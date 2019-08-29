DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Şenler'in cenazesi Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi, manevi kızı Ayşe Yosunkaya, yakınları ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Şenler'in tabutu başında bekledi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Manevi kızı Yosunkaya'nın görüntüsü

- Tabutun görüntüsü

- Tabutun başında bekleyenler

- Kavakçı'nın görüntüsü

- Detaylar

FEED

29.08.2019 - Haber Kodu : 190829106

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(havadan görüntülerle)

3- SARIYER'DE VELİLERDEN OKULUN KAPATILMASINA TEPKİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() -OKULLARIN açılmasına kısa bir süre kala Sarıyer'de bir ilkokula deprem riski nedeniyle tahliye kararı geldi. Okulun kapısına kilit vuruldu. Veliler okul önünde eylem yaptı. Okul havadan da görüntülendi.

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu'na deprem riski nedeniyle tahliye kararı verildi,

Okulların açılmasına kısa bir süre kararı öğrenen veliler mağdur olduklarını söyledi. Sabah erken saatlerinde okul önüne gelen velileri okulun kapatılma kararına tepki gösterdi. Mahalle Sakinlerinden Hülya Kına, "Okul tahliyesinde de bugün son gün. Hiçbir hakkın yok. Kapılar kapanmış, itiraz haklarınız ellerinden alınmış. Mahalledeki hiç kimsenin konu ile ilgili bir bilgisi yok. Öğretmenler zaten hiçbir bilgi vermiyor" diye konuştu. Okul önünde bekleyişlerini sürdüren velileri alkışlayarak okulun yıkılma kararına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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DRONE GÖRÜNTÜSÜ

-Havadan okul görüntüsü

-Öğrenci ve veliler

AKTÜEL KAMERA

-Okuldan görüntü

-Öğrenci ve velilerinden görüntü

-Röportajlar

-Alkışlamalar

Genel ve detay görüntüler

29.08.2019 - Haber Kodu : 190829070

29.08.2019 - Haber Kodu : 190829073

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(kaza sonrası çekilen görüntülerle)

4- GAZİOSMANPAŞA'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI: 5 YARALI

Ümit UZUN - Harun UYANIK - İstanbul - GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü bir binanın duvarına çarptı.

Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi Dolunay Sokak'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki araçlara çarpa çarpa ilerledikten sonra bir apartmanın altında bulunan mobilya dükkanına girdi. Otobüs içinde yaklaşık 20 yolcunun olduğu öğrenilirken, otobüs sürücüsü araçta sıkışıp kaldı.

Yaralanan 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü ise itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza anında otobüsün içinde seyahat eden Mehmet Ülken otobüsün hızının normal olduğunu belirterek, "Rampadan yukarı doğru çıkıyorduk. Birden bire, iki saniye içinde bir ses bir gürültü araba birden uçtu. Bodruma girdi. Arabanın yarısı bodruma, yarısı da üst dükkana girdi" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Genel ve detaylar

-Otobüste sıkışan şoför görüntüsü

-Röportaj

-Hasar gören diğer araçlar

-Kaza yeri genel ve detaylar

29.08.2019 - Haber Kodu : 190829059



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5- KADIKÖY'DE BİSİKLETİNDEN DÜŞEN ÇOCUĞUN BACAĞINA GİDON SAPLANDI

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()

Kadıköy'de bisikletinden düşen çocuğun bacağına bisikletinin gidonu saplandı. Acı içinde yerde kıvranan çocuğun yardıma çevredekiler koşarken, ilk müdahalesi yapılan çocuk bacağına saplanan gidonla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 09.40 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi, Feritbey Sokağında meydana geldi. 14 yaşındaki Feyyaz Melih H. Sokak üzerinde bisikletini sürerken dengesini kaybederek düştü. Bisikletin gidonu talihsiz çocuğun bacağına saplandı. Acı içinde yerde kıvranan çocuğu gören çevredekiler yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bisikletin parçalarını kesti. Feyyaz Melih H. bacağındaki demir parçasıyla ambulansa konularak, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan çocuğun bisikletten düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Feyyaz Melih H. bisikletinden düşüyor. Çocuğun bacağına demir parçası giriyor. Yerde yatan çocuğu gören çevredekiler yardımına koşuyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Çocuğun bisikletle ilerlemesi

