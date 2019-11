DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

() İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüskün gözaltına alındı. Cüşkün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Cüşkün'ün fotoğrafı

14.11.2019 - 12.58 Haber Kodu : 191114106

============================

2-ÖLÜ BULUNAN ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ EŞİNE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Ali AKSOYER - Buse PEHLİVAN /İSTANBULBEYOĞLU'nda ofisinin bulunduğu binanın önünde ölü bulunan İngiliz eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber'e yurt dışına çıkma yasağı konulduğu öğrenildi.

Emma Hedvig Chirsitan Winber'e poliste yapılan sorgusunda evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi. Polis tarafından intihar olarak değerlendirilen James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtlarının da inceleme altına alındığı belirtildi.

Öte yandan olay sırasında aynı binada bulunan ve alt katta bağımsız bir bölümde kalan Merih adlı evin hizmetçisinin de ifadesinin alındığı kaydedildi.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne dün saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber yaklaşık 3 saat ifade verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber'e soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konduğu öğrenildi. Genç kadının olayla ilgili yeniden ifadesine başvurulabileceği belirtildi.

EVDE BULUNAN ELEKTRONİK EŞYALAR SORULDU

Öte yandan Cinayet Büro Amirliğinde kaldığı sürede olay gecesini tekrar tekrar anlatması istenen Emma Hedvig Christina Winber'e evlerinde bulunan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının aralarında bulunduğu 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi. Polis tarafından inceleme altına alınan bu eşyalar için Emma Hedvig Christina Winber'in eşi ve kendisi tarafından kullanıldığını söylediği öğrenildi.

HASTANE KAYITLARI İNCELENİYOR

Emniyet yetkilileri tarafından intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili titizlikle yürütülen soruşturmada James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunlarıyla gittiği hastane ve doktor kayıtlarının da inceleme altına alındığı öğrenildi.

HİZMETÇİNİN İFADESİ ALINDI

Öte yandan olayı meydana geldiği gece evde bulunduğu öğrenilen Merih adlı hizmetçinin de polis tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi. Evin alt katında bağımsız bir bölümde kaldığı öğrenilen hizmetçinin ölümle ilgili bir şey bilmediğini söylediği belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler.

Görüntü Dökümü:

--------

-Winber'in emniyetten çıkışı

-Büyükadada'ki ev

-Karaköy'deki ev

-Detaylar

14.11.2019 -11.39- Haber Kodu : 191114063

=========================

3-İBB ÖNÜNDE “SU ZAMMI" PROTESTOSU



İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde “su zammı" protestosu yapıldı.

Halkevleri üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup, Kasım ayı meclis toplantısı öncesi İBB'nin Saraçhane'deki binası önüne geldi. İBB'nin giriş kapısında toplanmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grupla polis arasında itişme yaşandı. Bunun üzerine eylemciler, İBB'nin yan kapısına geçerek basın açıklaması yaptı. Halkevleri Beşiktaş Şube Başkanı Murat Yıldırım, “İstanbul'da yaşana milyonlarca emekçi sadece musluktan akan suya değil paketlenmiş içme suyuna da para vermektedir. İBB Hamidiye suyunu satış rakamlarını övmeden önce her hanede içilebilir temiz içme suyunun akmasını sağlamalıdır. Biliyoruz ki bu mümkün. İBB yönetimini bir kez daha uyarıyoruz. Suya zam yapmayı aklınızdan çıkarın. Hiçbir haklı gerekçe bulamazsınız" diye konuştu.

İSKİ'nin su zammı teklifi 28 Kasım'daki İSKİ Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.



Görüntü Dökümü:

---------------

-Eylemcilerden görüntü

-Yaşanan itişme

-Basın açıklaması

-Detaylar

=======================

4- İBB'DE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER TOPLANTI ÖNCESİ MECLİS ÜYELERİNE SESLENDİ

İSTANBUL () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler meclis toplantısı öncesi basın açıklaması yaparak işlerine dönmek istediklerini söyledi.

