DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

ZEYTİNBURNU'ndan İtalya'ya gitme hayaliyle yola çıkan 3 Afganistan uyruklu göçmen, Büyükada'da polis ekiplerine yakalandı.Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu bir kişi, 3 vatandaşını yasadışı yollardan İtalya'ya götürmek üzere anlaştı. Afgan göçmenler toplam 6 bin Euro vererek İtalya'ya gitmek için anlaştıkları kişiye paralarını ödedikten sonra 23 Ekim'de Eminönü'ne gitti. Afgan göçmen kaçakçısı, Sayed Jamıl B., Faizah H. ve Alo Asqal H.'yi İtalya'ya giden vapur diye Adalar vapuruna bindirerek kayıplara karıştı. Büyükada'da inen 3 Afgan göçmen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinde hemşerileri olan 22 yaşındaki Huseyin Y.'ye İtalya'ya gitmek için ödeme yaptıklarını belirterek şikayetçi oldu.Polis ekipleri şikayet üzerine yaptığı çalışmalarda Huseyin Y.'yi Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 24 Ekim'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Huseyin Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İtalya'ya gitmek için yola çıkan 3 göçmen sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv vapur görüntüleri

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4 - ÜMRANİYE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - ÜMRANİYE'de seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Ümraniye Barajyolu Caddesi'nde ilerleyen minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Minibüsü bir anda alevler sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Minibüsü saran alevlere çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Minibüsteki yangın

-Söndürme çalışmaları

-Detaylar

02.11.2019 - 14.17 Haber Kodu : 191102112

02.11.2019 -14.18 Haber Kodu : 191102118

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5- SİLAH HIRSIZI YAKALANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBULGÜNGÖREN'de bir evden silah çaldığı belirlenen kişi yakalandı.

Olay, Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde 2 Ekim tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Şüpheli kişi, girdiği evden ruhsatlı silahı poşete koyarak çaldı. Ardından olay yerinden minibüse bilerek uzaklaştı. Evinden silahı çalınan A.M. olayı polise ihbar etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ihbar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin Rıdvan K.(21) olduğu belirlerdi. 19 suç kaydı bulunan Rıdvan K. yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin çaldığı ve üzerinde ele geçirilen ruhsatlı silahın incelenmesinin ardından sahibine teslim edildiği öğrenildi. Rıdvan K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN ARDINDAN MİNİBÜSE BİNMİŞ

Şüphelinin Bakırköy'de hırsızlık için girdiği apartmana giriş anı ve elinde poşetle çıktığı çıkması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin elindeki poşetle minibüse binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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(Aktüel)

-Şüphelinin şubeden çıkışı (adliyeye sevk edilmesi)

-Şüphelinin apartmana giriş anı

-Şüphelinin elinde poşetle çıkışı

-Şüphelinin minibüse binerek olay yerinden uzaklaşması

02.11.2019 -15.49 Haber Kodu : 191102147

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6- BAKAN ERSOY 38. ULUSLARARASI İSTANBUL KİTAP FUARI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İstanbul,()

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 38. kez kapılarını açtı. Fuar öncesi açılış töreni düzenlendi. 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılması beklenen fuarın açılış töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer, TÜYAP Kültür Fuarları Danışmanı Doğan Hızlan, 38. İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Adnan Özyalçıner ve 29. İstanbul Sanat Fuarı Onur Sanatçısı Mevlüt Akyıldız katıldı. Törendeki konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve Vali Yerlikaya, Fuar alanını gezerek yayıncılar ile sohbet etti.

"AVRUPA'NIN OKURA ULAŞAN EN BÜYÜK FUARI"

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, "38'inci kez kapılarını açan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ülkemizdeki yüz binlerce okura, yazarlarla ve eserleriyle buluşmaları için fırsat sunan bu fuar, dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok yayınevi ve telif ajansı temsilcilerini de bir araya getirmektedir. Bu vesileyle, yarım milyona yakın ziyaretçisi ile Avrupa'nın okura ulaşan en büyük fuarı olan bu büyük organizasyonu başarıyla gerçekleştiren TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım'a ve Türkiye Yayıncılar Birliği'ne teşekkür ediyorum" dedi.