-Düşmesi

-Çevredekilerin yanına gitmesi

(AKTÜEL)

-İtfaiyenin bisikleti kesmeleri

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Çocuğun ambulansa konulması

-Genel ve detaylar

29.08.2019 - Haber Kodu : 190829085

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6-BAKAN KASAPOĞLU, YURT BAŞVURULARI SONUÇLARININ AÇIKLANDIĞINI SÖYLEDİ

İSTANBUL, () GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Vezneciler'deki Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, yurt başvuru sonuçlarının internet sitesinde açıklandığını söyledi.

"AN İTİBARİYLE DE BAŞVURU SONUÇLARIMIZI AÇIKLIYORUZ"

Kredi Yurtlar Kurumu ve bakanlıktaki çalışma arkadaşlarına teşekkür eden bakan Kasapoğlu, "İnşallah bu akademik yılda tüm gençlerimizi bir aile şefkatiyle karşılayacağız. Onlara en güzel şekliyle hizmet edeceğiz. Onlar da bizi yarın başarılarıyla ülkemiz için, insanlık için gerçekleştirecekleri katkılarla en güzel şekilde temsil edecek. Ülkemizin gençliği duyarlılığı itibariyle, yarınlara yönelik güven itibariyle önem arz ediyor. Bu akademik yıl da yakın bir süreçte başlıyor. Bizler de bu vesileyle yurtlarımızdaki hazırlıkları tamamladık. Geçtiğimiz günlerde yurtlarla ilgili başvuruları aldık. An itibariyle de başvuru sonuçlarımızı açıklıyoruz. Tüm arkadaşlarıma hoş geldiniz diyoruz" şeklinde konuştu.

YEDEK BAŞVURULAR

Yurt başvurularında yedekte kalan öğrencilere de seslenen bakan Kasapoğlu, "Yedekte olan arkadaşlara da sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Kayıt yaptırmayan arkadaşlar olduğu müddetçe kendilerine sıra gelecektir. Amacımız yurtlarımızın kapasitesini her geçen gün artırmak. Hiçbir gencimiz dışarda kalmayana kadar bu artırıma devam edeceğiz. Başvuru sonuçları çok hassas bir şekilde 12 devlet kurumunun ortak bir şeklide bilgi havuzunda çalışması neticesinde değerlendirildi. Yurtlarımızla ilgili öncelik sırasına göre değerlendirme yapıldı. Sonuçlar internet adresimiz de an itibariyle mevcuttur. Ailelerine, ülkemiz gençlerine hoş geldiniz diyorum. Başarı temenni ediyorum. Zamanlarını çok iyi değerlendirsinler. Biz onlara çok güveniyoruz, çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Bakanın açıklaması

-Fotoğraf çekimi

-Detaylar

29.08.2019 - Haber Kodu : 190829109

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7-İŞTEN ÇIKARTILANLARDAN İBB ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,() İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı. İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN'de çalıştıklarını ancak, gerekçe belirtilmeden işten çıkartıldıklarını savunan işçiler, işe iade edilmelerini istedi.

İBB'nin Başkanlık binası önünde saat 11:00 sularında toplanan, ,çeşitli sloganlar atan yaklaşık 250 işçi, kendilerine yönetim tarafından makul bir açıklama yapılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. İşçiler adına yapılan konuşmalarda bir taşkınlığa, kendilerine yakışmayacak davranışa asla girilmemesi, özellikle güvenlik güçleri ile bir sürtüşme yaşanmaması uyarısı yapıldı.

Konuşmalarda seçim öncesinde belediye çalışanlarının işten çıkartılmayacağına dair sözler verilmesine karşın, kısa sürede çok sayıda işçinin iş akitlerinin feshedildiği belirtildi. İşe iade edilmek istediklerini ve İBB yönetiminin kendilerine neden işten çıkartıldıklarına ilişkin açıklama yapmasını isteyen işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı.



