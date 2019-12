DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

İSTANBUL'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 35.50 ölçüldü. Çevre sakinleri daha önce balık avladıkları alanların adeta mera haline geldiği ve hayvanlarını otlattıklarını söyledi. Büyükçekmece Baraj gölü su havzasında ise düşen su seviyelerinin ardından, zamanla su altında kalan yapılar ortaya çıktı. Yapılar havadan da görüntülendi.

DOLULUK ORANI 35.58 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25"inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak ölçülürken, Bu günkü doluluk oranı ise 35.50 olarak tespit edildi. Doluluk oranı, bu tarihte son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da 11 Aralık 2016 tarihinde yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 37.20 olarak ölçülmüştü. Aynı tarihte 2013 yılında yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 38.71 olarak belirlenmişti. İstanbul'da 10 Aralık tarihinde ölçülen en yüksek su seviyesi ise 2010 yılında yüzde 71.57 olarak kayıtlara geçmişti.

BALIKLARIN YÜZDÜĞÜ ALANLAR "MERA" OLDU

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajı da kurak geçen sonbahar aylarından nasibini aldı. Barajda doluluk oranı 35.65'e kadar gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlarda koyunlar otlamaya başladı. Düşen su seviyeleriyle birlikte daha önce suların altında olan bazı yapılar da gün yüzüne çıktı.

"HİÇ BU KADAR DÜŞMEMİŞTİ"

Bölgeye 15 yıldır geldiğini anlatan Mustafa Yılmaz "15 yıldır böyle manzara görmedik. Geçen sene buralarda balıklar yüzüyordu. Şimdi aynı alanlarda hayvanları güdüyorlar. Her geçen gün su seviyesi daha da düşüyor. İnşallah kar ve yağmur yağmaya başlar." dedi.

İstanbul Barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları

Ömerli yüzde 31.28 , Papuçdere yüzde 3.51, Sazlıdere yüzde 34.43, Büyükçekmece yüzde 35.65 , Alibeyköy yüzde 38.14 ,Terkos yüzde 52.05 , Kazandere yüzde 3.86 , Elmalı yüzde 62.04, Darlık yüzde 40.59, Istarancalar yüzde 20.99

5- SULTAN II. ABDÜLHAMİD'E AİT ŞAHSİ EŞYALAR MÜZEDE İLK KEZ SERGİLENİYOR

Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK/İSTANBUL, () MİLLİ Saraylar İdaresi Başkanlığı, Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalardan kılıç, kamçı ve marangozluk takımlarını Beşiktaş'taki Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergilemeye başladı.

33 yıllık iktidarı boyunca sadece kişiliği ve yönetim anlayışıyla değil sanata ve sanatkâra verdiği değerle de anılan padişahlardan biri olan Sultan II. Abdülhamid'e ait kılıç, kamçı, tesbih ve marangozluk aletleri Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergileniyor. Daha önce Yıldız Sarayı'nda bulunan ve iki hafta önce müzeye getirilen şahsi eşyalar ilk kez sergilenmesi bakımından büyük önem taşıyor.

"MÜZEMİZ İÇİN AYRI BİR KIYMET İHTİVA EDİYOR"

Saray Koleksiyonları Müzesi Müdürü Güller Karahüseyin, sergilenen eşyaların önemi ve eşyalarda bulunan detayları anlatırken şunları söyledi: "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Saray Koleksiyonları Müzesi'nde ilk kez sergilemeye başladığımız Sultan II. Abdülhamid'in kılıcı, kamçısı, iki tesbihi ve marangozluk aletleri Sultan II. Abdülhamid'in şahsına ait olması bakımından müzemiz için ayrı bir kıymet ihtiva ediyor. Sultan II. Abdülhamid'in kılıcı kendisine ait bir tören kılıcıdır. Malum Osmanlı'da saltanat, iktidar ritüellerinde kılıcın çok önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda padişahın kıyafetini de tamamlayan bir unsurdur. Sultan II. Abdülhamid'e ait olan kılıcın bazı bölümleri altındır, zülfikar oluklu ve tek ağızlı bir kılıçtır. Üzerinde kabartma olarak "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm" yazar. Ayrıca "Hasbunallâhu ve ni'mel vekîl" yazılarını okumaktayız. Yani güç ve kudretin sadece Allah'ın yardımıyla elde edilebileceğini yazmakta. Kılıcın kını da yine bilezik, halka ve çamurluk kısımları da altın olarak imal edilmiştir. Sultan II. Abdülhamid'in kamçısı da altın tel örme uçludur. Sapı sedeftir, altı bölüme ayrılmıştır. Yine sapın baş kısmında Sultan II. Abdülhamid'in isminin baş harfleri olan "ayn ve haö harfleri işlenmiştir."

