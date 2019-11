DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

DÜNYA Halter Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun kızları, "Hırsızlık, emniyeti suiistimal ve mala zarar verme" suçlarından Prof. Dr. Caner Taslaman'a suç duyurusunda bulundu.Prof. Dr. Caner Taslaman, sosyal medya hesabından Naim Süleymanoğlu'nun 1991 senesinde Almanya'da kazandığı madalyayı kendisine hediye ettiğini iddia etti. Bunun üzerine Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin Süleymanoğlu ve Sezin Süleymanoğlu harekete geçerek avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyuru dilekçesi sunan avukatlar Aziz Demir ve Tuğçe Keskin, Caner Taslaman için kovuşturma ve soruşturmanın yapılmasına, madalyanın aileye geri iade edilmesine dair dilekçe yazdı.

MADALYA MÜZEYE DÖNECEK

Açıklama yapan Avukat Tuğçe Keskin, hukuki olarak madalyaların geri alınması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Keskin, madalyaların geri alındığında müzede sergileneceğini duyurdu. Naim Süleymanoğlu'nun ailesinin avukatı daha öncesinde de Süleymanoğlu'nun 7 dünya, 6 Avrupa, 3 olimpiyat madalyasının kaybolmasına ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Avukat Tuğçe Keskin'den açıklama

Büyükçekmece Adliyesi genel ve detay görüntü

Fotoğraf (Sonraki mailde)

==========================

13- VALİ YERLİKAYA: BU YIL SONU 1.5 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK



Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ/İİSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, Eyüpsultan'daki Pirinççi Ağaçlandırma Sahasında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Vali Yerlikaya da ağaçlandırma sahasında fidan dikerek, diktiği fidana can suyu verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Geleceğe Nefesö projesi ile Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak saat 11.11'de 11 bin fidan dikildi. Eyüpsultan'da ve İstanbul genelinde 8 farklı noktada ise 177 bin fidan dikildi. Vatandaşlar, STK'lar ve ilçe belediyeleri aracılığıyla etkinlik alanına gelerek fidan dikti, ağaçlandırma sahası yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşların yanı sıra öğrenciler de fidan dikme etkinliğine katıldı. Katılımcılar, diktikleri fidanlara can suyu verdi. Sanatçı Haluk Levent de fidan dikmeye gelenler arasındaydı.

HER 11 KASIM'DA SAAT 11.11'DE FİDAN DİKİLECEK

"Saat 11'i 11 geçe bütün ülkemizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da bu güzel ağaç bayramını idrak ettik. Ağaçlarımızı da dikmeye devam ediyoruz. İstanbul'da bugün 8 ilçemizde 177 bin fidanımız toprakla buluşuyor" diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Geleceğimize inşallah nefes olacak. Çok büyük bir kampanya. Biliyorsunuz her şey bir gencimizin sayın Cumhurbaşkanımıza tweet atması ile başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu öneriyi büyük bir memnuniyet ile kabul etti. Aslında bu öneri, gözümüzün aydınlığı gençlerimizden geldi ama sahiplenmesi ve bayram haline getirilmesi Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. Bu ilki ama her 11 Kasım'da saat 11'de ülkemizde, bütün şehirlerimizde fidanlar hep ağaç ile buluşacak. Bu yıl sonu itibari ile İstanbul'umuza, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1,5 milyon fidanı toprak ile buluşturacaklar. Biz gözümüzün aydınlığı gençlerimizi, yemyeşil ormanları, masmavi denizleri, bütün çevrenin en güzel korunduğu şekilde onlara biz devretmek istiyoruz."

"BAŞKA BİR TÜRKİYE YOK"

Ağaçlandırma alanına fidan dikmek için gelen sanatçı Haluk Levent,de "İyi ki geldik, iyi ki herkes burada. Binlerce ahbap'lının fidan bağışı oldu. Türkiye'nin her yerinde şu anda, tüm ahbaplar, bütün şehirlerde organize olmuş durumda. Orman Bakanlığı'nın başlattığı bu projeye gönülden destek veriyoruz. Başka Türkiye yok" şeklinde konuştu.

"EKOLOJİK SİSTEME YARDIMCI OLACAK"

Fidan dikimi yapan 10 yaşındaki Asya Ateş, "Buraya fidan dikmeye geldik. Çok mutluyum. Kendi fidanımı da diktim. Küresel ısınma ve çevre kirliliği dünyadaki en büyük sorunlardan biri ve şehirleşme sayesinde çok büyük boyutlara ulaşabiliyor. Fidanların dikilmesi gerekiyor. Bu fidanların da ekolojik sisteme yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Fidan dikimine gelenlerin oluşturduğu araç kuyruğu

-Fidan dikiminden görüntüler

-Yerlikaya'nın fidan dikmesi

-Haluk Levent'in fidan dikmesi

-Yerlikaya'nın açıklaması

-Levent'in açıklaması

-Öğrencilerin hep bir ağızdan 11 milyon ağaç diye bağırması

-Bir öğrenci ile röp.

-Vatandaş ile röp.

-Genel ve detay

=======================

14 İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI'NIN BAHÇESİNE 500 FİDAN DİKİLDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'ının bahçesine "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında 500 fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe nefes" kampanyasında adliyenin anaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Ömer Kurtuluş Aksoy, İsmail Değirmenci, İhsan Kamil Akçadırcı, Ramazan Öksüz, adliye personeli, anaokulundaki çocuklar ve denetimli serbestlik kapsamındaki mahkumlar katıldı.

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy, "Buraya toplanmamızın amacı 11 Kasım saat 11.11'de bütün Türkiye çapında 11 milyon fidan dikimi etkinliğidir. Bu etkinliğin amacı; Türkiye'de gelecek nesillere çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil bir Türkiye ortamının sağlanmasıdır. Sloganı da; 'bugün fidan yarın nefestir'. Bu kampanya inşallah başarılı olur. Gelecek nesiller yeşil bir Türkiye ortamında yaşarlar" dedi.

Etkinlik kapsamında adliyenin bahçesine 500 fidan dikildi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Etkinliğe katılanların fidanların önünde toplu fotoğrafları

-Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy'un kısa açıklaması

-Etkinliğe katılan Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Aksoy, başsavcıvekilleri, çocuklar ve adli hükümlüler ile adliye personelinin fidan dikmeleri

-Etkinlikten genel ve detay görüntü