Görüntü Dökümü:

-İşçilerden görüntü

-Güvenlik önlemleri

-Detaylar

29.08.2019 - Haber Kodu : 190829110

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8- 3 YILDIR SÜREN DAVADA GÖRÜNTÜLERİ GÖSTEREN AVUKATTAN "SANIKLAR YARIŞIYORDU" İDDİASI



Özden ATİK / İSTANBUL, () KARTAL Üsküdar Caddesi'nde iki aracın art arda çarpması sonucu karşıdan karşıya geçmek isteyen Ender Yürük'ün (76) öldüğü trafik kazasına ilişkin dava, üç yıldır devam ediyor. Yürük ailesinin avukatı Savaş İşleyen, kaza anına ilişkin görüntülere göre iki aracın yarış halinde olduğunu savunuyor. Avukat İşleyen, "Buradaki olay, olası kasıtla adam öldürmedir" diyerek davanın asliye ceza mahkemesinden, ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğini söyledi. Kaza anı, Mobese kameralarına yansıdı.

Kartal'da 26 Temmuz 2016'da meydana gelen kaza, Üsküdar Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen maktül Ender Yürük yolun solundan sağ tarafa geçmek isterken gerçekleşti. Tek yönlü ve iki şeritli yolda, sanık Emrah K. yönetimindeki 34 KP 0023 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmekte olan Ender Yürük'e aracının sol tarafıyla çarparak sol şeride fırlattı. Bu esnada sol şeritte aynı istikamette giden sanık Abdullah G. yönetimindeki 10 FB 074 plakalı araç, ilk aracın çarpmasıyla yere düşen Ender Yürük'e çarpıp yaklaşık 2 metre sürükledi. İlk aracı kullanan sanık, durmayarak yoluna devam ederken; diğer aracın sürücüsü Abdullah G. aracını durdurarak ambulansı aradı. Hastaneye kaldırılan Ender Yürük hayatını kaybetti. Trafik bilirkişilerinin raporunda her iki sürücü de birinci derecede kusurlu bulunurken, ölen Ender Yürük de ikinci derecede kusurlu bulundu. Savcılık, her iki sanık hakkında ayrı ayrı "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

SANIKLARIN BİRBİRLERİYLE GÖRÜŞTÜKLERİ BELİRLENDİ

Olaya ilişkin ilk dava, 22 Kasım 2016'da İstanbul 52. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Emrak K. savunmasında, "Kırmızı ışıkta durdum. Ardından aracımı hareket ettirdim. Henüz hızlanmama fırsat kalmadan maktülün yola fırladığını farkettim. Frene basmama ve çarpmamak için manevra yapmama rağmen maktüle çarptım. Sonrasını tam olarak göremedim" dedi.

İkinci aracın sahibi sanık Abdullah G. ise "Trafik ışıklarında durmuştum. Benim önümde diğer sanığın aracı vardı. Yeşil ışıkla birlikte hareketlendik. Önümdeki aracın sağa doğru manevra yapması üzerine hemen frene bastım. Sola doğru manevra yaptım. ancak öndeki aracın çarptığı kişi benim aracımın önünde düştü. Fren yapmama rağmen 1-2 metre kadar sürüklendik" diye konuştu.

Her iki sanık da birbirlerini tanımadıklarını belirterek yolda yarış yaptıkları iddiasını reddettiler. Ancak 10 Ekim 2017 tarihli üçüncü celsede, Yürük ailesinin avukatı Savaş İşleyen'in talebi üzerine istenen telefon görüşmelerine ilişkin dökümler mahkemeye ulaştı. Bu kayıtlara göre, birbirlerini tanımadıklarını söyleyen sanıkların kaza öncesinde ve sonrasında görüşme yaptıkları belirlendi. Bu duruşmada, maktül Ender Yürük'ün karşıya geçmesini bekleyen Bergen A. da tanık olarak verdiği ifadesinde, iki sanığın aracının yarış yaptığını söyledi.