"SULTAN II. ABDÜLHAMİD MARANGOZLUĞA ÇOK İLGİSİ VARDI"

Sultan II. Abdülhamid'in şahsi eşyalarından Japon işi marangozluk takımlarının, Japon İmparatoru'nun hediyesi olduğu düşünülüyor. Bu takım da müzede sergilenen eşyalar arasında. II. Abdülhamid'in marangozluğa olan ilgisine de değinen Güller Karahüseyin, şu şekilde devam etti: "Sultan II. Abdülhamid adına düzenlediğimiz bir diğer vitrinde de kendisinin bizzat kullandığı marangozluk takımlarını sergiliyoruz. Sultan II. Abdülhamid'in marangozluğa çok ilgisi vardı. Şehzadeliğinden itibaren marangozluk yapmaktaydı. Kendisi Yıldız Sarayı kompleksi içinde 60 ustanın çalıştığı Tamirhane-i Hümayun fabrikasını da kurmuştur. Ayrıca küçük bir marangozhanesi vardır. Bir de kendisinin çalışırken dinleniyorum dediği hususi marangozhanesi vardır. İşte buradaki marangozluk takımlarını hususi marangozhanesinde kullanmıştır. Bu marangozluk takımları çok ince işçilik olan oymacılık ve kakmacılık işlerinde kullanılmıştır. Bu marangozluk takımları içinde en önemli grubu da Japon marangozluk takımları oluşturur. Bunların sapları üzerinde Japon imparatorluk arması olan krizantem çiçeği olarak işlenmiştir."

HAFTANIN 6 GÜNÜ ZİYARET EDİLEBİLİYOR

İlk kez sergilenen Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalar Beşiktaş'taki Saray Koleksiyonları Müzesi'nde Pazartesi günleri dışında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

6- ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'UN TAHLİYE TALEBİNE RET

Haber: Özden ATİK / İstanbul, - CASUSLUK suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi.

FETÖ ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davaya devam edildi. Metin Topuz, 2 yıl 3 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme, Topuz'un tahliye talebini reddine karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile Metin Topuz'un yakınları da duruşmayı izledi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Metin Topuz, "2 yıl 3 aydır tutukluyum. Tam olarak neyle suçlandığımı anlamış değilim. Hakkımdaki iddialar soyuttur ve delillendirilememiştir. İtalya'da olduğunu iddia eden tanık Feyyaz Öztürk'ün bildirdiği adresin yalan olduğunu kanıtladık. Bu şahsın ikmal ettirilip etttirilemeyeceği belli değilken özgürlük hakkım elimden alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, başka bir ülkeyle bağım yok. Tek bir sabıkam yok. Hukukun vicdani ilkelerini yerine getirilmesini, özgürlüğümün ve hayatımın geri verilmesini talep ederim" dedi. Metin Topuz'un avukatı da tanık Feyyaz Öztürk'ün soruşturma aşamasında 5 Ekim 2017'de ifadesinin alındığını, Metin Topuz hakkında suç duyuruları olduğunu söylediğini hatırlatarak "Bu şahsın suç duyurusu araştırıldı, ancak Metin Topuz hakkında herhangi bir suç duyurusu olmadığı gürüldü. &Sık sık Metin Topuz'la görüşürdük dedi, ancak Topuz ile görüşme kaydı yok dosyada. Bu şahıs elbette dinlensin ama burada kaybedilecek süre müvekkilimize yüklenmesin. Bir suç makinesinin ifadesine, müvekkilimizin özgürlüğünü bağlıyoruz. bugün de tahliye edilmezse tutukluluğu infaza dönüşecektir. Müvekkilimiz özgürlüğüne kavuşturulsun" diye konuştu.

DURUŞMA 10 MART'A BIRAKILDI

Duruşma savcısı, sanık aleyhine beyanları olan tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de tanık Feyyaz Öztürk'ün ifadesinin beklenmesine karar verdi. Sanık Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 10 Mart 2020 tarihine bıraktı.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Metin Topuz'un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis isteniyor.

7- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'GÜVENLİK FARKINDALIĞI EĞİTİMİ'

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL /

İstanbul Havalimanı'na yolcu taşımacılığı yapan 'Havaist'in çalışanlarına yönelik, 'Güvenlik farkındalığı ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar eğitimi' verildi. Açılışta konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, çalışanlara hitaben "Sizler artık her gün yüzlerce, binlerce insana dokuna dokuna hayatında anormallik gördüğünüz birisini fark etmeniz, oradaki kolluk görevlisine göre çok daha önce olmuş olabiliyor. Sizin bu noktadaki desteğiniz polisimizin işini çok daha kolaylaştırmış olacaktır" dedi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye bağlı Havaist çalışanlarına "Güvenlik farkındalığı ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar eğitimi" verdi. Eğitim ve Denetim Büro Amirliği tarafından Emniyet Şube Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimlere toplamda 508 personelin katılması hedefleniyor. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, havalimanında da hayatın diğer alanlarında olduğu gibi yapılan işlerin değer zincirinin bütününden oluştuğunu söyledi.

Şanlı, havalimanında yolcu taşıyan şoförlerin bu değer zincirinde çok önemli bir görev üstlendiğini, bir bütün halinde çalışmak gerektiğini belirtti.

"Bir zincirinin kuvveti en zayıf halkası kadardır" sözünü anımsatan Şanlı, "Hepimizi bir takım olarak gördüğümüzde, hepimizin aynı hedefe, aynı şekilde yaklaşmış olması lazım. Büyük ve yeni bir havalimanında bulunuyoruz. Yeni olmasının getirdiği çok önemli avantajlar var. Oyunun kurallarını yeniden oturtuyoruz ama yeni olmanın getirdiği dezavantajlar var. Aksayan yönler olabiliyor, eksiklikler olabiliyor. Bunları karşılıklı diyalog, samimiyet ve koordinasyon içerisinde inanıyoruz ki çok hızlı bir şekilde çözeceğiz. Yeter ki olağan sorunu karşılıklı iyi niyet içerisinde çözmüş olalım" diye konuştu.

65 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Şanlı, İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 65 bin yaka kartlı insanın çalıştığını, bu kişilerin hizmet ürettiğini hem de üretilenlere dışarıdan bir gözle bakabildiğini bildirdi. Çözümlere yönelik geri bildirim kültürünü oluşturmak istediklerini belirten Şanlı, havalimanının aksayan yönlerini kendilerine ulaştırmasını çalışanlardan istedi.

Şanlı, güvenlik konusunda asıl işin polislerde olduğunu ancak yolcularla ilk temas eden kişiler olarak şoförlerin de bazı görevleri olduğunu kaydetti.

Bu noktada şoförlerin desteğinin polislerin işini kolaylaştırabileceğine değinen Şanlı, "Çünkü yolcu ilk sizlerle (şoförlerle) temas ediyor. Bu suçun psikolojisinde vardır. Suçlu insan tedirgindir, rahat değildir. Sizler artık her gün yüzlerce, binlerce insana dokuna dokuna hayatında anormallik gördüğünüz birisini fark etmeniz oradaki kolluk görevlisine göre çok daha önce olmuş olabiliyor. Sizin bu noktadaki desteğiniz polisimizin işini çok daha kolaylaştırmış olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

8- YURT DIŞINDAN KİRALADIKLARI OTOMOBİLLERİ BAŞKA ÜLKELERDE SATACAKLARMIŞ

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, () YURT dışından kiralayarak getirdikleri lüks otomobilleri Türkiye üzerinden kaçak yollarla başka ülkelere götürüp satmaya hazırlandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Almanya, İngiltere, Gürcistan'dan kiralama yöntemiyle ülkeye getirilen lüks otomobilleri, daha sonra farklı ülkelere göndererek satmaya çalışan 5 kişiyi tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, 8 Aralık Pazar günü Beyoğlu'nda bir otele baskın düzenledi. Beyoğlu'ndaki bir otele yapılan baskında Mahmut U.(35), Mehmet Ekrem A.(41), Ion C.(36), Cristian T.(25), Igor T.(30) isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerle birlikte otelin otoparkında bulunan 5 lüks otomobil ele geçirildi.

Şubede sorgulanan şüphelilerden Mahmut U.'nun otomobilleri ülkeye getirdiği, Mehmet Ekrem A.'nın ise Türkiye'de işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Otomobillerin yapılacak işlemlerin ardından yurt dışındaki sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GEÇEN YIL DA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geçen yıl Mayıs ayında da aynı suçtan 5 kişiyi gözaltına almış, 3'ü tutuklanmıştı.

9- İSTANBUL'DA DENİZ ÇALIŞTAYI

İstanbul - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Deniz Çalıştayı" düzenledi.

Haliç Tersanesi'nde düzenlenen çalıştayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuştu.