İBB önünde bekleyen işçiler Kasım ayı 2. Meclis toplantısı öncesinde basın açıklaması yaptı. "Hak hukuk diyenler şimdi neredeler", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları atan grup adına açıklamayı İSPARK'ta çalışırken işten çıkarılan Umut Aydoğan yaptı. Meclis üyelerine seslenilen açıklamada "Performansımız belediyenin belgelerinde mevcuttur. Çalışma arkadaşlarımız tanıktır. İşyerlerindeki amirlerimiz tanıktır. Her şeyimizi ayan beyandır ve gerçeklerimiz bunlardır. Burada olan arkadaşlarımız İstanbul'un gerçek sahipleri, koruyucuları, temizleyicileri, mimarlarıdır. Her işçi 5 kişilik aile demektir. Saygıdeğer belediye meclisi üyelerimizin vicdanına takdirlerine sunuyoruz. İstanbul'a hizmeti sürdürmek, görevimize devam etmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kararı gözden geçirmesini diliyoruz" denildi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Gruptan görüntü

-Pankart ve sloganlar

-Basın açıklaması

-Detaylar

14.11.2019 - Haber Kodu : 191114111

===================

5-BEYOĞLU'NDA KAPKAÇÇIYI BÖYLE KOVALADI

Ali ABLAY/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda Suriyeli bir kişinin çantasını kapkaç yaparak çalan şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayla yakalandı. Suriyeli ile hırsızlık yapan kişinin arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu, Bostan Mahallesi'nde 15 Ekim'de saat 18.00 sıralarında Suriye uyruklu Aya M.'nin (25) içerisinde 300 Dolar, 100 Euro, 200 Lira ve ikamet belgesi bulunan çantasını bir kişi kapkaç yaparak çaldı. Koşarak kaçan şüpheliyi kovalayan Aya M., şüpheliyi yakalayamazken, şüpheli izini kaybettirdi. Aya M.'nin haber vermesi üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapkaç olayıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Emir T. Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi üzerinde 5 Kasım'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Emir T.'nin 2 kapkaç, bıçakla yaralama, yağma, işyerinden hırsızlık olmak üzere 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Emir T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOVALAMACA KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda Aya M.'nin, Emir T.'yi kovalaması görülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kovalamacanın görüntüsü

14.11.2019 -11.55- Haber Kodu : 191114071

====================

6-KEDİYİ YERE VURARAK ÖLDÜRMEKTEN CEZA ALAN SANIĞIN CEZASI KESİNLEŞTİ

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda iki yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddiasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Barış Canımana'nın hapis cezası kesinleşti. Canımana, cezasının infazı için görüldüğü yerde yakalanarak, cezaevine götürülecek.

Beyoğlu, Tomtom Mahallesi'nde sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddia edilen Barış Canımana, İstanbul 16. asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve dava, 24 Mayıs 2019'da karara bağlanmıştı. Canımana, "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığın sabıka kaydı olması nedeniyle hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakmamış ve olumsuz kişiliğini dikkate alarak cezayı ertelememişti. Canımana'nın karara itiraz etmemesi üzerine verilen 2 yıllık hapis cezası kesinleşti. Hükmün infazı için başsavcılığa yazı yazıldı. 2 yıl hapis cezasının infazı, 1 yıl 4 ay 1 gün olduğundan Canımana, görüldüğü yerde yakalanacak. Canımana 4 ay 1 gün hapis cezasını infaz kurumunda çektikten sonra cezasının son 1 yılını da denetimli serbestlik kapsamında cezaevi dışında geçirecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Barış Canımana'nın olay günü 02.00 sıralarında Beyoğlu'nda müşteki Fatih Adalıgil'e ait kediyi yakaladığı anlatılıyordu. Sanık Canımana'nın kedinin kuyruğundan tutarak yere vurduğu ve ölümüne neden olduğu ifade edilen iddianamede, sanık Barış Canımana'nın "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürmeden 3 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu. Celse arasında ifadesi alınan sanık Canımana'nın ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini hatırlamadığını belirterek, "Çünkü aklım yerinde değildi. Bana cin musallat olmuştu. Ben askerdeyken psikolojik tedavi gördüm. Memleketim Şırnak'ta da 4 ay hastanede yatarak tedavi gördüm. Annem babam trafik kazasında yanımda öldüğü için hala bunun etkisinden kurtulamadım. İstanbul'a geldim ancak sokaklarda kalıyorum" demişti.

