sokağa saçılan moloz parçaları binanın doğalgaz borusunu patlatırken, park halindeki araçlara da hasar verdi. Bu sırada yoldan geçen 3 kişi hafif şekilde yaralandı, bina sakini bir kadın ise fenalık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresinde çalışma yaptı. Yaralılar ile fenalık geçiren bina sakini sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından molozlar temizlendi. Elektriği ve doğalgazı kesilen binada oturanlar tahliye edildi. Belediye ekipleri tedbir amacıyla binayı mühürledi.

Görüntü dökümü:

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(EK GÖRÜNTÜ)

-Binanın havadan görüntüleri

-Binadaki parçanın kesilmesi

-Tahliye edilenler

-Binanın mühürlenmesi

-Genel ve detaylar

(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

-Çöken kısmın görüntüsü

-Yaralıların görüntüsü

-İtfaiye ekipleri

-Moloz parçaları

13.12.2019 - 09.04 Haber Kodu : 191213013

13.12.2019 - 09.22 Haber Kodu : 191213018

13.12.2019 - 09.53 Haber Kodu : 191213029

13.12.2019 -10.43 Haber Kodu : 191213045

13.12.2019 -11.51 Haber Kodu : 191213080

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(havadan görüntülerle)

5-İSTANBUL'DA MEZAR YERLERİNE ZAM

*Zincirlikuyu ve Karacaahmet'te boş mezar yerleri 34 bin lira oldu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL

İBB tarafından hazırlanan 2020 fiyat tarifelerinde mezar ve cenaze hizmetlerine de zam yapıldı. Buna göre tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi. İkinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik, Maltepe gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin TL'den 14 bin TL'ye yükseldi. Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları 4 bin TL'den 4 bin 500 TL'ye yükseldi. Azınlık gruplarının defnedildiği mezarlık fiyatları ise 6 bin 500 TL'den 7 bin 150 TL'ye çıktı.

ZİNCİRLİKUYU'NDA 34 BİN LİRA

Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklardaki fiyatlar ise 30 bin TL'den 34 bin TL'ye cenazenin yanındaki boş yerin bedeli ise 15 bin TL'den 17 bin TL'ye yükseldi. Sütlüce, Kağıthane merkez, Hasdal, İstinye gibi 2'nci bölge mezarlıklardaki bedel de Anadolu Yakasın'daki ikinci bölge mezarlık fiyatları ile eşit tutuldu. Kilyos, Ayazağa, Büyükçekmece, Habipler, Cebeci gibi yerlerdeki 3'üncü bölge mezarlık fiyatları da 4 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Zincirlikuyu Mezarlığı

-Aktüel görüntüler

-Cenaze araçları

-Mezarlar

-Detaylar

13.12.2019 - 12.29 Haber Kodu : 191213104

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(ÖZELGÖRÜNTÜLERLE)

6-ESENYURT'TA İKİ GENCİ DARP EDİP GASP EDEN 6 LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINDA

Ersan SAN/İSTANBUL,()

Esenyurt'ta bir parkta kurusıkı tabanca ile tehdit edip, darp ettikleri yabancı uyruklu iki gencin, cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 6 lise öğrencisi gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt Üçeler Mahallesinde bulunan Nazım Hikmet Park'ında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, parkta bulunan Suriye uyruklu Şero Muhammed Ali ile Fas uyruklu Mustafa Halil adlı iki kişiye kurusıkı tabanca gösterip tehdit ederek, onları etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, yabancı uyruklu iki kişiyi darp edip, cep telefonunu gasp ederek kayıplara karıştı.

Gençlerin bildirmesi üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik olarak operasyon yapıldı. Operasyonda, Özel bir okulun 12 sınıf öğrencileri M.P.(17), M.A.(17), M.C.P.(16), M.E.A.(17), açık lise 9.sınıf öğrencisi D.F.K.(15), yine açık lise öğrencisi olan E.Ç.(23) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen kurusıkı tabanca ile 1 çakı bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Darp edilen yabancı uyruklu iki kişi de şüphelileri teşhis etti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Darp edilerek gasp edilen iki genç

-Gözaltına alınan lise öğrencileri

-Detaylar

13.12.2019 - 11.55 Haber Kodu : 191213081

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7- ZİNDASHTİ'NİN KIZININ ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜLEN DAVADA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Haber: Halil YILMAZ / İstanbul, ()

Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yazılan gerekçeli kararda sanık Orhan Ünğan ve firari sanık İlhan Ünğan'ın olay sırasında, suç yerinde bulunduklarına dair delil bulunamadığı tespit edildi.

Mahkeme, Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti ve şoförü Devrim Öztunç'un öldürülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı davada tek tutuklu sanık Orhan Ünğan'ın tahliyesine karar vermişti. Mahkeme kararının

gerekçesini yazdı.

SUÇA KARIŞAN KİŞİLER TESPİT EDİLEMEDİ

Mahkeme, Sanık Orhan Ünğan ve silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen firarı sanık İlhan Ünğan hakkında husumeti oluşturan Yunanistan'daki uyuşturucu ticaretiyle ilgili Ünğan'ların soruşturmada adının geçmediğinin bilirkişi raporunda tespit edildiğini belirtti. Gerekçeli kararda olay yerindeki kamera görüntülerinde suça karışan kişilerin tespit edilemediği ifade edildi.

Sanıklar Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın da suça azmettirdiği söylenen şahısların olay sırasında, olay yerinde bulunmadığı ve HTS kayıtlarının da farklı yerde bulunduğu tespit edildi. Cinayet anına ilişkin kamera görüntülerinin olmasına rağmen görüntülerin uzaktan çekildiği ve suçu işleyenlerin kimliklerinin tespit edilmediği vurgulandı.

Cinayeti işledikleri öne sürülen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın ise olay yerinde telefon kayıtlarının olmadığı, aksine farklı baz kayıtlarının olduğu ifade edildi.

ARAÇTA DNA YOK

Suç anında kullanılan araç üzerinde yapılan DNA incelemesinde sanıklar Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın azmettirdiği iddia edilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın DNA kayıtlarıyla uyum bulunamadı. Orhan Ünğan'ın cinayet suçuyla ilişkisi olduğuna dair başka delil bulunamadığı gerekçe gösterilerek beraatine karar verildi. Sanık İlhan Ünğan'ın ise vefat etmesi nedeniyle dosyadan düşme kararı aldığı kaydedildi. Diğer sanıkların ise suçla ilgili olduklarına dair delil bulunmadığı belirtilerek, beraatlerine karar verildiği açıklandı.

İDDİANAME

İddianamede Orhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi sanık olarak yer alıyor. Orhan Ünğan'ın "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, diğer 8 sanığın da "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 30'ar yıldan 40'ar yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyor. Öte yandan 7 Nisan 2019 tarihinde Orhan Ünğan'ın kardeşi olan davanın da firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. İlhan Ünğan'ın da yine "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.



Görüntü dökümü:

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-ARŞİV