İmamoğlu, "Burası, Fatih Sult çindeyiz. İstanbul'umuzun, fetih sonrası ilk yapılarından birinin, dünyanın en eski tersanesinin içindeyiz" dedi.

"BOĞAZ, DÜNYANIN EN BÜYÜK NİMETLERİNDEN BİRİ"

İstanbul'un gemicilik tarihinden örnekler veren İmamoğlu, "Buradaki üretimlerin sonucu ki; Şirketi Hayriye vapurlarıyla, geçmişte 18 milyonun üzerinde yolcu taşıma kapasitesine ulaşılmış. Bu rakam da gösteriyor ki İstanbul'da deniz taşımacılığı aslında hep önemli oldu" diye konuştu. İstanbul Boğazı'nı "dünyanın en büyük nimetlerinden biri" olarak niteleyen İmamoğlu, "Boğaz, İstanbul'umuza sadece doğal ve coğrafi güzellik katmadı, deniz ulaşımı ile de büyük değer kattı. Köprüler yapıldıktan sonra, 2000 yılına geldiğimizde dahi, şehir içi taşımacılıkta deniz ulaşımı hissedilir bir paya sahipti, yüzde 10'lar düzeyindeydi. Bugün ise oran yüzde 4'ler düzeyinde gibi çok düşük noktada. Bunun sonucu olarak da bugün, günlük ortalamada sadece 800 bin civarında hemşehrimiz deniz yolu ile ulaşımı tercih etmekte. 25 yıl bu alanda hiçbir ilerleme kat edilmediğini, aksine gerileme yaşandığını söylemek durumundayım. Şimdi biz kendimize, yeniden yüzde 10 düzeylerine çıkmayı hedef koyduk, ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"TOPLU TAŞIMA ENTEGRE OLMALI"

İstanbul'da deniz ulaşımının yeterli düzeyde kullanılmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bir yanda dünyanın ilk metrolarından biri olan Karaköy Tüneli bu şehirde hayata geçecek; ama diğer yandan 16 milyona ulaşan nüfusa yetecek metro ağına hala ulaşamamış olacağız. Elbette bu noktaya gelinmesinde ihmaller ve yanlış yatırımların etkisi büyük. Ama en önemlisi, eğer araçlara değil de insana öncelik verilmiş olsaydı, toplu taşımada çok daha ileri bir seviyede olurduk" dedi. "Bugün hızlı, güvenilir, konforlu, ucuz ve ulaşılabilir bir toplu ulaşım sistemi kurmaya çalışıyoruz" diyen İmamoğlu, "Ulaşım projelerinin öncelikli olarak toplumun en düşük gelirli kesimlerinin koşullarını iyileştirmeye yönelik olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun yolu da toplu taşımadan ve tüm sistemin birbiriyle entegre olmasından geçiyor. Otobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı daha geniş çerçevede entegre olmak zorunda. Bunları yapmak için gereken tüm işlemleri en kısa sürede yerine getirmek durumundayız" diye konuştu.



10- 12 YAŞINDAKİ KIZIN MEMESİNDE TESPİT EDİLEN YARIM KİLOLUK TÜMÖR TEMİZLENDİ



Buse ÖZEL- Osman BAKIR/İSTANBUL, ()

TÜRKİYE'de yaşayan 12 yaşındaki Suriyeli A.A.'nın memesinde tespit edilen yarım kilo ağırlığında, 17 santimetre çapındaki tümör, başarıyla temizlendi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konsey tarafından değerlendirmeye alınan kız çocuğu, genel cerrahi uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı, plastik cerrah, patoloji ve radyoloji uzmanından oluşan ekibin gerçekleştirildiği ameliyat ile sağlığına kavuştu. Kanser şüphesiyle ameliyata alınan kız çocuğunda kitlenin iyi huylu bir tümöre ait olduğu anlaşılırken, Genel Cerrah Doç. Dr. Bülent Çitgez, bu kadar küçük yaşlarda meme tümörünün çok nadir görüldüğünü belirterek, "Hasta 12 yaşında olması nedeniyle aslında çok beklenen bir durum değil. Operasyonu bizim genel cerrahi ile birlikte patolog, bir radyolog, bir çocuk cerrahı ve bir plastik cerrahın bulunduğu konseyimizde değerlendirdik" dedi.

HASTA KONSEYDE DEĞERLENDİRİLDİ

Hastanın çocuk cerrahisi polikliniğine başvurduktan sonra kendilerine yönlendirildiğini ifade eden Doç. Dr. Çitgez, "Biyopside kanser şüphesinin görülmesi üzerine hastaya operasyon kararı alındı. Operasyonu bizim genel cerrahi ile birlikte patolog, bir radyolog, bir çocuk cerrahı ve bir plastik cerrahın bulunduğu konseyimizde değerlendirdik" dedi.