"YERLİ VE YABANCI 800'ÜN ÜZERİNDE YAYINEVİ VE STK"

Bu yıl fuara yerli ve yabancı 800'ün üzerinde yayınevi ve STK'nın katılımını önemli bir veri olarak değerlendirdiğini dile getiren Ersoy, "Bu yıl 'Edebiyatımızda 50 Kuşağı' teması ile projelendirilen fuara, yerli ve yabancı 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılmasını, ülkemizin kültür, sanat ve edebiyat alanında yol aldığı mesafenin büyüklüğünü gösteren, önemli bir veri olarak değerlendiriyorum. Bakanlık olarak, burada yaptığımız gibi, yurt içinde düzenlenen uluslararası kitap fuarlarına da katılım sağlayarak, Türk yayıncılar ile uluslararası yayınevlerini bir araya getirmekte ve ülkemizdeki uluslararası fuarların etkinliğinin artmasına katkıda bulunmaktayız. Bu çerçevede, Avusturya, İtalya, Kuzey Makedonya, İran, Meksika, Gürcistan, Ürdün ve Rusya'dan, Bakanlığımızca davet edilen ve her biri ülkelerinin önde gelen yayınevlerinin üst düzey yöneticileri olan, 9 yabancı temsilci de bu fuara iştirak etmektedir. Buradan kendilerine hoş geldiniz diyor ve teşekkür ediyorum. Tüm kitapseverleri ve yayımcıları da standımıza davet ediyorum" diye konuştu.

"HER GEÇEN YIL ÜRETİLEN KİTAP ADEDİ ARTIYOR"

Ersoy, "Gerek Bakanlığımızın çalışmaları, gerekse de özel sektör olarak siz değerli yayımcılarımızın başarılı projeleri sayesinde, ülkemizde üretilen kitap adedi, başlık sayısı ve yayımcılık pazarının büyüklüğü, her geçen yıl artmaktadır. ISBN Türkiye Ajansı verilerine bakıldığında, 2018 yılında 67 bin 135 esere ISBN tahsis edildiği görülmektedir. 2018 yılında derlenen eser sayısı ise 70 bin 803 olmuştur. 2000 yılında bu sayının 12 bin 580 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde okuma kültürünün gelişimi ve okumaya yönelik talepteki artışın boyutları ortaya çıkmaktadır. Yayımcılığın mesleki standartlarının oluşturulması, yükseltilmesi ve sektörün yapısal problemleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. İlgili meslek örgütleri ve sektör kuruluşları ile kamu kurumları ile dağıtım başta olmak üzere birçok sektörel sorunun çözümüne yönelik istişari çalışmalar somut tedbirlere dönüştürülmek üzere devam ettirilmektedir" dedi.

RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANE KOMPLEKSİ OLUYOR

Ersoy şöyle devam etti:

"Bakanlığımızca sektör kuruluşlarıyla koordineli şekilde yürütülen çalışmaların bir sonucu olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımızın da pozitif yaklaşımı ve büyük destekleriyle kitapta KDV oranı sıfırlanmış ve yayımcılarımızın KDV alacaklarının ödenmesi süreçleri hızlandırılmıştır. Bu gelişmelerin yayımcılık sektöründe memnuniyetle karşılanması ve sektöre canlılık katması bizleri de mutlu etmektedir. Hem ülkemizin kültürel kalkınmasına katkıda bulunulması hem de yayımcılık sektörünün daha da canlandırılması için okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yakında resmî açılışı planlanan Kütüphane ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kitaba ve kütüphaneye dair bakışı bizim için önemli bir yol göstericidir. Bu örnekten hareketle İstanbul'umuza, Eyüp'te ülkemizin en büyük kütüphanelerinden birini kazandırıyoruz. Rami Kışlasının restorasyon ve renovasyonunu tamamlayıp, gerekli projelendirmeleri yaparak, ecdadımızın emaneti olan bu muhteşem yapıyı bir kütüphane kompleksi olarak hizmete alacağız. Geniş bir koleksiyonu barındıracak ölçüde fiziki kapasiteye sahip olacak olan Rami Kütüphanesi, birçok farklı kütüphane türünü, kitap şifahanesi, cilt atölyelerini, okuma salonlarını, müzeleri, sosyal ve kültürel donatıları içeren bir kütüphaneler kütüphanesi olarak planlanmaktadır. Kütüphanecilik alanında farklı çalışmaları da adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ilk müstakil bebek kütüphanesini Tokat'ta, ilk havalimanı kütüphanesini İstanbul Havalimanı'nda ve ilk gar kütüphanesini de Konya'da hizmete açtık"