==========================



7-TÜM İSTEĞİ KIZINA HER GÜN "İYİ GECELER" DİYEBİLMEK



Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, () ABD'de yaşayan Tarkan Özçelik'in (44), 2017 yılında boşandığı eşi S.B'nin, 5 yaşındaki kızları A.A.Ö ile internet ve telefon üzerinden konuşmasını engellediği iddiasıyla açtığı 'kişisel görüşme' ile 'velayetin yeniden düzenlenmesi' davası 14 aydır sürüyor. Kızının doğum gününde bulunabilmek için İstanbul'a gelen Tarkan Özçelik, ABD'de iken kızıyla tabletle, telefonla görüşebildiğini, resmen boşandıktan sonra buna eski eşi ve ailesinin izin vermediğini ileri sürerek, eşine "Tek isteğim senelerdir, kızımı bir 5 dakika bana göster. Bir iyi geceler dileyeyim. Ne olur, ne kaybedersin? Kızını canından çok seven bir babayım ben" diyerek seslendi.

Özçelik, "Bu dava Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Kızım Amerika doğumlu olduğu için, direkt Amerika üzerinden Avrupa İnsan Hakları ve Çocuk Mahkemesine başvuru hakkım da var. O yüzden elimdeki her şeyi kullanacağım. Sonuna kadar"diyor.

Kızından 8 bin 100 kilometre uzakta yaşayan Tarkan Özçelik'in tek isteği, Amerika ve Türkiye arasında bulunan saat farkı nedeniyle 5 yaşındaki kızının sesini duyabileceği birkaç saati değerlendirebilmek. 2017'de boşandığı eşi S.B, Tarkan Özçelik'in iddiasına göre kızıyla her gün telefonda, internet ortamında görüşmesine izin vermiyor. Özçelik daha önce Türkiye'ye geldiğinde okulunda 5-10 dakika görebiliyordu.

"BAZEN 2 AYDA BİR KONUŞABİLİYORUZ"

Kızının 5. yaş günü için hediyeler, pastalar alan Özçelik, aldığı hediyeleri götürmek için gittiği okulun kapısından, eski eşinin kızını görmesine izin vermemesi nedeniyle geri döndüğünü söyledi. Kızı ile telefon görüşmelerinin eski eşinin inisiyatifinde olduğunu, istediğinde kızı ile konuşamadığını anlatan Özçelik, şunları söyledi:

"2017 yazında biz resmi olarak boşandık. Ve ben bu kadar süre içinde, resmi boşanıncaya kadar, yani yaklaşık 2,5 sene boyunca kızımla, tablet üzerinden görüntülü olarak veya telefon üzerinden kişisel görüşmemizi yapıyorduk. Annesi izin veriyordu. Boşanmadan itibaren annesi ve ailesi, kızımla görüşmemi engellemeye başladılar. Kızımı internet üzerinden veya telefon üzerinden görememeye başladım. Kendi inisiyatiflerine bırakmaya başladılar. Bu da nedir, haftada 1, 10 günde 1, bazen 3 haftada bir, bazen ayda 1, bazen 2 ayda bir kere. Bu bende çok ciddi anlamda sağlık problemleri ve depresyon yarattı. Çok zor dönemler geçirdim Amerika'da."

