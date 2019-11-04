DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

AVCILAR’da oturan Ercan A., tartıştığı dini nikahlı eşi Seda Kurt’u (40), biri 2 yaşında olmak üzere 2 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Ercan A., polis tarafından aranıyor. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, kızının daha önce kadın sığınma evinde güvenlik görevlisi olduğunu belirterek, "Kızım, görev yaptığı dönemde kadına şiddeti önlemek isterken bir kişi tarafından bacağından bıçaklanmış, bacağına 7 dikiş atılmıştı. Şimdi şiddet kurbanı oldu" dediOlay bugün saat 07.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi’ndeki bir binanın giriş katında meydana geldi. İddialara göre, aralarında uzun süreden bu yana geçimsizlik bulunan Ercan A., resmi nikah olmadan birlikte yaşadığı eşi Seda Kurt ile sabaha karşı yeniden tartıştı. Ercan A., 2 yıl önce dünyaya gelen çocukları için sık sık kavga da ettiği Seda Kurt ile tartışırken, mutfaktan aldığı bıçağı defalarca karnına saplayarak kaçtı. Ercan A., kaçarken, bıçağı da çaprazdaki binanın girişine attı. Seda Kurt, evde bulunan oğlu Özgür Kurt, ve annesi Bedia Akar'ın araması üzerine gelen 112 servisi görevlileri ile hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta ve olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Kadının ilk eşinden oğlu Özgür Kurt, şunları anlattı: "Gece saat 02.00 sıralarında işten çıkıp eve geldim. Ayrı yaşayan üvey babam, saat 02.30 gibi eve geldi. 04.00 sıralarında yattılar. Olay, saat 07.30 gibi 2 yaşındaki kardeşimin gözü önünde oldu. Bu adamın daha önceden intihar girişimi var. Psikopat biraz. Kavga etmişliği de vardı. Annemi daha önce de dövme olayları vardı. Bayağı ayrı kaldılar. Bir iki haftadır da kardeşim için bir araya gelmişlerdi. .ö

SIĞINMA EVİNDE ŞİDDETİ ÖNLEMEK İSTERKEN BIÇAKLANMIŞ

Kızını kaybeden Bedia Akar, öldürülen kızı Seda Kurt’un daha önce kadın sığınma evinde güvenlik görevlisi olduğunu anlatırken, "Kızım, görev yaptığı dönemde kadına şiddeti önlemek isterken bir kişi tarafından bacağından bıçaklanmış, bacağına 7 dikiş atılmıştı. Şimdi şiddet kurbanı olduö dedi. Bedia Akar, olay sırasında evde olduğunu, tüm çabasına rağmen damadını durduramadığını, torununun annesinin bıçaklandığını gördüğünü söyledi. Akar, çeşitli suçlardan defalarca yakalanan damadının Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında zaman zaman karakola giderek imza attığını anlattı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan, işsiz 41 yaşındaki Ercan A.’yı yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şüphelinin kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak, intihara teşebbüsten suç kaydı bulunduğunu belirledi. Soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Eşini öldüren şüpheli ve öldürülen kadının fotoğrafı

-Öldürülen kadının oğlunun açıklamaları

-Öldürülen kadının annesi konuşurken

-Cinayette kullanılan bıçak

-Polis ekipleri

-Binanın dıştan görüntüleri



04.11.2019 -11.54 Haber Kodu : 191104076

04.11.2019 - 12.44 Haber Kodu : 191104092

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(fotoğrafıyla)

3-GRİ LİSTEDEKİ DHKP-C'Lİ ATAŞEHİR'DE YAKALANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul

Terörden Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan DHKP-C'li terörist, Ataşehir'de yakalandı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'nin silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit'i Ataşehir'de yakalanarak gözaltına aldı. 5 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan Şenyiğit, İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alıyordu. Şenyiğit, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

-Şenyiğit'in fotoğrafı

04.11.2019 -11.56 Haber Kodu : 191104078

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4- HDP'NİN İSTANBUL KONGRESİ'NDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

İSTANBUL,() HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi'ne gelen bir grubun attığı sloganlar ve yapılan saygı duruşu tepki çekti.

HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi dün Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi gerçekleştirildi. Program öncesi salona giren bir grup, Suriye'nin kuzeyinde YPG-PKK'nın işgal ederek demografik yapısını bozduğu ve ismine de Rojava dediği bölgeye atıfta bulunarak "Yaşasın Rojava direnişi" sloganları attı. Program başlamadan önce salondakiler ayağa kalkarak PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulundu. Polis, Kongre yapılan salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü:

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-"Rojava" sloganı atarak içeriye girenler

- Saygı duruşu

-Kongrede halay çekenler

-Detaylar

04.11.2019 - 12.24 Haber Kodu : 191104086

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5- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONLARI: 5 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 3 terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik geçtiğimiz haftalarda 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan beş kişiden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, PKK/KCK örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nden (DGH) kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmasıyla, iki aracın kundaklaması olayına karışan şüphelileri yakalamak için 24 Ekim ve 30 Ekim'de Ataşehir'de düzenlediği iki operasyonda M.A., Ö.A., V.F. ve M.U. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan TEM ekiplerinin 31 Ekim'de yaptığı başka bir operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla İstanbul'da örgütle bağlantılı kişileri organize ederek eylem ve etkinlik yapmak için yönlendirdiği belirlenen M.B.B. gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.F. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, M.A., Ö.A., M.U. ve M.B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV

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6- İSTANBUL'DA 9 İLÇEDE SU KESİNTİSİ

*İstanbul'un bazı ilçelerinde 20 saat sürecek su kesintisi.

İSTANBUL,()

İSKİ'den yapılan açıklamayla İstanbul'da yarın 9 ilçenin birçok mahallesinde su kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un iki yakasında da uygulanacak kesintiler en az 10 saat sürecek. Bazı noktalarda su kesintileri 20 saate ulaşacak.

Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezi'nde yapılacak olan bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım Salı günü saat 11.00'dan itibaren 9 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, "Çalışma kapsamında Küçük Çamlıca'daki eski terfi merkezini devre dışı bırakarak, kapasitesi artırılmış olan yeni terfi merkezini işletmeye alacak. Böylelikle, saha içerisinde borulama sisteminde yapılacak düzenleme ile yenilenmiş terfi merkezindeki bakım-onarım ve arıza durumlarında geniş kesintiler yerine, lokal kesintilerle işlem yapılabilmesi mümkün olacak" denildi. Kesinti yapılacak İlçeler ve Mahalleleri ise şöyle;

Fatih, Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray'da 10 saat.

Zeytinburnu; Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe'de 10 saat.

Beyoğlu; Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıç Ali Paşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu, 10 saat.

Beşiktaş; Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek 'de 10 saat.

Kadıköy; Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe'de 10 saat.

Üsküdar; Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe,

Burhaniye, K.Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil'de 10 saat, Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotlarında 20 saat.

Ataşehir; Örnek, Esatpaşa ve Fetih'te 20 saat.

Ümraniye; Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler'de 10 saat,

Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarında 20 saat.

Beykoz; Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmında 10 saat.

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7- MİNİATÜRK'TE TURİSTİN ÇANTASINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL()

İstanbul'da müzelere gelen turistlerin çantalarını çalan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin bir turistin çantasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda bulunan Miniatürk müzesine 27 Ekim Pazar günü gelen Fas uyruklu Sait L.'nin (36) bankta oturduğu sırada yanına yaklaşan S.D (13) isimli şüpheli ayakkabı bağlama bahanesiyle turistin çantasını çaldı. Durumu fark eden Sait L. olayı polise ihbar etti. Mağdurun çantasında cep telefonu, 2 bin lira, 300 euro, motosiklet anahtarı ile jet ski anahtarı olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ihbar üzerine çalışma başlattı. Müzedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Remziye D.(33), Emrah D.(26) ve yaşı küçük olan S.D(13) Esenler' de geçen Cuma günü yapılan operasyonla yakalandı. Yaşı küçük olan S.D. Çocuk Şubeye götürüldü.