12 YAŞINDA MEMEDE TÜMÖR NADİR GÖRÜLÜYOR

12 yaşında memede tümör görülmesinin beklenen bir durum olmadığını ve nadir görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Çitgez, "Hasta 12 yaşında olması nedeniyle aslında çok beklenen bir durum değil. Ergenlik döneminde, meme gelişimi de yeni oluyor ve belki de bunun normal bir meme gelişimi olduğunu düşünmesi nedeniyle kimseye söylemiyor. Hastamız Suriyeli olduğu için Türkçesi de iyi değil, iletişimde de sıkıntı yaşıyor ve bu nedenle anlatmakta sorun yaşamış olabilir. Memede büyüme olması nedeniyle annesine söylüyor ve asimetriyi görünce doktora başvuruyorlar. Biz de bu büyümenin nedenini anlamak için görüntüleme yaptırdık" dedi.

'17 SANTİMETRE ÇAPINDA, YARIM KİLO AĞIRLIĞINDA'

Operasyonda 17 santimetre çapında bir kitlenin çıkarıldığını ifade eden Doç. Dr. Çitgez sözlerine şöyle devam etti: "Tümörün radyolojik görüntülemedeki çapı 15-16 santimetreydi, operasyon sonucu elde ettiğimiz kitle ise 17 santimetre çapındaydı. Kitlenin ağırlığı ise yarım kilo kadardı. Ameliyatı plastik cerrahi ve çocuk cerrahisi ile birlikte gerçekleştirdik. Kitlenin çok büyük olması nedeniyle plastik cerrahinin yerine bir silikon gerekebilirdi ancak hastanın kendi dokusuyla bu tamamlandı."

'MEME KANSERİ HER 8 KADINDAN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR'

Tümörün iyi huylu olduğunu ancak meme kanserinin her 8 kadından 1'ini etkilediğini belirten Doç. Dr. Çitgez, "Kızımızda görülen tümör 20 ile 30 yaş arasında sık görülen bir iyi huylu meme tümörü ama meme kanseri toplumda 8 kadından 1'inde görülüyor. Her meme kanserinin kötü sonuçlanacağını düşünmemek gerekiyor. Her zaman erken tanı, erken teşhis şart. Biz de kendi polikliniğimizde kontrollerimize çağırıyoruz hastalarımızı. 40 yaşından önce her yıl 1 kere ultrason ile kontrol, 40 yaşından sonra ise her yıl 1 kere mamografi ile kontrol öneriyoruz" dedi.

'HER AY MEME MUAYENESİ ŞART'

Ergenlik çağının başlaması ile birlikte her kadının ayda 1 kez, kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiğini belirten Doç. Dr. Çitgez, "Özellikle üreme çağında, kadınların adet görmesi ile birlikte ayda 1 mutlaka meme muayenesi yapmasını öneriyoruz" dedi. Meme muayenelerinin her ay, adet bitiminde yapılması gerektiğini de vurgulayan Doç. Dr. Çitgez, "Adet döneminde vücut su topladığı için adet döneminin bitiminde olmasını öneriyoruz. Ancak adet bittikten sonra herhangi bir kitle varsa o daha rahat ele geliyor. Bu yüzden de hangi yaş grubunda olursa olsun ayda 1 kere meme muayenesi şart" dedi.

11 - VALE CİNAYETİ DAVASI: OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul - KADIKÖY'de iki kişinin öldüğü vale cinayetine ilişkin 1'i firari 4'ü tutuksuz 5 sanıklı davaya devam edildi. Mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanık Hakan Ekşi ve avukatları ile müştekilerin avukatı Cesim Parlak ve Alev Özcan katıldı.

Müştekilerin Avukatı Cesim Parlak, olay yerinde keşif yapılmasını, tanık Ozan Baydar'ın da keşif sırasında tanıklığına başvurulmasını istedi. Parlak, mahkemeden karşılık bulmayacağını gerekçe göstererek sanık Hakan Ekşi'ye yönelik tutuklama taleplerinden vazgeçtiklerini beyan etti. Firari sanık Mehmet Halim Toprak hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına karar veren mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de bir restoranda 5 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da karıştığı olayda Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Tetikçinin firari sanık Mehmet Halim Toprak olduğu öne sürülen iddianamede azmettirici olarak Hakan Ekşi gösteriliyor.

Olaydan kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet habis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşolu hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