"TEK İSTEĞİM KIZIMA HER AKŞAM İYİ GECELER DİLEYEBİLMEK"

Özçelik, kızıyla görüşmesinin engellenmesi üzerine açtığı davayla ilgili olarak da şunları söyledi:

"2018 yılında, eski eşim bana 'iştirak nafakasını ödemiyor' diye bir dava açmış. Bunu öğrenince karşı dava açtık, mahkemeye bütün delilleri sundum. Hemen akabinde, 'Kişisel görüşmenin düzenlenmesi, velayetin yeniden düzenlenmesi, yüzde elliye çekilmesi, bunun kötü niyeti devam ettiği takdirde, velayetin tekrar babaya verilmesi' diye bir dava açtım. 3 kademeli ve 'kişisel görüşmenin düzenlenmesi' diye. Türkiye'de bir emsal dava yok. Bu nedir? Bu, internet veya telefon üzerinden görüşmek. Ben 8 bin 100 kilometre mesafede oturan bir insanım. Kışın 8 saat, yazın 7 saat saat farkı var. Kızım anaokuluna gidiyor haftanın 5 günü. Türkiye'de akşam 6 olduğunda, Amerika'da saat 11 olur, yazın saat 10 olur kışın. Kızım yatağa yattığında, onu görme saatim 2 ile 3 saat. Gün içinde benim bu kadar bir lüksüm var. Bu saat içerisinde kızımı yakalamak zorundayım ve bunu bana göstermiyorlar. 2 defa davaya bakan hakim heyeti, okumadan düşürdü ve biz buna karşı bir üst mahkemeye gittik. Üst mahkeme bunu bozdu ve çok ciddi anlamda bu dava hakkımız. Benim gibi birçok mağdur var. Benim derdim kızım. Kızımın bütün her şeyini ben karşılıyorum. İştirak nafakasını ödüyorum fazla fazla. Bütün giyim, kıyafet, sağlık, doktor, hastane, multivitamininden tutun, her şeyini karşılayan bir insanım. Benim tek isteğim senelerdir, kızımı bir 5 dakika bana göster. Bir iyi geceler dileyeyim. Ne olur, ne kaybedersin? Kızını canından çok seven bir babayım ben"

"KIZIMIN 5. YAŞ DOĞUM GÜNÜNÜ YANINDA KUTLAYAMAYACAĞIM"

13 gündür Türkiye'de olmasına rağmen, eski eşinin kızının kendisinde kalmasına izin vermediğini söyleyen Özçelik, şöyle konuştu:

"Yazışmalarımız var, 'hafta sonu vereceğim', 'şu gün vereceğim, programımız var'.. Vermedi, kızım çok üzüldü çok ağladı. Ve kızı da kandırıyor, psikolojisi ile oynuyor. Kızımın gittiği okuldaki okul müdürü, öğretmenleri bütün olayın farkındalar. Hatta bir de okulda çocuk psikologu var . O bile annesi ile görüştü ama ne yazık ki, sebebini bilmiyoruz neden böyle bir hareket yapıyor. Ben geldiğimde sadece okula gidiyordum ve 5 dakika kızım kucağıma atlar. hayatta inmez. Sonra okuldan çıkıyor, gidiyorum. Bu kadar. Bugün (dün) kızımın doğum günü ve ben kızımın yanında değilim. Ve ne yazık ki, kızımın doğum gününü onunla yan yana kutlayamayacağım."

KIZINA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ HAZIRLAMIŞTI

"Annesinin sipariş verdiği ve benim aldığım bu hediyeleri burada tutuyordum ki, buraya eve gelince verecektim" diyen Özçelik, "Hem okulda hem de dışarıda sürpriz bir doğum günü hazırlayacaktım. Okuldaki doğum gününün hazırlığını yaptım. Gittim, çok iyi bir pastaneden onun sevdiği bir karakterden doğum günü pastası hazırlattım. Gidecek. Bir de yine balonlarını, doğum günü yazılarını alıp okula teslim edeceğim. Hediyelerini de gidip okula bırakmak zorundayım. Ne yazık ki kızımın 5 yaşındaki doğum gününü ben kızım ile yanyana kutlayamayacağım. Bu dava Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine gidecek, bu dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidecek, Avrupa Çocuk Mahkemesine gidecek, ayrıca da kızım Amerika doğumlu olduğu için, direkt Amerika üzerinden Avrupa İnsan Hakları ve Çocuk Mahkemesine başvuru hakkım da var. O yüzden elimdeki her şeyi kullanacağım. Sonuna kadar" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Baba Tarkan Özçelik ile röp.