VALİ YERLİKAYA: BU YIL 1 MİLYON, ÖNÜMÜZDEKİ YIL 1,5 MİLYON ZİYARETÇİYİ AŞALIM"

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "Kitap bizim medeniyetimizin nesiller boyu aktarıldığı en önemli arkadaş. Bugün az önce kıymetli başkanımızın da ifade ettiği gibi, yayıncılar birliği başkanımızın güzel bir önerisi oldu 2022 ile ilgili. Büyükşehir Belediye başkanımız, İBB olarak biz varız dedi. Biz de müsaadeleri ile, Kültür ve Turizm Bakanımızın himmetleri, hükümetimizin de destekleri ile İstanbul şehri olarak, valisi, büyükşehir, 39 ilçe belediye başkanı, bütün meslek odaları, bütün STK'larımız, medyamız ve aziz hemşerilerimiz ile beraber simgesel de olsa 2022'ye talibiz ve el birliği ile, yürek birliği ile, akıl birliği ile bunu da dostlarımızın da gayretleri ve destekleri ile alacağımıza inanıyoruz ve artık bu 1 milyon ziyaretçi sayısını da aşmayı murat ediyoruz. Kendimizi biraz da kınıyoruz. 2 milyon 819 bin öğrencimiz var. 7 bin 60 milli eğitim özel ve kamu okulumuz var. Böyle büyük bir aileyiz ki bu rakam 198 bin öğretmenimizle beraber 3 milyon. 62 üniversitemiz var, 985 bin üniversite öğrencimiz var. 40 bin civarında da öğretim üyemiz var. 1 milyon da oradan 4 milyon. Eğer böyle bir sayı varsa İstanbul'da ve bu fuar uluslararası fuarsa ve 38 yıldan beri azim ve kararlılıkla devam ediyorsa, ziyaretçi trafiği, okur sever ve sanatsever katılımının 750 bin olmasını kabul etmiyoruz. İBB başkanımız, 39 ilçe belediye başkanımız, hep beraber. İl Milli Eğitim olarak biz, yerel yönetimler ile beraber el birliği yapalım, gelin bu yıl 1 milyonu, önümüzdeki yıl da 1 buçuk milyonu ziyaretçi olarak aşalım istiyoruz" dedi.

FUAR ALANINI GEZDİLER

Konuşmaların ardından törenin açılış kurdelesi kesildi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra fuar alanında bulunan stantları gezdiler.

Görüntü Dökümü:

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-Konuşmacılardan detaylar

-Ali Yerlikaya'nın konuşması

-Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

-Yerlikaya ve Ersoy'un fuar alanını gezmesi

-Genel ve detay

02.11.2019 - 14.26 Haber Kodu : 191102115

02.11.2019 - 14.58 Haber Kodu : 191102125

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7-VODAFONE 41. İSTANBUL MARATONU NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () İSTANBUL'da yarın düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu nedeniyle maraton bitimine kadar yarın bazı yollar kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın koşulacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu ile ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri kapsamında, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollar, yarış sabahı saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Açıklamaya göre, trafiğe kapanan yollar şöyle:

BAKIRKÖY, FATİH VE ZEYTİNBURNU'NDA KAPANACAK YOLLAR

Kadir has Caddesi Unkapanı köprüsü altından Eminönü istikametine akım verilmeyecek, Unkapanı Köprüsü Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak, Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinden ve Unkapanı köprü Tarlabaşı Bulvarından gelen akım Eminönü istikameti, katılımlar kapatılacak, Ragıp Gümüşpala Caddesi ile bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu), Cemil Birsel Caddesi ve Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, araba vapurları girişleri, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesinden itibaren kapatılacak), Langa Bostan Sokak, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası), Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan itibaren kapanacak) Atatürk Havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti ve Yeşilyurt İstasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak." Öte yandan Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişi, Unkapanı Köprüsünden sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacak.

