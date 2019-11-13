DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

BAŞAKŞEHİR'de lisede merdivenden inerken birbirleriyle çarpışan iki öğrenci okul çıkışı kavga etti. Arkadaşı Hüseyin G.'yi bacağından bıçaklayan aynı yaştaki arkadaşı Yaşar A., kısa sürede yakalandı.Olay, Başakşehir TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencileri Yaşar A. İle Hüseyin G. merdivenlerden inerken çarpışınca tartışmaya başladı. Öğretmenlerin araya girmesi ile öğrenciler arasındaki tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı. Okul çıkışı saat 15.30 sıralarında evine gitmek üzere otobüs durağına yürüyen Hüseyin G. ile Yaşar A., arasında tartışma yeniden başladı. Yaşar A., belinden çıkardığı bıçakla Hüseyin G.'yi bacağından yaralayarak kaçtı. Hüseyin G. çağrılan 112 ekibi İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan lise öğrencisi Yaşar A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Okulun tabelası

Okuldan görüntüler

Öğrencinin bıçaklandığı yer

Hastane görüntüsü

Yaralı öğrenciye ilk müdahale yapılırken



13.11.2019 -11.28 Haber Kodu : 191113067

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(ÖZEL)

4-SULTANGAZİ'DEKİ FECİ KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de aşırı hızlı olduğu öne sürülen sürücü, aniden yola fırlayan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın sol dikiz aynası çocuğa çarptıktan sonra orta refüjdeki yeşillik alanı temizleyen belediye işçinin ayağına çarptı. İki kişi yere düşerken, araç savrulduğu kaldırımda durabildi. Çocuk ve belediye işçisi hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 13.50 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa istikametine seyreden, aşırı hızlı olduğu öne sürülen 34 KY 6257 plakalı otomobilin sürücüsü, koşarak yola fırlayan ortaokul öğrencisi Enes Karabıyık'a çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın sol dikiz aynası çocuğa çarptıktan sonra araç orta refüjde temizlik çalışması yapan belediye işçisi Ahmet Bişi'ye çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra bir kafeye ait masa ve sandalyelere çarptıktan sonra, kaldırıma çıkarak durabildi.

KAZA SONRASI CAN PAZARI YAŞANDI

Kazayı gören vatandaşlar, Enes Karabıyık ve Ahmet Bişi'nin yardımına koştu. Kaza sonrası araç sürücüsü ve araçta bulunan 1'i kadın 2 arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden Enes Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinde, Ahmet Bişi'nin ise sağ ayağında kırıklar oluştuğu bildirildi.

"KAZA YAPAN ARAÇ HIZLIYDI"

Görgü tanıkları Hoca Ahmet Yeseci Caddesi'nde sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirtti. Bir görgü tanığı, "Kaza yapan araç hızlıydı. Zaten çıkan sese inanamazsınız. Eğer sandalyelerde insanlar oturmuş olsaydı, parçalardı onları. Belki 3-4 kişi ölebilirdi. Sürücü ve arkadaşları kaçtılar. Burada her zaman can pazarı yaşanıyor" dedi.

"ARABA 50 METRE FIRLADI"