ADLİ TIP ÖLENİ ASLİ KUSURLU SAYDI

16 Kasım 2017 tarihindeki dördüncü celsede ise sanıklardan Emrah K. "Ticaretle uğraştığım için diğer sanıkla haberleşmiş olabilirim" derken; diğer sanık Abdullah G'nin avukatı ise kaza sonrasında sanıklar arasında telefon görüşmesi yapıldığını, kazadan önce herhangi bir görüşmelerinin olmadığını belirterek sanıkların yarış halinde oldukları ve arkadaş oldukları iddiasını reddetti. Daha sonraki celselerde, Yürük ailesinin avukatı görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Öte yandan dosyaya ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda ise, ölen Ender Yürük'ün "karşıdan karşıya geçmeden önce yolu yeterince kontrol etmesi, gelen araçların hız ve yakınlık durumlarını dikkate almadığı" gerekçesiyle asli derecede kusurlu olduğu, sanıkların ise tali derecede kusurlu oldukları belirtildi. Şikayetçi Yürük ailesi bu rapora itiraz etti. Hakim değişikliğinin olduğu dava halen devam ediyor.

"YARGILAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLMELİ"

Adalet mücadelesine devam edeceklerini belirten şikayetçi Yürük ailesinin avukatı Savaş İşleyen, "Yaptığımız araştırmalar sonucu kazanın sıradan bir kaza olmadığı, bu kaza esnasında müvekkilimin babasına çarpan iki aracın yarış halinde olduğunu farkettik. Yargılama sırasında da mahkeme hakimine, iki sanığın HTS kayıtlarının getirilerek geçmişte irtibatları olup olmadığının araştırılmasını istedik. Yargılanan iki araç şoförü de birbirlerini tanımadıklarını söylemiş, daha sonra gelen HTS kayıtlarına göre geçmişte irtibatları olduğu ortaya çıkmıştır. Bu iki şahsın da ehliyeti bulunmamaktadır. Tanık beyanına göre de, o gün yarış halinde bulunmaktadırlar. Buradaki olay 'olası kasıtla adam öldürme'dir, ancak yargılama maalesef ki taksir suçlamasıyla devam edip asliye ceza mahkemesinde yargılanmaktadırlar. Asıl görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Çünkü yarış halinde olmaları, bu sonucu öngörebilmeleri buna rağmen bu şekilde araç kullanmaları nedeniyle müvekklimin babasının öldüğü ortadadır. Bu sebeple yargılamanın ağır cezada görülmesi, suçlamanın da olası kasıtla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Mahkemeye talepte bulunduk, henüz bir karar verilmiş değil" dedi.

Görünt üDökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Avukatın açıklaması

Fotoğraf

29.08.2019 - Haber Kodu : 190829072

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9-CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İSTANBUL'DAKİ ÇALIŞTAYDA BULUŞTU

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün başlayan "Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayıöndaki konuşmasında "Başta İstanbul, Hatay, Mersin ve Adana gibi şehirlerimizde mülteci konusu gerçekten her şehrin önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bu konuyu masada değerlendireceğiz" dedi.

Sultanahmet'te Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı'nda düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştay'ında CHP'li büyükşehir belediye başkanları, bir araya geldi.

Çalıştaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

Çalıştayın açılışında bir bilgilendirme konuşması yapan Ekrem İmamoğlu, CHP'ye ait 11 büyükşehir belediyesinin toplam nüfusunun 40 milyona yakın olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisinin neredeyse GSMH'nın yüzde 70'lere yakını bu şehirlerde yaşatılıyor, büyütülüyor ve var ediliyor. Dolayısıyla büyükşehir belediye başkanları olarak bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizin özellikle bu günlere yaşadığı bir kısım sorunlara başta ekonomi olmak üzere, özellikle toplumun içinde istihdam gibi yaşadığı birçok konuya yerel yönetimler olarak bizler nasıl katkıda bulunabiliriz, nasıl ortak akılla, işbirlikleriyle bu sürece değerli bir takım unsurlar katabiliriz ve aynı zamanda kendi iç işleyişimizle birlikte paylaşacağımız deneyimler ya da bir takım sorunların çözümlerindeki ortak süreçleri bu toplantılarda paylaşacağız. Mutlaka dönemin ya da toplantının yapıldığı sürece dair de bu toplantıda ülkenin sorunlarına dönük fikirlerimiz oluşacak ve bunu da kamuoyu ile paylaşacağız."