Poliste yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah D. ve Remziye D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşı küçük olan şüpheli S.D. ise serbest bırakıldı. Görüntülere yansıyan diğer kadın şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde turistin yanına ayakkabı bağlama bahanesiyle çöken çocuk çantayı çalıyor. Şüpheli daha sonra uzaklaşıyor. Diğer şüphelileri ise o anlarda etrafı gözetliyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Çocuk şüphelinin mağdurun yanına çökerek ayakkabı bağlaması

-Diğer iki şüphelinin yan yana yürüyerek etrafı gözetlemesi

-Çocuk şüphelinin mağdurun yerde duran çantasını çalması

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin şube çıkışı

04.11.2019 -12.36 Haber Kodu : 191104089

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8-ACCOBAMS 7. TARAFLAR TOPLANTISI İSTANBUL'DA BAŞLIYOR

Semih ÇALIŞKAN -Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, () AKDENİZ, Atlantik ve Karadeniz'de yer alan 24 taraf ülkenin katılım sağladığı "ACCOBAMS 7. Taraflar Toplantısı (MoP-7)" yarın İstanbul'da başlayacak. Balina ve yunus türlerinin korunmasına yönelik, beslenme ortamları ve habitatlarını iyileştirmek için stratejilerin belirleneceği toplantı öncesi Doğa Koruma Daire Başkanı Fahrettin Ulu, ACCOBAMS'ın hedeflerini anlattı.

Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde Yaşayan Deniz Memeli Türlerinin Korunması Anlaşması (ACCOBAMS) Araştırma Girişimi, Akdeniz ve Karadeniz'de tüm ACCOBAMS Bölgesi ülkelerinden balina ve yunusların izlenmesini iyileştirmek için onlarca ortak kuruluş ve uzmanın katılımıyla oluşan işbirliği projesi olarak ifade ediliyor. Bu girişim iklim değişikliğinin ve insan faaliyetlerinin denizlerdeki belirsiz etkileri bağlamında tüm Akdeniz ülkeleri ile işbirliği halinde bölgesel ölçekte balina ve yunus popülasyon durumunu belirlemeyi amaçlıyor.

ACCOBAMS 7. Taraflar Toplantısı (MoP-7) 5 ve 8 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantı öncesinde girişimin yaptığı çalışmaların sonuçları bugün katılımcılara aktarıldı.

"HEDEFİMİZ TÜRLERİN KORUNARAK, GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI"

Doğa Koruma Daire Başkanı Fahrettin Ulu, ACCOBAMS ile ilgili ayrıntıları paylaşarak, hedeflerinin türlerin korunması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu anlaşma 1996 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu anlaşmaya 2017 yılı içerisinde mecliste kabul edilen bir kanunla taraf olmuş, 1 Şubat 2018 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin ev sahipliğinde 24 ülkenin katılımıyla 5 - 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu toplantıda önemli kararlar alınacaktır. Bu toplantıda deniz memelilerinden, balina ve yunus türlerinin korunmasına yönelik, beslenme ortamları ve habitatlarını iyileştirmek için stratejiler belirlenecek. Ayrıca koruma eylem planları ortaya konulacaktır. Aynı zamanda Türkiye bu dönem içinde 2019-2022 yılları arasında da dönem başkanlığını yürütecektir. Araştırma sonuçları, araştırma girişimi tarafından ilk defa gerçekleştirilen 2018'de Akdeniz ve Ege'de, 2019'da Karadeniz'de gerçekleştirilen balina ve yunus türlerine yönelik popülasyon sayımı sonuçları kamuoyuna açıklanacaktır. Tabii buradaki asıl amaç bu türlerin korunması, bunların gelecek nesillere aktarılması. Bu sözleşmenin asıl amacı da budur."

Görüntü Dökümü

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-Katılımcılardan detaylar

-Doğa Koruma Daire Başkanı Fahrettin Ulu ile röportaj;

04.11.2019 -12.16 Haber Kodu : 191104085

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(ÖZEL)

9-IRAKLI BEBEK, AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİĞİ İSTANBUL'DA ŞİFA BULDU



Özlem YURTÇU KARABULUT- Ömer HASAR İSTANBUL,