Bir başka görgü tanığı ise, "Bir araba geçti yanımızdan. Bizde döndük arabaya baktık. Ben gördüm arabanın ne kadar süratli olduğunu. Vurma anını da gördük. Önce çocuğa çarptı, daha sonra kaldırıma fırladı. Zaten durması imkansızdı. 50 metre fırladı araba. Sonuçta burada çocuklarımız her gün okula gidiyorö diye konuştu. Cadde üzerinde bulunan bir esnaf ise, "Oradaki insanlara vurdu araç. Aracın hızından dolayı herkes içeri kaçıştı. Işıkların olmasına rağmen o kadar hız yapması normal değil. Araçtan 3 kişi indi, kaçtılar. Buraya mutlaka yetililerin el atması şart. Her 3 günde bir kazalar oluyor burada" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Can pazarının yaşandığı kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, okuldan çıkarak eve gittiği öğrenilen Enes Karabıyık'ın Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne geldiği, belediye işçisi Ahmet Bişi'nin de orta refüjde temizlik çalışması yaptığı görülüyor. Karabıyık'ın koşarak sağına ve soluna bakmadan aniden yola çıktığı, ismi öğrenilemeyen 34 KY 6257 araç sürücüsünün önce Karabıyık'a daha sonra orta refüjdeki belediye işçisi Ahmet Bişi'ye çarptığı görüntülere yansıyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün cadde üzerinde bulunan bir kafenin kaldırımdaki masa ve sandalyelerine çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabiliyor. Daha sonra sürücü ile birlikte aralarında bir kadının da bulunduğu toplam 3 kişi yaralılara doğru koşuyor.

Görgü tanıkları, yaralıların yanına koşan 3 kişinin, yaralıları kontrol ettikten sonra olay yerinden kaçtığını belirtti.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Aracın hızla gelmesi

-Çocuğun yola fırlaması

-Aracın direksiyonu kırması

-İki kişiye çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi

-Aracın savrulması

-Kaldırama çarpması

-Aktüel görüntüler

-Yerdeki yaralılar

-Yaralıların ambulansa konması

-Vatandaşlar

-Aracın görüntüsü

-Vatandaşlarla röp

13.11.2019 -11.10 Haber Kodu : 191113059

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5-AYASOFYA'DA ÇIPLAK POZ VEREN BELÇİKALI MARİSA PAPEN HAKKINDA SORUŞTURMA

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, () AYASOFYA Müzesi'nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.

2018 yılında Türkiye'ye gelen ve Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ile Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar Belçikalı manken Marisa Papen hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmada, Marisa Papen'in kimlik bilgilerinin tespiti istendi. Kimlik bilgilerinin tespitinin ardından Papen'in ifadesinin alınması için işlemler başlatılacağı, gerekirse hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği öğrenildi.

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanmış ve sonra para cezasıyla serbest kalan Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı. Papen'in bu fotoğrafları büyük tepkilere neden olmuştu.

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6- İSTANBUL'DA SİNEK ŞİKAYETLERİ ARTTI; İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ

Beyza Nur GÜLER-Ömer HASAR/İSTANBUL, () İSTANBULLULAR son dönemde sayısı artan sineklerden şikayetçi. Uzmanlar ise, halk sağlığını tehlikeye sokan sineklere karşı önlemler alınması gerektiği konusunda uyarıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Kasım'da bu tür bir sıcaklık pek görmüyorduk. Daha soğuk havalar görüyorduk. Dolayısıyla, bu mevsim değişiklikleri, mevsimlerin kısalması-uzaması, bunlarda yaşanan derece değişiklikleri, yağışlar, sivrisineklerin yaşamını etkiliyor" dedi.

İstanbul'da Kasım ayında hava sıcaklarının mevsim normali değerlerinin üzerinde seyretmesi ve bugünlerde sıcaklık derecelerinin sineklerin yaşamı için uygun ortamı sağlaması nedeniyle, İstanbul'da son günlerde kara sinek ve sivrisineklerde artış gözlendi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Sivrisinekler bir sağlık problemi oluşturuyor. O yüzden sivrisinek popülasyonunu azaltacak işler yapmak lazım. Bu havalar sivrisineklerin çoğalması için birebir. Biraz önce söylediğim gibi, 25-26 derecede en iyi yaşam ortamını oluşturuyorlar ve bu mevsim değişiklikleri de bizim maalesef işimize yaramıyor" dedi.

