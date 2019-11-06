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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

İSTANBUL'da özellikle son zamanlarda çok sayıda kişi uzun süren gripten şikayetçi.  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, grip tedavisinde serum ve antibiyotiğin etkili olmayacağını belirterek uyardı....

GÜNDEM 06.11.2019, 15:46
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
İSTANBUL'da özellikle son zamanlarda çok sayıda kişi uzun süren gripten şikayetçi.  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, grip tedavisinde serum ve antibiyotiğin etkili olmayacağını belirterek uyardı. Büke, "Selenyum, demir ve çinko gibi vitaminler vücudun direncini ayakta tutar. Bunların yanı sıra her gün bir bardak ekinezya çayı içmek bağışıklık sistemini düzenler" dedi.

HASTANELERE BAŞVURANLAR VAR
Son günlerde uzun süren gripten bir çok kişi şikayet ediyor. İstanbul'da bu şikayetle doktora başvuranların sayısı oldukça fazla. Özellikle akşam saatlerinde hastanelerin acil servislerine uzun süren grip şikayetiyle başvuranlar var.
Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen Recep Budak, "Ben de dahil olmak üzere ailemde grip var. Yeni yeni iyileşiyorum. Doktora gittim. Soğuk algınlığı ilaçları kullandım. Ben bunu yediğimiz ürünlere, sağlıksız beslenmeye, hormonlu ürünler ve mevsim geçişlerine bağlıyorum" ifadelerini kullandı. Volkan Fırat da, "Evde kardeşlerim başta olmak üzere hemen hemen herkes hasta. Hastaneye gittik. Soğuk algınlığından ateş düşürücüye kadar her şeyi temin ettiler sağ olsunlar. Koridorlarda adım atmaya yer yoktu. Herkes hastalanmış" dedi.


"GRİP VAKASI BİR HAFTA İÇİNDE TEDAVİ EDİLMELİDİR"
Sonbahar ve kış aylarında birden fazla sayıda soğuk algınlığı ve nezle vakasının görülebileceğini belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, "Hastalıkların bu dönemde uzun sürmesi çok normal. Soğuk algınlığına yol açan çok fazla sayıda virüs var. Aradan bir hafta geçtikten sonra tekrar tekrar hastalık görülebilir. Grip ise başladığı andan itibaren en geç bir hafta içerisinde düzelir. Altta kronik hastalığı olan kişiler en önemli risk gruplarıdır. Bu kişilerde hastalık zatürre tablosuna dönüşebilir. Böyle kişilerde zatürre geliştiğinde hayati tehdit eden duruma dönüşür. Genellikle uzun süre öksürük devam eder. Kişilerde öksürüğün devam etmesi nedeniyle 'ben iyileşmiyorum' diye düşünür" ifadelerini kullandı.

"SERUM TEDAVİSİ ETKİLİ BİR YÖNTEM DEĞİL"
Üst solunum yolu enfeksiyonlarında hele de sıvı kaybı olmadığı koşullarda damardan serum vermenin etkili bir tedavi yöntemi olmayacağının altını çizen Prof. Dr. Çağrı Büke şöyle devam etti:
"Serum, o anlık kişiyi birazcık rahatlatır. Ama tedavide bu serumların bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkinliği yoktur. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında damardan sıvı vermenin etkinliği söz konusu değil. Böyle durumlarda tablo çok ağırsa evde dinlenmek, damardan değil ama ağızdan sıvı almasını önermek tedavide daha gerçekçi bir yoldur. Selenyum, demir ve çinko gibi vitaminler vücudun direncini ayakta tutmada ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korumada etkili. Hastalık başladıktan sonra bunları kullanmak çok etkili olmamaktadır. Bunların yanı sıra ekinezya çayının vücut direncini artırmada etkinliği var. Bu çayı sonbahar ve kış aylarında günde bir defa normal çay yerine günde bir defa tüketmek bağışıklık sistemini düzenlemek açısından önerilen bir bitki çayıdır. 