-Aldığı eşyaların görüntüleri

-Arabayı eşyaya koyması

-Okula gidişi

-Genel ve detay

14.11.2019 - 12.20-Haber Kodu : 191114079

=========================

8-MAKET EV MAĞDURLARI: DOLANDIRILDIK NE EVİMİZİ ALABİLİYORUZ NE DE PARAMIZI

Haber-Kamera: Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, () ESENYURT'ta maket üzerinden aldıkları evlerin başkalarına satıldığı, ya da paralarını alamadıklarını söyleyen çok sayıda mağdur, mahkeme kapılarında sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Esenyurt'ta da 2012 yılında birçok site projesinde daireler, daha inşaat bitmeden maket üzerinden satışa sunulmuştu. Uzun süre Dubai'de yaşayan ve kazandığı parayla Esenyurt'ta ev sahibi olmak isteyen Mehmet Akın da 2012 yılında bir projeden ev alanlardan. Açtıkları davalar sonucunda İnşaat firmasının sahibi tutuklandı ama Mehmet Akın hem istediği eve sahip olamadı hem de verdiği parayı geri alamadı. Mehmet Akın yaşanan süreci şöyle anlattı.

"2012 yılının başındaydık, Esenyurt'ta projelerin satışa sunulduğunu öğrendik. Kendi içlerinde firmalar taksitlendiriyordu, bu cezbetti beni özellikle. Benim almak istediğim firmanın projesi de gayet hoşuma gitmişti. Eşimi gönderdim, babasıyla birlikte bilgi aldılar. Tek sorun maketten satış yapılıyordu o dönem, satışlar gayet rahat bir şekilde yapılıyordu, TV ve bilboardlarda reklam veriyorlar kaçak bir şey yoktu. Tek sorun ruhsattı; 4 katlıydı, bize satılan 30 katlı bir binaydı. Bunun sorun olacağını düşünerek belediyeden bilgi aldık. Belediyeden de sorun olmayacağını söylemişler. 2012-2013 yılında toplamda yaklaşık 190 bin TL bir para ödedim. Benim dairem teslim edilmiş olsaydı 2+1 olan yaklaşık 350 bin TL ye satılıyor, 1+1 olan da yaklaşık 270 bin TL' ye satılıyor."

Halen Esenyurt'ta kiralık bir dairede oturan Mehmet Akın, şöyle devam etti:

"Bizi mağdur eden müteahhit firmanın sahiplerinin söylediği, bir grup ile devir sözleşmesi yapılıyor; bizi mağdur eden firma ile devralan grup arasında. Fakat şöyle bir durum oluştu. Bizi devralan firma, bizden 2012 yılında ödediğimiz para kadar para istiyor, hatta birçok arkadaşımıza da ağır hakaretlerde bulundular ve bizi devir almak istemediklerini de söylediler. Sonrasında proje değiştirildi. Biz bunu sonradan öğrendik ve belediyeden teyit ettik. 3 katlı 27 blok projesi , 42 katlı rezidence projesi , 8 katlı otel projesi ve 3 katlı hastane projesi yaptılar. Böyle bir projeye çevirdiler. Firma, 'Biz çok mağdur olduk, biz bu 42 katlı rezidence projesini kendimiz alacağız' dediler. Almak isteyene de yüksek fiyatlar söylediler. Bizi mağdur ettikleri projeye emsal transferi alıyorlar, bizim mağduriyetimiz giderilsin diye. Onu başka amaçla kullanıyorlar. Bizi mağdur eden müteahhit firma, devrettiği gruba 700 kişilik bir liste vermiş, 200 kişi onlarla anlaştı ama onlar da hala evlerini alamadılar. Bu 700 kişi sadece 3 projeden. Diğer projelerle toplamda bu firmanın 4000'e yakın mağduru var. Paramızı alamadığımız gibi şu an biz yok sayılıyoruz. Bizi devrediyorlar sözde iyilik yaptıklarını söylüyorlar ama devir ettikleri gruba da biz istedikleri parayı veremiyoruz. Aynı evi bana ikinci defa satmaya çalışıyorlar. Ne evimi alabiliyorum ne paramı alabiliyorum."