"HALK SAĞLIĞI PROBLEMLERİ DEVAM EDİYOR"

Özellikle sivrisineklerin 20-25 derece hava sıcaklıklarında daha çok ortaya çıktığını ve sulak ortamları sevdiklerini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi sivrisineklerle bazı virüsler bulaşmakta. Bu nedenle sivrisinekler sağlık problemleri yaratmaktadır. Sivrisinekler sıcak ve soğuk havaları sevmiyor. Ilık havalar onların yaşamını devam ettirebilmesi için uygun bir ortam teşkil ediyor. Keza nem de öyle. Çok yağış da sivrisinekler için iyi değil çünkü mevcut yumurtalarını, yani göllere, göletlere bıraktıkları yumurtalarını yağışlı havalar götürebiliyorlar. Bu mevsimler dolayısıyla, 20-25 derece hava sıcaklığı, sivrisinekler için yaşam derecesi. 10 derecenin altına düştüğünde sivrisinekler ölmeye başlıyor. Tabii ki bunlar aslında, kışın nesillerini devam ettirebilmek için, kendilerine yuva buluyor ve kışın uykuya yatarak 5-6 ay bu şekilde kalabiliyorlar. Dışarıda, bu havalarda yumurtlamaya devam eden sinekler, risk oluşturuyorlar. Dolayısıyla halk sağlığı problemleri devam ediyor"

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ

İklim değişikliğinin sivrisineklerin yaşamını etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Tabii ki gördüğümüz kadarıyla dünyada yaz, kış, sonbahar ve ilkbahar kavramları değişmeye başladı. Şu anda 5-10 yıl öncesini hatırlarsak, Kasım'da bu tür bir sıcaklık pek görmüyorduk. Daha soğuk havalar görüyorduk. Dolayısıyla, bu mevsim değişiklikleri, mevsimlerin kısalması-uzaması, bunlar içinde yaşanan derece değişiklikleri, yağışlar, sivrisineklerin yaşamını etkiliyor" ifadelerini kullandı.

HEM HAYVANDAN İNSANA HEM DE İNSANDAN İNSANA VİRÜS TAŞIYOR

Sivrisineklerin hem hayvanlarda bulunan virüsleri insanlara hem de insandan insana virüs taşıyabileceğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Hem hayvanlar hem insanlar tarafından, özellikle hayvanlardan insanlara geçebilen virüsleri batı nil ateşi gibi, zika virüsü gibi, rift vadisi humması gibi virüsleri sivrisinekler bulaştırabiliyorlar. Takdir edersiniz ki, bu virüsler hayvanlarda oluyor. Hayvanları ısıran sivrisinekler, insanları ısırabiliyor ve bunlar ciddi sağlık problemleri oluşturabiliyorlar. Sadece hayvandan insana bulaşan değil, sivrisinekler sadece insanda bulunan virüsleri de insandan insana aktarabiliyorlar. Dolayısıyla, özellikle bu sene batı nil ateşi virüsü ile sıkıntılar yaşadık. Şu anda dünyada zika virüsü gibi büyük problemler yaşanıyor. İngiltere'de salgın bekleniyor zika virüsü ile ilgili. Dolayısıyla sivrisinekler gerçekten ciddi sağlık problemi oluşturabilecek canlılar" dedi.