"GRİP TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİĞİN YERİ YOK"
Antibiyotiklerin sadece bakterileri tedavi edeceğinin altını çizen Prof. Dr. Çağrı Büke, grip tedavisinde antibiyotik kullanımının etkili bir yöntem olmadığını anlattı. Prof. Dr. Çağrı Büke şöyle devam etti:
"Grip tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Ancak 3'üncü 5'inci günden sonra özellikle de risk grubundaki kişilerde enfeksiyon akciğerlere kadar ilerleyecek duruma geldiyse bu yüzde 90 bakterilerin oluşturduğu bir zatürredir. O zaman doktor kontrolünde antibiyotik kullanılabilir. Yoksa gripte antibiyotiğin hem yeri yoktur hem de vücut için zararlı olabilmektedir. Çünkü antibiyotik vücudumuzda bulunan iyi bakterilerin ortadan kalkmasına ve vücudumuzun direncini aşağı çekmesine neden olacaktır. 

"ELLER EN AZ 40 SANİYE YIKANMALIDIR"
Hastalığa daha az yakalanmak açısından başta okul çağındaki çocuklar olmak üzere toplumdaki bütün insanların el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Büke, "Bir kişiyle tokalaştıktan ya da herhangi bir eşyaya dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız bizi viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruyacaktır. Hapşıran kişilerden de uzak durmak etkili korunma yöntemleri arasında. Etkin bir el temizliği açısından en az 40-60 saniye el yıkama işlemi uygulanmalıdır" dedi.

Henüz gribe yakalanmayan bir kişinin ocak ayında bile aşı yaptırabileceğini anlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, "Grip aşısının tüm dünyada koruyuculuğu yüzde 30 ila 60 arasında değişir. Gribe yakalamaktan koruyamasa bile ciddi ağır tablolara dönüşümü engellemek açısından aşıya önem veriyoruz" dedi.


Görüntü Dökümü:
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-Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi acilinden detaylar
-Sıra bekleyen hastalar
-Hastalarla röportaj
 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke röportajı
-Doğru el yıkama detayları

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5- BAKÜ'DEN SOYGUN İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞLER... SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () İSTANBUL'da bir tekstil firması ve kargo şirketinden toplam 250 bin dolarlık soygun yapan  Azerbaycan uyruklu çetenin bir üyesi polis tarafından yakalandı. Polis isimleri tespit edilen soygunlarda maske takan silahlı şebeke üyelerini yakalamak için çalışmaları sürdürüyor. Çetenin bir soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BİR AY ARAYLA İKİ SOYGUN MEYDANA GELDİ
Fatih'te  8 Ekim  2019 tarihinde meydana gelen ilk olayda silahlı ve maskeli olarak tekstil firmasına gelen iki  şüpheli, içeride  bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 130 bin doları  alarak kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen soygundan sonra şüpheliler yaya olarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis maskeli soyguncuları yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma sürerken bir soygun daha oldu. Bu defa 1 Kasım 2019'da Fatih'te bir kargo şirketine gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, içerde bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 120 bin doları çaldı.

BİR ŞÜPHELİ KAÇARKEN YAKALANDI
Olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerden Azerbaycan uyruklu Vali V., kısa sürede gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelinin sorgusunda iki soygunu da aynı çetenin yaptığı tespit edildi. Polis şüphelilerin Bakü'den soygun yapmak amacıyla İstanbul'a geldiğini, soygunları yaptıktan hemen sonra kaçtıklarını belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları paraları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için olaylar sırasında üst üste kıyafetler giydikleri,  kaçarken de olay sırasındaki kıyafetlerini çıkardıkları belirlendi.

BİRİ TUTUKLANDI POLİS DİĞERLERİNİ ARIYOR
Polis soygunlara katılan diğer şüphelilerinde kimliğini tespit etti. Soygun çetesinin firari üyelerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Öte yandan mahkemeye sevk edilen Vali V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Soygun anları
-Aktüel görüntü
-Şüphelinin emniyetten çıkışı

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6 - KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/)
İstanbul'da hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, Kartal'da denize girenler oldu.
Kartal'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, güneşin tadını denize girerek çıkarttı. Denize giren Güneş Erinç, "Kasım ayına göre oldukça güzel bir hava. Yılın hemen hemen bütün aylarında denize giriyoruz" şeklinde konuştu. 
Ahmet Kalkavan ise, "2 kilometre yüzeceğiz. 7 yaşımdan beri yüzüyorum" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Denize giren vatandaşlardan görüntü
-Vatandaşlar ile röp
-Denize atlamaları
-Genel ve detay görüntüler