MEMDUHA KAYACAN: 2 KEZ DOLANDIRILMIŞ OLDUK

Memduha Kayacan ise reklamlarda engellilerin indirimli ev sahibi olabileceğini gördü ve yüzde 99 engelli olan oğlu Egemen Kayacan'ı düşünerek ev almak için inşaat firmasıyla görüştü. Firmaya satın almak istediği ev için 100 bin TL ödeme yaptı fakat üzerinden yıllar geçmesine rağmen evi alamadı. Memduha Kayacan yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

"2012 yılında maket üzerinden bir satın aldık, reklamlarda engellilere, şehit ailelerine, gazilere, 3 çocuklu ailelere indirimli ev, diye reklamlarını gördük. Firmayla görüşmeye gittiğimizde bize ödemeleri uygun geldi. 15 ay sonra teslim edileceği söylendi. Bu projenin de devlet kurumlarından izinli olduğunu, özellikle engelli projesi yapılması gerektiğini söylediler ona güvenerek girdik. 100 bin 800 TL nakit verdik. Sürekli bekliyorduk, her hafta projeye bakmaya gidiyorduk. Bina 11 kat yapılması gerekirken 4 kat yapıldı, sonra 6 kat yapıldı. Belediye izin vermediğinden yapamadıklarını söylediler. Benim dairem 4.kattaydı başkasına satılmış. Bir türlü ilerlemedi şu an hem ödediğim para gitti hem çocuklarım mağdur oldu. Bizim gibi 172 kişi var aynı binadan mağdur olan. Tapusunu alamayan çok, benim dairem başkasına satıldığından tapumu da alamadım. Bu şirket ile biz davalığız. Firma sahibi tutuklandı ama bizi dolandıran firmayla davalık iken şimdi de onu dolandıran bir firma var. Biz aslında 2 kere dolandırılmış olduk. Kendi aralarında sözleşmeler yapmışlar. Mağdurları diğer firmaya geçirmişler, mağdurları tekrar mağdur ediyorlar. Benim aldığım projede her şey ilk firmaya ait ama daire ortada yok. "

Borç için uzun süre çalışmak zorunda kalan Memduha Kayacan "Benim yüzde 99 engelli oğlum var: Ev alabilmek için kredi çektim, o zaman topraktan girdik, maketten görerek girdik. Topraktan girdiğim için bankalar konut kredisi vermedi, çok az kredi çekebildim, çevremdekilere çektirdim, iş yerimden para aldım.Çocuğumun süt parasını, çocuklarıma gelen paraları hepsini ev almak için kullandım ve bu beni kahrediyor. Yolda gören benim çocuğumun ağzını siliyor, buna hangi vicdan dayanır, bu çocuğun hakkını nasıl verecekler? Ben evi de geçtim borç ödemek için sürekli çalıştım, çocuğumla ilgilenemedim. Uyku uyuyamadım, proje ilerlemiyor, bir sonuç gelmiyor artık umudum kalmadı " şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------

Mehmet Akın röp

Memduha Kayacan röp

Proje ve maket detayları

Sözleşme detayları

Memduha kayacan'ın bina detay

Genel ve detay

Muhabir anonsu (Ali ABLAY)