LİMON AĞACI YAĞI VE OKALİPTUS KULLANIN

Vatandaşların doğal yöntemler ile sineklerden korunabileceklerini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, "Kişiler, tenlerine sinek koruyucular sürerek korunabilir. Bitkisel ilaçlara yönelik çalışmalar var. Hem ticari anlamda var hem de kendileri hazırlayabilir insanlar. Limon bitkisi yağı ve okaliptüsü karıştırıp tenlerine sürdüklerinde korunabilirler. Sinekler aslında kokuya geliyor. İnsanların çıkarttığı karbondioksite geliyor. Dolaysıyla buna yakın kokuları aslında seviyor. O zaman siz tersi bir şey yapmanız lazım. Yani sineğin sevmediği bir kokuyu tenimize sürmemiz lazım. Limon ağacı yağı ve okaliptüs en işe yarayanlardan. Lavanta da işe yarıyor. Bunların ticari olanları da var. Sinek kovucu diyorlar. Ama insanlar kendileri de yapabilirler. Ayrıca çevrelerinde bulunan suları azaltmak da çözüm olabilir. Biliyorsunuz sinekler sulak alanlara, göllere, göletlere yumurtalarını bırakıyorlar. İşte bu göletlere yumurta bırakma işini siz baştan çözebilirseniz, azaltırsanız, küçük çukuru bile apartmanın etrafında yok etmek bir önlemdir. Keza eve yapılabilecek bir başka işlem, sinek tuzakları. Sinekler aslında, sarı ışığa gelmiyor. Parlak ışığa geliyor. Mesela apartmanlarda sarı ışığa dönülebilir. Ayrıca apartman veya evlerde yine tuzak konulabilir" ifadelerini kullandı.

"GÖLETLERE BALIK BIRAKMAK VEYA EJDERHA SİNEĞİ POPÜLASYONUNU ARTIRMAK ÇÖZÜM OLABİLİR"

Belediyelerin ise ilaçlamalar dışında bazı güncel yaklaşımlarla da sineklere karşı mücadele edebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

"Ben doğrusu ilaca yönelik şeyleri hem doğaya hem insana zarar verdiği için doğru bulmuyorum ama kullanılıyor. Bu anlamda yetkililerin yani belediyelerin yapması gereken, ilaçlamalar yapacaklar. İlaçlamaların dışında bazı güncel yaklaşımlar da var. Mesela göletlere balık bırakmak. Balıklar, sinek larvalarını yiyorlar ve sinek larvalarını yiyen balıklar, bu sineklerin azalmasına neden olabiliyorlar. Ayrıca bir başka nokta, ejderha sineği var. Ejderha sineği de sivrisineği yiyor. Ejderha sineğinin de popülasyonu artırılabilir. Bu bizim tarafımızdan bilinçli yapılabilir"

Sinek ısırıklarının oluşturduğu yaralar nedeniyle doktora başvurduğunu ifade eden Gülşen Bayraktar, "Evet maalesef sinek sayılarında çok artış var. Apartmanlarımızın bahçeleri var. Bahçeye inerken de pire, diğer böceklerden de çok fazla görüyorum. Şimdi doktordan geliyorum. Bana krem yazdı iki tane. İlaçlama yapıldığını görmüyorum. Yazın yapılıyordu ama bugünlerde görmüyorum" ifadelerini kullandı. Beylikdüzü'ndeki sinek sayısında ciddi artış olduğunu söyleyen Burak Çağlartekin ise, "Sivrisinek ve kara sineklerde çok ciddi bir artış söz konusu. Evimizin içinde de son zamanlarda da çok fazla karşılaşıyoruz. Aslında Kasım ayı geldi. Kasım ayında çok fazla sinek görmememiz lazım. Kara sinek sayısında da yine artış var. Kara sinek de pislikle çok fazla ortaya çıkan bir tür olduğu için, ya bununla ilgili temizlik önlemleri alınmıyor, ama bununla ilgili özellikle Büyükşehir gerekeni yapacaktır. Biz bireysel olarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. İlaçlar alıyoruz. Özellikle bebeğim olduğu için daha hassa oluyoruz bu konuda. Beylikdüzü bölgesinde oturuyorum ben, özellikle kara sinek ve sivri sinekte bayağı bir artış var" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz ile röp.

-Sinek ısırıkları nedeni ile doktora başvuran vatandaş ile röp.

-Vatandaş röp.

-Muhabir anonsu (Beyza Güler)

-Genel ve detaylar



13.11.2019 -11.34 Haber Kodu : 191113068

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7- METROBÜSTE ZORLU AKŞAM YOLCULUĞU

İhsan DÖRTKARDEŞ - Mertcan ÖZTÜRK /İSTANBUL,