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7 - 'SARI POŞETLİ KIZ' SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOKAK SOKAK DOLAŞIYOR
 
Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda yaşayan 24 yaşındaki Ceren Baştürk, Kasımpaşa, Şişhane, Eminönü esnafı tarafından 'sarı poşetli kız' olarak tanınıyor. Üniversitede yüksek lisans öğrenimi gören Baştürk, yaklaşık 4  aydır eline aldığı sarı poşetlerle sokaklarda dolaşarak esnafın biriktirdiği plastik ve teneke atıkları topluyor. Baştürk, topladığı atıkları kentin farklı noktalarında bulunan mamamatiklere atarak sokak hayvanları için makineden mama alıyor. O mamaları ise sokakta yaşayan kedi ve köpeklere bırakıyor.

"KOMŞULARIM, ARKADAŞLARIM VE ESNAF DA ATIK BİRİKTİRİYOR"

 İstanbul sokaklarında atık toplayan Ceren Baştürk, bu şekilde çevresinde de farkındalık oluşturmuş durumda. "Ben hayvanları çok severim" diyen Baştürk, şunları söyledi:

"Bütçem doğrultusunda onlar için mama veya süt alırım. Mutlaka yakınımdaki, çevremdeki hayvanlara bırakırım. Bir belediyenin meydana koymuş olduğu mama makinesi, mamamatik tarzı bir şey var. Ben oraya plastik ve teneke atık atarak biriken mamaları kedi ve köpeklere bırakıyorum. Komşularım, arkadaşlarım atık biriktiriyor. Evime yakın olan esnaftan biriktirmeleri için rica ettim. Bazıları reddetti ama bazılarından o kadar güzel tepkiler aldım ki onlar her gün biriktiriyorlar. Süs eşyası satan bir dükkan sahibi de içtiği, kullandığı veya müşterisine ikram ettiği su şişesini veriyor. Ben Üsküdar'da üniversite öğrencisiyim. Okul dönüşü vapurda da atık topluyorum" diye konuştu.

"HER KİŞİYE DOKUNARAK, BİR TÜY BIRAKMAK İSTİYORUM"

Sokak hayvanlarının her gün merakla beklediği Ceren Baştürk, "Ben her gün süt ya da mama bıraktığım için oradaki kediler beni uzaktan tanıyor. Beni uzaktan görünce yanıma geliyorlar. Şimdiye kadar ailem, arkadaşlarım, öğretmenlerim hepsi bana birer tüy bıraktılar. Ben o tüyleri birleştirerek melek kanadına dönüştürdüğümü düşünüyorum. Bu melek kanadı şimdi de güçlendi. Ben bu melek kanadıyla hayvanlara, yaşlılara, çocuklara, yardım edebileceğim her kişiye dokunarak, bir tüy bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

NEDEN SARI POŞETLERLE TOPLUYOR?

"Atıklardaki maddeler üzerime dökülüyordu" diyen Ceren Baştürk, atıkları neden sarı poşetlerle topladığıyla ilgili olarak da "Daha iyi bir poşette taşımaya özen gösteriyorum. Sarı renk dikkat çekiyor. Çiçek gibi, papatya gibi diyelim. Daha renkli, daha eğlenceli, utanmadan, sıkılmadan bu işe farkındalık kazandırmaya çalışıyorum. Şeffaf olduğu için insanlar merak ediyor. İçinde atıklar olduğunu gördüklerinde de plastik ve teneke atıklarını bana getiriyorlar." dedi.

"BU MAKİNELER BİRÇOK YERDE OLMALI"

Hayvansever Ceren Baştürk'ün bir de çağrısı var. Makinelerin artması gerektiğini ifade eden Baştürk, "Mamamatik tarzı makineler birçok yere konulmalı. Bu şekilde hayvanlara destek olabiliriz. Bu makine hem geri dönüşüm sağlıyor hem de hayvanlara mama veriyor, çok güzel. Bu makineler birçok yere konulabilir. İletişime geçtiğim insanlar biz bunları biriktirelim ama kim alacak diye düşünüyor. Ben tek kişiyim. Ben en fazla 10, 20, 100 poşet taşıyabilirim. Sadece bir semttekileri taşıyabilirim. Birçok insan bunları biriktirip bir yere bırakırsa daha çok farkındalık olur ve daha fazla birikir" diye konuştu.