BAKIRKÖY VE FATİH'TE ALTERNATİF YOLLAR

Alternatif yollar ise; Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri ve Demiryolu Caddesi olarak belirlendi.

BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA KAPANACAK YOLLAR

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta ise şu yollar trafiğe kapatıldı:

Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır), Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti), ATV önü - Hoş Sohbet Sokak ve civarı, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi Köprü katılımı (E-5 güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Abbasağa Sokak, Hasfırın Sokak, Serencebey Sokak, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydan, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete kavşağı, Gümüş Cadde başı (Taksim), Gümüşsuyundan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü (Setüstü gelişi), Akyol Cadde başı, Meclis-i Mebusan yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz liman çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Cadde gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Nargileciler çıkışı, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy meydan, Perşembe pazarı ışıklar, Azap kapıdan Tarlabaşına mecburi istikamet, Kardeşim Sokak, Kasımpaşa'dan Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek), Perşembe pazarından Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek), Şişhane meydandan bankalar cadde girişi, Tarlabaşı'ndan perşembe pazarına giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı köprü ayrımı, Perşembe pazarından Unkapanı köprü ayrımı.

BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA ALTERNATİF YOLLAR

Alternatif yolları kullanmak isteyenler, Ortaköy istikametinden gelenler, eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'na yönlendirilecek. Gümüşsuyu Caddesi'nden gelenler, Miralay Şefik Bey Sokak'tan Divan kavşağına, Mete kavşağından gelenler, Divan Kavşağına yönlendirilecek. Balmumcu'dan gelen akım, Merkez Komutanlığından ters istikamete tekrar Balmumcu'ya verilecek. Dolmabahçe ve Sütlüce tünellerini kullanacak olanlar, Şişli Bomonti Akar Caddesi'ne yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi ise trafiğe açık olacak.

ANADOLU YAKASINDA KAPANACAK YOLLAR

Anadolu yakasında da Kısıklı Caddesi Neşet Bey Sokak kavşağı (Altunizade Köprü istikametine trafik akımı kapatılacak), Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım, Mahir iz Caddesi Kısıklı Caddesi kavşağı yaya üst geçidi önü (Altunizade Köprü istikametine trafik akımı kapatılacak) Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılım, Gümüşyolu Caddesi Babanakkaş Sokak kavşağı (Beylerbeyi istikametine trafik akımı kapatılacak), Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk tünel çıkışı (Beylerbeyi köprü katılım istikameti trafiğe kapatılacak), Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu viyadüğü istikametine katılım, Şile Yolu Kuzey Libadiye Kavşaktan Vecdi Diker Tünel istikameti, Avrasya Tüneli Asya Yakası girişi trafiğe kapatılacak.

ANADOLU YAKASINDA ALTERNATİF YOLLAR

Anadolu yakasında kullanılabilecek alternatif yollar ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, D-100 Karayolu ve Nuhkuyusu Caddesi olacak.

ÇEVRE YOLLARINDA KAPANACAK YOLLAR

Çevre yollarında kapanacak yollar ise, Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir), Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir), Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camisi karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir), Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir), Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecektir), Kuzey Tem bağlantı yolu Mustafa Kemal ayrımları (Mustafa Kemal ayrımlarından ters yön kapaması yapılacak.) trafiğe kapalı olacak.



ÇEVRE YOLLARINDAKİ ALTERNATİF YOLLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirilecek.

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ KAPALI OLACAK

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 03 Kasım Pazar günü saat 03.00'te Avrasya Tüneli ise saat 05.00'te her iki yönde trafiğe kapatılacak ve en son geçen yarışmacının ardından kademeli olarak trafiğe açılacak.