"DEMOKRAT KURALLARIN ŞEHİRLERDE VARLIĞINI ÖNEMSİYORUZ"

"Türkiyemizin yeni nesil bir belediyeciliğe ihtiyaç duyduğunu, farklılaşmaya ihtiyaç duyduğunu, toplumun beklentilerine dönük 21 yüzyıla yakışan bir yerel yönetim anlayışıyla buluşması gerektiğinin hepimiz farkındayız." diyen İmamoğlu, "Bu yönüyle özellikle insana dokunan ve toplumun varlığını eşit bireyler şekliyle bir şehirde yaşamı sağlayan bir belediyecilik, bizim öncelikli kavramımız. Tabii bu sosyal demokrat belediyeciliğin de en ana unsurlarından birisi. Demokrasiyi, özellikle cumhuriyetimizin çağdaş kavramlarla var ettiği demokrat kuralların şehirlerde varlığını önemsiyoruz. Elbette ki toplumun barış, huzur ve mutluluk içinde yaşamasını sağlamak bizim temel ilkelerimiz. Özellikle şehirlerimizin saygı görmek istediğini, insanların ve şehrin özenle yönetilmesi gerektiğini de hissettiren bir yönetim anlayışını var edeceğiz önümüzdeki dönemde" şeklinde konuştu.

"GÜNCEL KONULARA DA MASALARIMIZDA MUTLAKA YER VERECEĞİZ VE ÇÖZÜMLER ARAYACAĞIZ"

İmamoğlu, "Şehirlerimizin maneviyatı, tarihi, doğası tümüyle bunlara saygı duyan ve bu yönde politikalar geliştiren belediyeler olacağız. Bu temel felsefemizin yanı sıra güncel konulara da masalarımızda mutlaka yer vereceğiz ve çözümler arayacağız. Ülkemizin mevcut ekonomik durumu, bu ekonomik durumun belediyemize olan tesirleri ve bu konudaki çözüm arayışlarımız gündemimizin bir bölümü olacak. Özellikle belediyelerimize dönük bir kısım merkezi yönetimle diyalog arasında oluşabilecek engeller ya da sıkıntılarla ilgili birtakım hukuki tespitlerimiz, hukuki yönüyle yapmamız gerekenler ve özellikle belediyecilikle çatışan veya çakışan bir kısım yerel yönetim uygulamaları, başta imar olmak üzere, farklı kurumların girişimleriyle şehirlerde beklemediğimiz ya da istemediğimiz bir takım uygulamaların yapılmaması gerektiği hususunda da neler yapabiliriz bunları konuşacağız"dedi.

MÜLTECİ SORUNU

Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'mizin güncel konusu mülteci sorunu, bütün şehirlerimizi ilgilendiriyor. Hele hele masada bulunan bazı şehirlerimizde ciddi anlamda sorun olmuş durumda. Başta İstanbul, Hatay, Mersin ve Adana gibi şehirlerimizde mülteci konusu gerçekten her şehrin önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bu konuyu yine masada değerlendireceğiz. Bu hususta da çözümlerimiz ne olabilir şeklinde bir çalıştayımız olacak" diye konuştu.

TARIM POLİTİKASI

İmamoğlu, "Şu anda Türkiye'mizin belki de görünmeyen en önemli konularından biri olan tarım politikası üzerine bir kısım yorumlarımız olacak ve karşılıklı fikirler geliştireceğiz. Şehirler arasında sağlıklı gıda erişimini ve özellikle tüketiciye gıdanın en ucuz haliyle ulaşımını sağlayacak kanalları nasıl oluşturabiliriz, bu yönüyle de fikirler oluşturacağız. Türkiyemizin çok ihtiyaç duyduğu ulusal tarım politikalarına da ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu kadim kentlerimizin belediye başkanları olarak sorumluluğumuzun bilincinde ve dayanışmayla ülkemize, milletimize çok değerli hizmetler üretebileceğimizin de farkında olan bireyler olarak bu paylaşımın hem şahsi görev alanımıza hem sorumlu olduğumuz kentlere ve iyi biliyoruz ki ülkemize büyük katkı sunacağı bilinciyle bu toplantımızı başlatmış bulunuyoruz"dedi.

Çalıştay 11 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla düzenli olarak çeşitli şehirlerde düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:

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- İmamoğlu'nun açıklamaları

- Detaylar

29.08.2019 - Haber Kodu : 190829075