ESNAF DA DESTEK VERİYOR

Sokak hayvanları için atık toplayan Ceren Baştürk'e esnaf da destek veriyor. O esnaflardan Turgay Aslan, "Her akşam poşetle atık biriktiriyoruz. Her akşam yanımıza uğruyor. Biz de biriktirdiğimiz şişeleri ona veriyoruz. Ceren hanım bunu yapmadan önce böyle bilinç yoktu. Kendisini diğer dükkanlarda görmüştüm. Bize de uğrayın, biz de biriktirelim dedim. 4 aydır atıkları ona teslim ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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Ceren Baştürk'ün atık toplamasından görüntüler
-Ceren Baştürk ve hayvanlardan görüntüler
-Esnafın plastik ve teneke atık vermesi 
-Ceren Baştürk ile röportaj
-Esnaf ile röportaj 
-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan) 
-Detay görüntüler

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8- ÜNLÜ ŞARKICI IŞIN KARACA BOŞANDI

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul,
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş avukatlarıyla katıldı. Hakim, taraflara "Boşanmak istiyor musunuz?" diye sordu. Taraflar boşanmak istediklerini belirtti. Hakim, tarafların yaptıkları protokole göre karşılıklı olarak birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunup bulunmadıklarını sordu. Her iki taraf da maddi, manevi tazminat ve nafaka taleplerinin olmadığını belirttiler. Evlilik içinde edinilmiş mal varlığı olmadığından hak ve alacaklarının bulunmadığını da belirten Karaca ve Odabaş, boşanmalarına karar verilmesini talep ettiler. "Barışma ihtimali olup olmadığına" yönelik soruya da "Yok" diye cevap veren tarafların, boşanmalarına karar verildi. 

"ANLAŞAMADIK BİTTİ"
Gazetecilerin, "Tuğrul Bey ile denk gelmemeye özen gösterdiniz neler söyleyeceksiniz" demeleri üzerine Işın Karaca, "Hayırlısı olsun, hepimiz için çok hayırlısı olsun. Arkadaşlığımız tabiiki devam edecek. 25 yıllık arkadaşım devam etmemesi mümkün mü? Tek ricam aynı şeyi yapmayın adama. Öyle yaratılan senaryolar, yok öyle şeyler. Can yakıcı olur. Anlaşamadık bitti işte. Bu kadar net arkadaşlar" dedi. Taraflar, ayrı kapılardan avukatlarıyla birlikte ayrıldılar. 

Görüntü dökümü:
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-Işın Karaca'nın adliyeye gelişi
-Karaca'nın ayrılması
-Odabaş'ın ayrılması

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9 - OYUNCU ALPER SALDIRAN İLE OYUNCU EŞİ PELİN TUNCEGİL BOŞANDI
 
Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () OYUNCU  Alper Saldıran 6 yıllık eşi oyuncu Pelin Tuncegil'den boşandı.
2013 yılında nikah masasına oturan Alper Saldıran ve Pelin Tuncegil çifti bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 11. Aile Mahkmesi'nde görülen duruşmaya katıldı. Tuncegil'in avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, 'Boşanma konusunda ısrarcı mısınız?' Diye sordu. Taraflar boşanma konusunda kararlı olduklarını, herhangi bir talepleri olmadığını belirtti.

Çift yaklaşık 3 dakika süren duruşmanın ardından anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çıkışında gazetecilerin sorularını  yanıtlayan çift, "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldım. Biz zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz. İyi arkadaşız ama evlilik bazı şeyleri bozabiliyor" diyerek adliyeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Alper Saldıran ve Pelin Tuncegil
- Açıklamalar

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10- MERYEM'İN 'KAHRAMANI' KIZ KARDEŞİ RABİA OLACAK
 
Özlem YURTÇU KARABULUT- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,

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