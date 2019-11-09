DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

AVCILAR Belediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı.Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçmiş dönemden kalan alacağını isteyen bir beton firmanı yetkilileri, Avcılar Belediyesi binasına geldi. Firma sahibi, Avcılar Belediye Başkanı Başkanı Turan Hançerli ile görüşmek istedi. Ancak olumsuz talep geldi. Firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasına belediye başkan yardımcılarından Bülent Zeren'in serçe parmağı kırıldı. Zeren'in tedavi altına alındığı öğrenilirken firma yöneticilerinden şikayetçi olmak için dosya hazırladığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Belediye binası

-Ambulansın görüntüsü

-Detaylar

09.11.2019 - 13.04 Haber Kodu : 191109099

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(ÖZEL)

4 - MOTOSİKLET HIRSIZLARINI İKİNCİ KEZ DURDURDU, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, ()

Kağıthane'de geçen ay motosiklet çalmalarını engellediği hırsızları ikinci kez durduran İdris Patlı, aynı hırsızların silahlı saldırısına uğradı. İdris Patlı'nın yara almadan kurtulduğu saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Geçtiğimiz ay park halindeki bir motosikletin çalınmasını engelleyen İdris Patlı, pazar alışverişinden dönerken aynı hırsızların etrafta dolandığını fark etti. İdris Patlı yolu üzerinde park halinde gördüğü motosikletin sahibini bularak, hırsızlık konusunda uyarıda bulundu. Patlı, iş yerine yaklaştığı sırada kasklı iki motosiklet hırsızının kendisine doğru geldiğini gördü. Ellerindeki bir cismi İdris Patlı'ya atan motosikletli hırsızlar daha sonra kaçtı. Elindeki eşyaları iş yerine bıraktıktan sonra cuma namazına gitmek için hazırlık yapan Patlı, motosikletli hırsızları görünce eline bir keski alarak sokağa çıktı. İdris Patlı, motosikletli iki kişinin üzerine doğru yürürken, silahlı saldırıya uğradı. Hırsızlık yapmalarını ikinci kez engelleyen adama tabancayla iki kez ateş eden motosikletli hırsızlar, olay yerinden süratli bir şekilde kaçtı. İdris Patlı, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından polis merkezine giden İdris Patlı, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Motosiklet hırsızlığını ikinci kez engelleyen, bu nedenle silahlı saldırıya uğrayan İdris Patlı, olayı şu şekilde anlattı:

"Pazardan dönüyordum. Sokağın orada, daha önce gördüğüm bu motorcuları yine gördüm. İki kişilerdi. Baktım orada yeni bir motor gördüm. Bu motoru çalmak için dolandıklarını tahmin ettim. Motorun başında bekledim, sahibini aramak istedim. Tekrar geldiler yine motor için, beni orada görünce direkt geçtiler. Daha sonra ben motorun sahibine, 'motorunuzu alın gidin yoksa gidecek' dedim. Motorcular 3'üncü sefer gelince boşa düştüler. Sokakta yürürken tam karşımdan gelen motorcular ellerindeki cismi bana fırlattılar, geçtiler. Ben de iş yerime geldim. Eşyalarımı bıraktım. Abdest aldım, namaza gidecektim. Baktım motorun sesi geliyor, ben de boş durmadım elime keski aldım. Dışarı fırladım, baktım bunlarla karşılaştım. Bunların üzerine yürüdüm, bunlar da çektiler bana iki tane sıktılar. Adamlar tam terörist. Rabbim esirgedi beni" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

İdris Patlı'nın uğradığı silahlı saldırı bir iş yeri güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, İdris Patlı'nın iş yerinden çıkma anı ve motosikletlilerin sokak başında beliriyor. Motosikletli iki kişi, adamın üzerine doğru hareket ediyor. Patlı, elindeki keskiyi atmak isterken, motosikletli saldırganlar tabancayla iki el ateş ederek olay yerinden kaçıyor.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızları kovalayan kişinin dışarıya çıkması

-Motosikletli hırsızların caddede dolaşması

-İdris Patlı'nın hırsızları kovalaması

-Hırsızların İdris Patlı'ya ateş açması

-İdris Patlı'nın kaçışması

(AKTÜEL)

-Patlı ile röportaj

-Caddeden genel ve yakın detaylar

(ARŞİV)

Güvenlik kamerası görüntüleri (iki açı)

-Motosikleti park etmesi

-Takip eden araç

-Telefonla konuşan kişi

-Hırsızın motosikleti çalmaya çalışması

-Vatandaşın hırsızı durdurması

-Hırsızların kaçması

-Aktüel görüntüler

-İdris Patlı röp

-Genel ve detaylar

09.11.2019 -12.45 Haber Kodu : 191109091

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(ÖZEL)

5- KÜÇÜKÇEKMECE'DE İLGİNÇ YIKIM

- 6 KATLI RİSKLİ BİNA ÇATISINA ÇIKARILAN İŞ MAKİNESİYLE YIKILIYOR

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası boşaltılan Küçükçekmece'deki bir binanın yıkım çalışmalarına çatısına çıkarılan küçük bir iş makinesi ile başlandı.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Küçükçekmece İnönü Mahallesi Ardahan Caddesi'ndeki bina yıkılma riski nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Tamamen tahliye edilerek incelemeler yapılan binanın yıkımına karar verildi. Geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmaları için değişik bir yöntem seçildi. Hasarlı binanın bitişiğinde bulunan diğer binaların yıkımdan zarar görmemesi için küçük bir iş makinesi vinç yardımıyla 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı. Yıkım en üst kattan aşağı olacak şekilde yapılmaya başladı.

ÖNCE TABAN SONRA DUVARLAR YIKILIYOR

Önce altındaki tabanı parçalayan iş makinesi çıkan molozu binanın her katında aynı hizada açılmış büyük deliklerden zemin katına gönderiyor. Tabanın tamamen yıkılmasının ardından rampa yardımıyla bir alt kata geçen iş makinesi daha sonra da duvarları yıkarak yine çıkan molozu deliklerden en alt kata gönderiyor. Binadan düşen molozların çevresinde bulunan diğer yerleşim yerlerine zarar vermemesi için de tahtalardan örülmüş bir set çekildi.

3 KAT YIKILINCA İŞ MAKİNESİ İNDİRİLECEK

Yıkılan binada daha önce yönetici olan Abbas Aydın yıkımın bir hafta süreceğini söyledi. İlk üç katın bu yöntemle yıkılacağını ifade eden Aydın, "Herhangi bir problem yok. Yıkıma başladık, 2 gündür devam ediyor. Makineyi vinçle çıkardık. Üstten aşağı iniyor. Büyük makine gelmiş olsa yanındaki binalara zarar verir. O yüzden üsten aşağı yıkmaya mecbur kaldık. Şu anda iki kat bitti. Üçüncü katı indikten sonra büyük makine gelecek. Yıkım bir hafta içinde biter." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkım çalışmalarının havadan görüntüleri

-Yıkımdan aktüel görüntü

-Binadan aşağı düşen molozlar

-Abbas Aydın röp

09.11.2019 -13.02 Haber Kodu : 191109098

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6- 'KOCA GÖKYÜZÜNÜ GEZDİK DE BÖYLE GÜZEL MAVİ GÖREMEDİK'

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videosunda, 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik' mesajı verildi. THY'nin sosyal medya hesabı üzerinden 10 Kasım'a özel bir video paylaşıldı. 38 saniyelik videoda bulutların üzerinde 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel bir mavi göremedik mesajı verilerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü



